–

De parte de Portal Libertario OACA November 8, 2022 212 puntos de vista

El neofascismo ha encontrado el terreno abonado en el vac铆o ideol贸gico de las sociedades postindustriales y en el relativismo democr谩tico por el cual cualquier partido que obtenga representaci贸n parlamentaria tiene derecho a expresar sus ideas 谩 nivel medi谩tico. Ofrece un horizonte ideol贸gico a la poblaci贸n; un horizonte criminal y aberrante, pero horizonte al fin y al cabo. Crea la ilusi贸n de proporcionar trascendencia al descre铆do y esc茅ptico ciudadano medio, deseoso en secreto de 芦emociones fuertes禄, enrolado en la rutina diaria del trabajo y la contemplaci贸n acr铆tica a la que le obliga los medios de formaci贸n de masas.

El neofascismo es un s铆ntoma negativo del agotamiento supino de la civilizaci贸n democr谩tica occidental. Las v铆ctimas que elige el neofascismo son f谩cilmente identificables, estigmatizables y desprovistas de defensa. La gente hundida en vidas vulgares y mediocres satisfacen su insipidez erigi茅ndose como superiores a otros grupos sociales. Esta ilusi贸n de superioridad es para ellos, el revulsivo que necesitaban. El sentimiento de pertenencia a una comunidad elegida por el destino para realizar grandes haza帽as en nombre de dios, patria y familia les exime de asumir responsabilidades o criterios individuales. 芦Make Am茅rica Great Again禄 o 芦Somos la gente normal. Somos un partido de extrema necesidad禄 (Santiago Abascal ). El miedo a ser diferente, a cargar con el peso de la propia singularidad les empuja a la mente-colmena cuando, parad贸jicamente, presumen ser ferozmente individualistas. Esta apariencia individualista, impl铆citamente inmersa en el Estado-Capital y los juegos de poder, atrae al campo del neofascismo a cierto ecologismo, feminismo y parte del movimiento LGTBI. Es el resultado, en un mundo organizado a trav茅s de jerarqu铆as, de la pugna por ocupar puestos jer谩rquicos: la esfera del autoritarismo se diversifica de esta manera sin perder un 谩pice de su naturaleza opresora. No importa -es m谩s, forma parte de su estrategia- lo disparatado que pueda ser el discurso neofascista. Cu谩nto m谩s extravagantes y desmesuradas sean sus declaraciones, m谩s repercusi贸n en las redes y los medios de formaci贸n de masas. El objetivo es protagonizar y monopolizar el discurso pol铆tico y social.

El neofascismo es el hijo de lo que los neoliberales proclamaron como fin de las ideolog铆as al derrumbarse el sistema sovi茅tico. Con fin de las ideolog铆as se denominaba en realidad al triunfo del capitalismo y el ocaso del socialismo. La broma macabra era que a eso que se se帽alaba como socialismo no era en realidad m谩s que unos reg铆menes autoritarios que ten铆an por bandera el marxismo-leninismo o el mao铆smo -lo que significa que cabe dudar de que fueran alternativas liberadoras al capitalismo-. Este derrumbe de la izquierda afect贸 tanto a la socialdemocracia, como al comunismo estatal y al anarquismo que en su formulaci贸n tradicional de comunismo libertario no se daba cuenta que el sustantivo devoraba al adjetivo: todo lo que oliera o se identificar谩 o se denominar谩 como socialismo qued贸 totalmente descartado y desprestigiado tanto a nivel de las 茅lites intelectuales como a nivel popular. Este estado de postraci贸n dur贸 hasta la irrupci贸n del Movimiento de Resistencia Global que, a pesar de sus disensiones internas originadas por ser una amalgama de corrientes ideol贸gicas diferentes y a veces enfrentadas entre s铆, consigui贸 una gran presencia p煤blica y apoyo popular y sirvi贸 de base para atacar, con un discurso renovado, al capitalismo. Todo ello sirvi贸 para que, sobre todo en Am茅rica Latina, llegaran al poder partidos de izquierda e indigenistas y con el poder aconteciera lo que siempre acontece cuando los partidos pol铆ticos se apoderan de un discurso en principio emancipador: la disoluci贸n de las bases activistas bien sea por cooptaci贸n o por marginalizaci贸n, una vez utilizadas como vivero de votantes. Con la desaparici贸n p煤blica de los MRG ,surgi贸 un segundo momento de vac铆o ideol贸gico. Tanto la izquierda como la derecha o se transforman en dictaduras o no tienen mas remedio que adaptarse al viejo dualismo democr谩tico de per铆odos de oposici贸n-per铆odos de gobierno, siendo ambos autoritarios cuando est谩n en el gobierno y liberales cuando est谩n en la oposici贸n -.

