De parte de Briega July 3, 2021 37 puntos de vista

Estimados Sres., estimadas Sras.:

Me dirijo a Vds. con la intenci贸n de plantear una serie de cuestiones que me parecen relevantes, respecto al actual esfuerzo para la realizaci贸n de una Transici贸n Ecol贸gica que debe conseguir la descarbonizaci贸n total de Espa帽a y de Europa para el a帽o 2050. De acuerdo con lo que he le铆do sobre el tema, incluyendo la propia Ley de Cambio Clim谩tico y Transici贸n Energ茅tica, hay en los planes anunciados ciertos puntos oscuros que, por su gran relevancia, creo que convendr铆a aclarar.

Dado lo extenso de los puntos a tratar, me permitir谩n que vaya directamente al grano. 脡stas son las cuestiones:

1.- Es conocido que se necesita una gran cantidad de materiales cr铆ticos para el gran despliegue de los sistemas energ茅ticos renovables que se pretende hacer, y tambi茅n se sabe que no hay suficiente para permitir ese despliegue a escala mundial 驴Contemplan Vds. un plan alternativo, en caso de que al final los materiales escaseen? En suma, 驴existe un Plan B para la Transici贸n Energ茅tica?

El tema de la escasez de materiales cr铆ticos para la transici贸n renovable es muy conocido desde hace bastante tiempo. Hace unos d铆as, la Agencia Internacional de la Energ铆a (AIE) sac贸 un informe sobre estos materiales, en el cual se mostraban algunas cosas curiosas. La m谩s destacada, estas gr谩ficas, sobre todo la de la derecha.

Como pueden ver, se prev茅 que, de aqu铆 a 2040, la extracci贸n anual de litio se multiplique por 42, la de grafito por 25, la de cobalto por 21, la de n铆quel por 19 y la de tierras raras por 7. F铆jense que no es que la AIE diga que eso es lo que va pasar: lo que dice es que eso es lo que se necesita que pase, lo que es muy distinto. Pero, 驴es ese incremento posible? La propia AIE tiene sus dudas, y entre sus 6 recomendaciones (obviamente, a los pa铆ses de la OCDE) nos encontramos que se debe fomentar el reciclaje (complicado, porque alguna de estas materias se usa de tal manera que son dif铆ciles de reciclar) y que, si acaso, se constituyan “reservas estrat茅gicas para hacer frente a posibles interrupciones del suministro”. En definitiva: mejor acaparar ahora estos materiales, no sea que despu茅s ya no vengan.

Volviendo a la cuesti贸n de si tal incremento es posible, hay muchos estudiosos que tienen claro que no. Entre ellos, Alicia Valero y su padre Antonio Valero, de la Universidad de Zaragoza, que llevan a帽os estudiando el tema. La siguiente imagen es una diapositiva de una presentaci贸n reciente de Alicia Valero.

Resulta que las reservas conocidas de muchos materiales son menores que la demanda esperada hasta 2050, y atenci贸n que incluye otros metales “m谩s corrientes” que no estaban en la gr谩fica de la AIE, como la plata, el cobre, el plomo, el platino o el zinc, entre otros. Quiz谩 la AIE se ha dado cuenta ahora de que hay un problema, pero en realidad los cient铆ficos lo saben desde hace tiempo. Por ejemplo, hay un art铆culo reciente del Grupo de Energ铆a, Econom铆a y Din谩mica de Sistemas de la Universidad de Valladolid que muestra que no se puede pretender mantener el actual modelo de movilidad bas谩ndose en fuentes renovables y veh铆culos el茅ctricos.

En todo caso, no quiero discutir aqu铆 si va a haber o no esa escasez, ni tan siquiera si realmente las renovables pueden hacer todo lo que se dice. El caso es que hay una duda razonable de si los planes anunciados pueden llevarse a cabo, y eso lleva a mi pregunta.

La pregunta real es si tienen un Plan B. Si tienen una alternativa, por si esto falla. Una salvaguarda. 脡sa es la pregunta. 驴La tienen o no? Porque si no la tienen, la cuesti贸n que se suscita es otra: Vale, y si este plan falla, entonces, 驴qu茅? 驴Nos vamos al garete? En definitiva: 驴es 茅ste un modelo de administraci贸n responsable si no se tiene en cuenta un riesgo tan evidente?

