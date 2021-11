–

De parte de Briega November 25, 2021 65 puntos de vista

Encontrado en las calles de Santander

hartasblog

….A nivel te贸rico todxs parecemos tener claro nuestro posicionamiento contra la violencia machista, que es rechazada por el conjunto de la sociedad. Por supuesto, tambi茅n en los movimientos sociales mostramos abiertamente un posicionamiento antisexista.

A nivel pr谩ctico es incre铆ble el nivel de tolerancia que hay en nuestros espacios pol铆ticos ante las agresiones y lo asumidas que est谩n ciertas formas de violencia, mostrando una falta absoluta de sensibilidad al respecto y llev谩ndonos a un choque entre teor铆a y pr谩ctica….

https://hartasblog.wordpress.com/contacto/

Nos encontraremos

…M谩s all谩 de la etiqueta de 鈥榝eminista鈥, los espacios libertarios deber铆an ser sitios que inviten realmente a la gente. En especial a esa gente que, por salirse de una norma, habitualmente no est谩 a gusto. Del mismo modo que, aunque los espacios se autodenominen antirracistas ello no conlleva que la gente racializada se sienta invitada, con igual frecuencia muchas personas tenemos que lidiar con din谩micas machirulas y patriarcales que est谩n extendidas por todos nuestros espacios. Se etiquete o no un colectivo como 鈥榝eminista鈥, y sea eso real o no 鈥搇o cual no siempre podemos saber鈥, el feminismo trata de pr谩cticas cotidianas que entendemos que deber铆an ser transversales en cada colectivo…

https://nosencontraremos.noblogs.org/