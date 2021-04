–

Alexandra Asanovna Elbakyan de 31 años es una desarrolladora de software y neurocientífica de Kazajistán. Su nombre se ha hecho conocido por haber fundado con tan solo 22 años en 2011 el proyecto Sci-Hub, ​ una web que brinda acceso gratuito a más de 60 millones de artículos científicos recientes.​ En la actualidad su sitio es el «Pirate Bay» mas utilizado por millones de científicas y científicos en todo el mundo.

Con el tiempo su sitio web se convirtió en el «Pirate Bay» mas consultado por millones de científicas y científicos alrededor del globo. Es por eso que se convirtió en el ojo de las críticas de gigantes de la industria editorial académicas como Elsevier, al democratizar millones de papers. Tuvo problemas legales, como así tambien recibió premios, hasta acusaciones de espionaje. El propio New York Timnes la comparó con Edward Snowden.

En el 2020 el sitio contaba con mas de 82 millones de papers. Algunos de los papers que contiene Sci-Hub para descargarlos libremente, pertenecen a revistas que pueden costar 4000 Euros la suscripción anual.

Alexandra es Licenciada en Ciencias de la computación, egresada de la Universidad Técnica Nacional de Kazajistán. También estudió seguridad informática en Moscú y Friburgo.

«Ningún científico se ha quejado personalmente acerca de que sus estudios estuvieran disponibles en Sci-Hub. Al contrario, se reconoce lo que hacemos, que beneficia también a la Universidad. Incluso la de Harvard, la más rica del mundo, ha admitido que ya no puede hacer frente a los precios que imponen los editores para que sus investigadores puedan acceder a los artículos», explicaba Alexandra en una entrevista al medio El País.

Para los y las investigadoras de latinoamérica resulta un sitio de consulta, sobre todo teniendo en cuenta los costos excesivos y su conversión en las monedas locales.

«Mucha de la bibliografía que utilizo en mi carrera puedo descargarla libremente de Sci-Hub. La variedad es amplia y me permite leer artículos científicos incluso sin pertenecer a ninguna insititución, ya que soy estudiante de grado. Es muy importante para quienes no contamos con los medios económicos para suscribirnos en las revistas académicas de renombre internacional, la existencia de éste sitio», explicó una alumna de la carrera de Antropología de la Universidad de La Plata, en diálogo con ANRed.

Tuvo que enfrenatar varios juicios, acusada de «conducta verdaderamente flagrante» e infracciones de propiedad intelectual. En 2017 un tribunal de New York sentenció a favor de la Editorial demandante Elsevier, por 15 millones de dólares. Alexandra no contaba con representante legal. Sin embargo, describe Nature, «difícilmente veremos algún día que Elbakyan repara los daños juzgados, pues ella vive fuera de la jurisdicción norteamericana y no mantiene ningún bien embargable en los EE.UU«.

Finalmente, debido a la gran cantidad de dinero que se le pide en los juicios en su contra se considera a Alexandra en riesgo de extradición.