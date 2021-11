–

NdeLH: El Comandante Alfonso Cano, considerado como el intelectual m谩s destacado de las FARC-EP y el principal ide贸logo pol铆tico tras la muerte de Jacobo Arenas en 1990, fue cobardemente asesinado por un bombardeo a茅reo de los militares de Colombia el 4 de noviembre de 2011. En homenaje a su imborrable memoria, publicamos una de las 煤ltimas entrevistas que concedi贸.

Alfonso Cano, cuyo nombre civil es Guillermo Le贸n S谩enz Vargas (Bogot谩, 1948), es el comandante de la guerrilla m谩s antigua del mundo. En esta entrevista, la primera que concede a un medio de comunicaci贸n en 19 meses, el l铆der intelectual de la guerrilla analiza la 茅poca de Alvaro Uribe y mantiene qu茅 es dif铆cil avanzar en el camino hacia la resoluci贸n de la guerra civil que dura ya d茅cadas con el nuevo [narco]mandatario Juan Manuel Santos. Cano contest贸 a las preguntas a trav茅s de un cuestionario que devolvi贸 firmado el 21 de mayo de 2011 en “las monta帽as de Colombia”.

驴Cu谩les son las razones por las que luchan las FARC?

Nuestros objetivos son la convivencia democr谩tica con justicia social y ejercicio pleno de la soberan铆a nacional, como resultado de un proceso de participaci贸n ciudadana masivo que encause a Colombia hacia el socialismo.

Son la guerrilla m谩s antigua del mundo. 驴Siguen vigentes los motivos por los que iniciaron su lucha armada o 茅stos han cambiado con el tiempo?

En estos 47 a帽os se desat贸 una vertiginosa transformaci贸n en la ciencia y en la tecnolog铆a, se elevaron los 铆ndices de crecimiento econ贸mico en muchos pa铆ses, colaps贸 el modelo sovi茅tico de construcci贸n socialista e irrumpi贸 incontenible la Rep煤blica China. Sin embargo, pese a todo ello y a muchas otras novedades trascendentes, el hambre creci贸 en el planeta, las injusticias, las brechas sociales y los conflictos persistieron y aumentaron mientras que cerca de 10.000 individuos espantosamente adinerados deciden la suerte de miles de millones de personas.

Las FARC nacimos resistiendo a la violencia olig谩rquica que utiliza sistem谩ticamente el crimen pol铆tico para liquidar a la oposici贸n democr谩tica y revolucionaria; tambi茅n como respuesta campesina y popular a la agresi贸n latifundista y terrateniente que inund贸 de sangre los campos colombianos usurpando tierras de campesinos y colonos, y nacimos tambi茅n, como actitud digna y beligerante de rechazo a la injerencia del Gobierno de EEUU en la confrontaci贸n militar y en la pol铆tica interna de nuestra patria, tres razones esenciales que gestaron a las FARC tal como se se帽ala en el Programa Agrario de Marquetalia elaborado y difundido en 1964. Una somera mirada sobre la realidad colombiana de mayo de 2011 nos muestra que, a pesar del contexto internacional rese帽ado, estos tres factores germinales persisten y se agravan en la actualidad.

驴Cree que es posible abrir un proceso negociador con el [narco]presidente Juan Manuel Santos?

Con el esfuerzo mancomunado de muchos sectores progresistas y democr谩ticos interesados en una soluci贸n incruenta del conflicto, siempre ser谩 posible construir escenarios e iniciar conversaciones directas de horizontes ciertos, con cualquier gobierno, incluyendo al actual pese a que este, empezando con su mandato, redujo las posibilidades al imponer una ley que cierra puertas a di谩logos dentro del pa铆s. Pero somos optimistas sobre la eventualidad de lograrlo.

Ante la negativa del Gobierno de aceptar canjes de rehenes por guerrilleros presos, 驴qu茅 planes tiene para los secuestrados que siguen en poder de las FARC?

Le entiendo que usted se refiere a los prisioneros de guerra que tenemos en nuestro poder, porque una aproximaci贸n desapasionada, rigurosa y objetiva al tema, en una confrontaci贸n pol铆tica, social y militar de cerca de 47 a帽os, que enfrenta a dos adversarios debe aludir a prisioneros de guerra que las partes capturan en el devenir de esa confrontaci贸n, 驴cierto?. La negativa actual del gobierno al canje no tiene por qu茅 arredrarnos en la aspiraci贸n de tener con nosotros, libres, a los camaradas presos en la actualidad y a que regresen a sus hogares los prisioneros, militares y polic铆as capturados en combate, que tenemos en nuestro poder, a quienes sus familias tambi茅n aspiran a tener de nuevo en su seno. Por encima de la indiferencia del Estado sobre los propios soldados, vamos a perseverar. Se sabe que mientras perdure una confrontaci贸n habr谩 prisioneros en poder de las partes.

El Comit茅 Internacional de la Cruz Roja es un organismo neutral encargado de velar por el cumplimiento del derecho internacional humanitario. En su 煤ltimo informe indica que “mientras las partes en conflicto adelanten los enfrentamientos armados en zonas rurales, la poblaci贸n que habita estas 谩reas vive en permanente peligro y est谩 expuesta a violaciones del DIH como: homicidios y/o ataques a personas protegidas por el DIH: desapariciones forzadas; violencia sexual; toma de rehenes; reclutamiento forzado; malos tratos f铆sicos y/o psicol贸gicos; y desplazamiento forzado. La falta de respeto al principio de distinci贸n entre combatientes y civiles, las presiones para colaborar generando represalias directas contra los civiles, la ocupaci贸n de bienes civiles privados o p煤blicos y la contaminaci贸n por armas son otros factores agravantes que afectan la vida de las comunidades”.

驴Cu谩les de estas violaciones comete las FARC?

Para ser rigurosos habr铆a que referir uno a uno los casos informados por el CICR y como este no es el espacio adecuado, le puedo comentar que para nosotros, lo primero y m谩s importante de nuestra lucha es la poblaci贸n, no solo por razones de principios pol铆ticos e ideol贸gicos, sino pr谩cticos de la guerra. 脷nicamente en la medida que respondamos a las necesidades objetivas de la poblaci贸n en cada 谩rea, podemos resistir, crecer y avanzar. De lo contrario es imposible.

Hace a帽os y dada la intensidad de los combates, difundimos unas normas de comportamiento para que la poblaci贸n civil no permitiera su utilizaci贸n como escudo por parte de la fuerza p煤blica que construye cuarteles en medio de los poblados, utiliza el transporte p煤blico para sus movimientos, entrevera caravanas de veh铆culos militares en medio del transporte civil para sus desplazamientos por carreteras, pernocta en las escuelas y colegios, etc., pr谩cticas que la fuerza p煤blica utiliza, cre谩ndole peligrosos riesgos a la poblaci贸n.

