Sobre las pancartas en los colegios públicos y la diferencia de rasero con la concertada y sus lazos y pancartas.

Las AMPAS de Castilla y de León están totalmente indignadas por la prohibición de la Junta de colocar pancartas en los centros públicos por el doble rasero de la Junta que no ha dicho nada sobre la propaganda visible en los centros privados y prohibida para los públicos.

En la pancarta se lee “Yo amo la escuela pública: porque es nuestra, porque es de todos y todas”. Nada más. Se ve que el lema en sí es muy peligroso. La Junta ha llamado a los directores de los centros educativos amenazándoles si ponen la pancarta. El señor Igea por su parte ha afirmado que no se debe al mensaje en sí, sino al hecho de que son edificios públicos y, según él, no debería haber “mensajes” en los centros públicos. Sin embargo, es evidente para cualquiera que camine por la ciudad que los edificios públicos ostentan mensajes, carteles y pancartas de diverso signo en múltiples ocasiones.

Los centros concertados durante meses han aireado sus lazos naranjas, pancartas y mensajes, contra la modificación de la ley de educación realizada por el gobierno. Durante todo este tiempo, la Junta no ha dicho nada al respecto, posicionándose claramente a su lado y contra la escuela pública que es, lo recordamos para los desmemoriados, la escuela que la Junta debería gestionar y defender. Esto es la gota que ha colmado el vaso de una política claramente partidista y determinada por las presiones de la escuela privada y concertada, sobre todo, la católica.

La Junta, para evitar y/o sortear la LOMLOE, ha adelantado el periodo de matriculación en los centros sabiendo los problemas que la fecha generaría por la cercanía de la semana santa. De nuevo, la Junta gestiona la educación con tintes políticos que favorecen a la privada y la concertada en detrimento de la educación pública que ella misma gestiona. Frente a una gestión integral del sistema educativo, en la que la educación sea un bien común y un hecho social, nos encontramos con la politización constante por parte de los propios gestores del sistema que obligan a los centros a competir por el alumnado como si esto fuera “el mercado”. Pero es que la educación es un gran negocio, para algunos. Solo un ejemplo, actualmente, el empresario más rico de Castilla y León es el segoviano Jesús Núñez Velázquez, máximo accionista de la Universidad privada Alfonso X El Sabio, que cuenta con un patrimonio de 870 millones de euros y con unas ganancias de más de 70 millones de euros al año. Esto es solo un ejemplo, pero es claro que la educación privatizada es un negocio millonario y que hay mucho dinero en juego. La Junta no solo quita unas pancartas, pretende “eliminar” toda una manera de entender la educación.

La Junta, fomentando la competencia entre colegios e institutos por el alumnado, mediante la supuesta libertad de elección de centros, en vez de realizar una gestión integral del sistema educativo, favorece el “negocio de la educación” y al mismo tiempo promueve una determinada ideología basada en la competitividad y en la mercantilización de la educación.

La escuela como negocio y la gestión empresarial del sistema educativo.

Al igual que sucede con la privatización de muchos servicios sanitarios, asistimos desde hace tiempo a la mercantizalición completa y progresiva de la educación (al menos desde la aprobación de la Ley Bricall y el Plan Bolonia hace 20 años). Existe un movimiento para favorecer la entrada de la iniciativa y el capital privados en los sistemas públicos de enseñanza apoyado por grandes coorporaciones y por las grandes instituciones de control de la burguesía a nivel mundial.

Se habla de un Global Education Reform Movement (GERM) (‘Global education ‘reform’ building resistance and solidarity’), caracterizado por la estandarización generalizada, el pago por resultados, la competición, la capacidad de elección, y la privatización. Así, cada día, mayores empresas están invirtiendo en la industria educativa. La mayor de ellas es Pearson, que vendió su participación en el ‘Financial Times’ y en ‘The Economist’ para dedicar toda su potencia financiera al sector educativo. Las grandes compañías de informática —Microsoft, Apple, Cisco, Samsung, IBM, Google— están invirtiendo también fuertes sumas en educación.

La idea de educación pública como un sistema que debe regirse por reglas de eficiencia copiadas del mercado (libertad de elección y competición) quedó incluida dentro del movimiento de la Nueva Gestión Pública. La Nueva Gestión Pública dice que pretende mejorar el sector público introduciendo sistemas de gestión empresarial. Pero como ocurre en la sanidad, la gestión empresarial de las vidas humanas lo único que genera es dolor: la tasa de mortalidad en la sanidad privada es mucho mayor que en la pública, la gestión empresarial mira antes las cifras de resultados que los sanos, enfermos y muertos. Lo mismo pasará en el sistema educativo si les dejamos.