Seguramente la tentaci贸n es decir que la ciencia y la innovaci贸n permitir谩n mejorar la eficiencia en el uso de los materiales. A lo cual yo les digo: perdonen, pero no pueden dar eso por asumido, porque como no sea as铆 nos estrellamos. De nuevo, no es un modelo de administraci贸n razonable.

Quiz谩 la otra tentaci贸n es decir que si hay problemas podremos ralentizar la transici贸n energ茅tica hasta que la tecnolog铆a avance lo suficiente (como si eso estuviera garantizado), estirando un poco m谩s el uso de los combustibles f贸siles gracias a una implantaci贸n masiva de sistemas de captura de CO2 (suponiendo que 茅stos realmente se puedan implantar de manera masiva y eficaz). Si van por ah铆, les recordar茅 esta gr谩fica del 煤ltimo informe de la AIE que nos dice que, gracias a la desinversi贸n de las petroleras desde 2014, de aqu铆 a 2025 la producci贸n de petr贸leo puede caer hasta un 50%.

De hecho, por culpa de este descenso ahora mismo ya escasea el pl谩stico y cada d铆a escasean m谩s cosas: acero laminado, aluminio, cobre, chips…

As铆, pues, 驴hay plan B? Porque a lo mejor tenemos que implementarlo urgentemente…

2.- Incluso asumiendo que Espa帽a consiguiera asegurarse suficientes materiales para hacer “su” transici贸n, 驴es una buena apuesta a largo plazo, teniendo en cuenta de aqu铆 20-30 a帽os las nuevas instalaciones renovables acabar谩n su vida 煤til y entonces ser谩 imposible reemplazarlas?

Tengamos en cuenta que muchos materiales son de dif铆cil reciclaje por la manera en que se usan. En la electr贸nica de m谩s altas prestaciones, las tierras raras que se usan y metales como el oro y la plata entran en cantidades muy peque帽as, t铆picamente en aleaciones con concentraci贸n de traza. El dise帽o de esos circuitos no est谩 pensado para el reaprovechamiento. Algo similar le pasa a las placas fotovoltaicas: la concentraci贸n de materiales como la plata y la forma en la que est谩n hechos los paneles no favorecen su recuperaci贸n. En el caso de los aerogeneradores, reaprovechar el cobre y el n煤cleo magn茅tico o inductivo es mucho m谩s simple; pero en su caso el problema es la degradaci贸n de los metales con el paso del tiempo, y tambi茅n la dificultad para reemplazar el hormig贸n armado (recordemos que la arena que se usa para hacer cemento empieza a escasear) y para el reciclaje de las aspas (que es posible, pero que hasta ahora masivamente lo que se hace es enterrarlas).

驴Tiene por tanto sentido que lo apostemos todo a un sistema que quiz谩 solo se pueda usar durante esos 20 贸 30 a帽os, para luego dejar a la sociedad inerme para gestionar lo que venga despu茅s? 驴Volveremos a recurrir al comod铆n de “el progreso tecnol贸gico lo resolver谩”, cosa que no podemos saber si pasar谩? 驴Nos vamos a arriesgar a condenar a nuestros hijos?

3.- La instalaci贸n de los sistemas renovables es posible consumiendo grandes cantidades de combustibles f贸siles, tanto en la extracci贸n de materiales, su elaboraci贸n, el transporte, la instalaci贸n, el mantenimiento, etc. No se instalan parques renovables usando energ铆a renovable; quiz谩 hacer eso ni siquiera es posible. 驴No se han parado a pensar que el modelo que se propone solo puede funcionar si hay combustibles f贸siles?

脡ste es un de los problemas m谩s serios del modelo propuesto: nadie se ha planteado seriamente que todo el proceso de elaboraci贸n, transporte y despliegue use solo energ铆a renovable. 驴Es ni tan siquiera posible? Algunos autores, como Gail Tverberg, consideran los modernos sistemas de energ铆a renovable meras extensiones de los combustibles f贸siles: solo pueden dar energ铆a si hay combustibles f贸siles disponibles. Una de las dificultades para que se pueda cerrar el ciclo de “producci贸n de energ铆a renovable – uso de la misma para generar m谩s” es la complejidad (y coste energ茅tico) de los procesos, y la gran cantidad de materiales que se requieren. En un escenario de r谩pido declive de la cantidad de petr贸leo disponible, eso har铆a que la energ铆a renovable producida con este modelo tambi茅n decreciera en un determinado plazo. Por tanto, nos arriesgamos a que en un plazo breve de tiempo este modelo de renovable dejara de servir. 驴De verdad que es eso lo que queremos?