Eventualmente unidades nuestras pueden violentar las normas, pero como estamos regidos por unos Estatutos, unas Normas y unos Reglamentos de R茅gimen Disciplinario estricto, cimentados en una concepci贸n revolucionaria de la vida, que armonizan las relaciones entre combatientes y tambi茅n, las nuestras con la poblaci贸n civil garantizando una profunda, sincera, arm贸nica y s贸lida relaci贸n, tomamos los correctivos que se帽alan nuestros documentos.

Respecto al DIH y a sus Protocolos adicionales, mantenemos algunas reservas porque, en ocasiones, dificultan la aproximaci贸n a ciertas situaciones, dado que fue concebido y dise帽ado para conflictos entre naciones y, pese a los protocolos adicionales, no siempre proporciona el justo equilibrio. Por ejemplo, calificar como “ejecuciones extrajudiciales” la homicida, criminal y sistem谩tica pr谩ctica de las Fuerzas Armadas oficiales de Colombia durante los 煤ltimos 63 煤ltimos a帽os, de asesinar civiles, vestirlos con ropa militar y colocar armas a sus cad谩veres para hacerlos pasar como guerrilleros “dados de baja” en combate, en un pa铆s que se ufana de ser un Estado de Derecho y cuya legislaci贸n no contempla la pena de muerte, posibilit贸 un trato benigno y celestino a los criminales, que ha escamoteado una condena dr谩stica, vertical, di谩fana y oportuna al terror desarrollado por el Estado colombiano desde hace m谩s de 47 a帽os.

La norma sobre el uso de armas no convencionales, es una reglamentaci贸n para la guerra entre naciones que no puede abarcar a movimientos populares como el nuestro que se arm贸 desde un comienzo con palos y machetes para defenderse de una agresi贸n gestada y ejecutada por el Estado, con la contribuci贸n militar, financiera y tecnol贸gica de la Casa Blanca. Equivale a recriminar al b铆blico David porque utiliz贸 piedras para defenderse de la agresi贸n del coloso Goliat. Valdr铆a la pena trabajar un escenario internacional donde analizar, desde diferentes 贸pticas, estas situaciones y otras del mismo tenor e intercambiar conceptos sobre la “neutralidad” que por encima de cualquier consideraci贸n, deben mantener quienes se reclaman sus garantes.

Las FARC hacen uso de minas antipersona, entre otras cosas contra operaciones de erradicaci贸n manual de cultivos de hoja de coca. 驴Por qu茅 contin煤an usando un arma prohibida por el derecho humanitario y que todo el mundo acord贸 en 1998 erradicar en el Tratado de Ottawa o la Convenci贸n sobre la prohibici贸n de minas antipersonales?

Le reitero que acerca del armamento utilizado por la guerrilla en su lucha de resistencia, en la irregularidad de su t谩ctica y como consecuencia de la asimetr铆a que caracteriza una confrontaci贸n como la colombiana, ser谩 necesario que en un escenario internacional ampliamente representativo, con la presencia de la guerrilla revolucionaria por supuesto, nos ocupemos de abordar este tema con objetividad, sin mentiras, buscando unas conclusiones realistas que todos podamos acatar rigurosamente, incluyendo a los gobiernos.

Es rid铆culo, por calificarlo de alguna manera, que cuando el Estado colombiano lanza operativos contra insurgentes en una proporci贸n de 100 militares por cada guerrillero, con bombardeos de ablandamiento ejecutados con miles de toneladas de pentolita , realizados por una aviaci贸n dotada de cohetes de todo tipo, ametrallamientos desde sus centenares de helic贸pteros gringos y rusos de 煤ltima tecnolog铆a, fuego de artiller铆a con morteros de 120 mm, salgan luego los altos mandos militares a quejarse y a denunciar, porque muchas de sus unidades cayeron en campos minados en tan desigual teatro de operaciones.

O, como tambi茅n sucede, es criminal forzar a civiles a servirles como gu铆a en sus labores de rastreo y seguimiento con consecuencias muchas veces lamentables para quienes han sido obligados. O, como sucede en otras ocasiones, es perversamente fariseo dar dinero a civiles para que ejerzan como soplones, quienes buscando informaci贸n, muchas veces son v铆ctimas de la confrontaci贸n.

Sin duda, nadie puede escatimar esfuerzos por separar a la poblaci贸n civil del conflicto. Esto debe privilegiarse en todos y cada uno de los hechos que se acometan como parte del conflicto, pero como entender esto en el caso de Colombia, donde el gobierno nacional desat贸 una intensa campa帽a para reclutar civiles como informantes a cambio de dinero, integr谩ndolos a un aparato llamado Red de Cooperantes, 驴se estar谩n ci帽endo a las normas del DIH?. 驴O existe una contradicci贸n entre su discurso maniqueo frente a la normatividad internacional y las pol铆ticas que desarrolla?. Son muchos los temas que deber谩 abocar una reuni贸n de actualizaci贸n del DIH, en la que ser铆a vital la participaci贸n de los EEUU de Norteam茅rica para tambi茅n analizar la sind茅resis entre las exigencias que hace al resto del mundo respecto a los Derechos Humanos y su pr谩ctica cotidiana y universal.

驴Tienen futuro las FARC si se mantienen al margen del narcotr谩fico? 驴Qu茅 relaciones tienen ahora con el cultivo y tr谩fico de drogas? 驴Es hoy en d铆a su principal fuente de financiaci贸n? 驴Cu谩nto dinero ingresan al a帽o por este concepto?

Nuestra lucha por permanecer al margen del narcotr谩fico no ha sido f谩cil ya que en los 煤ltimos 30 a帽os Colombia ha sido permeada y contaminada, de pies a cabeza, por los dineros del narcotr谩fico: las instituciones del Estado sin excepci贸n, la industria, la banca, el comercio, la pol铆tica, el deporte, el agro, la far谩ndula, las fuerzas militares y de polic铆a, y en general, el conjunto del tejido social.

La guerra contra las drogas decretada por la Casa Blanca ha sido un fracaso, especialmente en Colombia pues ha dejado una enorme estela de sangre, desintegraci贸n social y p茅rdida de valores sustantivos de la 茅tica y a moral, mientras que el 谩rea sembrada de coca oscila pendularmente entre las 90 mil y las 180 mil hect谩reas y el pa铆s contin煤a a la cabeza del tr谩fico mundial, seg煤n informes de diversos organismos internacionales.

De tiempo atr谩s, hemos manifestado nuestro acuerdo con la legalizaci贸n o con la despenalizaci贸n que, desde las 茅pocas del premio nobel norteamericano Milton Friedman hasta hoy incluyendo a 4 expresidentes latinoamericanos y a gran cantidad de personalidades y organizaciones del mundo entero, se promueve como salida realista para liquidar definitivamente las enormes ganancias de este tr谩fico, manejar su creciente consumo como un problema de salud p煤blica y desarrollar estrategias preventivas con la certeza de su superaci贸n definitiva.

