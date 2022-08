–

El pasado 20 de agosto 鈥搖nos d铆as antes de que la guerra de Ucrania cumpliera 6 meses鈥 un coche bomba a las afueras de Mosc煤 acab贸 con la vida de la periodista de extrema derecha, Daria Aleks谩ndrovna D煤guina.

D煤guina era la hija de Aleksandr Dugin (el verdadero objetivo del atentado, quien en el 煤ltimo momento cambi贸 de coche), un conocido fil贸sofo neofascista, antiguo profesor de la Universidad de Mosc煤, ex-diputado del partido de Putin, gestor de la influyente web Geopolitika.ru y editor jefe de la televisi贸n online Tsargrad TV, un 茅mulo de la Fox News estadounidense. Existe un consenso en que es el fil贸sofo que susurra al o铆do al presidente Vlad铆mir Putin y que comparte su misma cosmovisi贸n.

Aleksandr Dugin en el funeral de su hija, Daria Aleks谩ndrovna D煤guina

El pensamiento de Dugin

Hijo de un alto cargo de la inteligencia militar sovi茅tica, Dugin siempre mostr贸 un gran inter茅s por el orientalismo, el ocultismo, el hermetismo y la teolog铆a. Sus pensadores de cabecera fueron el belga Ren茅 Gu茅non y el italiano Julius 脡vola, considerados como los padres del neofascismo cultural m铆stico durante la segunda mitad del siglo XX, centrales en la Nouvelle Droite, es decir, la tercera revoluci贸n que vivi贸 la extrema derecha despu茅s de 1945.

Tal y como explica Montserrat Galcer谩n en El Salto, el punto de partida del pensamiento de Dugin 芦no es otro que el concepto heideggeriano de Dasein. 驴Heidegger otra vez? Lo haya le铆do o no con detalle, Dugin capta muy bien el significado colectivo y para nada individual de la existencia humana 鈥攅l famoso Dasein. Textos recientes, entre otros el fabuloso libro de E.Faye, La Introducci贸n del nazismo en filosof铆a (Akal, 2005) nos hab铆an mostrado con todo detalle que cuando Heidegger habla de 鈥渆xistir鈥 (Dasein) nunca se refiere al ser humano individualizado y aislado, sino al 鈥渟er colectivo鈥. El da (ah铆) muestra que existir, ser-ah铆, es siempre un modo de estar en el mundo con otros. Hasta ah铆 la cosa no ser铆a muy preocupante. Lo duro empieza cuando estos otros con los que existimos y compartimos el mundo se conceptualizan como un 鈥減ueblo鈥, 鈥渘uestro pueblo鈥, amenazado por poderes superiores cuya salvaci贸n estar铆a en nuestras manos y cuya llamada de socorro deber铆amos atender, si es necesario con las armas en la mano.

Ese 鈥減ueblo鈥, tanto en Heidegger como en Dugin, tiene una misi贸n: oponerse al liberalismo global y universalista que est谩 destruyendo el mundo ofreciendo una alternativa populista y restaurativa de pasados nacionales gloriosos, enraizados en las propias tradiciones, tradiciones que en tanto casos son imperiales. Ese ser铆a el caso de Rusia cuyas tradiciones imperiales Dugin identifica con el Imperio zarista, con la posici贸n de gran potencia de la Uni贸n sovi茅tica y con el sue帽o imperial de Putin. 驴Demasiado cercano al modelo del Tercer Reich? Realmente si mantenemos en nuestra memoria que Heidegger fue un pensador nazi y Schmitt lo mismo, 鈥攕u doctrina pol铆tica juega un importante papel en el libro鈥 esa mezcla extra帽a de antiliberalismo y anticomunismo, junto a reminiscencias patrioteras, constituye el meollo poco digerible de ese panfleto.

