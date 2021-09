La Alianza por el Clima Navarra ha presentado una serie de movilizaciones por el Clima que se sucederán, en una cuenta atrás, durante todo el mes de octubre hasta el comienzo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) del próximo noviembre.

El objetivo de estas movilizaciones es pedir a las instituciones “que reaccionen y sean valientes” para luchar contra el cambio climático y que inicien la transición económica y energética “que la ciencia y la justicia social exigen”. Los colectivos navarros que conforman esta Alianza, entre los que hay grupos ecologistas, juveniles y sindicatos, consideran que los esfuerzos del actual Gobierno foral “resultan insuficientes para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos y para compensar la falta de acción de gobiernos anteriores”, y lanzan un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse.

En ese contexto, la Alianza también ha comunicado que la reciente aprobación del anteproyecto de ley foral de Cambio Climático y Transición Energética por parte del Gobierno de Nafarroa “pone en peligro la consecución de objetivos y aplicación de medidas contundentes para la lucha contra el cambio climático”.

Según la alianza, los objetivos previstos por el Gobierno para la reducción de emisiones (un 26% para 2030 respecto a 1990), no son suficientes para evitar el impacto de graves episodios de sequía, aumento del número e intensidad de los incendios y lluvias torrenciales. Situaciones que, como en el resto del mundo, “afectarán en mayor medida a las poblaciones más vulnerables”, recalcan desde la Alianza.

Según la portavoz de la alianza, Ana Malon, “la Ley Foral de Cambio Climático es inconcreta y declarativa. En aspectos fundamentales es meramente declarativa o se remite a futuros reglamentos de dudosa aprobación en un plazo inmediato, como en la adaptación al cambio climático, el impulso de la movilidad sostenible, la agricultura y ganadería sostenibles, la eliminación de gasóleo en vivienda colectiva”.

También ha señalado que el nuevo documento recientemente aprobado supone notables retrocesos respecto a borradores anteriores. En concreto, desaparece “la tibia mención a una ley de fiscalidad climática de anteriores borradores, demostrando la nula voluntad de incorporar fiscalidad verde”. La prohibición de suministro de gasóleo a viviendas en localidades con gas natural canalizado, queda relegado a la “promoción de alternativas”.

También desaparecen las tarifas progresivas de gas natural en el sector residencial. Además, los colectivos que conforman la alianza, se cumpla lo aprobado por la ley, teniendo en cuenta lo que está pasando con la Ley de Residuos. “Podemos estar orgullosos de tener una de las mejores leyes de residuos del estado, desarrollada con un gran proceso de participación, con su Ley de fiscalidad.

Pero no se están cumpliendo los objetivos de recuperación de materia orgánica, el régimen sancionador no está tomando medidas y no se ha creado el Ente que contempla esa ley que se encargaría de la gobernanza pasados ya 4 años de la aprobación de la ley”, ha añadido Ana Malon. Además desde la Alianza han señalado, sobre el proceso de seguimiento del plan de residuos, que este está parado y que todavía no se ha implantado ningún sistema de SDDR en una ciudad pequeña como contempla la ley. En palabras de la portavoz “vamos mal y con retraso en todo que ya no nos lo podemos permitir”.

La Alianza ha señalado que” el tiempo se acaba y cuanto más tarde reaccionemos, más drásticas serán las medidas”.

La agenda de movilizaciones comienza hoy 24 de septiembre con una manifestación por el Clima a las 18:30h en la Plaza del Castillo de Iruñea, y continuarán con concentraciones los días 30 de septiembre, 7, 14, 21 y 28 de octubre ante el Parlamento de Nafarroa con la participación de diferentes organismos ecologistas o vinculados a la economía social.

La Alianza por el Clima está formada por los colectivos Acción Clima, Attac, CGT, Ekologistak Martxan, EQUO, Errotxapeako Txirringundariak, Extincion Rebellion, Fridays For Future, Greenpeace, REAS , ReforestAcción, SETEM, Teachers For Future, Oxfam Intermón y Asociación TESOS).

Fuente