En 茅pocas del Cagu谩n, en sesi贸n especial ante embajadores y representantes de diversos pa铆ses y organismos multilaterales, presentamos un plan detallado para experimentar en un 谩rea delimitada una estrategia de sustituci贸n de cultivos que desestimulara a los campesinos cultivadores de coca y les contribuyera en la creaci贸n de alternativas econ贸micas ciertas. Muchos narcotraficantes y dirigentes pol铆ticos de los partidos de gobierno se atravesaron a la propuesta y la frustraron. El narcotr谩fico no es un problema de las FARC. Es un fen贸meno nacional, latinoamericano y mundial al que se le debe hacer frente con una estrategia nacional y convergente encabezada por los primeros responsables y tambi茅n grandes v铆ctimas de este c谩ncer: los pa铆ses desarrollados.

Quisiera serle taxativo en esto: ninguna unidad fariana, de acuerdo a los documentos y decisiones que nos rigen, pueden sembrar, procesar, comerciar, vender o consumir alucin贸genos o sustancias psicotr贸picas. Todo lo dem谩s que se diga, es propaganda.

Entonces, 驴c贸mo se financian las FARC?

Las FARC-EP tenemos tres fuentes b谩sicas de financiaci贸n: aportes de amigos y simpatizantes que creen sinceramente en el compromiso revolucionario de las FARC y en la causa por la que luchamos; impuestos que cobramos a los ricos, a trav茅s de la ley 002 y, rentas generadas de inversiones que mantenemos.

Las FARC han sufrido sus golpes m谩s duros durante el [narco]Gobierno de Uribe, como la Operaci贸n Jaque, la Operaci贸n F茅nix, la Operaci贸n Camale贸n… 驴En qu茅 situaci贸n se encuentra la guerrilla? 驴Cu谩les son sus efectivos y qu茅 territorio controla?

Para ser sinceros el golpe m谩s serio y de mayor calado lo recibimos luego de la segunda conferencia guerrillera realizada en 1966, en el departamento de Quindio, donde perdimos gran cantidad de combatientes y el 70% de las armas. Solo hasta la quinta conferencia, despu茅s de muchos a帽os, pudo decir el comandante Marulanda: “Por fin nos hemos repuesto del mal que casi nos liquida”.

Operativos como Jaque, desarrollado a partir de la traici贸n del jefe de la unidad guerrillera que vendi贸 los prisioneros de guerra bajo su custodia, no tienen las connotaciones promocionadas por el Gobierno. Innumerables veces hemos rescatado nuestros presos de las c谩rceles del Estado. Son hechos de guerra que llaman a las partes a tomar nuevas medidas de seguridad. No modifican ni la concepci贸n, ni los dise帽os operacionales ni mucho menos la estrategia de nuestra fuerza.

En los 煤ltimos 9 a帽os, y como consecuencia de la mayor injerencia militar de Washington en los asuntos internos de Colombia, la guerra se ha intensificado. Hemos sufrido golpes. Las muertes de Ra煤l, de Jorge, de Iv谩n R铆os y de muchos camaradas, nos duelen y nos generan ese dolor revolucionario que desata, incontenible, mayor compromiso con nuestros ideales de socialismo. Ya las hemos asimilado. Con el legado y ejemplo de nuestros h茅roes y m谩rtires, las nuevas promociones toman su lugar y trinchera, nuevas promociones de revolucionarios dispuestos, como los m谩s antiguos, a darlo todo, hasta la vida, por los objetivos de la Nueva Colombia.

Pero, se sabe que en toda guerra hay muertos, de ambos bandos , y la colombiana no es la excepci贸n. Tambi茅n estos 9 a帽os, han demostrado el tama帽o y la calidad del compromiso de las FARC con nuestros ideales de cambio y de transformaci贸n revolucionaria. Como es evidente en los partes militares tambi茅n hemos golpeado a las fuerzas militares y paramilitares del estado, a las institucionales y a las para institucionales, a todas, incluyendo aquellas que tiran la piedra y esconden la mano, que c铆nicamente dicen desconocer la estrategia de los “falsos positivos”, que niegan ante los medios su contubernio con el narcoparamiliarismo, pero le abren en la oscuridad de la noche las puertas secretas de sus palacios, mansiones y haciendas para conspirar contra la convivencia, la democracia y contra el pueblo.

Las FARC mantenemos nuestra influencia, s贸lida influencia, en las 谩reas donde existimos, por todos los rincones de la geograf铆a nacional, nacida y cimentada en la justeza de nuestros planteamientos pol铆ticos, en nuestro trabajo y ayuda permanente a las comunidades, respeto hacia todas ellas y por nuestra autoridad surgida del compromiso sincero del que no pretende nada a cambio de su esfuerzo, salvo la satisfacci贸n de aportarle esperanza al pueblo en su propia capacidad de movilizaci贸n, organizaci贸n, lucha y en su futuro bienestar.

No le puedo comentar cu谩ntas unidades conforman las FARC-EP porque somos una organizaci贸n irregular. Pero accionamos, trabajamos y luchamos en todo el territorio nacional.

驴Qu茅 hay de cierto en el supuesto contenido del ordenador de Ra煤l Reyes?

Los elementos que pudieron haber quedado funcionando, luego del bombardeo sobre la humanidad del Camarada Ra煤l y su guardia, fueron manipulados al ama帽o del gobierno. Ni la propia INTERPOL quiso comprometerse con las truculencias de Alvaro Uribe y manifest贸 p煤blicamente, luego de un detallado an谩lisis, que hab铆a sido quebrada la Cadena de Custodia, lo que significa, en buen romance, que luego de la muerte de Ra煤l se manipularon los contenidos del disco duro “sobreviviente”, si fue que lo hubo luego de semejante infierno de explosivos. Se trataba de inventar y retorcer acontecimientos para chantajear a las FARC y a muchos amigos de la paz de Colombia con ese estilo muy particular que caracteriza al se帽or Alvaro Uribe y que impuso a toda su administraci贸n. Esta semana que termina, la Corte Suprema de Justicia declar贸 como ilegal cualquier prueba levantada sobre los llamados computadores de Ra煤l Reyes, precisamente porque se manipularon los materiales supuestamente encontrados y adem谩s se desvirtuaron los procedimientos judiciales.