4.- El nuevo modelo pretende substituir los combustibles f贸siles por electricidad renovable, pero los combustibles f贸siles mayoritariamente no se usan de manera el茅ctrica. Aqu铆 hay un salto al vac铆o tecnol贸gico enorme, teniendo en cuenta que 1) en Espa帽a tenemos ya mucha m谩s capacidad instalada de la estrictamente necesaria para garantizar el consumo; 2) en los pa铆ses avanzados, la electricidad representa poco m谩s del 20% del consumo de energ铆a final y electrificar ese casi 80% restante parece dif铆cil; 3) el consumo de electricidad cae en Espa帽a desde 2008. 驴No tendr铆a sentido que se concentran los esfuerzos en ver c贸mo aprovechar la electricidad, m谩s que en producir m谩s? 驴O quiz谩 mirar c贸mo producir con renovables otras formas de energ铆a que no sean electricidad?

En Espa帽a la potencia media equivalente al consumo el茅ctrico de 2008 fue de 32 GW, y ha ido disminuyendo hasta los 30 GW de 2019. Eso, con una potencia instalada de 108 GW. Incluso contando con un cierto grado de redundancia para tener en cuenta el factor de planta, es una cantidad excesiva, que ahora se quiere incrementar en otros 58 GW de aqu铆 al 2030.

Eso sin contar con la gran dificultad de convertir todo el consumo energ茅tico en 100% el茅ctrico, un problema que aqueja a todas las econom铆as avanzadas. De hecho, lo que se suele ver es que la electricidad es una energ铆a secundaria que de alguna manera sigue al consumo general de energ铆a: sube si 茅ste sube y baja cuando 茅ste baja (aunque no ciertamente en el mismo porcentaje y a menudo con un cierto lag o retraso, que puede ser de a帽os). Y es que la electricidad es una forma de energ铆a muy especializada y de alto valor a帽adido, pero solamente 煤til para cierto usos.

Incluso sin pretender que toda la energ铆a sea el茅ctrica, intentar que al menos toda la electricidad sea 100% renovable es ya un gran desaf铆o. En primer lugar, se necesitan sistemas de respaldo para cubrir la intermitencia de las renovables (que no siempre luce el Sol, o que a veces no sopla viento). Para hacer ese respaldo renovable, se puede recurrir a la hidroelectricidad, pero 茅sta tiene un cierto margen y tampoco lo puede cubrir todo (se necesita el agua embalsada tambi茅n para otros usos) o aprovechar la acumulaci贸n de los excedentes renovables cuando 茅stos se producen (usando, por ejemplo, bombeo inverso o hidr贸geno verde), pero 茅stos tambi茅n son limitados. La otra opci贸n para conseguir electricidad de respaldo es las interconexiones de larga distancia, por ejemplo de 谩mbito continental, porque sobre la escala de un continente se puede compensar mucho la intermitencia, ya que en todo momento alg煤n lado de Europa soplar谩 el viento o lucir谩 el Sol (excepto de noche). Pero aqu铆 chocamos con el segundo problema de la electricidad renovable: la estabilidad de la red. La instalaci贸n de muchos sistemas de generaci贸n el茅ctrica, que entran y salen continuamente del sistema y que est谩n distribuidos sobre un territorio muy amplio y lejos de los centros de consumo genera inestabilidad de la red. Resulta que en Europa usamos corriente alterna con una frecuencia de 50 ciclos por segundo, pero con tanta generaci贸n intermitente y distribuida mantener esa frecuencia es hoy en d铆a un hito: de hecho, el pasado 8 de enero una inestabilidad originada en Croacia se propag贸 por toda Europa y estuvo a punto de tumbar toda la red. Y poner m谩s y m谩s sistemas renovables conectados a la red incrementa el riesgo de inestabilidad. Se podr铆a compensar instalando sistemas de estabilizaci贸n en la red, pero nadie quiere hacer frente a este sobrecoste, que adem谩s tendr铆a que ir creciendo con el n煤mero de sistemas enganchados. En Australia se est谩 planteando prohibir que se conecten m谩s sistemas fotovoltaicos a la red el茅ctrica.

