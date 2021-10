–

De parte de ANRed October 3, 2021 32 puntos de vista

El poeta y periodista Jorge Boccanera rescata el poema de Alfonsina Storni, 鈥淟os malos hombres鈥 donde la poeta devela quiz谩 por primera vez en la poes铆a hispanoamericana, el tema de la violaci贸n grupal de una mujer. Boccanera enlaza este poema de alerta de Storni, con los hechos de violaci贸n en manada que en la actualidad se vienen repitiendo y que son expuestos medi谩ticamente. Por Jorge Boccanera (La Tecl@ E帽e).

El car谩cter de 鈥渧idente鈥 atribuido al poeta en relaci贸n a una capacidad de vislumbe; de detectar algo a partir de unas pocas se帽ales, instala la figura de una especie de rastreador que va guiado por un instinto feroz. Dentro de este universo de presagios, de 鈥減re-sentir鈥, vale decir: 鈥渟entir antes鈥 aquello que va a ocurrir o que no se ha manifestado totalmente, se ubica un poema titulado 鈥淟os malos hombres鈥 de Alfonsina Storni (1892-1938), que se adelant贸 a poner en el tapete el tema de la violaci贸n en grupo.

Lo que hace Storni es develar, quiz谩 por primera vez en la poes铆a hispanoamericana un asunto siempre oculto; lo hace desde una voz propia que se desmarca del estrecho corredor tem谩tico que recorr铆an con paso rutinario las 鈥減oetisas鈥 relegadas por el patriarcado al 谩mbito de lo dom茅stico. Uno de los legados de Alfonsina fue, precisamente, haber ido contra este estereotipo.

Este texto que pone en evidencia la violencia sexual contra la mujer, se enlaza de manera directa con hechos tr谩gicos sufridos por otras autoras latinoamericanas que integraban el reducido grupo de las seleccionadas en las antolog铆as de las primeras d茅cadas del siglo XX, con una abrumadora preeminencia de poetas varones -la uruguaya Delmira Agustini, la chilena Gabriela Mistral, nuestra Alfonsina- autoras de valores indiscutibles, aunque dicha inclusi贸n tend铆a adem谩s a disimular la enorme disparidad de g茅neros en dichas compilaciones.

En el reverso de ese patriarcado que hablaba de la mujer en t茅rminos de castidad, Agustini fue v铆ctima de un femicidio anunciado, Mistral sufri贸 una violaci贸n de ni帽a y Alfonsina relata una violaci贸n grupal en un tono de advertencia y denuncia. Cabr铆a preguntarse si 茅ste 煤ltimo es un testimonio o una ficci贸n literaria. Redactado en primera persona, podr铆a ser un ejercicio de traspaso de voz 鈥搑ecurso que utilizaba en sus cr贸nicas- en el cual la poeta habla desde el lugar de la v铆ctima.

La vida de Agustini, asesinada a los veintisiete a帽os, cuando ya destacaba como poeta y recib铆a elogios de Rub茅n Dar铆o, fue ampliamente tratada en biograf铆as, novelas, ensayos y obras de teatro. En su fiesta de bodas su consorte hab铆a deslizado la intenci贸n de 鈥渞omper sus devaneos鈥, y tras un matrimonio que dur贸 apenas dos meses, en una cita clandestina su ex marido le dispar贸 dos balazos en la cabeza.

Por su parte Mistral, seg煤n su bi贸grafo Volodia Teitelboim, fue violada a los siete a帽os, hecho que, agrega: 鈥渁lmacen贸 en su inconsciente todas las pruebas de que en cualquier momento el mundo, es decir el hombre, podr铆a agredirla en forma salvaje鈥. 驴Una raz贸n de fondo en el modelado de la personalidad de una mujer que muchos calificaron de recelosa, desconfiada y hura帽a? Teitelboim habla de una Mistral 鈥渞etra铆da鈥 que mantiene correspondencia durante ocho a帽os con el hombre que dice adorar -el poeta chileno Manuel Magallanes Moure- aunque reh煤ye el contacto f铆sico.

La Manada

El poema extenso, algo inusual en la po茅tica de Storni 鈥搗a un fragmento del mismo al final de esta nota-, no pertenece a ninguno de sus siete libros publicados entre 1916 y 1934, pero figura en el cap铆tulo 鈥淧oes铆as in茅ditas, no recogidas en libro鈥 de su obra completa*preparada por Ram贸n Roggero con la colaboraci贸n del hijo de la escritora, Alejandro Storni

Como dije, se trata de un texto escrito en los inicios del siglo XX que si bien no es algo desconocido en el largo historial de los abusos sexuales, resulta extra帽o y novedoso dentro de la tem谩tica de una poeta de la 茅poca. Ahora, a casi un siglo de haber sido escrito, 鈥淟os malos hombres鈥 se reactualiza a la luz de la exposici贸n medi谩tica de hechos de violaci贸n en grupo que se vienen repitiendo 煤ltimamente, como si cada caso pretendiera emular al anterior.

