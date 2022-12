Alexandre Eugène Tennevin (Vida y obra)

–

De parte de Jjmlsm December 11, 2022 244 puntos de vista

Alexandre Eug猫ne Tennevin (Vida y obra)

Alexandre Eug猫ne Tennevin. (1848-1908), Nacido el 5 de diciembre de 1848 en Par铆s, Isla de Francia, (Francia) y muri贸 el 7 de junio de 1908 en el distrito 20 de Par铆s, Isla de Francia, (Francia) [1] de esta misma ciudad, es un tip贸grafo, periodista y militante anarquista franc茅s.

Biograf铆a

Comprometido en la marina despu茅s de su bachillerato, fue expulsado sin embargo despu茅s de una condena por venta de efectos militares, cuya condena cumpli贸 en el 芦batall贸n aff禄, [ Los Batallones de Infanter铆a Ligera Africanos ( BILA ), conocidos con los apodos de Bat鈥 d鈥橝f y Joyeux , son unidades del Ej茅rcito de 脕frica , componente del Ej茅rcito de Francia. Re煤nen a los soldados liberados (prisiones militares de las divisiones territoriales luego de las regiones del cuerpo de ej茅rcito, penitenciar铆as, obras p煤blicas y talleres de balas de ca帽贸n) o sancionados durante su servicio (antiguo disciplinario, pero solo de 1832 a 1836) ].

De vuelta en Par铆s a principios de la d茅cada de 1880, particip贸 en la actividad de grupos informales socialistas y revolucionarios. Tambi茅n comenz贸 una carrera como periodista.

En 1885 se acerc贸 a los c铆rculos anarquistas, fund贸 la Liga de Antipatriotas. [La 芦Ligue des antipatriotes禄 es una organici贸n anarquista y antimilitarista organizaci贸n anarquista y antimilitarista fundada en agosto o septiembre de 1886 en oposici贸n a la 芦Ligue des patriotes禄 del escritor nacionalista Paul D茅roul猫de ] y colabor贸 鈥嬧媏n varias publicaciones anarquistas de tendencia individualista.

Luego cre贸 el 芦C铆rculo Anarquista Internacional禄, en noviembre de 1888, que se convirti贸 en el lugar de reuni贸n de la mayor铆a de los militantes anarquistas parisinos. Luego frecuent贸 a las principales figuras anarquistas francesas, en particular a 脡mile Pouget y Louise Michel , e intervino para animar el Congreso anarquista internacional de Par铆s, Isla de Francia, (Francia) en septiembre de 1889. En mayo de 1890, fue arrestado por su participaci贸n en la acci贸n del 1 de mayo en Viena, Isere, Auvernia-R贸dano-Alpes, (Francia) durante la cual los trabajadores hab铆an exigido la expropiaci贸n de los patrones.

Condenado, se traslad贸 a Limoges, Alto Vienne, Nueva Aquitania, (Francia) despu茅s de su liberaci贸n y a煤n militaba all铆 en un grupo anarquista local. Al regresar a Par铆s a fines de la d茅cada de 1890, particip贸 en el peri贸dico de 芦S茅bastien Faure禄 , 芦Le Journal du Peuple禄 .

En 1908 fue contratado como administrador de la imprenta de la CGT, pero r谩pidamente se vio abrumado por la tarea y se vio despedido. Muri贸 el 7 de junio de 1908 a los 59 a帽os distrito 20 de Par铆s, Isla de Francia, (Francia) unas semanas despu茅s de c谩ncer.

Bibliograf铆a

Christian Dupuy, Saint-Junien 鈥 Un basti贸n anarquista en Haute-Vienne 1893-1923 , Estudio, Presses Universitaires Limoges, p谩gina 36 . [ archivo ]

Jean Maitron , El movimiento anarquista en Francia, desde sus or铆genes hasta 1914 , volumen 1, Par铆s, Gallimard, 1992, le铆do en l铆nea [ archivo ] .

Avisos

Alexandre Eug猫ne Tennevin, (1848-1908). Naci贸 el 5 de diciembre de 1848 en Par铆s, Isla de Francia, (Francia) y muri贸 el 7 de junio de 1908 en el distrito 20 de Par铆s, Isla de Francia, (Francia) [1] de esta misma ciudad, es un tip贸grafo, periodista y militante anarquista franc茅s.

Despu茅s de graduarse de la escuela secundaria, Tennevin se alist贸 en la marina estatal. Fue condenado por vender efectos de equipo y enviado a 芦Biribi禄, en la secci贸n disciplinaria. En 1880, trabajaba en el peri贸dico 芦Le Voltaire禄, luego fue editor en 芦Le Citoyen禄 y 芦La Bataille禄. Asiduo a las reuniones, fue uno de los militantes socialistas revolucionarios.

