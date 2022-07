–

Pese a advertencias cient铆ficas y protestas ambientalistas, la semana pasada el Parlamento Europeo acept贸 incluir la energ铆a nuclear y el gas en la taxonom铆a de 鈥渁ctividades econ贸micas ambientalmente sostenibles鈥, d谩ndoles el mismo rango que las energ铆as renovables. Tras la salida del 煤ltimo reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Clim谩tico (IPCC) en abril, un mapeo publicado en Energy Policy da cuenta de 425 鈥渂ombas de carbono鈥 a nivel mundial, y 195 son proyectos de gas y petr贸leo entre los que se encuentra Vaca Muerta en Argentina. 驴Y los compromisos de transici贸n energ茅tica?. Por Valeria Foglia

Francia, Alemania y Polonia est谩n entre los pa铆ses que m谩s presionaron para clasificar como 鈥渧erdes鈥 la nuclear y el gas, dos energ铆as contaminantes. Esta decisi贸n no solo echa por la borda los tibios compromisos de la COP26 en Glasgow. Tambi茅n deja 鈥渁 la izquierda鈥 a un organismo tan conservador como la Agencia Internacional de Energ铆a, que en un emblem谩tico informe en mayo de 2021 asegur贸 que alcanzar las cero emisiones netas en 2050 鈥渞equiere una transformaci贸n sin precedentes de c贸mo se produce, transporta y usa la energ铆a a nivel mundial鈥. Concretamente, la IEA afirma que 鈥渘o se necesitan nuevos campos de petr贸leo y gas natural en la ruta de cero neto鈥.

La decisi贸n de la C谩mara europea, que entrar谩 en vigencia en 2023, implica que estas tecnolog铆as insostenibles acaparar谩n subsidios e inversiones que podr铆an destinarse al desarrollo de energ铆as renovables. Pese a la nueva etiqueta, el gas est谩 lejos de ser un combustible puente: algunos lo definen como un muro que impide la transici贸n energ茅tica. Otro tanto puede decirse de la energ铆a nuclear. Emergencia en la Tierra consult贸 a Silvana Buj谩n, periodista cient铆fica, activista ambiental y referente del movimiento antinuclear en Argentina.

The European Parliament just voted to label fossil gas as 鈥済reen鈥 energy. This will delay a desperately needed real sustainable transition and deepen our dependency on Russian fuels. The hypocrisy is striking, but unfortunately not surprising.

This is still #NotMyTaxonomy 鈥 Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 6, 2022

La mentira nuclear

鈥淟a Comisi贸n [Europea] considera que la inversi贸n privada en gas y energ铆a nuclear tiene su papel en la transici贸n ecol贸gica鈥, defini贸 un comunicado en el sitio de la Euroc谩mara. Las repercusiones, en contra y a favor, no tardaron en llegar. Greta Thunberg sostuvo que esta 鈥渆tiqueta verde鈥 significa retrasar 鈥渦na transici贸n sostenible y real que se necesita desesperadamente鈥, a la vez que una profundizaci贸n de la dependencia del gas ruso. En el otro polo, 脡lisabeth Borne, la primera ministra del Gobierno de Emmanuel Macron, declar贸 ante el Parlamento franc茅s que 鈥渓a transici贸n energ茅tica pasa por la energ铆a nuclear鈥 y anunci贸 que el 100 % del capital de la endeudada 脡lectricit茅 de France (EDF) pasar谩 a manos p煤blicas (ya pose铆a el 85 %).

Con este disfraz clim谩tico y de supuesta independencia respecto a Rusia, el pa铆s europeo con mayor cantidad de centrales nucleares se autopercibe como 鈥渓a primera gran naci贸n ecol贸gica que abandonar谩 los combustibles f贸siles鈥, al decir de Borne. Silvana Buj谩n no comparte el optimismo: 鈥淔rancia, que se jacta de tener un ciclo virtuoso de la energ铆a nuclear y tiene el tup茅 de poner en 脡lectricit茅 de France el logo de reciclado en la industria nuclear, exporta sus desechos radiactivos a Siberia por tren y los deposita desde hace a帽os鈥.

Buj谩n, autora de Energ铆a nuclear: una historia de enga帽os, ocultamiento y abandono, rechaza todos los mitos 鈥渆cofriendly鈥 construidos en torno a esta tecnolog铆a. Spoiler: no es limpia, ni renovable ni contribuye a la transici贸n energ茅tica necesaria para impedir un calentamiento global superior a 1.5 掳C para 2100, como propuso el IPCC.

No es renovable. Depende de la extracci贸n de uranio, 鈥渦n mineral que est谩 en la naturaleza鈥 y que 鈥渘o podemos inventar鈥, indica la especialista. Si para la megaminer铆a de oro y plata se usa el cianuro, para la de uranio la lixiviaci贸n es con 谩cido sulf煤rico, generando enormes pasivos ambientales.

