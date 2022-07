–

El texto original fue compartido en la presentaci贸n del Colectivo Manar: salud mental y esquizoan谩lisis, en diciembre de 2021, donde fuimos invitadxs a dialogar con Emiliano Exposto. La presente versi贸n fue editada y reelaborada.

0.

Me form茅 en la facultad de Psicolog铆a de la Universidad de Buenos Aires con un plan de estudios instituido en 1985 que a煤n sigue intacto. Con 鈥渓o intacto鈥 me refiero a esa psicolog铆a de lo normal/moral que busca curar m谩s que habilitar y explorar; escarbar m谩s que potenciar; diagnosticar m谩s que escuchar y escuchar solo lo que quiere para confirmar lo que ya sabe; que se supone neutral m谩s que pol铆tica; que cierra la ventana m谩s de lo que la abre; que no habla para sostener un semblante, que no 鈥榮e ensucia鈥 para sostener la blanquitud; que hace decir al ICC lo que solo el lenguaje 鈥榥os deja鈥, que nos reduce a una mente sin cuerpo, a un padecimiento solitario, privado e individual, que nunca es social ni pol铆tico ni econ贸mico ni cultural, que sostiene que una identidad puede ser una compensaci贸n delirante, que reduce lo familiar a un tri谩ngulo 鈥 heterosexual, que luego llam贸 funci贸n, pero que nunca cuestion贸 a Edipo, ni al r茅gimen de heterosexualidad obligatorio; que intent贸 ser antibiologicista y fall贸 una y otra vez porque nunca renunci贸 a sus bases, que vio en los desv铆os la patolog铆a u anomal铆a y que nunca cuestion贸 a que norma significante responde, que escribi贸 m谩s papers sobre lo trans y lo homo, pero nunca sobre lo hetero ni sobre el cisexismo, cuerdismo, capacistismo inherente a nuestras pr谩cticas. Una psicolog铆a normalizadora que mira m谩s a lo blanco de Europa que al sur global, a los m谩rgenes, lo loco, lo queer, lo negro y que niega la existencia de un cuerpo vulnerable, precario y afectado que dice tanto como las palabras y tanto como lo que no entendemos.

Y

Tambi茅n existimos, y existen e insisten otras muchas psicolog铆as y fugas potentes que corroen 鈥渓o intacto鈥.

HAY QUE CUIDARSE DE LOS POLOS.

-Me convenzo que

a no olvidar son dos. Y me rebelo.

鈥淟ITIO鈥 de Marisa Wagner

Dicho esto, y a riesgo de caer en posiciones morales y benevolentes, que precisamente son las que quiero cuestionar, comparto algunas l铆neas que he estado pensando en relaci贸n con: 鈥渃l铆nica y violencia鈥. Me interesa pensar en esta conjunci贸n, es decir en la 鈥淵鈥, precisamente aquello que visibiliza una tensi贸n, una relaci贸n, y no una 鈥淥鈥 en t茅rminos excluyentes, binarios y opuestos como si existieran el bien y el mal; lo violento y lo no violento. Algo no muy novedoso, que Deleuze y Guattari han definido como l贸gica rizom谩tica. Aquello que nos invita a desconfiar de las trampas binarias u arborescentes de Lo Uno y Lo otro.

3.

驴C贸mo no har谩 re铆r la famosa neutralidad?

(Deleuze, Guattari, 2010: 321)

Primer conjunto: la violencia epist茅mica. 驴Qu茅 conocimientos est谩n acad茅mica-cient铆fica-social y pol铆ticamente legitimados desde los campos del saber y su relaci贸n obvia con el poder? 驴Qui茅nes detentan y ocupan dichos lugares? nunca neutrales, por supuesto.

A煤n hoy insisten aquellos saberes instituidos y legitimados en nuestros campos de saber que reproducen discursos patologizantes, moralizantes y manicomializantes apoyados en la construcci贸n aprior铆sticas de las diferencias. Es decir, existe un sustrato 鈥渋nvisible鈥 a los ojos de los mortales, de donde brotan saberes con olor a verdad donde ir a buscar respuestas, donde poder apoyar una hoja de calcar para reproducir los saberes b铆blicos y si aquello no encaja, forzarlo a que as铆 sea. Mecanismos de normalizaci贸n sobran, voluntades para tensar los bordes de una teor铆a escasean.

