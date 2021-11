–

Por Capucha Informativa

Además de Dominga e Imán,

La familia del presidente Sebastián Piñera invirtió en 11 proyectos del rubro minero durante su primer período en La Moneda (2010-2014), donde los más reconocidos fueron Dominga e Imás. Esta información consignada por Ciper delató los proyectos que en su mayoría son de exploración que buscan descubrir vetas de cobre, oro y hierro, para luego ser vendidos a mayor precio. El resto de las iniciativas fueron las siguientes: Cóndor, Indiana, Filipinas, Oro Atacama, Perth, Sierra Fritis, Adelaida, Quasar y Central Andes.

En su mayoría, se trata de exploraciones mineras, que si bien algunas de ellas no lograron tener éxito, otras si se han mantenido vigentes, estas son Indiana y Filipinas.

Entre los proyectos, se encuentra el Proyecto de Exploración Minera Cóndor, al que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dio luz verde para buscar cobre en el Cajón del Maipo en 2013. De esta forma se permitió que operara un proyecto que buscaba cobre en el Cajón del Maipo, en el sector cordillerano de la Región Metropolitana.

De acuerdo a información proporcionada por Ciper, se trataba de una zona con protección ambiental al ser declarada como área de interés científico para la minería. En uno de sus pasos administrativos fundamentales, recibió el visto bueno de siete seremis para ponerse en marcha. Estos cargos son nombrados por el mismo mandatario, quien figuraba como accionista del proyecto a través de Santa Victoria Fondo de Inversión Privado (FIP) que hasta ahora era desconocido, y que la familia Piñera Morel también utilizaba como vehículo de inversión en otras sociedades mineras.

La mayoría de los proyectos mineros en los que ha participado la familia del Presidente Piñera se ubican en el norte del país y los vehículos de inversión han sido tres: Geoactiva, Minería Activa Uno y Minería Activa Dos. De cada uno de esos fondos cuelgan distintos proyectos, como los ya conocidos Dominga e Imán, pero también otros como Cóndor, Indiana, Filipinas, Oro Atacama, Perth, Sierra Fritis, Adelaida, Quasar, y Central Andes. Algunos de ellos siguen vigentes.

Algunos de estos proyectos fueron truncados, como el de la Minera Perth. Este último iba a ser comprado a una minera norteamericana. y es aquí donde el ejecutivo de confianza de la familia Piñera, Nicolás Noguera, participó directamente en las tratativas.

Desde luego, La Moneda negó cualquier tipo de conflicto de interés y sostuvieron que la iniciativa de Cóndor no se logró ejecutar, por lo que el permiso no fue utilizado. “Como es de público conocimiento, el Presidente de la República no participa en la administración de ninguna empresa desde el año 2009″, aseguraron desde el gobierno.

Estos antecedentes surgen a un mes de que Ciper y LaBot, en medio de una investigación periodística internacional, dieran a conocer nuevos datos sobre la compraventa de la minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas en 2010.

Esta información derivó en una acusación constitucional, que se discute desde el día martes en la Cámara de Diputados, y en una investigación de parte de la Fiscalía por los presuntos delitos de cohecho y soborno.