–

De parte de Diario De Burgos January 26, 2023 154 puntos de vista

El anarquista italiano Alfredo Cospito cumple ya su tercer mes en huelga de hambre en contra de su inclusi贸n en el r茅gimen carcelario conocido como 41 bis. Publicamos a continuaci贸n un art铆culo aparecido en la web de alasbarricadas.org y desde DV nos sumamos a la campa帽a de apoyo internacional con el compa帽ero.

Alfredo C贸spito ha cumplido su tercer mes de huelga de hambre. Se puso en huelga durante la audiencia que tuvo lugar en el Juzgado de vigilancia de Sassari, el 19 de octubre. La huelga va contra del r茅gimen carcelario del 41 bis en el que se encuentra actualmente y contra la cadena perpetua sin posibilidad de ser revisada. Alfredo ha transcurrido ininterrumpidamente sus 煤ltimos 10 a帽os en la c谩rcel en las secciones de Alta Seguridad hasta su traslado al 41 bis.

Alfredo

Alfredo es un anarquista de Tur铆n, activo desde los a帽os 80, por tanto con d茅cadas de militancia a sus espaldas. Desde muy joven ha sufrido la represi贸n del estado. Por ejemplo, en los 80 estuvo en prisi贸n por declararse insumiso al servicio militar. Siempre ha estado comprometido con la l铆nea del insurreccionalismo.

El 7 de mayo de 2012 en G茅nova, le dispar贸 a las piernas del director general de Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi. Aquel d铆a formaba parte del llamado 鈥淣煤cleo Olga鈥 pertenenciente a la Federaci贸n Anarquista Informal. El atentado protestaba contra el fantasma nuclear en Italia. Justo se acababa de vivir la tragedia de Fukushima y se pretend铆a castigar a los responsables de la proliferaci贸n de las nucleares. Tras la acci贸n Nicola Gai y Alfredo fueron detenidos y posteriormente juzgados. En el juicio reivindicaron su gesto con la cabeza bien alta asumiendo sus actos.

El pasado 5 de mayo de 2022, tras diez a帽os de c谩rcel, Alfredo recibi贸 la notificaci贸n de su traslado de 鈥淎lta Seguridad 2鈥 a 鈥41 bis鈥. Unos meses m谩s tarde, el 6 de Julio de 2022, el tribunal de Casaci贸n (equivalente al Tribunal Supremo) recalific贸 cmo 鈥渕asacre pol铆tica鈥 el ataque explosivo contra la escuela de los Carabinieri de Fossano de junio 2006. Entonces fue reivindicado por el grupo Rivolta Anonima e Tremenda de la FAInformale, del que se acusaba a los compa帽eros Anna Beniamino y Alfredo Cospito. Por consiguiente, se produc铆a un endurecimiento de la pena. El endurecimiento podr铆a traducirse en cadena perpetua sin derecho a beneficios penitenciarios (llamado 芦ergastolo ostativo禄).

Alfredo Cospito expulsado de la sala del tribunal de G茅nova // Todo por Hacer

El r茅gimen 41 Bis

Desde los a帽os 80, Italia cuenta con un r茅gimen penitenciario de f茅rreo aislamiento denominado 41 Bis. Este sistema de 芦c谩rcel dura禄, como se le conoce coloquialmente, fue creado en 1975 para los delitos m谩s graves y los motines dentro de las penitenciar铆as, pero se les empez贸 a aplicar a los mafiosos tras el atentado en 1992 contra el juez Giovanni Falcone en Sicilia. Por resumir, el 41 Bis se le aplica a los capos de la mafia para aislarlos de sus secuaces y evitar que sigan llevando el control de su organizaci贸n desde la c谩rcel. Pese a las cr铆ticas de organizaciones humanitarias, este sistema carcelario le fue aplicado a algunos jefes mafiosos hasta su muerte, tal como el famoso Tot贸 Riina, entre otros.

Seg煤n este r茅gimen, el preso vive en una celda individual sin contacto con el resto de presos, sin acceso a las zonas comunes; solo en algunos casos se le concede un par de horas al aire libre, siempre est谩n solos, y sometidos a una vigilancia afixiante y continuada por polic铆as que no pueden mantener contacto con los carceleros (funcionarios de prisiones). El preso puede recibir -solo en algunos casos- una visita al mes de una hora de sus familiares, separados por una mampara antibalas. No tiene posibilidad de contacto f铆sico, y adem谩s se le controlar谩 la correspondencia y no tendr谩 acceso a libros o revistas.

La dureza del 41 Bis ha recibido numerosas cr铆ticas desde su implantaci贸n por parte de activistas y organizaciones humanitarias. As铆 por ejemplo, en 2003, Amnist铆a Internacional lo tild贸 de 芦cruel y denigrante禄. Adem谩s, el Convenio Europeo para la Prevenci贸n de la Tortura y de las Penas lo ha considerado siempre 芦inhumano禄 y algunos de sus puntos han sido cuestionados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Italia como laboratorio de la represi贸n

El Estado italiano, que siempre protegi贸 a los fascistas perpetradores de masacres como la de Piazza Fontana, ahora quiere condenar por 芦masacre禄 a dos anarquistas por un ataque que no provoc贸 ni v铆ctimas ni heridos. La represi贸n contra el movimiento anarquista italiano de intenci贸n revolucionaria tiene muy largo recorrido. Fue utilizada a mansalva durante los llamados 芦a帽os de plomo禄 para detener y castigar la lucha armada de car谩cter revolucionario. Fruto de este inter茅s, el estado italiano tiene en su punto de mira el anarquismo, al que utiliza como chivo expiatorio o enemigo interno para disciplinar la sociedad, como atestigua la operaci贸n Scripta Manent contra la Federaci贸n Anarquista Informal y todos los grupos afines.

Fuente: alasbarricadas.org