No es limpia. Aunque las emisiones de CO2 de las centrales en s铆 sean pocas, su puesta en marcha comprende 鈥渦na red de emisiones que llegan a ser equiparables a las de [las plantas de] carb贸n鈥. Buj谩n enumera: la construcci贸n de los reactores y los kilometrajes de redes y sistemas de transporte desde las minas de uranio, los equipos a combustible f贸sil usados para las grandes trituradoras, el transporte por carretera y barco, y, claro, los desechos radiactivos.

Ese 煤ltimo punto es, seg煤n la periodista especializada, 鈥渆l gran agujero negro de la industria nuclear鈥 ya que, por el momento, 鈥渘o existe en el mundo repositorio para los residuos radiactivos de alta actividad鈥, por lo que estos 鈥渧an y vienen鈥. Finlandia, por ejemplo, lleva casi veinte a帽os construyendo Onkalo, su dep贸sito de combustible nuclear gastado. 鈥淟leva invertidos m谩s de veinte mil millones de d贸lares y todav铆a no lo ha terminado鈥, apunta Buj谩n.

Entre los proyectos de repositorios que 鈥渇racasaron estrepitosamente鈥, Buj谩n menciona el de Cuenca, en Espa帽a, y el que se iba a emplazar en la monta帽a Yucca, en Nevada, Estados Unidos. 鈥淣adie quiere poner los desechos cerca de su casa鈥, dice. Los dep贸sitos de baja y media actividad, en tanto, 鈥渟on colocados donde se puede鈥. Espa帽a, por ejemplo, tiene El Cabril, pero adem谩s suele alquilarle un espacio a Francia, que no siempre lo garantiza.

No es un problema menor ni coyuntural. Buj谩n considera que los desechos radiactivos 鈥渟on un problema 茅tico: no pod茅s dejar a las generaciones futuras ese regalo de muerte鈥, haciendo 鈥渦n agujero en alg煤n lado鈥 para enterrar residuos que miles de a帽os despu茅s podr铆an liberar 鈥渞adiaci贸n de la peor鈥, la gama.

No es de transici贸n. Buj谩n desmiente el argumento que esgrimen los impulsores de la incorporaci贸n de la energ铆a nuclear a la taxonom铆a de la UE. 鈥淟as energ铆as de transici贸n no pueden ser energ铆as que dejen un pasivo ambiental tan descomunalmente inmanejable y fuera de escala humana. No puede pensarse en que voy a hacer algo de transici贸n para luego apagarlo y dejar un 鈥榩eludo de regalo鈥 para todas las generaciones futuras. Eso no es 茅tico, y personalmente no quiero pertenecer a una civilizaci贸n que hipotec贸 la salud y la seguridad en el futuro鈥.

No es barata. Buj谩n menciona a EDF de Francia como ejemplo: 鈥淓s uno de los mayores deudores impositivos. Nunca va a dar ganancia鈥. La especialista identifica un 鈥c谩lculo del kilovatio hora mentiroso鈥, que solo considera el costo de mantener la central en funciones 鈥撯渁 lo sumo agregan el valor de la construcci贸n鈥濃 y no 鈥渆l proceso altamente contaminante 鈥揺n Argentina nunca remediado鈥 de la mineraci贸n del uranio鈥. Tampoco 鈥渢odo lo que vas a tener que hacer para proteger esos residuos por lo menos cuarenta mil a帽os鈥.

No es segura. A los errores humanos, las fallas de construcci贸n, los fen贸menos catastr贸ficos cada vez m谩s intensos y frecuentes (EDF tuvo que paralizar varios reactores debido a las olas de calor), as铆 como los desechos radiactivos inmanejables, Buj谩n suma en su libro el peligro de ataques terroristas, algo que recobr贸 vigencia con la guerra entre Rusia y Ucrania.

鈥淐uando te digan que es barata, de transici贸n, limpia o segura la respuesta es claramente que no, y desde el argumento m谩s duro, cient铆fico y t茅cnico se puede demostrar鈥, enfatiza la referente.

Qu茅 pasa en Argentina

El pa铆s no es ajeno a la lucha antinuclear: en 1996 miles de personas impidieron la instalaci贸n del primer basurero radiactivo en la comuna rural de Gastre, Chubut. Una gesta de la 鈥Patagonia no nuclear鈥 que impuls贸 Javier Rodr铆guez Pardo, fundador del Movimiento Antinuclear del Chubut, a quien Buj谩n dedic贸 su libro.

All铆 la autora escribi贸 que 鈥渘uestro pa铆s a煤n no cuenta con repositorios o sistemas de disposici贸n final de residuos radiactivos de alta, media o baja actividad generados por la actividad nuclear estatal y privada, y sin embargo se empecina en la construcci贸n de nuevas centrales nucleares鈥.