Desde agosto de 1884 hasta febrero de 1885, fue gerente de 芦La Semaine m茅dicale禄, luego empleado en la imprenta Schiller, rue du Faubourg-Montmartre, en Par铆s, Isla de Francia, (Francia).

Entre octubre-noviembre de 1885, se paso al anarquismo mientras colaboraba en la ef铆mera 芦Revue antipatriote R茅volutionnaire禄 de Georges Deherme . Despu茅s, en agosto o septiembre de 1886, fue uno de los fundadores de la 芦Liga de Antipatriotas禄. Fue detenido el 29 de mayo de 1887 por rebeli贸n contra un agente, portaci贸n de arma prohibida, gritos sediciosos, 鈥溌iva la Comuna, viva la Anarqu铆a!, pronunciado a la entrada del cementerio P猫re-Lachaise, rue du Repos (16) , Boulevard de M茅nilmontant, rue des Rondeaux y rue de la R茅union, Paris, Isla de Francia, (Francia) durante una manifestaci贸n. Fue condenado el 18 de junio a una multa de 16 francos.

En 1887-1888 colabor贸 鈥嬧媏n 芦L鈥橝utonomie individual禄 y 芦L鈥橝vant-Garde cosmopolite禄 de Deherme , dos publicaciones que se consideran las primeras manifestaciones de la tendencia individualista.

Durante la segunda mitad de 1888, Tennevin particip贸 en 脟a ira, el peri贸dico lanzado por Malato , 脡mile Pouget y Constant Martin . El peri贸dico era firmemente anti-boulangist.

En noviembre de 1888, por iniciativa de activistas de 脟a ira, Tennevin particip贸 en la fundaci贸n del Cercle anarchiste international, que celebraba reuniones regulares en la Salle Horel, rue Aumaire, en Par铆s 3. Durante algunos a帽os, el Cercle anarchiste international fue el principal lugar de encuentro e intercambio entre militantes, y uno pod铆a cruzarse notablemente con 脡mile Pouge , Charles Malato , Joseph Tortelier , Gustave Leboucher, Auguste Viard, Louis Charveron, Fran莽ois Duprat, Gustave Mollet, Lucien Weil, Achille Leroy, Paul Reclus, 脡mile M茅reaux, Albin Villeval, Michel Antoine, Georges Brunet, Henri Riemer, 脡mile Bidault, Jacques Prolo, los italianos Merlino y Agresti. Desde mediados de 1890 intervinieron militantes radicalizados que comenzaron a llamarse 鈥渋ndividualistas鈥 como Perrin, Pierre Martinet y Eug猫ne Renard.

Verdadero laboratorio ideol贸gico, all铆 se debatieron una serie de orientaciones estrat茅gicas: antiboulangismo, antimilitarismo, abstencionismo, generalismo huelgu铆stico, Primero de Mayo, sindicalismo, ilegalismo, individualismo. El C铆rculo Internacional fue escenario de divergencias crecientes entre los partidarios de la acci贸n obrera colectiva (Tortelier, Pouget, Malato , Merlino 鈥) y los partidarios del acto de revuelta individual ( Pierre Martinet ), preludio de la formaci贸n de la corriente individualista.

El 1 y 8 de septiembre de 1889, Tennevin fue uno de los principales oradores en el congreso anarquista internacional que se celebr贸 en la Salle du Commerce, en Par铆s. En la controversia central del robo, emergi贸 como uno de los defensores del robo 鈥渄irigido contra los capitalistas鈥, seg煤n el informe policial.

Tennevin particip贸 activamente, junto a Louise Michel y Pierre Martin , en las manifestaciones organizadas en Vienne (Is猫re) con motivo del 1 de mayo de 1890. En los d铆as anteriores, Tennevin y Louise Michel hab铆an mantenido reuniones en Saint-脡tienne, Firminy y Saint-Chamond, sobre el tema de la huelga general, los oradores propusieron hacer del Primero de Mayo un d铆a de acci贸n revolucionaria, en oposici贸n al legalismo pacifista de los guesdistas. El 29 de abril, con la ayuda de Pierre Martin, organizaron una reuni贸n en Viena. Tennevin pronunci贸 un discurso all铆, del cual La Gazette des Tribunaux dio la esencia:鈥淓l 1 de mayo los trabajadores tienen que ir a los patrones a quitarles lo que tienen y si estos no est谩n contentos y se resisten, hay que darles una paliza. Roba, saquea todo, prende fuego cuando sea necesario, mata a los jefes. Es tu derecho ya que el jefe te est谩 explotando. Quitar al patr贸n no es robar, es recuperar lo que es tuyo鈥︹ Inmediatamente se fue de la ciudad, pero al d铆a siguiente fue arrestado en Par铆s. En el juicio que sigui贸 en agosto, Tennevin acept贸 el esp铆ritu, si no la letra, de tal discurso: 鈥淒i un discurso violento, lo admito, pero no puedo discutir sobre las palabras. 禄

