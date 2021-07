–

驴Qu茅 es el Observatorio Universitario de Terrorismo? Una 鈥渋nvestigaci贸n鈥 publicada por este espacio avalado por la Universidad Nacional de La Plata desat贸 la pol茅mica. Cuando la lucha de un pueblo se convierte en objeto de estudio.

El Observatorio Universitario de Terrorismo (IRI 鈥 CoFEI) se presenta desde el 2019, como un 谩mbito de 鈥減roducci贸n de informes peri贸dicos sobre el estado del terrorismo internacional en el mundo a trav茅s de un mapeo de fuentes abiertas鈥. Se trata de un equipo interdisciplinario de m谩s de treinta personas, entre estudiantes y j贸venes egresados y se enmarca en el Departamento de Seguridad y Defensa del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata y en el seno del Consejo Federal de Estudios Internacionales (CoFEI).

Para quienes desconoc铆amos la existencia de este Observatorio, no es mucho lo que estos datos nos aporta, pero si decimos que desde ese espacio, se generan 鈥渋nvestigaciones鈥 estructuradas a partir de informaci贸n brindada por agentes o ex agentes del Servicio de Inteligencia de un pa铆s X, quiz谩s sean otras las preguntas que nos surjan. En principio, acerca de cu谩les podr铆an ser sus objetivos 煤ltimos.

Hace unos d铆as, el OUT public贸 en sus redes sociales, una 鈥渋nvestigaci贸n鈥 sobre la supuesta actividad del Partido de los Trabajadores de Kurdistan (PKK) en Europa y lo que desde all铆 se帽alaban como un 鈥渞esumen de su origen, caracter铆sticas, t谩cticas y presencia en el continente鈥. Siguiendo el hilo de lo publicado, ya no s贸lo en las redes sino en la p谩gina web del Instituto, se llega al curioso documento llamado 鈥淧KK en Europa: pasado, presente y 驴futuro?鈥 a partir del cual se origin贸 el material gr谩fico difundido.

Asombroso es ver la distorsi贸n no s贸lo de cuestiones hist贸ricas sobre el surgimiento y la conformaci贸n del Partido, sus objetivos y lineamientos pol铆ticos generales, sino que a trav茅s de sus no m谩s de diez p谩ginas y pese a las enormes contradicciones que presenta, pareciera que el 煤nico objetivo del trabajo es justificar como sea, la decisi贸n sostenida por los Estados Unidos y la Uni贸n Europea 鈥 a pedido expreso de Turqu铆a en el a帽o 2004- de incluir al Partido de los Trabajadores de Kurdistan en la lista de 鈥榦rganizaciones terroristas鈥, lo cual, vale decir, le ha permitido al gobierno turco sostener sus pol铆ticas represivas y de aniquilaci贸n contra el pueblo kurdo, hasta el d铆a de hoy y mucho antes del 2004.

Si navegamos entre los seis enlaces recomendados por el Departamento de Seguridad y Defensa del Instituto, nos llevar谩 al de la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN) y desde all铆 quiz谩s, es posible encontrar algo de la coherencia 鈥 al menos ideol贸gica 鈥 que la 鈥渋nvestigaci贸n鈥 no posee, al margen de otras graves carencias.

Entre las acciones que se le atribuyen al PKK 鈥 destacadas en la s铆ntesis publicada en las redes 鈥 se encuentra 鈥渓a intimidaci贸n y eliminaci贸n de cualquier otra entidad pol铆tica que no comparta sus propuestas鈥 adem谩s de asociarlo a lo que califican como una 鈥渆conom铆a criminal鈥 cuyo 煤nico prop贸sito ser铆a la obtenci贸n de dinero y financiamiento, basado en el 鈥渟ecuestro extorsivo de turistas extranjeros, ataques a oficinas diplom谩ticas, ONG鈥檚 turcas en Europa y ataques suicidas鈥, adem谩s de dedicarse a 鈥渋ntimidar a gobiernos, traficar con personas y falsificar documentos, lavar dinero, estar vinculado al narcotr谩fico y tener 鈥榗ampos de entrenamiento鈥 en Alemania, Suiza y B茅lgica鈥.

Ni Patricia Bullrich se anim贸 a tanto. Recordemos el nefasto informe presentado por la Ministra de Seguridad de la Naci贸n en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri desde el que se pretend铆a vincular a la supuesta RAM con la guerrilla kurda, sin 茅xito por cierto, debido a lo absurdo e inconsistente de sus teor铆as que intentaron instalar como una cuesti贸n de seguridad nacional.

