De parte de Indymedia Argentina February 3, 2022 98 puntos de vista

“¿Quién tiene la cara para decir que no va a haber ajuste si tenemos que pagar 44 mil millones de dólares?” preguntó abiertamente la dirigente política y sindical.

La referente de Soberanxs y ex embajadora ante la República Bolivariana de Venezuela y el Reino Unido, Alicia Castro, criticó en Radio Gráfica el acuerdo que el Gobierno de Alberto Fernández alcanzó con el Fondo Monetario Internacional para el pago de la deuda contraída por la administración de Mauricio Macri.

Expresó que “ha llegado el momento tan temido, donde se anuncia lo que veníamos advirtiendo. Lamentamos particularmente que el Gobierno haya hecho oídos sordos a una propuesta seria y consistente que presentamos el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional. Fue un documento de 25 páginas que presentamos a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner con los datos y los elementos como para que el Gobierno acudiera a las Naciones Unidas para llevar al Fondo Monetario Internacional a la Corte Internacional de Justicia. Porque el endeudamiento no solo fue penoso del punto de vista de la Argentina, sino también del FMI que es corresponsable de esta estafa que se le hizo durante el Gobierno de Macri al pueblo argentino. ¿Qué sentido tiene seguir criticando a Macri si vamos a pagar los desmanes que hizo? Hay algunos que podemos vivir, comer, salir, leer, pero hay miles de ciudadanos durmiendo en la calle en la República Argentina, que es un país enormemente rico. ¿Quién tiene la cara para decir que no va a haber ajuste si tenemos que pagar 44 mil millones de dólares? Una cosa que me resulta particularmente antiética es que el Gobierno de Alberto Fernández se tranquilice porque la reducción del déficit, la reducción del gasto para distintas partidas de salud, educación, vivienda, va a operar a partir del 2025. El Gobierno seguramente será otro, nadie puede pensar que después de esto Alberto Fernández sería reelegido, pero el pueblo sigue siendo el mismo. El pueblo que va a pagar con carencias los ajustes va a ser el argentino, que no se merece esto porque votó otra cosa simplemente. Si el pueblo argentino hubiera votado a Macri, estaríamos exactamente en la misma senda, de pagar al FMI sin analizar el papel que el Fondo tuvo”.

La referente de Soberanxs definió que “Alberto Fernández es un error histórico. Yo respeto y quiero mucho a Cristina Fernández de Kirchner, pero Alberto Fernández es un error histórico. Hasta ahora podíamos caracterizar a Alberto Fernández como un extremista del centro, una persona que habla bien del capitalismo cuando el planeta se está incendiando, que alaba a los socialdemócratas, se reúne con Pedro Sánchez y con Emmanuel Macron como si fueran grandes estadistas cuando tienen movimientos populares en su contra en España y Francia. No entiende los problemas del momento. Tardaron más de un año en tratar el aporte especial de las grandes fortunas. No se ha pensado en reducir la jornada laboral, en un salario básico universal. No se ha pensado. Es un Gobierno que tiene un país en llamas. Conociendo los problemas que tenemos de desertificación por la soja, impone, contra la movilización de los ambientalistas, el trigo transgénico. Y ahora, en las sesiones extraordinarias del Congreso, no pone dos leyes fundamentales vinculadas con la cuestión socioambiental como la de Humedales y de Acceso a la Tierra que propone la Unión de Trabajadores de la Tierra. Nos seguimos considerando parte del Frente de Todos porque lo hemos constituido y militado pero hay negacionismo de muchos y muchas compañeras que por ‘no hacerle el juego a la derecha’, apuestan a medidas de derecha”.

“Que el acuerdo pase por el Congreso es una exigencia del FMI, porque se quiere asegurar de que la estafa sea aprobada y consensuada por los representantes del pueblo. Obviamente Juntos por el Cambio lo va a votar porque se blanquea la estafa. El propio Macri reconoció, con ese descaro y esa amoralidad que tienen, que ese dinero del endeudamiento efectivamente se lo había dado a los bancos que se lo llevaron porque tenían miedo que volviera el kirchnerismo. Y el Frente de Todos lo va a votar, lamentablemente, por disciplina partidaria, porque quieren conservar sus cargos, porque confían en el más allá, porque no aprendieron de la historia. Esto va a terminar de pulverizar la base electoral del Frente de Todos. Esto no se debe a la pandemia, porque hay muchos mandatarios en el mundo que han sido reelectos. Me hace acordar mucho al 2.000, aquel momento cuando saqué la bandera de Estados y le dije a mis colegas que, si van a entregar la soberanía política, sean más sinceros y legislen bajo esta bandera”.

Respecto a la política internacional del Gobierno, expuso que a “la Cancillería la conduce Gustavo Béliz en las sombras. Está tomando muchas medidas que cree que son afines a una aceptación de los Estados Unidos. Por ejemplo seguir erosionando a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, mientras no hablan de Colombia donde hay asesinatos masivos de líderes sociales. Importa la agenda que marca Estados Unidos. Argentina en la OEA acaba de votar que no reconoce las elecciones de Nicaragua. Argentina votó con el Reino Unidos, usurpados del Atlántico Sur, contra Venezuela. Espero equivocarme pero imagino un futuro con Martín Guzmán como funcionario del FMI. ¿Por qué es el ministro un absolutamente desconocido para la mayoría de las argentinas y los argentinos en lugar de cualquiera de la suma de cuadros políticos que tenemos para ejercer el Ministerio de Economía? Se suponía que su ‘amistad’ con el Fondo iba a favorecernos. ¿En qué nos favorece?”

Entrevista realizada por Mario Sadras y Lucas Molinari el 28 de enero de 2022.

Fuente: https://radiografica.org.ar/2022/01/28/esto-va-terminar-pulverizar-base-electoral-frente-todos/