4.

Segundo conjunto: del anterior se desprende una idea de 鈥渟alud鈥 que se instaura como ideal a alcanzar, por lo tanto, como un ideal regulatorio que se encuentra 铆ntimamente relacionado con ciertos procesos de normalizaci贸n anudados a una supuesta cura.

Dicho ideal de salud a alcanzar supone una concepci贸n universal de la misma, basada en la vieja y absoluta dicotom铆a entre salud/enfermedad como territorios excluyentes. Aquello supone necesariamente un sustrato basado en la 鈥渇alta鈥 es decir, un indicador de que algo falla y por lo tanto hay que readecuarlo, repararlo, dado que si el estado por defecto es 鈥渓o saludable鈥 (P茅rez, 2019) si algo no est谩, se asume como d茅ficit. Lo que legitima toda pr谩ctica de restituci贸n en su nombre porque se supone un 鈥榖uen lugar鈥 al cual llegar.

De all铆 deriva una l贸gica individualista, en t茅rminos de responsabilidad de cada unx por 鈥渟u propia鈥 salud, lo que no s贸lo esconde las alt铆simas demandas corporales, capacitistas, capitalistas de hiper productividad, que exigen tales par谩metros de 鈥渘ormalidad鈥 y salud ideal por defecto como condici贸n de existencia, sino que tambi茅n oculta e invisibiliza las desigualdades estructurales y los diferentes grados de responsabilidades 茅ticas, econ贸micas y pol铆ticas en el enjambre social del campo de la salud. Lo cual, sin dudas, resulta muy violento dado que no nos permite pensar en nuestras condiciones reales de existencia y de vida actual. Es decir, que ideal sostenemos y 驴a qu茅 costo?

5.

Tercer conjunto: El disciplinamiento de las instituciones de la normalidad. Los discursos de saber/poder m茅dicos psi hegem贸nicos nos invitan a calmarnos, a hacer silencio 鈥減orque es salud鈥, a aquietar s铆ntomas, angustias, sensaciones, vibraciones y padecimientos, dado que hay ciertas intensidades que desbordan y molestan. La sobre medicaci贸n rigidiza los cuerpos, corroe los dientes, el habla y sostiene negocios millonarios para las grandes empresas farmacol贸gicas. Nos invitan a SER pacientes, y esperar la cura o un alta, que nunca llega, principalmente si no cont谩s con los derechos b谩sicos garantizados. Las instituciones manicomiales siguen existiendo y funcionando como garantes del orden moral social de la supuesta cordura del 鈥榓fuera鈥. Y 鈥榓fuera鈥 lo manicomial se expande como el micelio, empapando formas de hacer/pensar/decir y sentir, delimitando formas correctas de estar en el mundo, normalidades idealizadas e identidades jerarquizadas.

Entonces la violencia se vuelve una excusa inventada por la normalidad para castigar, sancionar y calmar en su nombre. 鈥De esta manera, la salud legitima o dignifica la violencia que conllevan estas formas espec铆ficas de normalizaci贸n鈥 (P茅rez, 2019: 37). Y si hay algo que no es digno, es un manicomio.

6.

Evidentemente hay muchos puntos de encuentro entre la construcci贸n y el sostenimiento de un paradigma de normalidad, los lugares de enunciaci贸n legitimados a su alrededor como garant铆as o patrullas de la normalidad y sus consecuentes modos de disciplinamiento y correcci贸n.

7.