Curiosamente, no trascendieron informes que nos llegaban y que el Comandante Ra煤l deb铆a de conservar, por ejemplo, alrededor de los pagos a altos oficiales de la polic铆a, hoy generales, que hizo el narcotraficante Wilber Varela y que coment贸 personal y detalladamente a uno de nuestros comandantes en el Valle del Cauca el coronel Danilo Gonz谩lez, quien a煤n en servicio activo, busc贸 a las FARC pretendiendo la liberaci贸n de unos sospechosos que hab铆amos retenido; tampoco se mencionaron informes precisos alrededor de la utilizaci贸n plena del DAS por parte del paramilitarismo con la total anuencia del Presidente de entonces, ni de los encuentros, whisky en mano, en Bogot谩, de jefes paracos con “prestantes” personalidades linajudas para planificar las agresiones contra la izquierda, ni otras muchas que har铆an muy larga esta entrevista y que seguramente no incluyeron en las copias que han ido regalando, a algunos de sus gobiernos amigos, a la CIA, al MI5 y al MI6 ingleses, al MOSSAD israel铆 y a otros que contin煤an publicitando inveros铆miles historias a trav茅s de sus organizaciones de bolsillo.

驴Cree usted que el proceso de desmovilizaci贸n de paramilitares impulsado por la ley de Justicia y paz ha sido exitoso? 驴Cu谩l es su opini贸n sobre este proceso?

Ese proceso se planific贸 y ejecut贸 como una farsa para sacar en limpio a los verdaderos jefes del paramilitarismo luego que Alvaro Uribe, uno de ellos, gan贸 las elecciones presidenciales en el 2002.

Como cobertura, utilizaron a narcotraficantes y sicarios con 铆nfulas de jefes contrainsurgentes, a quienes prometieron estatus pol铆tico y respeto a sus incalculables fortunas. Luego los desecharon, en una historia que se recicla donde la aristocracia y algunos trepangos delinquen buscando el poder y la riqueza utilizando a criminales y bandidos, a quienes luego condenan, encarcelan o mandan asesinar en un repetido espect谩culo de escarnio p煤blico.

El pa铆s sabe que el paramilitarismo es una estrategia del estado para asesinar sistem谩ticamente opositores, buscando ocultar la sangre que mancha hasta la m茅dula a las instituciones p煤blicas, detr谩s de bandas de sicarios y delincuentes de apariencia civil.

La oligarqu铆a colombiana, impotente en su lucha contra los avances de la insurgencia revolucionaria, se entreg贸 a la pr谩ctica paramilitar a la que posteriormente, en las d茅cadas del 70, articul贸 con el naciente narcotr谩fico dando origen al narcoparamilitarismo, ensalzado y consentido socialmente por los poderosos durante largos a帽os, quienes ahora luchan por zafarse del estigma y por lavar sus propias porquer铆as. A los narcos que creyeron en sus palabras, los exhibieron y promocionaron como grandes jefes contrainsurgentes y luego, los extraditaron a los EEUU con el fin de silenciarlos. Tiempo despu茅s, cuando desde all谩 y por la presi贸n de las v铆ctimas procedieron a confesar villan铆as, a mencionar a sus compinches, socios, contactos, mecenas pol铆ticos y militares, la oligarqu铆a utiliz贸 sus medios para sembrar la duda: 驴c贸mo creerle a un criminal y no a un arist贸crata, a un pol铆tico tradicional o a un prestigioso general de las Fuerzas Militares?.

La ley de justicia y paz, ha sido una gran farsa, que pas贸 por la venta de t铆tulos como “comandantes paramilitares” a sicarios narcotraficantes, pas贸 tambi茅n por las fotos de grandes “desmovilizaciones” de desempleados y bandidos contratados para la ocasi贸n con fusiles y armas compradas para la fotograf铆a, y terminar谩 con la absoluci贸n de 脕lvaro Uribe, en la comisi贸n de acusaciones de la C谩mara de Representantes del Parlamento colombiano, salvo que los millones de afectados por esta criminal estrategia le impriman una mayor din谩mica a sus esfuerzos y luchas y se reciba mayor solidaridad mundial. Solo as铆 en Colombia, como sucedi贸 en Argentina y otros pa铆ses, se podr谩 condenar tambi茅n a los responsables materiales e intelectuales de las negras y sangrientas noches en que hundieron el pa铆s.

驴 Por qu茅 tiene sentido la lucha armada para las FARC y no la defensa a trav茅s de v铆as democr谩ticas de los ideales pol铆ticos y las transformaciones socioecon贸micas que consideran necesarias?

Porque en Colombia a la oposici贸n democr谩tica y revolucionaria la asesina la oligarqu铆a. La masacre de la Uni贸n Patri贸tica es la muestra palmaria. A todo l铆der, a cualquier organizaci贸n no olig谩rquica que amenace los poderes establecidos, lo asesinan o la masacran como parte de una estrategia oficial de Seguridad Nacional. Los poderosos la han instituido como caracter铆stica de la cultura pol铆tica y ahora la han incrustado en la concepci贸n del Estado.

Extensos pasajes de la historia nacional que datan desde septiembre de 1828 cuando las facciones progringas colombianas de entonces atentaron contra el Libertador Sim贸n Bol铆var, hasta estos a帽os, pasando por el asesinato del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio Jos茅 de Sucre, del l铆der liberal Rafael Uribe Uribe, de Jorge Eli茅cer Gait谩n, de Jaime Pardo Leal, de Luis Carlos Gal谩n, de Bernardo Jaramillo Ossa, de Manuel Cepeda Vargas y de centenares de l铆deres m谩s, parecieran ratificar un viejo y descarnado aserto popular: la oligarqu铆a colombiana no entiende sino el lenguaje de los tiros.

Aqu铆 en las FARC pensamos que a pesar de esa hist贸rica agresi贸n antipopular que caracteriza el devenir nacional, es realista e inaplazable trabajar la construcci贸n de espacios de convergencia, donde entre todos los colombianos construyamos los acuerdos que cimenten la convivencia democr谩tica. El comandante Jacobo Arenas insisti贸 en que el destino de Colombia no pod铆a ser la guerra civil, en consecuencia hemos luchado, una y otra vez, por encontrar con los distintos gobiernos, la salida pol铆tica al conflicto colombiano. NO se ha logrado porque la oligarqu铆a piensa en rendiciones y nosotros en cambios de fondo, democr谩ticos, a la vida institucional y a las reglas de convivencia, pero no por ello, cejaremos de luchar la soluci贸n incruenta como esencia de nuestra concepci贸n revolucionaria y sustento de la Nueva Colombia.

驴Qu茅 lecciones sacaron de la creaci贸n del partido Uni贸n Patri贸tica?

Fue una experiencia tan llena de riqueza como dolorosa, que debemos analizar y referenciar permanentemente. Dentro de sus muchas lecciones le podr铆a mencionar algunas como lo dif铆cil que es avanzar en un proceso de soluci贸n pol铆tica, cuando la oligarqu铆a colombiana mantiene sus estrategias de paz de los sepulcros y Pax Romana, pues frente a este proyecto mostr贸 su mezquindad y fue esencialmente sanguinaria y cruel. Prefiri贸 el asesinato de cerca de 5000 dirigentes democr谩ticos y revolucionarios en una razzia de corte hitleriano, que abrir espacios a todas las vertientes de la izquierda, hecho que de haberse logrado hubiese generado una nueva din谩mica en la confrontaci贸n pol铆tica y posibilitado la concreci贸n integral de los Acuerdos de La Uribe hace m谩s de 25 a帽os.