Lo mejor ser铆a ir aprovechando la electricidad localmente, pero entonces nos encontramos con el problema del aprovechamiento para ese casi 80% de usos no el茅ctricos. Es aqu铆 donde se deber铆a estar incidiendo seriamente, pero lo que se hace es simb贸lico. 驴Qu茅 sentido tiene dar por hecho que nos conviene tener m谩s electricidad, teniendo en cuenta todo lo dicho arriba? 驴Para qu茅 va a servir, si no hay demanda posible para tanto?

5.- Para intentar cubrir con renovables ese casi 80% de la energ铆a final actualmente no el茅ctrico actualmente, la gran apuesta es utilizar el hidr贸geno producido a partir de electricidad renovable, o hidr贸geno verde. El hidr贸geno, sin embargo, no es la panacea y sus problemas originales no han sido resueltos. 驴Por qu茅 va a solucionar ahora el hidr贸geno nada, conociendo como conocemos sus limitaciones?

Hace algunas semanas asist铆 a una conferencia telem谩tica organizada por el Club de Roma sobre el hidr贸geno verde. En un momento de sinceridad, uno de los ponentes dijo que hace unos 20 a帽os se hab铆a intentado introducir el hidr贸geno como el combustible del futuro y se hab铆a fracasado; que hac铆a 10 a帽os se hab铆a intentado de nuevo y que tampoco se hab铆a conseguido; y que esperaba que ahora, a la tercera, fuera la vencida. Esta reflexi贸n es bastante interesante, porque refleja muy crudamente el problema que no se quiere ver. Y es que, 驴por qu茅 tendr铆a que funcionar una soluci贸n energ茅tica basada en el hidr贸geno? Nos negamos a aceptar que es una mala soluci贸n, e insistimos sobre ella una y otra vez, pero no por ello se va a convertir en una buena soluci贸n. Damos por descontado que el progreso tecnol贸gico conseguir谩 superar los problemas del hidr贸geno, pero no comprendemos que a lo mejor esos problemas no se pueden superar porque dependen de principios inviolables de la F铆sica o la Qu铆mica.

Recordemos, una vez m谩s, cu谩les son los inconvenientes del hidr贸geno:

El hidr贸geno no es una fuente de energ铆a : En la actualidad la mayor铆a del hidr贸geno se consigue mediante el procesamiento qu铆mico del gas natural u otros hidrocarburos, con desprendimiento de di贸xido de carbono, pero el objetivo es pasarse al “hidr贸geno verde”, que es el que se obtiene haciendo pasar una corriente el茅ctrica por una cubeta de agua, lo cual rompe la mol茅cula de este l铆quido (electrolisis) y separa el hidr贸geno del ox铆geno, sin otras emisiones. El problema es que se necesita consumir electricidad para producir el hidr贸geno; el hidr贸geno es un sitio donde guardar energ铆a, pero no una fuente de energ铆a. T茅cnicamente es lo que se denomina un vector energ茅tico.

: En la actualidad la mayor铆a del hidr贸geno se consigue mediante el procesamiento qu铆mico del gas natural u otros hidrocarburos, con desprendimiento de di贸xido de carbono, pero el objetivo es pasarse al “hidr贸geno verde”, que es el que se obtiene haciendo pasar una corriente el茅ctrica por una cubeta de agua, lo cual rompe la mol茅cula de este l铆quido (electrolisis) y separa el hidr贸geno del ox铆geno, sin otras emisiones. El problema es que se necesita consumir electricidad para producir el hidr贸geno; el hidr贸geno es un sitio donde guardar energ铆a, pero no una fuente de energ铆a. T茅cnicamente es lo que se denomina un vector energ茅tico. El rendimiento del proceso es bajo : Centr谩ndonos en el hidr贸geno verde, las mejores plantas de electrolisis consiguen un rendimiento del 70%, es decir, que el 30% de la energ铆a se pierde y no se acumula en las mol茅culas de hidr贸geno producidas. Pero este mejor rendimiento solo se produce en condiciones ideales y con plantas muy sofisticadas y caras; en condiciones m谩s realistas, el rendimiento ronda el 50%, y el otro 50% simplemente se pierde.