Esta política educativa cuenta con el apoyo de organismos económicos internacionales: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, lo que lleva a muchos a pensar en una conspiración capitalista en contra de la escuela pública, que siempre ha tenido como objetivo la igualdad y la cohesión social. Los defensores de la gestión estatal de la escuela pública consideran que el pensamiento neoliberal ha contaminado las políticas educativas, y que incluso gobiernos “socialistas” o “laboristas” consolidaron la idea de educación como un supermercado, abriendo paso a una serie de escuelas en competición: ‘religious schools’, ‘private schools’, ‘grammar schools’, ‘specialist schools’, ‘beacon schools’, ‘church schools’, ‘foundation schools’, ‘academies’, etc.

Para hacer más complejo el panorama, hay un gran movimiento, en el que participan el FMI, el BM, la OCDE, la Unesco, Unicef, que defiende la cooperación de las administraciones públicas con las organizaciones empresariales y con las organizaciones ‘non profit (sin beneficio)’ para mejorar las prestaciones educativas. Parten de la constatación de que muchos estados van a tener dificultades para dedicar a la educación la financiación necesaria y dicen que sería conveniente canalizar hacia la educación capital financiero, y también capital intelectual, investigador, organizativo. Eso ha producido el interés por las asociaciones público-privadas en educación. Unas son contratos entre el Estado y organizaciones privadas; y otras, las llamadas Asociaciones de Actores Múltiples para la Educación (MSPE), en las que distintos agentes se unen para un proyecto educativo común.

Los partidarios de la gestión estatal del sistema educativo piensan que la privatización de la enseñanza lleva inevitablemente a la segregación por razones económicas, y por lo tanto al fracaso de la función social del sistema. Además, al ser un negocio, consideran que las plusvalías que se llevan los empresarios detraen fondos de la educación (y qué decir de los conciertos, financiados con dinero de todos). Los partidarios de la privatización argumentan que la gestión privada —no funcionarial— es más eficiente (para su bolsillo, sin duda), que la libre competencia entre escuelas las exige mejorar continuamente, y que dejar al Estado la gestión de la educación es peligroso porque puede convertir la escuela en herramienta de adoctrinamiento. De ahí al “pin parental”, que el partido del moco verde quiere implantar, hay solo un paso.

Pública, privada … ¿y concertada?

En España, desde los gobiernos de Felipe González, hay un sistema de conciertos entre la escuela pública y algunas escuelas privadas que se benefician de la inversión pública. La ley, supuestamente, establecía condiciones muy estrictas: la admisión de alumnos debía seguir la misma normativa que los centros de gestión pública, la enseñanza debía ser totalmente gratuita y las actividades, tanto docentes como extraescolares y de servicios, no podrían tener carácter lucrativo. Pero la realidad es otra, todos lo sabemos. Los centros concertados no reciben apenas alumnado conflictivo, seleccionan al alumnado mediante diversos medios y subterfugios, piden “ayudas” económicas a las familias, gastos extra y un sinfin de condicionantes más que promueven la segregación y la elección del alumnado, además de una cantidad de ingresos extra de los que la pública no dispone. Así, cualquier centro concertado puede presentar unas “estupendas” instalaciones, pagadas con el dinero de todo y con las propinas de los padres.

Las condiciones del profesorado de la escuela concertada no son las del profesorado de la pública. Para lo bueno y para lo malo. Sus condiciones de trabajo suelen ser peores que las de los trabajadores públicos. La existencia de dos sistemas genera esta desigualdad. Por eso apostamos por un único sistema educativo. Es claro, para quien esto escribe, que la concertada se ha convertido en el caballo de Troya de la privatización.

La responsabilidad del Estado supuestamente es “proteger la calidad y equidad de la educación, favoreciendo la igualdad de oportunidades”. Para conseguir este objetivo, hay que tener en cuenta que no basta la calidad de las escuelas, porque la procedencia socioeconómica de los alumnos tiene un peso enorme en los resultados educativos. Por eso, el sistema de educación básico debería esforzarse en compensar las diferencias iniciales. Eso implica que una buena educación va más allá de un buen conjunto de escuelas. Incluye el apoyo a las familias, la especial ayuda a las zonas educativamente deprimidas, los sistemas de apoyo a los alumnos con necesidades especiales, la cobertura educativa de todo el territorio, la coordinación con empresas para la formación profesional, el enlace con los municipios, el control de la calidad de la enseñanza, los criterios de capacitación del profesorado, etc.

Estas funciones deberían ser realizadas por la Administración pública, garante de que se cumpla el derecho a una buen educación. Pero la Junta se dedica a lo contrario.

Por una educación social y de oficios. NO al negocio de la educación.

NI CONCERTADA NI PRIVADA.

Pancarta en un Instituto de Valladolid

