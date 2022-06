–

De parte de Indymedia Argentina June 5, 2022 12 puntos de vista

El Gobierno nacional implementar谩 la extensi贸n horaria de la jornada escolar en educaci贸n primaria. Ser谩 luego de las vacaciones de invierno. La situaci贸n de infraestructura en las escuelas de todo el pa铆s en general es cr铆tica. La educaci贸n rural tiene particularidades que no est谩n contempladas. Anabel Comesa帽a, directora rural, habl贸 con La Retaguardia acerca de esta decisi贸n. Por su parte, la docente y legisladora porte帽a, Amanda Mart铆n, record贸 antecedentes de otros cambios que iban a llevarse a cabo en educaci贸n y no fueron cumplidos.

Entrevistas y redacci贸n: Pedro Ram铆rez Otero. Edici贸n: Diego Adur.

Hace apenas unos minutos sali贸 el sol en Roque P茅rez, una localidad bonaerense de unos 10 mil habitantes. Es el momento en que la gente arranca a trabajar. No hay un horario fijo, sino que es el sol quien indica cu谩ndo comienza la jornada laboral. Cortan al mediod铆a, por supuesto. Y a la tarde retoman las actividades. Las familias con ni帽os y ni帽as acomodaron sus horarios para que, como todos los d铆as, puedan tomar la combi de las 9:30. As铆, despu茅s de un viaje de unos 70 kil贸metros por ese camino de tierra destrozado por la inundaci贸n de la semana anterior, llegar谩n a la escuela Paraje de Tronconi.

En este colegio que en 2019 fue noticia 鈥攕贸lo para unos pocos medios no comerciales鈥 porque fumigaron con agrot贸xicos en el campo aleda帽o en pleno horario escolar, el edificio es compartido. Primaria y secundaria funcionan en el mismo establecimiento. Acomodan los horarios 鈥渃omo pueden鈥 y se reparten las aulas. En el distrito, las tres secundarias rurales comparten edificio con primarias. La problem谩tica de infraestructura, ya sea por cuestiones edilicias o espacios compartidos, se da en todo el pa铆s. Esto, sumado a la precarizaci贸n laboral docente, son las principales dudas 鈥攐 desaf铆os鈥 que surgen en la comunidad educativa desde que el Gobierno nacional anunci贸 la extensi贸n horaria para educaci贸n primaria.

Anabel Comesa帽a es directora de la escuela secundaria que funciona en el edificio. Inevitablemente est谩 al tanto de todo lo que pasa en el nivel primario, porque tienen que estar en constante articulaci贸n. Comesa帽a reconoce que no es una mala idea la extensi贸n horaria, entre otras cosas porque 鈥渓os chicos del campo van a la escuela con ganas鈥 y es el lugar de encuentro con sus amigos y amigas. En general, cuenta, s贸lo faltan cuando se rompe una combi, que sucede m谩s seguido de lo que quisieran, porque no hay veh铆culo que aguante m谩s de 150 kil贸metros diarios en caminos de tierra muchas veces destrozados por las lluvias. 鈥淣o est谩n dadas las condiciones escolar y salarialmente. Una maestra primaria por lo general tiene doble cargo, sale de su escuela primaria en el campo y se va a otra鈥, explica acerca de la idea de agregar una hora m谩s al comienzo y al final de la jornada escolar. Esos espacios compartidos entre ambos niveles, por ejemplo, se complicar铆an con una extensi贸n: las aulas no son suficientes y deber铆an compartir el comedor. 鈥淣o es para largarlo y hacerlo a la ligera. Entendemos que lo hacen por una cuesti贸n de propaganda pol铆tica鈥, plantea.

Los y las docentes de escuelas primarias tambi茅n manifiestan un fuerte rechazo a esta medida. Uno de los principales conflictos de la educaci贸n a nivel nacional es el bajo salario docente. La hora extra que pagar铆an cuando se aplique la extensi贸n, despu茅s del receso invernal de este a帽o, no alcanzar铆a para cubrir las necesidades b谩sicas y menos a煤n justificar铆a que dejen un cargo en otra escuela. 鈥淓n muchos casos ese salario docente es el que sostiene la familia y se ven obligados a trabajar en doble cargo. Ojal谩 todos pudi茅ramos trabajar un solo cargo y que nos alcance para vivir dignamente鈥, dice la directora. Adem谩s, marca cu谩les son los puntos principales que considera 鈥減ara empezar a pensar en una extensi贸n horaria鈥. Insiste en que lo mejor ser铆a no aplicarla tan pronto como est谩 planeado, sino comenzar a armar una planificaci贸n que incluya inversiones y di谩logo con las comunidades educativas: 鈥淚nfraestructura escolar, capacitaci贸n docente, salarios mucho m谩s redituables que hagan que el docente trabaje un solo cargo y pueda abocarse 100% a ese solo cargo鈥, sostiene como cuestiones indispensables.

