–

De parte de Nodo50 September 23, 2021 30 puntos de vista

Mari帽a Lima (Coral Gables, Florida)

Con 95 anos finou Alfonso Sastre en Hondarribia ( Euzkadi) onde se establecera fins dos 70 xunto a s煤a compa帽eira Eva Forest depois de padeceren cadea baixo acusaci贸ns inducidas do com煤n compromiso coa esquerda abertzale, que nunca ser铆an probadas. Sastre consideraba que a Revoluci贸n Cubana era o acontecimento capital do socialismo contempor谩neo pola s煤a irradiaci贸n universal e por ter renovado a resistencia contra o Imperio. 鈥淎 Revoluci贸n Cubana 茅 unha li帽a de faza帽as irrepet铆beis: Moncada, o Granma, a guerra na Serra, o derrocamento de Batista, a resistencia contra o bloqueo e a forma en que remonta o asalto desesperado do Imperio depois da ca铆da da URSS. Mesmo a construci贸n pol铆tica previa a Revoluci贸n foi un acerto, igual que a esperanza de liberaci贸n que transmite a toda Latinoam茅rica e Caribe: Venezuela, Nicaragua, Chile, Bolivia, Per煤, Colombia, Arxentina, Uruguai鈥︹

Sastre e Eva Forest con Fidel na Habana. Con eles, na esquerda da foto, Mario Benedetti e Armando Hart (ministro de Cultura)

A rendici贸n da idea da Hispanidade fronte do Imperio, coa conseguinte renuncia a conservar un espacio hist贸rico e cultural com煤n 茅 un dos motivos dram谩ticos que Sastre desenvolve case en exclusiva dentro da s煤a xeraci贸n. A iron铆a sobre o patriotismo racista dos colonizadores de Cuba 茅 unha revelaci贸n en Ahola non es de leil, subtitulada Tragedia sin importancia (da que existe versi贸n en Galego de Gero Calero) escrita polo autor na cadea de Carabanchel no tempo en que o xuiz Garz贸n presum铆a de manga ancha para encarcerar preventivamente. O texto critica un patriotismo da lingua espa帽ola e das tradici贸ns dos colonizadores que parec铆a preferir o dominio do Imperio USA. Sastre viraba polo forro o esp铆rito do 98 no senso de abrazar a rebeld铆a cubana fronte o Imperio e admitir que o independentismo tam茅n pode representar o orgullo restante da metr贸pole colonial. O dramaturgo dixo en moitas ocasi贸ns que Cuba era a s煤a verdadeira Madre Patria.

脕 sombra da reforma terciada do franquismo, os media relearon a importancia do dramaturgo vivo mais importante da s煤a xeraci贸n, a causa da s煤a condici贸n de defensor da loita abertzale e da Revoluci贸n Cubana. Un silenzo impos铆bel de aceptar sen consecuencias para un m茅dio reactivo contra a censura por antonomasia como 茅 o teatro.

O dramaturgo en ostracismo, aparecia decote como primeiro asinante contra os que celebraban o bloqueo. 鈥淓 verdade 鈥揺screbe Alfonso Sastre- que o Poder procura calar por todos os medios (nunca mellor dito) aos disidentes; pero no 茅 menor verdade que moitos intelectuais aceptan calar con abraiante facilidade. En xu帽o de 2003, os acubillados de PRISA asinaran unha miser谩bel Carta abierta contra la represi贸n en Cuba, directamente ditada pola CIA, e dende a Alianza de Intelectuales Antimperialistas comprendimos a urxencia de contestar p煤blica e colectivamente. A r茅plica era inexcusabel, pois o porqui帽o orwelliano que controla os medios pretendia (e case o d谩 conseguido) facernos crer que o pleno da intelligentsia ib茅rica estaba contra a Revoluci贸n Cubana! A recollida de asinaturas para o noso comunicado (鈥淐on Cuba, contra el Imperio鈥) foi reveladora. Varios intelectuais e artistas, considerados de esquerda, recusaron asinar malia estaren dacordo coa nosa r茅plica, por non poderen (aseguraron sen vergo帽a) seguir escribindo en El Pa铆s, ou por defenderen as s煤as pel铆culas no Canal Plus, ou as s煤as novelas en Alfaguara鈥 Non nos enganemos: a maior铆a dos intelectuais que calan, non o fan para salvaren s煤as vidas (鈥) sen贸n para defenderen s煤as piscinas, como dixera Dalton Trumbo dos que no macartismo traizoaran seus compa帽eiros鈥.

O poeta e ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, manifestou seu pesar pola morte do dramaturgo que defendeu a Revoluci贸n en todas as ocasi贸ns nas que o sistema de propaganda imperialista inzaba os media de retrousos contra Cuba. 鈥淢oi dolorosa a noticia da morte do grande dramaturgo e pensador espa帽ol Alfonso Sastre. A s煤a obra, monumental, perdurar谩. Os cubanos non esqueceremos ao amigo leal.鈥