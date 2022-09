El pulso de la vida pol铆tica en Espa帽a y en Francia late de manera asincr贸nica. Tras la vor谩gine desatada por la elecci贸n presidencial primero y, un mes m谩s tarde, por unas elecciones legislativas que arrojaron resultados in茅ditos, el polvo comienza a caer y el paisaje pol铆tico franc茅s da se帽ales de estabilizarse. Hasta las elecciones europeas de mayo 2024, y salvo disoluci贸n intempestiva de la Asamblea nacional por Emmanuel Macron, el calendario electoral de nuestros vecinos aparece en blanco. Todo lo contrario de lo que nos reserva el escenario espa帽ol. El curso pol铆tico que comienza estos d铆as lo hace en un contexto de gran inquietud por las tensiones inflacionistas y el desaf铆o energ茅tico. Pero, muy r谩pidamente, la actualidad pol铆tica se centrar谩 en las elecciones municipales y auton贸micas del pr贸ximo 28 de mayo. Ser谩 un primer test a escala real para el Partido Popular de N煤帽ez Feijo贸 as铆 como para las izquierdas en el Gobierno. Poco despu茅s, el gobierno de coalici贸n progresista se jugar谩 su continuidad en las elecciones generales, que deber铆an celebrarse a finales de 2023.

La arritmia entre el escenario franc茅s y el espa帽ol permite identificar fen贸menos o pr谩cticas comunes sobre el terreno pol铆tico y, sobre todo, abre la posibilidad para tratar de deducir conclusiones. Uno de los hechos m谩s notorios en ambos pa铆ses es la necesidad para la izquierda de generar una din谩mica com煤n frente a la derecha y la extrema derecha, ambas con voluntad de gobernar juntas. En Espa帽a, la ministra de Trabajo, Yolanda D铆az, desea ejercer el liderazgo del campo progresista desde Sumar, la plataforma que lanz贸 el pasado mes de julio.

Se trata de un intento de trascender las siglas y las adhesiones partidistas, iniciando un di谩logo directo con la sociedad. En Francia, la din谩mica com煤n no pudo surgir a tiempo para las 煤ltimas presidenciales de abril/mayo, pero s铆 para las elecciones legislativas de junio bajo la forma de la Nouvelle Union Populaire, 脡cologique et Sociale o NUPES. No obstante, hubo tentativas previas, incluso para la carrera al El铆seo. En ese sentido, vamos a examinar la trayectoria de una candidatura que, finalmente, no consigui贸 cuajar porque tiene que ver con la iniciativa de Yolanda D铆az. Se trata de la candidatura que encarn贸 Christiane Taubira, una mujer que representa de todo, salvo ser una outsider. Exdiputada nacional, exdiputada europea, exministra de Justicia, excandidata presidencial en 2002, Taubira lleva casi 30 a帽os en la primera l铆nea de la pol铆tica. Y, sin embargo, su designaci贸n para entrar a la carrera presidencial fue el resultado de un proceso in茅dito en Francia, organizado fuera y en contra de los partidos pol铆ticos de izquierdas. Veamos c贸mo se llev贸 a cabo y qu茅 conclusiones podemos extraer de su fracaso.

La 鈥渃risis de la representaci贸n鈥 se ha convertido en un lugar com煤n del an谩lisis pol铆tico, aceptando impl铆citamente que una situaci贸n tan prolongada siga defini茅ndose como una 鈥渃risis鈥

Desde la d茅cada de 2010, el tema de la 鈥渃risis de la representaci贸n鈥 se ha convertido en un lugar com煤n del an谩lisis pol铆tico y period铆stico, aceptando impl铆citamente que una situaci贸n que dura desde hace tanto tiempo siga defini茅ndose como una 鈥渃risis鈥 y quedando a menudo inexploradas las bases hist贸ricas y filos贸ficas de la representaci贸n, as铆 como la tensi贸n intr铆nseca entre representaci贸n y democracia.

M谩s all谩 de las dificultades sobre el terreno te贸rico, s铆 parece claro que asistimos a una erosi贸n progresiva del inter茅s ciudadano por las instituciones y los procesos que permiten la existencia de una representaci贸n pol铆tica. La participaci贸n en las elecciones, la tasa de sindicalizaci贸n, el militantismo en los partidos pol铆ticos, la confianza en los cargos p煤blicos han conocido, en Espa帽a como en el extranjero, una notable degradaci贸n.

En Francia, este fen贸meno, unido a la desesperada (y desesperante) situaci贸n de una izquierda fragmentada en siete candidatos (cinco de ellos con numerosas convergencias program谩ticas), condujo a la creaci贸n de un objeto pol铆tico in茅dito a inicios de 2021. Se trataba de una plataforma para reunir en un mismo proceso de designaci贸n a una serie de candidatos presidenciales de izquierda preseleccionados por voto popular.