En relaci贸n a la 鈥渋nvestigaci贸n鈥 sobre el PKK, la contundente respuesta del Congreso Nacional de Kurdistan (KNK) a las autoridades de la Universidad Nacional de la cual depende este Observatorio, no se hizo esperar, ya que consideran 鈥渙fensivas e irresponsables鈥 las afirmaciones all铆 vertidas.

Ni a sol ni a sombra

Cabe destacar que el Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK) fue conformado en Turquia en 1978, y su l铆der Abdullah 脰calan, se encuentra encarcelado desde 1999 en condiciones de aislamiento que violan todas las normas establecidas por el Derecho Internacional para estos casos. El PKK es integrante del Congreso junto a otros 46 partidos pol铆ticos y organizaciones de la sociedad civil y surgido de un pueblo que se ha establecido a trav茅s de sus distintos partidos y de cientos de organizaciones, como un aut茅ntico Movimiento de Liberaci贸n nacional. 鈥淒esde el 2005 el Movimiento se encuentra organizado en la Uni贸n de Comunidades del Kurdistan (KCK), surgido desde la necesidad vital de existir y defender los derechos identitarios, hist贸ricos, culturales, sociales y pol铆ticos de una naci贸n cercana a los 45 millones de personas鈥, un pueblo originario de la Alta Mesopotamia, que ha sido fragmentado sucesivamente durante el siglo XX, en las cuatro partes en las que fue dividido su territorio y que hoy se encuentra bajo el dominio colonial de los Estados de Turqu铆a, Ir谩n, Irak y Siria.

No es novedad que los Estados decidan se帽alar como 鈥渙rganizaci贸n terrorista鈥 a una organizaci贸n revolucionaria, pero lo que no puede pasar desapercibido, es que sea una Universidad Nacional la que se haga eco de estos discursos, generando un c煤mulo de pretendidos conocimientos sobre una base 鈥渕aliciosamente tergiversada鈥. La persecuci贸n del pueblo kurdo se extiende incluso, a los pa铆ses donde debieron exiliarse.

El caso de Alemania es paradigm谩tico en este sentido. All铆 existe una comunidad kurda que supera el mill贸n de personas, quienes se han sumado a otro gran n煤mero de kurdos que ya viv铆an all铆 desde los a帽os 60, cuando el gobierno alem谩n les abri贸 las puertas a cientos de miles de trabajadores del sur de Europa para servir como mano de obra barata en la econom铆a de la posguerra. Por supuesto, no pas贸 mucho tiempo antes de que comenzaran a perseguirlos y reprimirlos de m煤ltiples formas. Sus posiciones anticapitalistas, su persistencia en la organizaci贸n, y las presiones ejercidas por el gobierno turco para desarticular cualquier iniciativa que impulse o incluya a los kurdos, cre贸 un escenario propicio para ilegalizar todas las organizaciones civiles kurdas que all铆 se hab铆an conformado. La criminalizaci贸n de sus actividades, ya sean sociales, pol铆ticas o culturales siguen siendo la norma, sujeta tambi茅n a la variable que determinan las oscilantes relaciones econ贸micas y diplom谩ticas entre el gobierno alem谩n y el turco. Id茅nticas variables funcionan sea cual sea el pa铆s donde los kurdos se encuentren.

Dime con qui茅n observas

En esta complejidad que implica analizar la cuesti贸n kurda, es esperable que si la Academia decide convertir la lucha del pueblo kurdo en un objeto de estudio, lo haga al menos en base a informaci贸n fidedigna, comprobable y no sesgada. No es el caso de esta 鈥渋nvestigaci贸n鈥 de la OUT, la cual ni siquiera respeta los requerimientos formales m铆nimos para ser presentada como tal. Afirmar que el PKK es una 鈥渙rganizaci贸n terrorista鈥, contradice la vasta jurisprudencia generada por los fallos de las Cortes Internacionales que han desestimado por completo esta figura en relaci贸n al Partido. O quiz谩s quienes integran el Observatorio, simplemente no hayan participado nunca de una manifestaci贸n junto a miles de kurdxs gritando 鈥淓l PKK es el pueblo y el pueblo est谩 aqu铆鈥.