Con el exterminio de la UP no solo perdi贸 una generaci贸n casi completa de dirigentes revolucionarios, la mayor铆a de ellos de gran dimensi贸n pol铆tica e inmensos valores 茅ticos, cuya ausencia hoy es notoria en el escenario p煤blico de la naci贸n como del continente, tambi茅n se frustr贸 por muchos a帽os, la posibilidad de firmar un acuerdo de convivencia.

La experiencia de la UP nos ense帽贸 que cualquier avance hacia la paz que surja de acuerdos exige la transparencia, que todo tropiezo debe clarificarse antes de emprender un nuevo escal贸n, pues los Acuerdos de La Uribe, origen de la UP, fueron saboteados por el Alto Mando militar desde el primer momento a pesar de lo cual, todos los comprometidos con dichos acuerdos, luchamos como Quijotes, por sacarlos adelante.

Pero logra la firma de acuerdos de paz en La Uribe en 1984 y garantizar su cumplimiento total hasta culminarlos, fue imposible. As铆 que los colombianos que emprendimos con gran optimismo y mayor entusiasmo una hist贸rica jornada por la convivencia, perdimos esa batalla civilizada frente a los “enemigos agazapados de la paz”, que hoy ya no se esconden tanto.

Un proceso de paz exitoso, tiene como premisa ineludible, el respaldo lento, decidido, transparente y activo, de la mayor铆a de la poblaci贸n.

No me cabe la menor duda que las nuevas generaciones de colombianos, en un futuro cercano, rendir谩n honores y har谩n reconocimiento a los m谩rtires de la Uni贸n Patri贸tica que “a pecho descubierto” lucharon por un mejor pa铆s para sus hijos, por la democracia y la convivencia, con una generosidad, un desprendimiento y una valent铆a ejemplares.

Destacados l铆deres pol铆ticos de izquierdas colombiano han dicho que creen que la existencia como guerrilla de las FARC es la responsable de la “derechizaci贸n extrema” de la sociedad colombiana, ya que “izquierda” se asocia a guerrilla. 驴Est谩 usted de acuerdo?

Digamos gen茅ricamente, que se est谩 a la izquierda si se prioriza lo social, la democracia popular y los cambios revolucionarios, en oposici贸n a quienes privilegian la ganancia econ贸mica, el hegemonismo burgu茅s y la defensa del statu quo. No se trata solo de estar al lado izquierdo de la derecha, sino de defender integralmente intereses de clase, populares. Integralmente.

Puntualizo para comentarle que no he escuchado a ning煤n destacado dirigente, de izquierda, afirmar lo que menciona en su pregunta.

En Colombia los hay, bastantes, muy importantes y muy consecuentes, que con enorme responsabilidad y altura discrepan de la lucha armada revolucionaria, se apartan de ella, pero entendiendo sus circunstancias hist贸ricas, trabajan por encontrar los caminos de la soluci贸n pol铆tica respetando el compromiso de quienes combatimos desde la insurgencia y, priorizando sus debates contra la oligarqu铆a y contra el neo coloniaje imperial, verdaderos generadores de la violencia en Colombia.

De pronto existan quienes han militado en la izquierda y ya no defiendan sus posiciones originales sino las del r茅gimen, como sucede en muchas partes del mundo. Habr谩 que respetar sus nuevas posturas, pero sin inscribirlos como defensores de los intereses populares ni ubicarlos a la izquierda en el ajedrez de la pol铆tica. Tambi茅n puede darse el caso de quienes pretenden ocultar sus propias fallas, tras el esfuerzo ajeno.

La lucha nuestra desde Marquetalia es por la democracia, por la posibilidad cierta de desarrollar una acci贸n de masas, abierta, por los cambios revolucionarios y el socialismo. Y esta opci贸n, es la que ha saboteado a tiros la oligarqu铆a colombiana. Asesinaron a Jorge Eli茅cer Gait谩n, legislaron con el anticomunismo como soporte durante la dictadura militar, crearon el Frente Nacional bipartidista para excluir y perseguir a los revolucionarios, y aprobaron una Constituci贸n en 1991, con elementos positivos en su dise帽o y textos, que dej贸 intacta la concepci贸n de Seguridad Nacional del enemigo interno que campea desde hace un poco m谩s 47 a帽os en nuestro pa铆s. La misma del paramilitarismo y los falsos positivos.

La derecha, en Colombia y en todo el mundo, propagandiza y difunde sus pretextos, reales o ficticios, para confundir, atacar y desvirtuar las luchas populares por bienestar y progreso social. Y utiliza variedad de formas para ello, incluyendo a muchos quienes alg煤n d铆a alg煤n d铆a fueron activistas de la izquierda.

En los tiempos que corren, con el desarrollo de los medios de comunicaci贸n, no hay confusi贸n posible. Quienes defienden el orden existente, no lo pueden ocultar.

La confrontaci贸n en Colombia se ha prolongado demasiado. Luchar y clamar por la paz es expresi贸n de un sentimiento profundamente popular y revolucionario.

Las FARC firmaron un pacto de no agresi贸n con la guerrilla del ELN en diciembre de 2009. 驴Qu茅 obst谩culos ha habido en su implementaci贸n?

Tanto el Comando Central del ELN como el Secretariado del Estado mayor Central de las FARC – EP, hemos reconocido con sentido autocr铆tico, el error que signific贸 no detener dr谩stica, tajante y oportunamente los roces que se fueron dando en diversas 谩reas del pa铆s, entre combatientes de las dos fuerzas, de tiempo atr谩s. Ahora, trabajamos con enorme convicci贸n revolucionaria en todas esas 谩reas por superar, definitivamente, las asperezas, los mal entendidos, las emulaciones mal hechas y los enfrentamientos. Es un proceso complejo, teniendo en cuenta la coyuntura actual, de intensa confrontaci贸n pol铆tica y militar con el Estado. Pero vamos avanzando con solidez.

La autocr铆tica es a fondo y en eso estamos. Falta tiempo, hay mucho terreno por recorrer pero avanzamos en firme haciendo conciencia, a todos los niveles de nuestras organizaciones, que somos parte del mismo contingente de lucha popular, revolucionaria, antiimperialista, bolivariana y socialista. Y que ello es lo que fundamenta la forma de relacionarnos, las convergencias que debemos trabajar y luchar para elevar a nuevos niveles la necesaria estrategia unitaria de los revolucionarios colombianos.