El 鈥渁nuncio improvisado鈥 del Ministerio de Educaci贸n

A unos 140 kil贸metros de la escuela Paraje de Tronconi est谩 la Ciudad de Buenos Aires, una de las jurisdicciones en la que no impactar谩 mucho esta modificaci贸n, porque la mayor铆a de las escuelas primarias tienen jornada completa. En el caos de la Ciudad, 鈥渁 las corridas鈥 como ritmo de vida casi normal para quienes la habitan, Amanda Mart铆n, docente y legisladora porte帽a, abandona una reuni贸n para atender el tel茅fono. Como si tuviera a mano los informes del Ministerio de Educaci贸n de los 煤ltimos a帽os, empieza a contar los antecedentes de propuestas que se intentaron llevar a cabo y fallaron, comenzando por la Ley de Educaci贸n de 2006. 脡sta implicaba avanzar en jornadas completas o extendidas en un 50, 60% en todo el pa铆s. 鈥淗oy est谩 en 14%. No se ha avanzado con los recursos, con los profesionales, con la estructura y con la infraestructura necesaria para poder tener jornadas completas鈥, explica. Despu茅s de ese 鈥渇racaso鈥, el Consejo Federal de Educaci贸n (CFE) presenta esta iniciativa de la que todav铆a no hay mucha informaci贸n acerca de c贸mo se aplicar谩. Mart铆n es tajante con su postura: 鈥淯na hora antes, una hora despu茅s, con todas las dificultades que implica, sin recursos y presupuesto, no va a implicar de por s铆 una mejora educativa鈥.

La medida de extensi贸n horaria que anunci贸 el ministro Jaime Perczyk apunta a extender las jornadas en primaria para buscar luego implementar la jornada completa. El relevamiento anual que realiz贸 el Ministerio de Educaci贸n de la Naci贸n en 2019, mostr贸 que a nivel pa铆s el 7,3% de los y las estudiantes asiste a jornada completa (8 horas de clase), mientras que el 6,8% hace jornada extendida (m谩s de 4 horas pero menos de 8). Acerca de esto, la legisladora por el Frente de Izquierda sostiene que es indispensable invertir y generar un plan de construcci贸n de escuelas, que deber铆a llevarse a cabo antes que cualquier modificaci贸n horaria. 鈥淓n la Provincia de Buenos Aires ten茅s hacinamiento directamente. Hay muchos distritos que est谩n atravesando esa situaci贸n y otras provincias y jurisdicciones tambi茅n鈥, dice. El proyecto de Perczyk parec铆a que iba a aplicarse a largo plazo y que cada jurisdicci贸n iba a adaptarse. Despu茅s anunciaron que se llevar谩 adelante tras las vacaciones de invierno. El Consejo Federal de Educaci贸n se reuni贸 y las autoridades de las veinticuatro jurisdicciones del pa铆s acordaron avanzar en la propuesta, que adem谩s contemplar铆a realizar reformas edilicias e invertir unos 18 mil millones de pesos para mejorar los salarios docentes. Acerca de esto no hubo m谩s informaci贸n y en las escuelas s贸lo se perciben dudas. Al respecto, Mart铆n responde qu茅 es lo que sucede siempre que hay dificultades: 鈥淓n general son las escuelas las que terminan resolviendo los problemas que los gobiernos no resuelven鈥. Como la directora rural, tambi茅n sostiene que este anuncio 鈥渂astante improvisado del Ministerio de Educaci贸n nacional鈥 est谩 relacionado con la disputa que se ha generado entre las diferentes jurisdicciones y gobiernos 鈥渁 ver qui茅n presenta cosas y programas educativos鈥. Cuando esto sucede, suele quedar evidenciada la falta de diagn贸stico y sobre todo de recursos: 鈥淪on m谩s bien anuncios al aire corridos por esta agenda de reformas educativas que no hacen ni atienden a los verdaderos problemas que genera la crisis educativa鈥, apunta Mart铆n.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2022/06/alguien-quiere-pensar-en-los-ninos.html