Meditación Intrascendental para escribir de teoría

No viene mal de vez en cuando, a la hora de autodefinirse, el pensar eso de «Por qué soy anarquista?», aunque también podría pensar en «¿por qué no soy musulmán, que acaba en man como supermán?»… Pero qué tonterías digo. Soy anarquista, pues porque no puedo ser otra cosa.

A mí hay dos cuestiones que me molestan muchísimo un poco: una es que me exijan que haga cosas que no quiero hacer; y la segunda que me impongan que no haga lo que estoy haciendo. Pienso firmemente que de ahí derivan bastantes de los peores males de la humanidad. Que te obliguen a hacer lo que no quieres, y que te impidan hacer lo que quieres, es un asco. Imagina si estás orinando y… Y por lo repulsiva que me parece esa actitud, procuro no caer en ella. Mi impresión es que si todo el mundo se dedicase a hacer lo que le da la gana, y si nadie se plegase a obedecer en lo que no quiere, las voluntades se regularían, se acostumbrarían a no mandar y a no obedecer, y se llegaría a un punto de equilibrio, en el que simplemente diciendo «no», podríamos vivir bastante en paz.

De ahí viene mi tolerancia a actitudes que son completamente contrarias a mi manera de pensar, pero que no necesariamente me afectan ni veo que hagan daño alguno. Por ejemplo, que llegue la señora que ha hecho la tortilla de patatas en la huelga, y que acompaña a su hijo en la batalla, y plante una imagen de la Virgen del Rocío al lado de la bandera rojinegra. ¿Quién va a atreverse a sermonear a esa señora, por rara y bizarra que me resulte la estampa a mí? Desde luego yo defenderé en esas circunstancias a la Virgen de Rocío con mi propia vida, porque se habrá convertido en ese momento en el símbolo de la lucha obrera… Y porque me parece una escena divertida. Y por la tortilla de patatas. En cambio que me llegue un compañero, y me empiece a dar la brasa para que me quite la mascarilla FFP2 cuando yo quiero llevarla, y que me asegure que él no lleva tapabocas como acto de rebeldía y libertad anarquista, y que por ello los demás somos unos borregos pastoreados por las fuerzas capitalistas, y que el que el sindicato haya hecho mascarillas con el escudo de la CNT demuestra su perversidad reformista…

Me parece muy bien que no la lleve si no le da la gana, que haga lo que le pete. Pero por el amor de Durruti, que me deje a mí en paz con mis microbios. Que la libertad no es más que una cuerda atada al cuello, pero puestos a estar atado, prefiero cuerda larga y ancha la era.

Pues nada, que a ver si este año le damos un buen meneo al Estado, que tengan que ponerlo hasta en el bachillerato. Que lo que es de uno es de todos, lo que es de todos es de nadie, y lo que es de nadie es de uno.