Nos enteramos por la prensa del r茅gimen que el d铆a 21/03/23 el preso anarquista Alfredo Cospito que llevaba casi cinco meses en huelga de hambre tuvo un infarto, el compa帽ero escriben 鈥渟e estaba muriendo鈥. El episodio habr铆a comenzado cuando el compa帽ero experiment贸 un temblor en la mano y habr铆a avisado a un guardia. 鈥淎 los diez minutos lleg贸 la enfermera y el m茅dico gritando y diciendo que hab铆an visto en el monitor un problema card铆aco. Estaban muy preocupados, se estaba muriendo鈥. Escribe la Rep煤blica. La crisis habr铆a remitido tras una inyecci贸n de una gran dosis de potasio. Tambi茅n hoy se dieron a conocer los resultados de los an谩lisis realizados ayer, seg煤n los m茅dicos, los valores indican que Alfredo ya podr铆a haber sufrido da帽o neurol贸gico permanente y que podr铆a quedar paral铆tico.

Declaraci贸n integra de Alfredo Cospito en la audiencia de revisi贸n de las medidas cautelares por el proceso 鈥淪ibilla鈥 ante el Tribunal de Perugia (14/03/2023)

Antes de nada quer铆a empezar con una cita de mi instigador: 鈥淣uestro ordenamiento jur铆dico ha introducido esa figura del aislamiento mortuorio que es el 41 bis, y que en algunos casos es m谩s incivilizado que esta mutilaci贸n farmacol贸gica. Es decir que nuestro sistema no brilla por su civilizaci贸n鈥 Carlo Nordio,28 de marzo de 2019

Este ha sido mi instigador en la lucha que inici茅. Nunca pens茅 que llegar铆a a este punto, siempre me ha parecido rid铆culo el melodrama, me gusta m谩s la comedia, pero as铆 fue. Despu茅s de todo 驴somos o no somos el pa铆s del melodrama? Y as铆 tengo que terminar con una floritura. Pero si lo pienso, hay algo ir贸nico: soy el 煤nico idiota que muere en el occidente democr谩tico desarrollado porque se le impide leer y estudiar lo que quiere, peri贸dicos anarquistas, libros anarquistas, revistas hist贸ricas y cient铆ficas, sin descuidar los amados comics.

Admitir茅is que es parad贸jico y hasta un poco divertido, no puedo vivir as铆, simplemente no puedo hacerlo, espero que lxs que me aman lo entiendan. No puedo rendirme a esta no-vida, es m谩s fuerte que yo, quiz谩s porque soy un anarquista cabez贸n de los Abruzzos. Ciertamente no soy un m谩rtir, los m谩rtires me dan asco, S铆, soy un terrorista, le dispar茅 a un hombre y orgullosamente reivindiqu茅 ese gesto, aunque d茅jame decirte, la definici贸n hace sonre铆r un poco a los representantes de Estados que tienen guerras y millones de muertos en su conciencia y que a veces, como uno de nuestros ministros, se enriquece con el comercio de armas. Pero que podemos decir al respecto, as铆 va el mundo, al menos hasta que triunfe y vean la luz la anarqu铆a y el verdadero socialismo, el antiautoritario y antifascista. No falta nada dir茅is vosotrxs y tambi茅n yo, por ahora los 煤nicos destellos de luz que veo son los gestos de rebeld铆a de mis hermanos y hermanas revolucionarixs en todo el mundo, y no son poca cosa, porque est谩n hechos con coraz贸n, pasi贸n y valent铆a, por paup茅rrimos y divagantes que puedan parecer.

Dicho esto quer铆a explicar el sentido de mi furia contra el r茅gimen 41 bis. Creo que algunos juristas lo han entendido, pero muy pocxs lo han entendido: el 41 bis es una met谩stasis que amenaza y de hecho est谩 socavando su llamado estado de derecho, un c谩ncer que en una democracia un poco m谩s totalitaria 鈥 con el gobierno de Meloni estamos cerca- puede servir para reprimir, silenciar con terror cualquier disidencia pol铆tica, cualquier hipot茅tico extremismo. El tribunal que decide la sentencia a la mordaza medieval del 41 bis es muy similar al tribunal especial fascista: s贸lo podr茅 salir de este c铆rculo dantesco si reniego de mis convicciones pol铆ticas, de mi anarquismo, s贸lo si vendo a algunx compa帽ero o compa帽era. Siempre empieza por lxs gitanxs, lxs comunistas, lxs antagonistas, lxs gamberrxs, lxs subversivxs y luego por lxs izquierdistas m谩s o menos revolucionarixs.

Como no iba a oponerme a todo esto de manera desesperada, y para un anarquista, precisamente porque no tenemos una organizaci贸n, la palabra dada lo es todo, as铆 que seguir茅 hasta el final. Finalmente como dijo el anarquista Henry si no recuerdo mal, antes de que le cortaran la cabeza: 鈥渃uando no me gusta el espect谩culo tengo derecho a abandonarlo, saliendo dando un gran portazo鈥. Lo har茅 en los pr贸ximos d铆as, espero que con dignidad y serenidad, en la medida de lo posible.

Un fuerte abrazo a que empez贸 una huelga de hambre en el 41 bis de Sassari con la esperanza de volver a abrazar a sus hijxs y seres queridos, con mi fuerte esperanza de que otros condenados en 41 bis venzan su resignaci贸n y se unan a la lucha contra este r茅gimen que hace de la Constituci贸n y el estado de derecho -sirva para lo que sirva- papel mojado.

Abolici贸n del r茅gimen 41 bis!!

Abolici贸n del ergastolo ostativo!!

Solidaridad a todxs lxs presxs anarquistas, comunistas y revolucionarixs del mundo!!!

Gracias hermanos y hermanas por todo lo que hab茅is hecho, os amo, y perdonad esta il贸gica testarudez m铆a. Nunca doblegado, siempre por la Anarqu铆a!

Viva la vida, abajo la muerte!!

Alfredo Cospito

(en videoconferencia desde la secci贸n hospitalaria de la c谩rcel de Opera, Mil谩n, 14 de marzo de 2023)

