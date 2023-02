Esto publicaban ayer los medios anarquistas:

Alfredo Cospito es un anarquista que ha estado siempre en primera línea de lucha, jamás dispuesto a pactar o rendirse. Estuvo encarcelado en los 80 por negarse a hacer el servicio militar y actualmente se encuentra en prisión desde 2012 por reivindicar junto a Nicola Gai el disparo en la rodilla al dirigente de Ansaldo Nucleare. Es condenado también en 2016, en el marco de la operación Scripta Manent y junto con la compañera Ana Beniamino, a cadena perpetua por “masacre política” por dos artefactos explosivos en una academia de policía y en la sede de un partido político que no causaron ni muertos ni heridos.

Está además recluido en el régimen 41 bis, lo que implica un aislamiento absoluto con sólo una visita mensual de una hora de una familiar (a través de un cristal),prohibición de recibir cartas y paquetes y únicamente una hora de salida diaria a un patio de 25 metros cuadrados en solitario o acompañado por otra persona en el mismo régimen.

El 20 de octubre inició una huelga de hambre para la eliminación de estas medidas contra él y por la derogación del 41bis. Con la determinación de seguir hasta la muerte.

Durante todo este tiempo ha habido infinidad de muestras de solidaridad: charlas, eventos, pintadas, pancartas, manifestaciones, concentraciones en embajadas y consulados, marchas al talego, ataques a empresas italianas, quemas de coches diplomáticos…

Anarquistas presxs de Chile, Grecia, Italia, España, Francia, Reino Unido han realizado huelgas de hambre o ayuno durante todo este tiempo, por ejemplo, Toni Chavero desde extremera VI ha empezado hoy una huelga indefinida.

El 24 de febrero agotó la última vía judicial. El tribunal de casación, (algo parecido a la Audiencia Nacional) decidió no derogar el 41bis. El estado italiano ha decido condenarlo a muerte. Al conocer la noticia a través de sus abogados Alfredo declaró lo siguiente: “Sé que moriré pronto, espero que la lucha siga después de mí”.

“Con la frialdad de los verdugos , han decidido asesinar a Alfredo. En esto consiste la democracia: investigaciones, espectacularización mediática, condenas a muerte.

Si todo esto hubiera pasado en silencio, o con la despiadada e inhumana puesta en escena de los expertos de turno, habría sido grave e imperdonable. Pero no ha sido así. En todos estos meses, y desde mucho antes, las moléculas de este heterogéneo cuerpo anárquico nunca se han detenido, a pesar del peso que cae sobre muchas de ellas. Pero ahí está.

Los segundos y minutos que siguen a la sentencia de muerte dictada contra Alfredo por el Tribunal de Casación son interminables. Pero el dolor es distinto a la sorpresa. Ahora estamos experimentando dolor, un dolor muy fuerte. Pero no sorpresa. Y el dolor que atraviesa cada una de nuestras células es punzante, total.

Un dolor total.

¿Quién puede percibir ahora que mañana será un día que ya podía imaginar? Durante meses barajado hipótesis, escenarios, posibilidades, pero ¿quién tenía idea de lo que realmente iba a oír?

Nada volverá a ser lo mismo.

Frente a todo esto, el silencio que da una vivacidad tan cruda casi nubla la mente, invade todo. Es justo que derramemos lágrimas, es humano que nos apretemos y nos tomemos el tiempo de soltar la tensión que se ha ido acumulando durante meses.

Necesitamos el tiempo de la tristeza porque, si nada volverá a ser igual, la lucidez de mañana debe ser mayor que la de ayer.”

Nos despedimos con unas palabras suyas en el primer mes de la huelga de hambre:

“No me rendiré a vuestros barrotes, uniformes y armas. Me tendréis

siempre como un irreductible y fiero enemigo. No estoy solo. Nunca

estaré solo. Lxs anarquistas nunca estarán solxs. Miles de proyectos en

la cabeza, una esperanza en el corazón que continúa viviendo cada vez

más fuerte y siempre más compartida”.

Del blog del Grupo Anarquista Anticarcelario:

El Tribunal ha rechazado la solicitud de apelación para sacar a Alfredo del 41bis El 24 de febrero, el tribunal superior de Italia, luego de 8 horas de audiencia a puertas cerradas rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del compañero, reafirmando así la sentencia a muerte de Alfredo bajo el tortuoso régimen de aislamiento 41 BIS. Tras conocer por televisión la decisión del tribunal, el compañero, actualmente hospitalizado en Milán, decidió rechazar el tratamiento al que está siendo sometido. La presencia anarquista se hizo sentir en las afuera del tribunal italiano, desplegando pancartas de apoyo y realizando canticos contra jueces, políticos y policías. Sigamos demostrando que Alfredo no está solo, que ésta otra demostración de poder no podrá contra quienes luchan por la libertad arriesgando su vida. El enemigo está claro, el estado Italiano fascista quiere al compañero muerto y está utilizando todos los recursos que posee para lograrlo; reventemos la monotonía, calibremos la puntería y ataquemos donde mas les duele. ¡¡NO DEJEMOS MORIR AL COMPAÑERO FUERA ALFREDO DEL 41 BIS, YA!!

De lucharcontrael41bis.noblogs.org:

Alfredo Cospito: «Pronto moriré, espero que después de mi alguien continúe la lucha» Los chacales de la prensa informan que Alfredo rechaza desde ayer por la tarde la toma de potasio que había vuelto a tomar en el hospital de San Paolo, donde está ingresado en una sección 41 bis. El potasio ya se había vuelto necesario para mantener la esperanza de resistir, de mantener el corazón y cerebro. El compañero ha declarado: «pronto moriré, espero que después de mí alguien continúe la lucha».

Boletín Tokata