Consultada sobre c贸mo impactar谩n las novedades europeas en Argentina, Buj谩n afirma que 鈥渧amos a tener, como siempre, los 鈥榗elebradores del 谩tomo鈥, que son un gran porcentaje de la Comisi贸n Nacional de Energ铆a At贸mica鈥. La especialista reconoce que 鈥渃ada vez hay menos de aquella generaci贸n que cre铆a que esto era tecnolog铆a de punta鈥 y celebra que la CNEA tenga 鈥渦n ala que hace tecnolog铆a satelital, medicina nuclear y cosas que son maravillosas鈥. Sin embargo, lamenta que siga teniendo peso 鈥渓a idea de invertir miles de millones de d贸lares para construir una central nuclear鈥.

Tambi茅n lo alert贸 el Movimiento Antinuclear de la Rep煤blica Argentina (MARA): 鈥淓l lobby nuclear comenz贸 su ofensiva final para lograr que el Gobierno argentino importe un reactor nuclear de China鈥. Seg煤n detallan, esto implica una deuda de m谩s de ocho mil millones de d贸lares con un consorcio de bancos liderados por el ICBC. En un art铆culo de Cristian Basualdo, referente de MARA, se帽alan que tanto el macrismo como el kirchnerismo apoyaron y denostaron el proyecto seg煤n fuesen oficialismo u oposici贸n.

Por su apoyo a la energ铆a nuclear, referentes de J贸venes por el Clima, que se autodenominan 鈥渞epresentantes de Fridays for Future en Argentina鈥, se diferenciaron del movimiento creado por Greta Thunberg al acompa帽ar p煤blicamente la agenda de Nucleoel茅ctrica, la operadora de las centrales de Embalse y Atucha I y II.

Our research on Carbon Bombs (https://t.co/QJphdsaErI) is attracting some media attention. I hope climate policy will soon start looking at these projects, too. Many haven’t started, so we’re in good time to defuse them. And China, Middle East and Russia deserve more attention. https://t.co/9rKTKfYJYI pic.twitter.com/jUBzBQW5G4 鈥 Kjell K眉hne (@kjellkuehne) May 12, 2022

Bombas clim谩ticas

Una bomba de carbono es un proyecto de carb贸n, petr贸leo o gas f贸sil con potencial para emitir m谩s de una gigatonelada de CO2. En mayo, un mapeo de cient铆ficos de Estados Unidos, Canad谩, Alemania y Reino Unido identific贸 425 bombas de carbono, y dos tercios est谩n en China, Rusia, Oriente Medio y norte de 脕frica.

El estudio identifica diez pa铆ses con m谩s de diez bombas de carbono: China (141), Rusia (41), Estados Unidos (28), Ir谩n (24), Arabia Saud铆 (23,5), Australia (23), India (18), Qatar (13), Canad谩 (12) e Irak (11). Entre todos representan las tres cuartas partes del potencial de emisiones de todas las bombas de carbono.

Entre estas, 195 son proyectos de gas y petr贸leo, incluida Vaca Muerta, en Neuqu茅n, que en total podr铆an agregar mil millones de toneladas de emisiones de CO2 durante su vida 煤til. Seg煤n The Guardian, un 60 % ya ha empezado a bombear. Los primeros cinco proyectos de gas y petr贸leo en cuanto a potencial de emisiones corresponden a Estados Unidos, segundo mayor contaminante a nivel mundial despu茅s de China.

Pese a los anuncios de Biden de alcanzar el cero neto para 2050, hay unos veintid贸s proyectos en danza en la Cuenca P茅rmica 鈥搈eca del fracking norteamericano鈥, el golfo de M茅xico y Colorado, entre otros. Al pa铆s del norte le siguen, en potencial de emisiones de 鈥渂ombas de carbono鈥 de petr贸leo y gas, Arabia Saudita, Rusia, Qatar, Irak, Canad谩, China y Brasil.

En abril pasado, cuando ya se avizoraba la crisis energ茅tica global, el consultor clim谩tico Enrique Maurtua Konstantinidis explicaba a Emergencia en la Tierra que en nuestro pa铆s las energ铆as renovables est谩n estancadas desde hace tres a帽os. Lejos de ser caras, desde 2010 su precio se redujo un 85 %, dice el 煤ltimo reporte del IPCC. 鈥淓stamos subsidiando demasiado las otras. Ese es el problema鈥, expres贸 el experto.

El escenario se repite en otros pa铆ses del sur global, dice el informe Step Off The Gas del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible. Los proyectos gas铆feros reciben cuatro veces m谩s financiamiento p煤blico que la energ铆a solar o la e贸lica. 鈥淎rgentina hoy depende en gran medida del consumo de gas y permanece atrapada entre altos subsidios y deuda鈥, concluyen.