Es notable y no menos grave, que un trabajo acad茅mico sobre un tema tan sensible, no ofrezca ninguna bibliograf铆a de consulta y s贸lo consigne una cita imprecisa que refiere ni m谩s ni menos, que a un 鈥渆studio鈥 realizado entre otros, por Mutlu Koseli, un ex agente del servicio de inteligencia turco, quien adem谩s se presenta en su perfil de Linkedin, como un experto en ciberseguridad y en 鈥渞esolver acertijos en la red鈥. Adem谩s por supuesto, de ser analista de inteligencia y parte de un Centro de Operaciones de Seguridad, dedicado entre otras cosas, a proteger los datos de las empresas. Su aporte para 鈥渃onstruir un mundo m谩s seguro鈥

Dicho todo esto, se hace necesario volver a preguntar: 驴cu谩les son los verdaderos intereses de este Observatorio? 驴Es realmente s贸lo un 鈥渆spacio abierto para la reflexi贸n y el debate sobre el fen贸meno del terrorismo en los claustros acad茅micos鈥? Resulta a煤n m谩s preocupante cuando es el mismo Observatorio el que manifiesta el anhelo de convertirse en una 鈥渉erramienta para los gobiernos que necesiten combatirlo en los diferentes 谩mbitos鈥.

Sobre hechos e interpretaciones

En 2017, a 10 a帽os de que fuera sancionada la Ley Antiterrorista en la Argentina, durante el gobierno de Cristina Fernandez, Eva Muzzopappa y Ana Margarita Ramos, ambas egresadas de la Universidad de Rio Negro e investigadoras del CONICET, estudiaron el impacto de esta ley a partir del an谩lisis de los cinco casos concretos en los que intent贸 aplicarse, aunque sin llegar a hacerse efectiva en ninguno de ellos. Sin embargo, como sostienen en su trabajo1 鈥渓a discusi贸n y el debate que cada uno de estos intentos ha ido generando, no s贸lo contribuyeron a reinstalar la noci贸n de terrorismo en la arena pol铆tica, sino que tambi茅n modificaron las cadenas ideol贸gicas con las que se estigmatiza y criminaliza la protesta social. [鈥 Las narrativas y tramas vinculadas al orden estatal e institucional se ramifican en instituciones interconectadas 鈥搃nternacionales, nacionales, provinciales y locales鈥 de medios de comunicaci贸n, legislaci贸n, mer颅cados, Estados, industrias, universidades, en las que intervienen simult谩neamente diversos sectores sociales鈥. Coincidiendo con esto, los informes e 鈥渋nvestigaciones鈥 del OUT no pueden ser analizados por fuera de este marco de interrelaciones. Como sostienen las investigadoras, si bien esta Ley 鈥渘o constituy贸 una fuerza aglutinante鈥, 鈥渁ctualiz贸 una multiplicidad de encadenamientos ideol贸gicos que pugnan a煤n hoy por cargar de sentido este significante鈥.

El terrorista eres t煤

En nuestro pa铆s, existen una gran cantidad de organizaciones y militantes pol铆ticxs provenientes de amplios sectores, que son abiertamente activos y solidarios con la causa del pueblo kurdo. El informe RAM, aunque como un intento fallido de vincular luchas y operaciones en conjunto de ambos pueblos, tambi茅n constituye un ejemplo y un antecedente claro, no s贸lo de criminalizaci贸n de las luchas sino de todas las acciones de apoyo y solidaridad con los pueblos en resistencia.

El Observatorio Universitario de Terrorismo tambi茅n est谩 muy preocupado por 鈥渆l acceso a Internet y a las redes sociales鈥, que seg煤n ellxs, 鈥渉an terminado de cerrar un c铆rculo que incrementa la proyecci贸n del terror y favorece el logro de los objetivos de sus organizaciones鈥. Supongo que como parte de su trabajo, quienes lo conforman, ya han cumplido con la tarea de investigar perfiles 鈥渟ospechosos鈥. Qu茅 frustradxs deben haberse sentido entonces, al darse cuenta de la cantidad de 鈥渢erroristas鈥 que 鈥渃ontribuimos a construir este mundo鈥, desde una mirada y por caminos, exactamente opuestos a los suyos. Un mundo en el que quepamos todxs.

La respuesta del Congreso Nacional de Kurdistan completa, puede leerse en este enlace:

https://drive.google.com/file/d/1kXPtWsqSdSUXloyWAWMa8YSoDZaC9CIm/view?usp=sharing

1[1] Muzzopappa, Eva y Ana Margarita Ramos. 2017. 鈥淯na etnograf铆a iti颅nerante sobre el terrorismo en Argentina: paradas, trayectorias y disputas鈥. Ant铆poda. Revista de Antropolog铆a y Arqueolog铆a 29: XX-XX. Doi: https://dx.doi.org/10.7440/antipoda29.2017.06

FUENTE: Nathalia Benavides / Tramas