Uno de los m谩s sonados y medi谩ticos ocurri贸 en julio de 2016 en Pamplona, Espa帽a, durante los festejos de San Ferm铆n. Cinco j贸venes, entre ellos un militar y un polic铆a, violaron a una mujer de 18 a帽os y grabaron el acto en un video de minuto y medio. Dado que integraban un grupo WhatsApp llamado 鈥淟a Manada鈥, quedaron estampados con esa denominaci贸n en las redes y en la prensa.

Tambi茅n en Argentina se han dado casos similares de violaci贸n y/o abuso protagonizados por j贸venes en distintas provincias del pa铆s. Cada hecho lamentable hace repercutir en la memoria colectiva el caso de Mar铆a Soledad -este setiembre se cumplieron 31 a帽os de su asesinato- y otros m谩s recientes aunque no menos lamentables como el crimen ocurrido en 2001 contra la adolescente Natalia Melmann en Miramar.

A partir de aquel 2016 en Pamplona, son cientos los casos denunciados de violencia sexual grupal, algunos seguidos de femicidio, como si se hubiera disparado un efecto 鈥渕anada鈥. Especialistas en el tema, psic贸logos, soci贸logos y educadores, vienen debatiendo el tema poniendo la lupa en una modalidad que tiene como protagonistas a j贸venes y cuyas causales estar铆an en la naturalizaci贸n de la violencia a trav茅s de video games y una pornograf铆a sofisticada en su trama de excesos a la que se hoy se accede a edad temprana. Todo ello m谩s un c贸ctel de insensibilidad, irresponsabilidad, falsa neutralidad (los que s贸lo miran o filman), sentimientos de frustraci贸n, ingesta de drogas y alcohol, el probarse en grupo, exhibicionismo, impulsos legitimados por una sociedad machista y el cinismo de trasladar la culpa a la v铆ctima, entre otros causales.

Aunque se la reconoce sobre todo como poeta 鈥揺scribi贸 entre otros libros: La inquietud del rosal, Ocre y Mundo de siete pozos鈥 y por la zamba 鈥淎lfonsina y el mar鈥, con m煤sica de Ariel Ram铆rez y letra de F茅lix Luna, quien toma de base su 煤ltimo poema 鈥淰oy a dormir鈥, Alfonsina destac贸 en el teatro, el canto y el periodismo. Colabor贸 desde muy joven en publicaciones diversas como Nosotros, Crisol, Caras y Caretas, Nervio y el peri贸dico socialista La Acci贸n. Pero ser谩 en la revista La Nota y en el diario La Naci贸n donde Alfonsina exprese en sus cr贸nicas su posici贸n no exenta de sarcasmo y tono de parodia, por los derechos de la mujer. Lo hace en sinton铆a con otras luchadoras como Julieta Lanteri, fundadora del Partido Feminista Nacional y la obrera socialista Carolina Muzzilli.

Storni, feminista desde los primeros tiempos, la figura que 鈥渄esentonaba鈥 en los cen谩culos cerrados de los escritores que alentaban en las primeras d茅cadas del siglo pasado una literatura 鈥渧iril鈥, escribi贸 el poema que sigue como un alerta temprano de un flagelo que vivimos hoy.

鈥淟os malos hombres鈥

鈥淎migas, defendedme/ Me han hecho un grave da帽o/ En una mala noche/ Fieltro malo me han dado鈥 Unos hombres 鈥搕res eran-/ Me salieron al paso/ Oh amigas defendedme/ Que perezco de espanto鈥// Eran aquellos hombres/ l煤gubremente largos/ Secos como esqueletos鈥 Los ojos se escond铆an/ Felinos, bajo el p谩rpado/ Y eran finas, muy finas/ Fin铆simas sus manos// Oh amigas, en silencio/ Aquellas me apresaron:/ Seis tenazas heladas/ Me tendieron un lazo/ Contuvieron mi llanto/ Seis cadenas humanas/ Me domaron los brazos// Amigas, esos hombres/ Los ojos me vendaron鈥 Ungi茅ronme los labios/ Con aceites amargos鈥 Me dijeron que yo/ Soy un pobre guijarro鈥 Despu茅s鈥 despu茅s鈥 crueles/ Rieron de cansancio鈥 Rieron se alejaron/ Y yo qued茅 vencida/ sobre el camino largo/ Amigas, desde entonces tengo el cuerpo embrujado鈥 Nunca salg谩is de noche/ Las de los dulces labios鈥 Los hombres andan sueltos/ como perros sin amo鈥.

Referencias:

*Alfonsina Storni, Obra Completa, compilaci贸n de Ram贸n Roggero, Sociedad Editora Latino Americana, SELA, Buenos Aires, 2011.