Dugin reformula con Heidegger la vieja pregunta kantiana: 鈥溌縌u茅 es el hombre?鈥, transformada ahora en 鈥溌縌ui茅nes somos nosotros?鈥. Heidegger respond铆a: somos 鈥渁lemanes鈥 atrapados entre el auge del liberalismo en el oeste y el del bolchevismo en el este y necesitados por eso mismo de luchar por nuestro 鈥減ropio espacio vital鈥. Dugin responde: somos rusos que, frente al auge del liberalismo global, estamos perdiendo nuestra identidad y necesitamos reforzar el espacio de nuestra civilizaci贸n, una pretendida esfera euroasi谩tica芦.

En su af谩n por oponerse al 鈥搃nnegable鈥 imperialismo de la OTAN y a los servicios secretos de Ucrania (principales sospechosos de colocar la bomba), algunas organizaciones e individualidades de izquierdas se hicieron eco del suceso refiri茅ndose a Dugin como un 鈥渇il贸sofo鈥 o 鈥減ensador鈥, pero omitiendo su v铆nculo con la extrema derecha.

Aqu铆, los amigos de Dugin en Espa帽a: los nazis del MSR con el actual secretario de organizaci贸n de Vox en Barcelona y prologuista de algunos de sus libros en espa帽ol. pic.twitter.com/HXHsAkbS4L 鈥 Miquel Ramos (@Miquel_R) August 22, 2022

La conexi贸n de Dugin con la extrema derecha espa帽ola

El hecho de que Dugin se oponga a EEUU y al Gobierno de Kiev no le convierte en trigo limpio. No podemos obviar que Dugin ha viajado al Estado espa帽ol en al menos 3 ocasiones desde los 80 y que ha participado en actos con los partidos nazis MSR y Alianza Espa帽ola, as铆 como con el 鈥減eriodista鈥 Jos茅 Javier Esparza (cercano a Vox). Sus obras han sido publicadas en castellano por la editorial neofascista Nueva Rep煤blica (comprada por Ediciones Fides, propiedad de los conocidos fascistas Jose Antonio Llopart y Jordi Garriga, quien en un tuit reciente ha definido a Daria D煤guina como 鈥una m谩rtir鈥) y el prologuista de varios de ellos es Jordi de la Fuente, el vicesecretario de organizaci贸n de Vox en Barcelona, que comparte su misma idea de una uni贸n euroasi谩tica, cristiana, homog茅nea y conservadora. Por su parte, el escritor y fan declarado de Vox, Fernando S谩nchez Drag贸, ha recomendado leer sus 鈥渓煤cidas鈥 obras en redes sociales.

El libro Patriotas Indignados trata las primeras andanzas de Dugin en Espa帽a, donde se reuni贸 con miembros de la Nueva Derecha espa帽ola y afines. De los nombrados, el m谩s relevante para la extrema derecha espa帽ola es Esparza, hoy cercano a Vox. pic.twitter.com/V0D4YS1UIC 鈥 Arsenio Cuenca (@arseniocuenca) August 24, 2022

Posteriormente, como comenta Lebourg, Dugin ha sido acogido en varias ocasiones por la esfera neofascista espa帽ola, por grup煤sculos como AE o el MSR. De entre sus principales valedores en estos c铆rculos, destacan J.A. Llopart y J. Garriga. https://t.co/LNBaPymHi5 pic.twitter.com/pdR46dV3xm 鈥 Arsenio Cuenca (@arseniocuenca) August 24, 2022

En su juventud militante de esta 贸rbita, Jordi de la Fuente, vicesecretario de organizaci贸n de Vox Barcelona, mantiene lazos con este mundo. Su partido no lo ve con buenos ojos, que intenta distanciarse, as铆 como tapar cualquier atisbo rus贸filo. https://t.co/F0zCxw9QRb 鈥 Arsenio Cuenca (@arseniocuenca) August 24, 2022

Por su parte, Josep Alsina (presidente de la organizaci贸n de extrema derecha catalana Somatemps, quien ha sido invitado por Vox para participar en charlas sobre la invasi贸n de Ucrania), ha hecho suya la Cuarta Teor铆a Pol铆tica de Dugin, que se refiere al bloque geopol铆tico de Eurasia, un imperio teocr谩tico con sede en Rusia. Sin embargo, Alsina, atribuyendo a Dugin una invitaci贸n a internacionalizar su teor铆a, afirma que se puede reproducir en otros espacios donde se combata 鈥渆l globalismo鈥 y lo extrapola a un imperio espa帽ol. Marcelo Bullo, otro imperialista hispano, tiene una interpretaci贸n similar.