: Centr谩ndonos en el hidr贸geno verde, las mejores plantas de electrolisis consiguen un rendimiento del 70%, es decir, que el 30% de la energ铆a se pierde y no se acumula en las mol茅culas de hidr贸geno producidas. Pero este mejor rendimiento solo se produce en condiciones ideales y con plantas muy sofisticadas y caras; en condiciones m谩s realistas, el rendimiento ronda el 50%, y el otro 50% simplemente se pierde. El rendimiento de los motores de hidr贸geno es bajo : Si se quiere el hidr贸geno para motores, se puede quemar directamente en un motor de gasolina pero entonces se aprovechar铆a solo entre el 15% y el 20% de la energ铆a del hidr贸geno (es decir, solo entre el 7,5% y el 10% de la energ铆a el茅ctrica inicial). Incluso usando pilas de combustible de las m谩s eficientes (y haciendo m谩s complejo el motor, porque se requiere una bater铆a adem谩s) el rendimiento ronda el 50% (es decir, solo el 25% de la energ铆a el茅ctrica inicial). Por comparaci贸n, un motor el茅ctrico tiene rendimientos que est谩n sistem谩ticamente por encima del 75% o del 80%. Se podr铆a decir que el hidr贸geno se quiere solo para producir calor (por tanto, rendimiento del 50% sobre la energ铆a el茅ctrica inicial), sobre todo industrial, pero lo cierto es que tambi茅n se necesita hidr贸geno para sustituir al di茅sel en la flota de camiones y maquinaria pesada.

: Si se quiere el hidr贸geno para motores, se puede quemar directamente en un motor de gasolina pero entonces se aprovechar铆a solo entre el 15% y el 20% de la energ铆a del hidr贸geno (es decir, solo entre el 7,5% y el 10% de la energ铆a el茅ctrica inicial). Incluso usando pilas de combustible de las m谩s eficientes (y haciendo m谩s complejo el motor, porque se requiere una bater铆a adem谩s) el rendimiento ronda el 50% (es decir, solo el 25% de la energ铆a el茅ctrica inicial). Por comparaci贸n, un motor el茅ctrico tiene rendimientos que est谩n sistem谩ticamente por encima del 75% o del 80%. Se podr铆a decir que el hidr贸geno se quiere solo para producir calor (por tanto, rendimiento del 50% sobre la energ铆a el茅ctrica inicial), sobre todo industrial, pero lo cierto es que tambi茅n se necesita hidr贸geno para sustituir al di茅sel en la flota de camiones y maquinaria pesada. El hidr贸geno tiene que estar almacenado a alta presi贸n : Al ser un gas, para conseguir una densidad energ茅tica en volumen aceptable el hidr贸geno tiene que estar a una alta presi贸n, generalmente de 750 atm贸sferas (enorme: es la presi贸n a 7.500 metros de profundidad en el mar) para tener una densidad energ茅tica que es solo la mitad de la del gas natural a la presi贸n habitual. Estas altas presiones implican, primero, un esfuerzo para comprimirlo (otro gasto energ茅tico adicional), segundo, usar recipientes de paredes densas (m谩s costosos) y tercero, que se tenga que refrigerar previamente a la compresi贸n para evitar que la temperatura suba mucho (m谩s gasto energ茅tico). Y por no hablar del peligro que supone una grieta o un impacto medianamente fuerte en el dep贸sito.

: Al ser un gas, para conseguir una densidad energ茅tica en volumen aceptable el hidr贸geno tiene que estar a una alta presi贸n, generalmente de 750 atm贸sferas (enorme: es la presi贸n a 7.500 metros de profundidad en el mar) para tener una densidad energ茅tica que es solo la mitad de la del gas natural a la presi贸n habitual. Estas altas presiones implican, primero, un esfuerzo para comprimirlo (otro gasto energ茅tico adicional), segundo, usar recipientes de paredes densas (m谩s costosos) y tercero, que se tenga que refrigerar previamente a la compresi贸n para evitar que la temperatura suba mucho (m谩s gasto energ茅tico). Y por no hablar del peligro que supone una grieta o un impacto medianamente fuerte en el dep贸sito. El hidr贸geno se escapa de los recipientes: Al ser una mol茅cula tan peque帽a, el hidr贸geno se escapa con facilidad de cualquier recipiente, incluso en uno de paredes densas y especialmente bien sellado. P茅rdidas de entre el 2 y el 3% diario son normales, lo cual implica que el hidr贸geno tiene que ser producido para ser consumido en el plazo de pocos d铆as.