Cuarto conjunto: De la violencia de Lo normal a la potencia. La violencia padecida se vuelve una aliada a recuperar, como afecto como potencia. De la rabia a lo impensado, a lo posible. En una entrevista que le realizan a Angela Davis (fil贸sofa estadounidense, militante antirracista) en 1972 en la c谩rcel, un periodista blanco le pregunta sobre las intervenciones de los movimientos negros (Black Panthers) y la violencia, a lo que ella responde:

Cuando hablas de una revoluci贸n, la mayor铆a de la gente piensa: VIOLENCIA (鈥) Por otro lado, debido a la forma en que esta sociedad est谩 organizada debido a la violencia que existe en la superficie, por todas partes, tienes que dar por sentado que sucedan esas explosiones, tienes que dar por sentadas reacciones as铆. Si fueras una persona negra, que vive en la comunidad negra durante toda tu vida y vas por la calle todos los d铆as viendo c贸mo te rodean polic铆as blancos鈥 Me paraban constantemente. La polic铆a no sab铆a qui茅n era, pero yo era una mujer negra con el pelo al natural y supongo que ellos pensaban que podr铆a ser una 鈥渕ilitante鈥. Y cuando vives bajo una situaci贸n as铆 constantemente y despu茅s t煤 me preguntas a m铆 que si yo apruebo la violencia鈥 Eso no tiene ning煤n sentido. Que si apruebo las armas. Me cri茅 en Birmingham, Alabama. Algunos de mis mejores amigos fueron asesinados por bombas. Bombas puestas por racistas.

Giro epist茅mico: 驴Desde d贸nde sostenemos ciertos paradigmas o modos de vida? 驴Qui茅n define lo violento? 驴D贸nde habita el borde que regula y separa?

Si yo no estuviera loca estar铆a cuerda.

Haciendo la fila

para pagar la luz, el gas, el tel茅fono.

Haciendo otra fila

para pagar los impuestos.

Estar铆a mirando los clasificados.

Los informativos.

Estar铆a so帽ando

Con ser alta, flaca, rubia

-como las modelos-.

Estar铆a yendo de Shopping

por ejemplo.

No s茅 si lo resistir铆a.

(Si yo no estuviera loca, Marisa Wagner)

8.

Quinto conjunto: Politizaci贸n de la violencia y sus malestares. La politizaci贸n de los malestares implica necesariamente la politizaci贸n de los lugares de saber/poder/enunciaci贸n y la recuperaci贸n de los saberes subyugados, aplastados e invisibilizados como lugares posibles de enunciaci贸n, producci贸n y resistencia. As铆 como la reapropiaci贸n de ciertos afectos como la violencia, la locura, la infelicidad, la no productividad, que generalmente son empleados como modos de captura sobre ciertas poblaciones o sujetxs con el fin de reproducir dicho paradigma de normalidad y as铆 justificar el uso de la violencia o ejercicio del poder. Por ejemplo, catalogar a una persona con padecimiento mental como peligrosa, deslegitimar su voz bajo el t铆tulo de locx, justificar todo tipo de violencia e intervenci贸n policial, validar desalojos violentos por la defensa de la propiedad privada por encima de cualquier otro tipo de derecho.

9.

Cautelas: No pensarnos por fuera de estas l贸gicas, en tanto si nos corremos de la moralidad que muchas veces nos pone del lado 鈥渄el bien鈥 y nos amucha, perdemos de vista que el microfascismo tambi茅n puede habitar en nosotrxs. Es muy f谩cil volverse poli del deseo. La normalidad intenta una y otra vez volverse deseable y 驴c贸mo no? si hay todo un mundo montado para que esa fuerza se ejerza y circule. La supuesta normalidad 鈥渁llana el camino鈥, pero 驴a qu茅 costo? Aquello permea formas de vinculaci贸n, de deseo, modos de andamiaje familiar / institucional, exigencias, identidades. Ya lo dijo Foucault 鈥渆l fascismo nos hace amar el poder, desear esa cosa misma que nos domina y nos explota鈥.

Entonces un desaf铆o: 驴C贸mo no devenir fachitx incluso cuando (y sobre todo cuando) se cree ser unx militante revolucionarix? 驴o un psicoanalista progre? 驴C贸mo arrancar-se el fascismo incrustado? 鈥淣o se enamoren del poder鈥, acaso el consejo m谩s hermoso y complejo que nos dio Foucault.

10.