Despu茅s, ya cercanos en el tiempo, irrumpieron m谩s o menos simult谩neamente la primavera 谩rabe, el 15-M, los chalecos amarillos en Francia, el vigoroso movimiento anarquista griego鈥 como respuesta a una profunda crisis capitalista de la que no hemos salido ni, presumiblemente, saldremos nunca. De nuevo, todo ese malestar se encauz贸 a trav茅s de partidos pol铆ticos y elecciones generales que, a la larga, generan mas frustraci贸n. Pero esta vez esa frustraci贸n no ser谩 el acicate para movimientos sociales emancipatorios, sino que el neofascismo, incluido el isl谩mico, ser谩 el medio de dirigir y controlar toda esa ira colectiva. Es significativo el ejercicio de expropiaci贸n terminol贸gica que realiza el movimiento neofascista. En primer lugar se declara anti-globalizaci贸n, de igual manera que anta帽o los nazis se reivindicaban a s铆 mismos como anticapitalistas (los Krupp, Thyseen, la Bayern, Volkswagen y compa帽铆a a煤n deben estar ri茅ndose). Da igual que eso sea una falacia f谩cilmente constatable: 驴Se van a oponer Trump, Abascal, Orban o Biden a la expansi贸n planetaria de los GAFA?. Lo que importa es como t茅rminos y conceptos utilizados y popularizados por la izquierda radical son sustra铆dos y asimilados por el neofascismo 驴A qu茅 suena Giorgia Meloni cuando dice 芦s铆 a la soberan铆a de los pueblos, no a la burocracia de Bruselas?

En el estado espa帽ol VOX se declara partido de extrema necesidad, robando un t茅rmino que fue difundido originariamente por el SOC de Marinaleda y su figura p煤blica m谩s descollante, el alcalde Gordillo, que respond铆a as铆 cuando se le acusaba de ser de extrema izquierda. Ejemplos como 茅ste denotan un estudio de las corrientes sociol贸gicas y una planificaci贸n muy cuidadosa de cuales son los contextos culturales imperantes en un per铆odo hist贸rico determinado y creo que si bien los neofascistas tienen la cabeza llena de detritus, no es menos cierto que se est谩n aplicando con inteligencia a su devastadora tarea.

A esto no se le puede oponer la aburrid铆sima y fatigosa correcci贸n pol铆tica de la izquierda institucional -hacer hincapi茅 en una ficticia responsabilidad individual igualitaria en un mundo dividido en clases sociales y organizado jer谩rquicamente es equiparar en atribuciones al preso con el juez de vigilancia penitenciaria o al camionero con el directivo de Repsol-. Por otra parte, la izquierda y los medios propagan el discurso neofascista cuando hablan de inmigraci贸n ilegal, justificando as铆 el racismo para-policial. Como siempre, no va a ser con partidos y autoritarismo la manera de combatir a otros partidos autoritarios. La cuesti贸n no es si la inmigraci贸n es legal o ilegal, la cuesti贸n es que toda persona tiene derecho a viajar y residir en el lugar del mundo que le plazca. Las fronteras s贸lo existen en los mapas, aunque por desgracia colonicen muchas mentes.

Aciago Bill