30 de abril 1 de mayo, nuevos encuentros organizados por Pierre Martin , sin Tennevin. Hubo una pelea, una procesi贸n con banderas rojas y negras, cantos de Carmagnole, saqueo de las tiendas de un tal Brocard, una ciudad sitiada, unas sesenta detenciones; los d铆as siguientes continuaron las huelgas, no se reanudaron los trabajos hasta el 6 de mayo.

El 8 de agosto de 1890, diez hombres y ocho mujeres comparecieron ante el Tribunal de lo Penal de Is猫re. Entre los hombres, Tennevin, Pierre Martin y Jean-Pierre Buisson . Louise Michel hab铆a sido objeto de una orden de despido. Tennevin ingres贸 a la cancha 芦un c贸digo en la mano禄 como de costumbre. Le Petit Dauphinois R茅publicain, en su n煤mero del 9 de agosto de 1890, lo describ铆a como 鈥渦n hombre de mediana estatura, bastante grande, vestido con una levita negra; luciendo imponente禄.Los jurados fueron duros s贸lo con los 芦cabecillas禄. Tennevin fue condenado a dos a帽os de prisi贸n y cinco a帽os de prohibici贸n de residencia. Presentada la sentencia ante el Tribunal de Casaci贸n, se desestim贸 el recurso de Tennevin.

Una instant谩nea fotogr谩fica del 1 de mayo de 1890, procedente de los servicios de la jefatura de polic铆a, presenta a Tennevin bajo el aspecto de un hombre corpulento, con gafas y el rostro lleno de barba.

Tennevin era sensible al antisemitismo. Hay cinco cartas de 脡douard Drumont de marzo de 1891 a septiembre de 1892 en los Archivos Departamentales de Saint-脡tienne (paquete 19 M 5) El tono de estas cartas es muy amable. En el del 26 de febrero de 1892, Drumont escribi贸: 鈥淐omo me escribes, el semitismo y el capitalismo son m谩s o menos lo mismo, el segundo es hijo del primero鈥︹

Posteriormente fue contable en la sociedad cooperativa L鈥橴nion de Limoges y dirigi贸 el grupo anarquista de esta ciudad. Pose铆a verdadero talento para la oratoria, y dondequiera que iba era un propagandista activo. Entonces viv铆a en 49, faubourg d鈥橝ngoul锚me.

Tennevin fue arrestado en Limoges el 17 de marzo de 1894 bajo una orden del magistrado del Sena y llevado a Par铆s.

Durante el asunto Dreyfus, se involucr贸 en el campo de Dreyfusard y, en febrero de 1899, fue anunciado entre los editores del Journal du peuple de S茅bastien Faure .

En 1908, Tennevin trabaj贸 en la imprenta CGT. En el congreso de la CGT en Toulouse en 1910, Victor Griffuelhes explic贸 sobre 茅l: 芦Tennevin era un viejo militante que hab铆amos contratado como contador y administrador de las imprentas: era contador de oficio, y lo contratamos porque 鈥 un poco viejo y supusimos que por su edad podr铆a ejercer una autoridad moral sobre el personal, y as铆 podr铆a dar un paseo regular a la casa. En realidad, Tennevin despu茅s de unos meses 芦se ahog贸 en el trabajo禄 y no logr贸 llevar los libros de cuentas correctamente. Cuando el tesorero confederal, Albert L茅vyfue liberado de Clairvaux en abril de 1908, Tennevin fue despedido. Posteriormente, la mala llevanza de los libros de contabilidad fue una de las causas del 鈥渁sunto de la Casa de las Federaciones鈥 que opuso violentamente a L茅vy a Griffuelhes.

Tennevin muri贸 en 1908 de c谩ncer de est贸mago o ano, seg煤n Griffuelhes. LeLibertaire le rindi贸 homenaje present谩ndolo como 芦uno de los m谩s ardientes del llamado [鈥 per铆odo heroico禄. Con compa帽eros que lo hab铆an conocido poco antes, Tennevin hab铆a denigrado a las nuevas generaciones: 鈥溌縌u茅 diablos quieren que venga y haga entre ustedes ahora? 隆Los j贸venes anarquistas son todos eruditos, eruditos, escritores, evolucionistas! Ser revolucionario es malo鈥︹ Fue incinerado el 9 de junio en el crematorio de P猫re-Lachaise.