Siga, siga鈥

En lo que va del a帽o, una seguidilla de anuncios probaron el 煤nico compromiso que tienen los l铆deres mundiales: asegurar la ganancia de la industria f贸sil hasta la 煤ltima gota. Boris Johnson est谩 de salida, pero su gesti贸n en el Reino Unido habilit贸 que se siga perforando en el mar del Norte, entre Noruega y Dinamarca, en busca de hidrocarburos. Adem谩s, no se descarta recurrir al fracking, en moratoria desde 2019. Seg煤n los activistas de Uplift, entre 2022 y 2025 podr铆an aprobarse hasta 46 proyectos de petr贸leo y gas.

El Gobierno del 鈥渧erde鈥 Justin Trudeau en Canad谩 aprob贸 en abril el proyecto Bay du Nord a pedido de Equinor, la misma compa帽铆a noruega que pretende la exploraci贸n s铆smica en aguas ultraprofundas del mar argentino. Le permitir谩 operar durante treinta a帽os una instalaci贸n flotante en los dep贸sitos jur谩sicos de la cuenca de Flemish Pass, en el oc茅ano Atl谩ntico.

Tambi茅n en abril, el Grupo Delek de Israel adquiri贸 la empresa que buscaba llevar adelante el resistido campo petrolero Cambo en el mar del Norte, a 125 kil贸metros de Escocia, d谩ndole nuevo aire tras la salida de Shell en diciembre. En sociedad con Exxon, la petrolera portuguesa Galp Energ铆a busca construir m谩s plantas de gas en Mozambique.

En junio Alemania volvi贸 a encender sus centrales el茅ctricas de carb贸n, la tecnolog铆a m谩s contaminante a nivel mundial, por el recorte de suministro de Gazprom a trav茅s del gasoducto Nord Stream. Contra su promesa de campa帽a, la administraci贸n Biden habilit贸 nuevas tierras y aguas p煤blicas para la perforaci贸n en busca de combustibles f贸siles.

Cada fracci贸n de grado importa

Tras el ascenso del movimiento clim谩tico en 2019, la paralizaci贸n obligada por la pandemia pareci贸 una oportunidad para abandonar la matriz f贸sil y apostar a las energ铆as renovables. Aunque la ca铆da global de emisiones en 2020 no tuvo precedentes, la 鈥渕agia鈥 de una transici贸n energ茅tica pac铆fica no se produjo, y las emisiones se recuperaron casi a los niveles previos, como comprob贸 el consorcio cient铆fico Global Carbon Project (GCP).

En pleno estancamiento del activismo clim谩tico, la guerra en Ucrania y la necesidad de darle la espalda al gas natural ruso parecieron presentar una nueva oportunidad. Sin embargo, Rusia consigui贸 nuevos clientes y tiene varias 鈥渂ombas de carbono鈥 para abastecerse y hacer negocios dentro y fuera de sus fronteras, algo que comparte con otros megaemisores.

La 鈥gran beneficiaria鈥 de la crisis energ茅tica causada por la guerra es la industria del gas, manifest贸 recientemente Climate Action Tracker. Esta 鈥渇iebre del oro鈥 mundial pone en riesgo la transici贸n a la descarbonizaci贸n, impulsando m谩s producci贸n de gas f贸sil, tuber铆as e instalaciones de GNL. La declaraci贸n sostiene que el riesgo es 鈥渆ncerrarnos en otra d茅cada alta en carbono鈥 y alejarnos de los objetivos del Acuerdo de Par铆s.

驴Da igual cu谩nto sea el aumento de temperatura terrestre desde el per铆odo preindustrial? No. Cient铆ficos de la Universidad de Stanford que participaron del presupuesto de CO2 de GCP consideran que subas de 1,5 y 2 掳C son 鈥umbrales destructivos鈥 que pueden llevar a impactos clim谩ticos 鈥渟everos y generalizados鈥, como sequ铆as intensas, olas de calor extremas, inundaciones costeras, malas cosechas y extinciones. El planeta ya se calent贸 1,2 潞C, y los efectos est谩n a la vista. A este ritmo, se estima que los 2 潞C podr铆an superarse en unas pocas d茅cadas, mientras que en una d茅cada se llegar铆a al 1,5 掳C.

Si bien el IPCC propuso reducir un 48 % las emisiones de gases de efecto invernadero anuales a nivel mundial para 2030 y alcanzar el cero neto para 2050, las corporaciones energ茅ticas y los Gobiernos lo vuelven casi un asunto de ciencia ficci贸n. Los principales emisores han demostrado una y otra vez que no les interesa el abandono del modelo f贸sil, sino la sobrevida de las ganancias de la industria. La salida de la crisis no depende de ellos.