Al ser una mol茅cula tan peque帽a, el hidr贸geno se escapa con facilidad de cualquier recipiente, incluso en uno de paredes densas y especialmente bien sellado. P茅rdidas de entre el 2 y el 3% diario son normales, lo cual implica que el hidr贸geno tiene que ser producido para ser consumido en el plazo de pocos d铆as. El hidr贸geno corroe el acero: En los dep贸sitos y conducciones de acero al carbono, el hidr贸geno forma hidruros que acaban fragiliz谩ndolos hasta que se rompen. La soluci贸n es recubrirlos con unas pel铆culas especiales que se llaman liners, pero que no est谩n exentas de problemas (aguantan mal los contrastes t茅rmicos y los esfuerzos mec谩nicos) y que para mayor iron铆a se fabrican con petr贸leo.

En la pr谩ctica, las p茅rdidas energ茅ticas de convertir electricidad a hidr贸geno para cualquier uso energ茅tico son bastante grandes, yendo del 50% de producir hidr贸geno para ser quemado inmediatamente hasta p茅rdidas superiores al 95% si se tiene que almacenar a presi贸n para ser consumido unos d铆as m谩s tarde en un motor de un cami贸n.

En una conferencia reciente, yo present茅 unos n煤meros sencillos comparando el consumo de energ铆a del sector del transporte en Europa con la producci贸n de energ铆a el茅ctrica renovable que se necesitar铆a para que pudiera funcionar con hidr贸geno, asumiendo el m谩ximo y mejor rendimiento (pilas de combustible con platino, hidr贸geno producido pr谩cticamente para consumir, despreciando las p茅rdidas por refrigeraci贸n y compresi贸n, etc). La conclusi贸n es que Europa deber铆a multiplicar su producci贸n el茅ctrica renovable por 3,5. En condiciones mucho m谩s realistas, no ser铆a de extra帽ar que esa multiplicaci贸n fuera por 4, 5 o un factor todav铆a mayor; pero en todo caso, ese 3,5 ya supone un reto de gran envergadura… y solamente para mantener el transporte. Y ese reto es probablemente imposible, porque aqu铆 no hemos incorporado los l铆mites de las renovables, pero siguen existiendo.

Extrapol谩ndolo al caso de Espa帽a, no resulta cre铆ble que pudi茅ramos producir aqu铆 todo el hidr贸geno que se necesitar铆a ya tan solo para mantener todo el sistema de transporte en pie. Y eso sin contar con todo el gasto de combustible que implica nuestro estilo de vida pero que no se computa aqu铆 (por ejemplo, esos cargueros que llegan cargados de mercanc铆as fabricadas en China).

驴Alguien se ha parado a mirar estos problemas con detenimiento y objetividad? 驴O solamente se han limitado a sumar cantidades en un fichero Excel, contando que todo lo que se necesite va a estar ah铆 porque se necesita? 驴Alguien se ha parado a pensar que quiz谩 el hidr贸geno no da, ni de lejos, para mantener el actual estado de cosas? 驴Alguien se ha planteado que quiz谩 no es la soluci贸n?

6.- Dado que el hidr贸geno que se puede producir dom茅sticamente no puede cubrir nuestras necesidades, 驴de d贸nde lo vamos a sacar? 驴Vamos a intentar explotar la producci贸n de otros pa铆ses, t铆picamente de 脕frica?

Porque al final es de esto de lo que estamos hablando. Sabiendo que no podremos producir suficiente hidr贸geno para poder mantenerlo todo en pie, dado el bajo rendimiento del proceso y los l铆mites a la producci贸n renovable, la idea seguramente es ir a apropiarse del hidr贸geno que produce otro. Por ese motivo Alemania est谩 en la presa del r铆o Inga en el Congo. Y por ese motivo el tren de hidr贸geno, mucho m谩s ineficiente que el el茅ctrico, est谩 ahora en boga: para sacar corriendo el hidr贸geno de pa铆ses que tienen v铆as de tren pero no catenaria.

Ese modelo de explotaci贸n colonial tiene no pocos riesgos y muchas fragilidades, aparte de otras cuestiones de 铆ndole moral. Pero adem谩s, el colonialismo se puede ejercer a muchas escalas. Colonialismo energ茅tico del centro contra la periferia, dentro de nuestro pa铆s. Pero tambi茅n desde otros pa铆ses, y m谩s concretamente Alemania, contra nuestro pa铆s.