Romper-Conectar-Romper (La separaci贸n de las tareas es solo a fines descriptivos)

Tarea destructiva: 鈥Destruir Edipo, la ilusi贸n del yo, el fantoche del super-yo, la culpabilidad, la ley, la castraci贸n鈥︹ (Deleuze y Guattari, 2010: 321). Que se propicien rupturas donde se necesitan, donde la moral asfixie, donde el deseo (crea) morir-se.

Tarea conectiva: Politizar el malestar para que la violencia no se vuelva una cuesti贸n privada / propia que nos fagocite y parasite.

(Repetir compulsivamente siempre y cuando vuelva la diferencia, si vuelve m谩s de lo mismo, la experiencia ha fracasado)

11.

Perspectiva cl铆nica-micropol铆tica: Lo cl铆nico, en este sentido, es un modo de poner a dialogar al todo el conjunto social all铆, m谩s all谩 de que se est茅 expresando de un modo singular o colectivo, ubicar que no se habla nunca solo en nombre propio, sino que all铆 se expresan agenciamientos colectivos de enunciaci贸n, por eso lo cl铆nico puede ser un acto/ejercicio micropol铆tico 鈥榲iolento鈥 de intervenci贸n para romper con las violencias que propician todas las capturas morales y normales. En palabras de Guattari:

Liberar el deseo significa que el deseo sale de la jaula del fantasma individual y privado; ya no se trata de adaptarlo, de socializarlo, de disciplinarlo, sino de situarlo de tal manera que su proceso no se vea interrumpido por un cuerpo social opaco, sino que, por el contrario, d茅 lugar a una enunciaci贸n colectiva. Lo que cuenta no es la unificaci贸n autoritaria, sino m谩s bien la formaci贸n de enjambres de m谩quinas deseantes en las escuelas, las oficinas, los barrios, las guarder铆as, las prisiones, etc. No se trata, por tanto, de abarcar los movimientos parciales formando una totalidad sino de conectarlos entre s铆 mediante la puesta en com煤n de un mismo plan de transici贸n (Guattari, 2017:72)

Lo cl铆nico-micropol铆tico estar谩 atento a los modos en los que el deseo transversaliza y se entrama en todos estos campos de producci贸n. Ya no -solo- se escuchan sujetxs sino modos en los que el mundo se ha organizado y entramado en nosotrxs, 驴d贸nde est谩n nuestras capturas?, 驴d贸nde y de qu茅 padecemos? 驴Qu茅 ideales sostenemos? 驴Cu谩les nos regulan? 驴A qu茅 costo? 驴Cu谩l reproducimos? 驴Qu茅 salud queremos? 驴Qu茅 practicas ejercemos? 驴C贸mo cuidamos? 驴A qui茅nes leemos? 驴De qu茅 estamos hechos? 驴Qu茅 nos duele? 驴C贸mo vivimos? 驴Qu茅 so帽amos?

Una escucha cl铆nica que, en la escucha de unx o muchxs, siempre escuche al mundo hablando all铆.

Bibliograf铆a:

Davis, A. Extracto del documental 鈥淭he Black Power Mixtape 1967-1975鈥 recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=6JRHu5eYQJQ

Deleuze, G. Guattari, F. (2010) [1972]. El Anti-Edipo. Capitalismo y esquizofrenia. Buenos Aires Editorial Paid贸s.

Guattari, F. (2017). La revoluci贸n molecular. De la traducci贸n Guillermo de Eugenio P茅rez, 2017. Errata Naturae Editores. Madrid.

P茅rez, M. (2019). Salud y soberan铆a de los cuerpos: propuestas y tensiones desde una perspectiva queer. En Sabrina Bala帽a, Agostina Finielli, Carla Giuliano, Andrea Paz y Carlota Ram铆rez Salud Feminista. Soberan铆a de los cuerpos, poder y organizaci贸n. Buenos Aires (Argentina): Tinta Lim贸n.

Wagner, M. (2007) [1997]. Los Montes de la loca. Cultura activa. Fondo de est铆mulo a las artes. Ediciones baobab.