Recogimos el legado del gran revolucionario, el sacerdote Camilo Torres Restrepo de enfatizar lo que nos une. Las divergencias las debemos ventilar y airear en mecanismos que estamos creando para ello.

Estamos obligados a ser ejemplo de unidad. Y de madurez. As铆 tambi茅n le contribuiremos a la unidad popular de los colombianos, proyectando en los hechos la prioridad “del bien com煤n” por encima de cualquier inter茅s particular.

Nos falta un buen trecho, pero ya lo empezamos. Y eso es lo estrat茅gico.

Seg煤n un auto de la Audiencia Nacional, dos testimonios de antiguos miembros de las FARC implican al Ej茅rcito de Hugo Ch谩vez en los cursillos de adiestramiento que ETA supuestamente imparti贸 a los guerrilleros colombianos en suelo venezolano. Los relatos de los arrepentidos forman parte de un informe de la Comisar铆a General de Informaci贸n de la Polic铆a. En el apartado del auto dedicado a los “hechos” se describe c贸mo en agosto de 2007 dos presuntos miembros de ETA impartieron en la selva venezolana dos cursos sobre manejo de explosivos a guerrilleros de las FARC. 驴Han tenido en el pasado las FARC relaci贸n con la organizaci贸n guerrillera ETA? 驴Mantienen relaci贸n en la actualidad y, en caso afirmativo, en qu茅 consiste?

La experiencia de las FARC en materia de explosivos tanto de su fabricaci贸n, como de su almacenamiento y utilizaci贸n es larga y abundante, lo que desde hace mucho tiempo nos permite autoabastecernos sin recurrir a ning煤n tipo de ayudas, simplemente porque no lo hemos necesitado. Tenemos nuestros propios instructores. As铆 de simple. Esto para rechazar las afirmaciones sobre tales cursillos con personal extranjero que solo pretenden afectar al gobierno bolivariano de Venezuela.

En Colombia, a partir de ofrecimiento de dineros, viajes a Europa y rebaja considerable de penas, algunos desertores, se prestaron para atestiguar en contra nuestra y favorecer pol铆ticas nacionales o internacionales del gobierno de 脕lvaro Uribe. Pero como la mentira no perdura, los montajes que fabricaron a partir de miles de falsos testimonios se est谩n desmoronando. Todos caer谩n como castillos de naipes.

Por ejemplo, actualmente cursan investigaciones penales y administrativas, de la Fiscal铆a y tambi茅n de la Procuradur铆a General de la Naci贸n, contra altos funcionarios del gobierno Uribe y contra altos mandos militares de la 茅poca, por las comedias que montaron, farsas, falsas deserciones llenas de infames afirmaciones como parte de su ofensiva contra las FARC.

El mundo se est谩 enterando c贸mo en el departamento del Tolima tambi茅n se reclutaron bandidos y desocupados, con quienes “formaron” una columna guerrillera, los vistieron con uniformes militares, les dotaron algunos fusiles viejos y otros muchos de palo, llamaron a los periodistas, les tomaron fotos, peroraron una diatriba insulsa, les dieron alg煤n dinero a los farsantes, difamaron sobre muchos ciudadanos a quienes luego encarcelaron y, luego, felices ratificaron que el fin del fin estaba cerca, incluyendo al presidente de entonces.

Dij茅ramos que esa fue una t贸nica general del gobierno colombiano anterior, buscando imponer sus pol铆ticas fascistas, levant贸 todo tipo de aduanas morales, legales, 茅ticas, discrecionalmente, para otorgarse la licencia de calumniar, difamar, mentir e inventar. Valdr铆a la pena que la justicia espa帽ola verificara y confrontara a fondo las informaciones que le fueron proporcionadas en ese entonces.

Nuestras relaciones, que en este momento tienen car谩cter clandestino, con gran cantidad de organizaciones democr谩ticas y revolucionarias del mundo, armadas y civiles, est谩n regidas por las conclusiones de la Conferencias Guerrilleras que, como ya se帽al茅, orientan sobre el no desarrollo de acciones militares en otros pa铆ses, respetando la soberan铆a de cada pa铆s y las luchas de cada pueblo.

驴Es cierto que las FARC pidieron apoyo a ETA para atentar contra varias personas, entre ellas el presidente, 脕lvaro Uribe, cuando visitara Espa帽a o la UE?

Esa es la propaganda que se hac铆a el mismo Uribe, en Colombia y en el exterior, para proyectar una imagen de v铆ctima.

Las fuerzas de seguridad espa帽olas detuvieron a Remedios Garc铆a Albert, a quien consideran vinculada con las FARC. 驴Tienen las FARC v铆nculos con Remedios Garc铆a Albert?. En caso afirmativo, 驴en qu茅 consisten?

No conozco v铆nculos de Remedios Garc铆a con las FARC. A ella, la referencio exclusivamente por una menci贸n period铆stica de las autoridades colombianas , durante el periodo de incontinencia propagand铆stica que sufri贸 el gobierno alrededor del supuesto ordenador del Comandante Ra煤l Reyes. Nunca antes ni nunca despu茅s la escuch茅 nombrar. Podr铆a afirmar, si de algo sirve, que en los tiempos de las conversaciones de paz en el Cagu谩n, gran cantidad de personas venidas del mundo entero, a t铆tulo individual o como representantes de organizaciones de muy diversa 铆ndole o de gobiernos, hicieron presencia e intercambiaron opiniones con nuestros representantes alrededor del proceso que se adelantaba. No podr铆a agregar nada m谩s al respecto.

驴Qu茅 relaci贸n mantienen con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Ecuador?

Si usted me lo permite, preferir铆a abstenerme de una respuesta alusiva a nuestras relaciones con cualquier gobierno del mundo.

驴Creen que Espa帽a puede jugar alg煤n papel en la soluci贸n del conflicto colombiano? 驴Cu谩l?

Siempre hemos percibido positivamente la participaci贸n de la comunidad internacional en la soluci贸n pol铆tica del conflicto. Pero, dadas sus caracter铆sticas actuales y las permanentes y agresivas declaraciones oficiales, es necesario que le demos tiempo al tiempo.

驴Qu茅 sabe de los falsos positivos? 驴Por qu茅 las FARC no han difundido m谩s revelaciones sobre ese tema?

El asesinato sistem谩tico de civiles en estado de indefensi贸n por parte de militares y polic铆as, y su posterior presentaci贸n como “guerrilleros dados de baja en combate”, es una pr谩ctica institucional en Colombia, desde el a帽o 1948.