Cabe mencionar a J. Alsina. Rus贸filo: ha participado recientemente en charlas de Vox sobre la invasi贸n de Rusia. Su contribuci贸n fundamental viene de la reformulaci贸n de la Cuarta Teor铆a Pol铆tica de Dugin en torno al concepto de Hispanismo. pic.twitter.com/fH5Vi8xAEq 鈥 Arsenio Cuenca (@arseniocuenca) August 24, 2022

Los paralelismos con el discurso hispanista de Vox son evidentes. Aparte de la conocida influencia de Bueno en la formaci贸n, a trav茅s de iniciativas como la fundaci贸n Disenso o el Foro de Madrid, Vox quiere alimentar la noci贸n de bloque de “Iberosfera”. https://t.co/OFs74AH0aR 鈥 Arsenio Cuenca (@arseniocuenca) August 24, 2022

Seg煤n explica Dani Dom铆nguez en La Marea, 芦Vox bebe de los postulados de Dugin principalmente en lo que respecta a su presunta lucha contra las 鈥溍﹍ites globalistas鈥. Unas 茅lites que sido representadas en un solo personaje: el multimillonario h煤ngaro George Soros, una especie de ojo-que-todo-lo-ve, un ente corp贸reo que lo maneja todo, desde los medios de comunicaci贸n hasta las pateras en las que miles de inmigrantes se lanzan al agua. Como bien dec铆a H茅ctor G. Barn茅s, 鈥渦sted puede estar trabajando para George Soros. El charcutero que le vende el fiambre, el m茅dico que le cura o el barrendero que limpia las calles de su ciudad, tambi茅n鈥. Para la extrema derecha, todo es Soros y todo se mueve porque Soros quiere que se mueva, principalmente a trav茅s de su organizaci贸n filantr贸pica, a Open Society Foundations. El h煤ngaro 鈥搚 jud铆o鈥 es el centro de la conspiranoia de la ultraderecha y de 茅l, Dugin ha asegurado que prohibir铆a su fundaci贸n 鈥減or su acci贸n totalitaria鈥芦.

Los v铆nculos de Dugin con la extrema derecha europea

Fuera de Espa帽a, Dugin ha influido notablemente en el pensamiento de Marine Le Pen (candidata a la presidencia de Francia, que al inicio de la campa帽a electoral tuvo que destruir sus folletos en los que aparec铆a con Putin por el estallido de la guerra de Ucrania), Viktor Orb谩n (presidente de Hungr铆a), Alberto Buela (un escritor argentino formado en la Nueva Derecha francesa, con v铆nculos con el MSR espa帽ol), Alexander Markovics (historiador y periodista austr铆aco muy prestigioso entre la Nueva Derecha Europea) y David Duke, el ex-l铆der del KKK en EEUU.

En una l铆nea similar, Alberto Buela tambi茅n ha tratado la cuesti贸n de la Hispanidad. Este peronista argentino formado en la Nueva Derecha francesa, cercano a Dugin y al MSR, esboza un bloque geopol铆tico hisp谩nico similar al de Alsina. pic.twitter.com/evQBGB2GCg 鈥 Arsenio Cuenca (@arseniocuenca) August 24, 2022

Completa la lista Marcelo Gullo, otro defensor de la hispanidad imperialista, cercano a Dugin. Gullo gravita en la esfera imperi贸fila espa帽ola, representada por autores como M.E. Roca Barea, que busca restablecer el orgullo espa帽ol de su pasado imperial. https://t.co/m3DYqn7RTb 鈥 Arsenio Cuenca (@arseniocuenca) August 24, 2022

El 鈥渃erebro de Putin鈥 apuesta por una alianza entre los pa铆ses europeos, ya que considera que 鈥son demasiado d茅biles para defender su soberan铆a por s铆 solos鈥, apostando por un populismo total que acabe con el liberalismo y que se aleje del nacionalismo xen贸fobo y racista. Un discurso que ha calado entre la extrema derecha europea, por lo que su influencia tambi茅n se ha materializado en otros pa铆ses, donde han acogido de buen grado su Cuarta Teor铆a Pol铆tica publicada en 2009.