La sociolog铆a de este movimiento qued贸 r谩pidamente muy clara. Se trataba, en su mayor铆a, de gente m谩s bien diplomada y m谩s bien urbana, tecn贸fila (todo el proceso se desarrolla online), adepta de la desintermediaci贸n pol铆tica y relativamente internacionalizada, puesto que se inspiraba en la experiencia estadounidense (recordemos la campa帽a de Bernie Sanders y de Alexandria Ocasio-Cortez). El ejemplo engarza perfectamente con la tendencia descrita: un conjunto de ciudadanos que interfieren en el juego de los partidos porque sienten que tienen una legitimidad diferente y m谩s potente que la de los partidos.

No parece, por tanto, sorprendente que ninguno haya deseado que su candidato participase en estas 鈥減rimarias鈥. Algunos pidieron incluso no ser sometidos al voto de los internautas. La 煤nica candidata en aceptar las reglas fue Christiane Taubira, ministra de Justicia entre 2012 a 2016 bajo la presidencia de Fran莽ois Hollande, y pr谩cticamente desaparecida de la escena pol铆tica desde entonces. El domingo 30 de enero se conoci贸 la decisi贸n de 392.000 votantes: Taubira gan贸 las primarias, que m谩s parec铆an un sondeo a gran escala. Inmediatamente, llam贸 a la uni贸n bajo su candidatura. La respuesta de los interlocutores principales (Yannick Jadot, el ecologista; Jean-Luc M茅lenchon, el insumiso, y Anne Hidalgo, la socialista) fue, como no podr铆a ser de otro modo, negativa.

驴Qu茅 se puede concluir de esta secuencia? A primera vista, la organizaci贸n de un proceso de selecci贸n sin debates, en el que participaron candidatos que no deseaban inscribirse, y algunos de los cuales incluso pidieron expl铆citamente que no se les tuviera en cuenta, dif铆cilmente puede parecer generador de legitimidad. Finalmente, no solo no se consigui贸 crear una din谩mica unitaria, sino que se agreg贸 una candidatura m谩s. Y todas pose铆an un t铆tulo particular de legitimidad: M茅lenchon por haber sido el mejor candidato de la izquierda en 2017 y haber construido el programa m谩s completo y ambicioso (L鈥橝venir en commun); Jadot por haber ganado la primaria de los ecologistas y ser una fuerza en crecimiento tendencial; Hidalgo por ser la candidata del hist贸rico Partido Socialista y Taubira por haber sido designada a trav茅s de las 鈥減rimarias populares鈥. El problema se mantuvo: a falta de un acuerdo entre partidos, no hab铆a un 贸rgano que arbitrara una situaci贸n que, seg煤n los sondeos, llevar铆a a cada uno a un resultado peor que en las elecciones anteriores. Como un dilema del prisionero, pero para personas con los ojos vendados.

Atravesamos un momento bisagra, en el que instituciones y formas hist贸ricas de legitimaci贸n pol铆tica se enfrentan a la competencia de objetos pol铆ticos no identificados emergentes

M谩s all谩 de la cr贸nica de una cat谩strofe anunciada, esta secuencia nos revela algunos elementos estructurales. Atravesamos un momento bisagra, en el que instituciones y formas hist贸ricas de legitimaci贸n pol铆tica (los partidos con sus procedimientos internos de designaci贸n de cuadros dirigentes) se enfrentan a la competencia de objetos pol铆ticos no identificados emergentes. Estos 煤ltimos pretenden renovar las pr谩cticas democr谩ticas, reivindicando para s铆 mismos el dinamismo, la voluntad de cambio y una forma de pureza como emanaci贸n vaporosa de la sociedad civil organizada. En cierta manera, el movimiento de Emmanuel Macron (En Marche!), Podemos o la Francia Insumisa de M茅lenchon se presentaron en su momento como estructuras innovadoras y, sobre todo, no asimilables directamente a un partido pol铆tico. Todos pretend铆an distinguirse de las estructuras partidarias tradicionales con nuevas formas para establecer procesos de legitimaci贸n pol铆tica. Parece que la evoluci贸n ulterior les ha llevado a parecerse cada vez m谩s a las organizaciones de las cuales pretend铆an desmarcarse, al no haber podido desarrollar una estructura aut茅nticamente h铆brida e innovadora. La situaci贸n actual es frustrante porque los partidos pierden la capacidad de movilizar y de entusiasmar a sus simpatizantes y la sociedad civil organizada carece, por el momento, de legitimidad org谩nica.

La tensi贸n entre una democracia de partidos y una democracia de ciudadanos movilizados plantea, por lo tanto, nuevas inc贸gnitas: 驴cu谩l es la composici贸n sociol贸gica de estas nuevas organizaciones?, 驴cu谩l es el ratio entre el militantismo de terreno y el militantismo del fav y del retuit? Y, sobre todo, 驴qu茅 papel deben desempe帽ar los partidos pol铆ticos en estos dispositivos? Como muestra la experiencia de las 鈥減rimarias populares鈥, estos 煤ltimos siguen siendo los actores principales de los procesos electorales. Lo deseable ser铆a que los partidos pol铆ticos, sin desaparecer, sean capaces de regenerarse. La llamada de atenci贸n que suponen experimentos como las 鈥減rimarias populares鈥 en Francia deber铆a servir de aliciente para que los partidos y los ciudadanos se vuelvan a reencontrar en Espa帽a.