No es algo novedoso ni mucho menos. Hace parte de una guerra sucia desarrollada por el Estado colombiano contra “el enemigo interno” que tambi茅n concibe y ejecuta el asesinato selectivo de l铆deres pol铆ticos de la oposici贸n, de dirigentes sindicales comprometidos con los trabajadores, la desaparici贸n de activistas revolucionarios, las torturas, el terror y las masacres que intimiden y generen miedo, par谩lisis, p谩nico y desplazamiento. Todo ello se ha denunciado y se contin煤a denunciando. Existen centenares de libros, miles de denuncias, millares de evidencias y de pruebas que demuestran la responsabilidad del Estado colombiano en el desarrollo de esta estrategia, solo que hasta ahora, la comunidad internacional acepta la tesis oficial que se帽ala como hechos aislados, bajo la responsabilidad de algunas manzanas podridas, esta criminal pr谩ctica institucional.

Son centenares de miles las v铆ctimas civiles de la guerra sucia que el R茅gimen ha emprendido, seg煤n afirma, en “defensa de las instituciones y del Estado de Derecho”. A mediados de los a帽os setenta, la estrategia olig谩rquica de terror fundi贸 sus pr谩cticas paramilitares con el narcotr谩fico, bajo la direcci贸n y jefatura de poderosos empresarios, destacadas personalidades de la pol铆tica tradicional y altos mandos militares, con el objetivo de intensificar sus cr铆menes y atesorar dineros provenientes del narcotr谩fico, pero ocultando a sus verdaderos jefes y orientadores.

Hoy, muchas evidencias empiezan a salir a flote, desde las farsas de las c谩rceles asignadas a los militares y pol铆ticos responsables de cr铆menes atroces, pasando por la usurpaci贸n masiva de tierras por parte de hacendados, militares, industriales y dirigentes de los partidos tradicionales, acuerdos pol铆ticos empapados de sangre entre gamonales y narcos, enriquecimiento desmesurado e inusitadamente r谩pido de un reducido sector social vinculado a los distintos gobiernos de estos a帽os, institucionalidad permeada casi sin excepci贸n por dineros mafiosos y al servicio de estos, hasta los nexos del alto gobierno con esta estrategia que por lo pronto visibiliza a dos de sus “eminentes” cabezas, el se帽or Narv谩ez y 脕lvaro Uribe V茅lez.

Y, aunque hasta hoy no hay militares condenados por los llamados “falsos positivos”, la sociedad avanza en la lucha por llegar al fondo del problema, por determinar cada situaci贸n con precisi贸n, castigar a los autores materiales y tambi茅n a los autores intelectuales y determinadores, lo que inevitablemente alcanzar谩 la reglamentaci贸n militar existente, inspirada, concebida y dise帽ada bajo la 贸ptica de la Seguridad Nacional pregonada por Washington desde los tiempos de la guerra fr铆a, que fue uno de los temas tab煤 en la Constituyente de 1991 y causa de fondo de los miles y miles de muertos de todos estos a帽os.

Colombia perdi贸 mucho tiempo por ese veto que impuso la oligarqu铆a en los concili谩bulos de aquellos a帽os. Tama帽a equivocaci贸n, no puede repetirse. Las soluciones que requiere el pa铆s son estructurales, si queremos la reconciliaci贸n sobre bases ciertas y no zurcir otro remiendo como aquel de 1991. Por eso tambi茅n es trascendente, que si logramos construir un nuevo escenario en funci贸n de la soluci贸n incruenta, en alg煤n momento puedan participar representantes de la fuerza p煤blica, donde seguramente muchos de sus integrantes, sin responsabilidades en las bajezas de la guerra sucia, tambi茅n estar谩n clamando por la reconciliaci贸n y la reconstrucci贸n nacional.

A ra铆z de la muerte de Jorge Brice帽o en un bombardeo el 22 de septiembre, el [narco]presidente Santos reiter贸 que se ahora s铆 se vislumbraba el fin del fin de las FARC. 驴Qu茅 opina sobre esto?

Desde 1964 hemos conocido tal declaraci贸n oficial en boca de distintos presidentes y ministros de guerra, en ocasiones haciendo de agoreros, otras veces en forma de promesa y otras a manera de amenaza, siempre con la pretensi贸n de ocultar las ra铆ces del conflicto que hicieron necesaria la existencia de las FARC. As铆, han justificado la violencia terrorista del Estado. As铆, han incrementado a帽o tras a帽o el presupuesto militar y policial, para solaz de los generales y de los se帽ores de la guerra.

As铆, han ocultado desde hace tiempo su propia incapacidad, su intransigencia y la profunda corrupci贸n que corroe las instituciones oficiales. As铆, pretenden cubrir su vergonzoso y humillante arrodillamiento frente al Pent谩gono Norteamericano y a la Casa Blanca.

Mientras no aboquemos seriamente, entre todos, la b煤squeda de soluciones a los problemas estructurales del pa铆s, la confrontaci贸n ser谩 inevitable. Unas veces m谩s intensa, otras no tanto. En algunos momentos con la iniciativa militar del Estado, en otros, con la iniciativa popular, en una tr谩gica ciclotimia que debemos superar, inteligentemente, con grandeza hist贸rica.

Como prosigue la confrontaci贸n, habr谩 m谩s muertos. De lado y lado. M谩s tragedias para el pueblo. Y no llegar谩n la paz y ni la convivencia para Colombia.

No se trata de la muerte de uno o de otro comandante guerrillero. El conflicto no es tan sencillo ni tan simple. Las circunstancias hist贸ricas del pa铆s son muy particulares. La existencia de guerra de guerrillas revolucionarias en Colombia no es consecuencia del voluntarismo de un pu帽ado de valientes o de unos aventureros, o de unos “terroristas” o de unos “narcoterroristas”, tales calificativos podemos dej谩rselos a la propaganda oficial. La insurgencia colombiana es reflejo del sumun de una serie de factores estructurales que los distintos gobiernos no pueden empecinarse, terca y criminalmente, en desconocer.

La oligarqu铆a colombiana ha conformado una fuerza p煤blica armada de m谩s de 500 mil hombres, en un pa铆s de alrededor de 45 millones de habitantes con enormes necesidades y carencias. 隆Inaudito!. Cerca de la quinta parte del presupuesto nacional del a帽o entrante han sido aprobados para gastos militares. Se invirtieron casi $10.000 millones de d贸lares de ayuda norteamericana en el Plan Colombia, para una guerra fracasada. Sin embargo la confrontaci贸n prosigue.

Cuando bombardearon el campamento del comandante Jorge Brice帽o, con casi un centenar de aeronaves que dejaron caer miles y miles de toneladas de explosivos durante muchos d铆as, en un dantesco infierno. Instalaron en la periferia del lugar de tiendas de campa帽a con espejitos y regalos y ropa nueva, zapatos Reebock y Nike invitando a los guerrilleros a trav茅s de altoparlantes durante semanas, a la traici贸n y a la deserci贸n. Todo lo que obtuvieron fue una heroica respuesta militarde la guerrillerada, colmada de moral y de conciencia revolucionaria, que produjo centenares de bajas en la fuerza de ocupaci贸n oficial y la solicitud masiva de ingreso de nuevos guerrilleros en la regi贸n y en muchas otras zonas del pa铆s.