La apuesta por una supuesta internacional posfascista virulentamente antiglobalista ha sido acogida de buen grado por Marion Mar茅chal Le Pen (sobrina de Marine Le Pen) que es tan fascista que no apoya a su t铆a y se ha pasado al bando de 脡ric Zemmour. Para ello ha fundado el Institut des Sciences Sociales, 脡conomiques et Politiques (ISSEP), que tiene el objetivo de luchar contra la 鈥渉egemon铆a cultural鈥 que, seg煤n ella, est谩 dominada por la izquierda. En Espa帽a, el ISSEP ha sido impulsado por varias personas vinculadas a Vox, como Kiko M茅ndez Monasterio o Gabriel Ariza, hijo de Julio Ariza, presidente y fundador del Grupo Intereconom铆a, en cuya televisi贸n 鈥揈l Toro TV鈥 ejerce como presentador estrella el mencionado Jos茅 Javier Esparza, actual profesor del ISSEP y uno de los contactos de Dugin en Espa帽a. Por fortuna, esta idea de una Internacional Posfascista no ha terminado de cuajar. Como explica Robert O. Paxton en su Anatom铆a del fascismo (Capit谩n Swing, 2019), 鈥el fascismo, a diferencia de los otros 鈥渋smos鈥, no es para la exportaci贸n: cada movimiento guarda celosamente su propia receta para el resurgir nacional y los dirigentes fascistas parecen sentir poco parentesco, o ninguno, con sus primos extranjeros鈥.

Desarrolla Dani Dom铆nguez en La Marea que, 芦tal y como se explica en Patriotas indignados (Alianza Editorial, 2019), las relaciones de este ide贸logo han sido fruct铆feras con el neofascismo h煤ngaro del Jobbik o con Nikos Michaloliakos, el que fuera l铆der de los neonazis de Amanecer Dorado, en Grecia. Los lazos del Kremlin tambi茅n se han hecho patentes en Italia, con Silvio Berlusconi, cuya buena relaci贸n con Vlad铆mir Putin permiti贸 grandes negocios de compa帽铆as italianas con la rusa Gazprom; o con la extrema derecha austriaca del FP脰, los flamencos de Vlaams Belang y o con el Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia. La l铆der de la extrema derecha francesa, seg煤n El Confidencial, logr贸 en 2014 un pr茅stamo de una entidad financiera ligada al Kremlin en un momento cr铆tico desde el punto de vista econ贸mico para su partido.

El d铆a que Donald Trump gan贸 las elecciones, Dugin afirm贸 que se trataba de algo 鈥渋ncre铆blemente bonito鈥 y 鈥渦no de los mejores momentos鈥 de su vida: 鈥淐onsideramos a Trump como el Putin americano鈥. Asimismo, tambi茅n ha mostrado sus simpat铆as por la Lega de Matteo Salvini y su admiraci贸n por el pensamiento de Constanzo Preve y Diego Fusaro芦.

El imperialismo ruso

Existe una cierta izquierda tuerta, que con un ojo ve 鈥揷on acierto鈥 el imperialismo de EEUU, las pol铆ticas de la OTAN o la presencia de nazis en el ej茅rcito ucraniano y lo denuncia, pero carece de un segundo ojo para ver y denunciar el imperialismo ruso. Parece que todo enemigo de la OTAN es su amigo y se niega a reconocer hasta lo m谩s evidente: el Gobierno de Putin es machista, LGTBIQf贸bo, de extrema derecha e imperialista. Y su fil贸sofo de cabecera, Alexander Dugin, es un puto nazi.

