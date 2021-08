Going Underground

– La OTAN está perdiendo la paciencia con China, Boris Johnson ha

enviado el buque de guerra más grande de la Royal Navy hacia las

fronteras marítimas de China. China ha permitido que 400 bases

rodeen su país y empresas, grandes empresas, Huawei

obviamente, están vetadas en la infraestructura 5g de este país… Es

como si el dialogo se estuviera precipitando y el Partido Comunista

de China estuviera intentando su mejor diplomacia del lobo. No sé si

Xi Jinping está ahora en contra de la diplomacia del lobo, pero es

como si no se diera cuenta de lo rodeada y aislada que está China en

el mundo, a pesar de toda la interconectividad, aislada militarmente,

sitiada.

Eric Li – Creo

que es un despliegue lamentable. Creo que es contrario de cuanto

sabemos por los hechos sobre el terreno y lo que sabemos de la historia.

Así que, yo siempre digo que hace 20, 30 años China, los

chinos, priorizaron esta idea llamada ascenso pacífico, querían

ascender pacíficamente, ¿verdad? Y en aquel momento mucha gente

pensó que eso era no era creíble, nadie, o muy poca gente, lo creyó.

Pero mirando hacia atrás, creo que ese ascenso pacífico ya se ha

producido. En solo dos generaciones, hemos pasado de ser un país agrario y pobre a la gran

potencia industrial que es hoy China, la

segunda economía más grande y la mayor por paridad de poder

adquisitivo. Sin embargo, China no ha invadido un solo país ni ha

efectuado un solo disparo, y eso es algo que no tiene precedentes en

la historia de la humanidad.

Si examinas los datos

históricos, el surgimiento de todas las grandes potencias, desde el

Imperio ateniense hasta el Imperio Romano, desde el Imperio Británico

hasta el Destino Manifiesto de Estados Unidos, el surgimiento

del Japón moderno, de la Alemania moderna, casi todos ellos, en

realidad todos ellos, fueron acompañados por grandes derramamientos

de sangre, colonizaciones de continentes enteros, matanzas y

esclavitud de poblaciones enteras, invasiones, guerras. Todos ellos.



El ascenso de China ha

sido más rápido y mayor que el de todos esos imperios, pero hasta ahora no

se ha disparado ni un solo tiro, y eso es un gran logro. Y en lugar

de celebrar este logro y alentar un mayor desarrollo, nos encontramos

con estas hostilidades que las potencias occidentales ejercen y que

me parecen absurdas, desafortunadas y decepcionantes.