De parte de A Las Barricadas June 28, 2023 215 puntos de vista

芦Los anarquistas no cometemos masacres, no somos el Estado禄, ha dicho Cospito antes de escuchar la sentencia, mientras que tras la lectura de esta su abogado y el de Beniamino han hablado de 芦restauraci贸n de un m铆nimo de racionalidad禄 y de una pena 芦que aun con todo es significativa禄.

de Riccardo Rosa

Publicado en italiano en Napoli Monitor el 26/06/2023

La batalla de Alfredo Cospito, que llev贸 a cabo durante 6 meses una dura huelga de hambre en protesta contra la cadena perpetua y el r茅gimen de aislamiento del 41bis, no solo ha tenido la fuerza de sacar a la superficie lo absurdo del caso, sino que adem谩s ha abierto un proceso de puesta en cuesti贸n de los dos pilares fundamentales que sujetan el enfoque punitivo del sistema judicial italiano. Con el avanzar de la batalla del preso anarquista, se ha conseguido abrir un debate que tiene las potencialidades de hacer tambalearse la raz贸n de ser de esos dos inhumanos dispositivos legales y que habr谩 que llevar a todos los escenarios oportunos.

No obstante, si el proceso pol铆tico desencadenado por la iniciativa de Cospito 鈥揳l que este peri贸dico participa a trav茅s de la campa帽a Morir di pena鈥 intentar谩 llevar la batalla sobre el muy heterog茅neo terreno social en los pr贸ximos meses, es importante mantener la atenci贸n alta sobre el destino judicial de un preso que 鈥揷omo otros en nuestro pa铆s鈥 sufre en carne propia el ensa帽amiento por parte del Estado como militante pol铆tico y, considerando los eventos de los 煤ltimos meses, como s铆mbolo.

Como bien es sabido, el delito de masacre del que se acus贸 a Cospito por la acci贸n simb贸lica en el cuartel de Fossano (la explosi贸n de dos artefactos que no provoc贸 ni muertos ni heridos) fue recualificado por el Tribunal de Casaci贸n como delito de masacre contra la seguridad del Estado, con la consiguiente pena a cadena perpetua. No obstante, el m谩ximo tribunal de apelaci贸n de Tur铆n, que deb铆a cuantificar de nuevo la pena de Cospito, involucr贸 al Tribunal Constitucional, dada la imposibilidad de aplicar el atenuante por la leve entidad del da帽o al caso espec铆fico, a causa de la 鈥渞eincidencia reiterada鈥 del imputado. El Tribunal Constitucional acept贸 la tesis del tribunal de apelaci贸n, considerando inconstitucional la imposibilidad de equilibrar el agravante con el atenuante por leve entidad. A la luz de esta situaci贸n, pidi贸 al juez de Tur铆n que cuantificara la pena de nuevo.

Tras la vuelta del proceso judicial al tribunal de apelaci贸n de Tur铆n, la composici贸n de este hab铆a sufrido una sensible mutaci贸n: hab铆an cambiado su presidente y todos los jueces populares, circunstancia que pudo condicionar fuertemente los resultados. Adem谩s, cuando las partes fueron llamadas a presentar sus alegatos, el fiscal general pidi贸 que quedaran registrados una serie de documentos que demostraban que Cospito, a pesar de la condena, hab铆a seguido difundiendo panfletos e ideas subversivas. No obstante, se trataba de material que no parec铆a directamente relacionado con el imputado, y por este motivo sufri贸 una dura oposici贸n por parte del abogado del preso, Flavio Rossi Albertini. A pesar de todo, el fiscal 鈥搎ue mantuvo en todo momento una actitud extremadamente hostil respecto a la defensa, por ejemplo cuando Rossi Albertini pidi贸 proyectar un v铆deo que ya hab铆a sido aceptado por el tribunal鈥 solicit贸 al final de la 煤ltima audiencia una nueva condena a cadena perpetua, ignorando as铆, de facto, las indicaciones dadas por el Tribunal Constitucional.

A las tres de esta tarde de hoy, tras escuchar las conclusiones de las partes, los jueces se han retirado a deliberar y, tras m谩s de cuatro horas, han emitido su sentencia. A Anna Beniamino se le reduce la pena a diecisiete a帽os y nueve meses, mientras que a Alfredo Cospito, a veintitr茅s a帽os. 芦Los anarquistas no cometemos masacres, no somos el Estado禄, ha dicho Cospito antes de escuchar la sentencia, mientras que tras la lectura de esta su abogado y el de Beniamino han hablado de 芦restauraci贸n de un m铆nimo de racionalidad禄 y de una pena 芦que aun con todo es significativa禄. Sobre el plano judicial, queda abierto el tema del r茅gimen de aislamiento del 41bis de Cospito, que en estos meses tanto el gobierno como la magistratura han confirmado en repetidas ocasiones, aplicando una 芦l铆nea dura禄 en contraste incluso con los par谩metros de la inaceptable ley que regula ese dispositivo jur铆dico. Sobre el plano pol铆tico, en cambio, la sentencia representa una bocanada de aire dentro de un marco extremadamente complejo, un escenario ante el cual sigue siendo necesaria una movilizaci贸n amplia, heterog茅nea, que se mueva en las calles y en el 谩mbito de la sensibilizaci贸n, que vaya desde las acciones de lucha a las culturales, pol铆ticas, de base, editoriales, para empujar hacia un objetivo que, considerando todo lo ocurrido en los 煤ltimos meses, hay que perseguir con a煤n mayor determinaci贸n.