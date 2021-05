May 7, 2021

El capitalismo, a trav茅s de sus medios mayoritarios de comunicaci贸n, impuso e impone el uso de t茅rminos que le garantizan difusi贸n y uso de su bagaje te贸rico. As铆 solidifica conceptos, naturaliza posiciones.

Los t茅rminos circulan, casi por impulso propio, una vez instalados. Los incorporamos al lenguaje cotidiano. Repetimos, reemplazamos, confundimos. El capitalismo capta, determina en la palabra su concepci贸n de mundo. Nos califica , 鈥渃apital humano鈥.

Hoy es m谩s que notorio, el uso compulsivo 鈥渞ecursos humanos鈥. Refieren a la cosificaci贸n del trabajador. Considerar el 鈥渞ecurso鈥 como bien, equipararlo a otros, dinero, capital, rentas. El trabajador no es bien del capital. Individuo con anhelos, esperanzas, familia. Vende su fuerza de trabajo a fin de sustentarse. Pone en juego su corta vida, pertenencia 煤nica, preciada.

Recurso es un medio para obtener lo que se pretende. Utilizar lo disponible para cubrir una necesidad. Determinar el uso de aquello que me pertenece. Considerar al trabajador como objeto de uso y desuso. As铆 el capitalismo explota como recurso, la tierra. No se considera parte de ella. Por tanto defender su legado a futuro.

El recurso litio, llev贸 a un golpe de estado en Bolivia. El uso de la coca hace una Colombia invivible para muchos.

Pensar lo existente como recurso, es origen de disputa y dominio por la posesi贸n. Guerra, muerte, sufrimiento. S贸lo acumular a costa de otros. Apropiarse de aquello que no debiera tener 鈥渄ue帽o鈥. La pol铆tica de los 鈥渞ecursos鈥, la desposesi贸n de inmensas mayor铆as, en provecho de pocos.

Utilizar lo necesario, preservar lo existente para futuras generaciones. Conservar y fomentar la preservaci贸n de toda forma de vida existente.

Generalizar el empleo de palabras, las da帽a. Altera el significado , confunde su uso.

Las bombas, son recurso. Las deudas de los pa铆ses, son recurso. Las organizaciones de los estados nacionales, son recurso. El poder铆o b茅lico, recurso. El Derecho, recurso dominante.

Recurso no es todo y todo no puede ser recurso. El trabajador en su condici贸n , ofrece su fuerza de trabajo. No entrega su existencia al arbitrio de otro. La relaci贸n es trabajo por salario.

Dignidad . Independencia, ser uno mismo, elegir, decidir.

El capital, ego铆sta, cree que es due帽o, se apropia, busca usufructuar, acumular. Necesita que cuanto depende de si sea 鈥渞ecurso鈥, necesita poseer. Dominar para someter, explotar y ganar. Deuda de pa铆ses, estados d茅biles, empobrecidos, sometidos al arbitrio del capital.

Defender la condici贸n de cada uno exige saber, reconocerse. La alteridad refuerza las posiciones. Hoy est谩 en pleno la disputa de origen. La Vida, o el capital. Civilizaci贸n o barbarie. Millones caen, bienes desechables. Para unos, la bolsa, cotizaciones, ventas. Las mayor铆as, encerradas, expectantes. No es la loter铆a de la vida, sino el privilegio de sectores econ贸micamente dominantes, legalmente cubiertos .

Democracia, defensa, protecci贸n, valoraci贸n de la Vida. Lo existente a disposici贸n y cuidado de las mayor铆as. Aquello que esta en todos y para todos, no es sujeto u objeto de posesi贸n.

La vacunas como 鈥渞ecurso鈥, vendidas al mejor postor, negocio para pocos, sufrimiento de los m谩s. Universalidad del acceso a la salud, negada por el capital. Barbarie sostenida por el aumento compulsivo de ganancias a manos de los poseedores.

Estrategia de imposici贸n, lenguaje, conceptos, hechos repetitivos. Catarata informativa, carencia de otros marcos ideol贸gicos, opciones para comparar. El discurso casi 煤nico, decreta dominaci贸n. No pensar, repetir. Caminar en una direcci贸n, sin cruces, desv铆os, siquiera rotondas. Allanar, unificar, prescribir. Respirar todos el mismo aire. Antes mis sue帽os, ahora sus sue帽os.

Revoluci贸n, cambio, miradas distintas, todos dentro, pensar ,facilitar pensar. Alteridad fuente de vida y creaci贸n com煤n.

Se es lo que se hace, dice y avala. En cada uno anida la sociedad. Reproducimos la sociedad que aspiramos.

Loscalzo Daniel Salvador

DNI 10370688