La cercan铆a de la paz democr谩tica, de la convivencia y de la justicia social no se puede medir en litros de sangre. Eso lo sabe el pa铆s y por supuesto el presidente Santos.

En su 煤ltimo informe ONG colombiana Nuevo Arco Iris, que hace seguimiento al desarrollo del conflicto militar cruzando informaciones oficiales y de analistas, aunque reconoce la supremac铆a a茅rea del gobierno, ha dicho que los combates en tierra les son notoriamente adversos.

驴Cu谩les son los resultados reales de esta larga confrontaci贸n?

Al respecto tan solo quisiera anotar que diariamente hay combates y hechos de guerra entre la guerrilla revolucionaria y la fuerza p煤blica institucional y parainstitucional en la mayor铆a de los 32 departamentos del pa铆s, donde se obtienen victorias y en ocasiones tambi茅n se reciben golpes, en una confrontaci贸n que se prolong贸 en el tiempo y en la que la iniciativa militar se altera, se modifica, cambia en el tiempo y en las diferentes 谩reas, pero no estrat茅gicamente. Los partes militares que hacemos p煤blicos, cuantifican los efectos de la guerra en nuestro adversario y en nuestras propias filas con cifras irrebatibles.

Quisiera destacar que la ofensiva oficial actual iniciada desde hace algo m谩s de 11 a帽os, a partir del llamado Plan Colombia, dise帽ado en el Pent谩gono norteamericano, dirigido y financiado por ellos y alimentado sin descanso por armamento de 煤ltima generaci贸n desde Washington, fracas贸. Es la m谩s grande y prolongada operaci贸n contrainsurgente adelantada en el continente y es tambi茅n la m谩s grande demostraci贸n que la soluci贸n del conflicto en Colombia no pasa por la Pax Romana.

驴Qu茅 condiciones exigen ustedes hoy para desmovilizarse?

Desmovilizarse es sin贸nimo de inercia, es entrega cobarde, es rendici贸n y traici贸n a la causa popular y al ideario revolucionario que cultivamos y luchamos por las transformaciones sociales, es una indignidad que lleva impl铆cito un mensaje de desesperanza al pueblo que conf铆a en nuestro compromiso y propuesta bolivariana.

No tenemos ninguna dubitaci贸n, ninguna duda sobre nuestra obligaci贸n de luchar permanentemente y sin desmayo, con convicci贸n y optimismo, por acercarnos con certeza a la soluci贸n pol铆tica, incruenta, del conflicto. Los colombianos, con la contribuci贸n de pa铆ses amigos, debemos construir un escenario de di谩logo donde hilvanar y tejer mancomunadamente un proceso que concluya en acuerdos, cuya materializaci贸n incida contundente e irreversiblemente en la liquidaci贸n de las causas que en su momento originaron el conflicto armado y que hoy lo nutren abundantemente.

Una vez erigido el escenario, en un proceso que tambi茅n debe trabajar la reconstrucci贸n de la confianza entre las partes, tendremos que conversar sobre los prisioneros de guerra, militares, polic铆as y guerrilleros en poder de las partes, como un aspecto pol铆tico y humanitario que reclama prelaci贸n. Y, en funci贸n de objetivos de largo aliento, contamos como punto de partida con una herramienta excepcional cual es la Agenda Com煤n por el cambio hacia una Nueva Colombia, firmada como acuerdo entre el Estado Colombiano y las FARC-EP, en El Cagu谩n.

Por supuesto que lo importante es construir el escenario, con voluntad de decisi贸n pol铆tica, pensando en el pa铆s y en su futuro, haciendo abstracci贸n de las mentiras inventadas por la propaganda oficial que alejan la soluci贸n definitiva porque hace pensar al establecimiento con sus propios deseos. Y, en estos procesos es indispensable mantener la antena en tierra.

Los dolorosamente frustrados intentos que hemos hecho desde La Uribe en 1984 por encontrar caminos civilizados, son evidencia de las enormes dificultades que conlleva encontrar el camino correcto sin que ello implique resignaci贸n.

Colombia atraviesa una coyuntura cr铆tica porque reci茅n termin贸 el periodo del gobierno m谩s violento y corrupto de la historia nacional encabezado por 脕lvaro Uribe. Decenas de los congresistas y dirigentes pol铆ticos que e hicieron campa帽a presidencial y participaron de su gesti贸n est谩n en la c谩rcel condenados como determinadores del narcoparamilitarismo, otros muchos enfrentan investigaci贸n preliminar por parte de la Fiscal铆a y de la Corte Suprema de Justicia, varios de sus ministros tambi茅n est谩n sindicados o son investigados mientras que decenas de mandos medios de esta administraci贸n ya est谩n encarcelados todos por corrupci贸n y/o paramilitarismo.

El velo est谩 cerca de caer. La capa de tefl贸n construida por los amigos de Uribe posibilitando el enriquecimiento desmesurado de este c铆rculo mafioso como fruto de una inconmensurable corrupci贸n administrativa, la contemporizaci贸n complaciente de muchos con la estrategia y pr谩ctica paramilitar que ya se le conoc铆a y su fascistoide rechazo visceral a una soluci贸n pol铆tica del conflicto, todo este vergonzoso velo, est谩 a punto de caer, lo que abrir谩 nuevas perspectivas a la civilidad y a la democracia verdadera.

Cuando el pa铆s adem谩s de la violencia y la corrupci贸n, lo azota la naturaleza en forma de lluvia inclemente, le est谩 reclamando a sus dirigentes grandeza y estatura hist贸rica para sortear la dif铆cil coyuntura y proyectarlo con fuerza hacia el futuro. A los odios enfermizos irrigados por el anterior gobierno, que polarizaron a Colombia, les est谩n pasando su cuarto de hora. A las licencias que se arrog贸 para birlar la ley como ruina les est谩 poniendo fin la Fiscal铆a, los jueces y las Cortes. El haber retrotra铆do al DAS a los tiempos de la tenebrosa POPOL, polic铆a pol铆tica del r茅gimen en los a帽os 50 y aparato criminal del bolsillo presidencial, no ser谩 un delito impune.

La inane insistencia uribista condensada en su se帽alamiento a las FARC como terrorista, no le hace ni sombra a la contundente verdad sobre la existencia del conflicto armado en Colombia contenida en el proyecto de la llamada Ley de v铆ctimas, si tenemos en cuenta que fue sobre la tesis mentirosa de inexistencia del conflicto, que Uribe construy贸 su tinglado fascista.

Como revolucionarios que lo hemos entregado todo por nuestros ideales y el bienestar del pueblo, persistimos en la soluci贸n pol铆tica del conflicto.