Este modelo colonial probablemente nos lo aplicar谩n a nosotros en beneficio de Alemania; el Gobierno federal alem谩n ya dice que espera que los pa铆ses europeos con mayor potencial renovable le aporten su hidr贸geno. Es decir, que la energ铆a renovable captada aqu铆 se convertir铆a en hidr贸geno, con enormes p茅rdidas, para despu茅s irse en un tren de hidr贸geno fabricado por Siemens hasta Frankfort o Munich. Se帽ores y se帽oras representantes pol铆ticos de mi pa铆s, 驴hab铆an pensado en esto? 驴Est谩n seguros de que es el hidr贸geno lo que tenemos que producir, si no nos da para nosotros mismos y encima nos lo quieren quitar?

7.- Por todo lo expuesto m谩s arriba, me resulta evidente que nos hacen falta modelos alternativos para el aprovechamiento de la energ铆a renovable, modelos mucho m谩s locales y eficientes que garanticen la riqueza del pa铆s. El caso es que existen, pero no se debaten, no se contemplan. 驴No creen que se deber铆a invertir, si cabe un peque帽o esfuerzo, en ver cu谩nto podr铆an dar de s铆?

A principios del siglo XX, proliferaban en Catalu帽a las colonias textiles. Se aprovechaba la fuerza hidr谩ulica de los r铆os para producir algo de electricidad de consumo local, y la fuerza mec谩nica del agua serv铆a en muchos casos para accionar directamente los telares, con un rendimiento mucho mejor que poner un generador el茅ctrico en un extremo y un motor el茅ctrico en el otro. Con este sistema se mantuvieron tambi茅n fundiciones y otras industrias; en todos los casos, aprovechando la energ铆a de manera m谩s eficiente que si se usase electricidad y, lo que es m谩s importante, generado riqueza y empleo localmente. La energ铆a mec谩nica no es como los electrones o el hidr贸geno: no se puede exportar a grandes distancias. La energ铆a de aqu铆 se queda aqu铆.

Con todo el conocimiento y desarrollo t茅cnico del 煤ltimo siglo, podr铆amos hacer eso mismo y mucho mejor. Aprovechando el Sol directamente para calentar, fundir, transformar. Aprovechando la fuerza mec谩nica del agua y del viento para mover, trabajar, forjar. Aprovechando las plantas, cultivadas y silvestres, herb谩ceas y 谩rboles, para obtener reactivos y materiales. Produciendo tambi茅n algo de electricidad para cuando fuera necesario, pero sin obsesionarse con producir solo electricidad. Produciendo tambi茅n algo de hidr贸geno para cuando fuera necesario, pero sin obsesionarse con mantener una ingente flota de camiones y maquinaria pesada con 茅l. Siendo m谩s eficientes. Alcanzando un mejor equilibrio con la naturaleza, disminuyendo nuestro impacto ambiental, adapt谩ndonos a los ritmos del planeta, dependiendo lo justo de materiales que llegan de lejos, con instalaciones a una dimensi贸n m谩s humana y m谩s f谩ciles de reparar y mantener, creando riqueza y empleo localmente, descarbonizando plenamente nuestra actividad.

驴Por qu茅 no?

Repito.

驴Por qu茅 no?

驴Qu茅 sentido tiene que esto ni se considere, ni se analice, ni se estudie siquiera someramente? 驴Qu茅 sentido tiene que nos empe帽emos en un modelo megaloman铆aco, tremendamente destructivo y contaminante que, encima, ni siquiera es posible, cuando podr铆amos tener una alternativa mucho m谩s razonable que ni nos dignamos en estudiar?

驴Por qu茅 no?

驴Por qu茅 nos vamos a condenar a un modelo insostenible e imposible que va a fracasar, cuando puede haber una alternativa viable y mucho menos costosa? Seguro que habr谩 muchas dificultades, pero la mayor ahora mismo es ni siquiera comenzar a trabajar sobre esta posibilidad

Yo les pregunto, y les preguntar茅 una y otra vez:

驴Por qu茅 no?

Agradeciendo de antemano la atenci贸n recibida, resto expectante por conocer su respuesta a estas, tan apremiantes, cuestiones.

Saludos cordiales.