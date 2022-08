–

Acaba de publicarse Alicia en el pa铆s, la primera biograf铆a de Alicia Eguren, escrita por Miguel Mazzeo y editada por Colihue. El autor (ensayista, historiador y militante popular) realiza en el libro un recorrido por la vida y obra de Alicia, recuperando una enorme cantidad de textos literarios y pol铆ticos, cartas, testimonios y acontecimientos que nos permiten acercarnos de una manera profunda y a la vez sensible a una vida en revoluci贸n permanente.

Pero, 驴Qui茅n es Alicia Eguren? Militante peronista, revolucionaria socialista, poeta, fil贸sofa, docente, guerrillera internacionalista, intelectual org谩nica y periodista, compa帽era de John William Cooke. Detenida desaparecida el 26 de enero de 1977 y arrojada al mar o al r铆o en los vuelos de la muerte. Este a帽o tambi茅n se publicar谩n sus obras completas. Dialogamos con Miguel Mazzeo sobre por qu茅 recuperar a Alicia, qu茅 nos aporta en estos tiempos y c贸mo es conocer a una mujer de tama帽a importancia hist贸rica a trav茅s de sus cartas y de quienes la amaron e impulsaron un proyecto colectivo de liberaci贸n.

-驴Por qu茅 volver a Alicia en estos tiempos?

Porque es urgente la recuperaci贸n de un imaginario fundante como elemento esencial de lo pol铆tico. Porque es imperioso refundar un proyecto emancipador: anticapitalista, anticolonial, antiimperialista y antipatriarcal. La figura de Alicia se relaciona con ese tipo de imaginario y con las praxis que abonaron un proyecto de esa 铆ndole. Un proyecto revolucionario, claro. No encuentro otra palabra de reemplazo.

Ahora bien, sin futuro no hay pasado. La memoria remite al imaginario fundante y al proyecto pero se redefine en torno a ellos. Con esto quiero decir, b谩sicamente, que la rehabilitaci贸n hist贸rica de Alicia solo podr谩 ser plena en el marco de la recuperaci贸n de un imaginario fundante y de la refundaci贸n de un proyecto emancipador.

Si ese imaginario y ese proyecto eran visualizados -y vivenciados- como necesarios hace 50 a帽os, en el marco de una sociedad que era mucho menos desigual que la actual, con Estados benefactores, casi sin hambre y sin desempleo, con mercados regulados y capitalismo piadoso y con proliferaci贸n de hendiduras generadas por un mundo bipolar; hoy se trata de una cuesti贸n urgente. Pero la diferencia m谩s importante es que, hace 50 a帽os, ese imaginario fundante formaba parte del sentido com煤n de la pol铆tica popular y ese proyecto se conceb铆a como posible, realizable. Hoy no. Esa diferencia es terrible y nos interpela de modo directo. El capital redujo a s铆 mismo la 鈥揷asi- totalidad del universo. La entrop铆a burguesa se torna abrumadora. Y es perversa. Porque mientras destruye la vida y socava las relaciones humanas, cierra las puertas a la agencia hist贸rica, disgrega y paraliza a los sujetos potencialmente capaces de construir una alternativa.

Hace 50 a帽os Alicia confiaba en la capacidad de los seres humanos para cambiar el mundo y la vida. Planteaba la inviabilidad de un capitalismo nacional y el car谩cter falso de la unidad entre clases antag贸nicas. Sin embargo hoy, pocas y pocos, conf铆an en esa capacidad transformadora, mientras que la ilusi贸n del capital reformado (y de la 鈥渦nidad nacional鈥) persiste y hasta aparece idealizada y revestida de progresismo. El retroceso ha sido enorme, en todos los planos.

Volver a Alicia en estos tiempos, en primera instancia, nos plantea la necesidad de desarrollar las praxis que contrarresten los efectos de varios procesos a los que fue sometida nuestra sociedad a partir de la 煤ltima dictadura militar y del terrorismo de Estado y de mercado: la derrota a sangre y fuego del proyecto revolucionario de las d茅cadas de 1960 y 1970, el arraigo social del neoliberalismo, el avance imparable de la ley del valor鈥

La recuperaci贸n de una figura como la de Alicia puede pensarse como una forma -una de tantas- de descolonizar los imaginarios populares.

Finalmente, Alicia es la cifra de las disputas contra el sistema y no en los marcos del sistema. Frente a quienes limitan la pol铆tica a la elecci贸n de concejales, intendentes, diputados, senadores, etc., la voz de Alicia, desde el pasado, nos propone elegir nuestras vidas.

Alicia es parte de las m煤ltiples 鈥渕ujeres de鈥 que fueron invisibilizadas/ninguneadas por la propia historia 驴por qu茅 crees que pasaron tantos a帽os para que se publiquen sus obras completas y la primera biograf铆a, aunque se hayan difundido ciertos aportes con anterioridad?

Por varios motivos. Porque el lenguaje es machista, porque la historiograf铆a, hasta hace muy poco, estuvo absolutamente dominada por sem谩nticas androc茅ntricas degradantes de las mujeres (tambi茅n por im谩genes heterosexistas). Sin dudas, si se parte de una sem谩ntica androc茅ntrica, el rasgo m谩s notorio de Alicia fue el de haber sido la compa帽era de John William Cooke, la colaborada de Ernesto Che Guevara, la interlocutora de otros l铆deres latinoamericanos, Juan Domingo Per贸n, Salvador Allende, Omar Torrijos, etc茅tera.

Luego, lamentablemente, porque las propias compa帽eras y los propios compa帽eros de Alicia (algunas y algunas) cuestionaron su trasgresi贸n en aspectos personales (que eran pol铆ticos, claro). En las d茅cadas de 1980 y de 1990 era com煤n la descalificaci贸n 鈥渕oralista鈥 de Alicia. Por cierto, esas descalificaciones, al tiempo que me la ocultaban, me alentaban a buscarla. No se aceptaba la forma de vivir y amar de Alicia, en ruptura con las formas convencionales. Sobre todo porque esas formas de vivir y amar involucraban a figuras hist贸ricas masculinas cuyo 鈥渂uen nombre y honor鈥 quer铆an preservar varias especies de dinosaurios, sin ahorro de hipocres铆a y cinismo. La militancia popular no estaba exenta de la vieja sexofobia y del h谩bito de cazar brujas.

Finalmente, est谩 la cuesti贸n de los espacios predispuestos a recibir su legado. Pesa mucho la cuesti贸n de las herederas y herederos. 驴Qui茅n quiere y puede hacerse cargo hoy, con relativa coherencia, de una figura como la de Alicia?

Alicia, por su compromiso revolucionario y socialista, era y es excesiva para el peronismo (o, si se prefiere, para el 鈥減opulismo鈥), a煤n para los sectores que reivindican las luchas populares y el esp铆ritu revolucionario de las d茅cadas de 1960 y 1970. Claro que muchas veces predomina una aproximaci贸n tur铆stica a esas luchas y a ese esp铆ritu.

Para el peronismo que comulga con la raz贸n reaccionaria o c铆nica, Alicia representa una enemiga o, como m铆nimo, una militante equivocada que se desplaz贸 por una tangente irracional. Para el peronismo m谩s 鈥減rogre鈥, nacional-populista (m谩s que nacional-popular), moderado y resignado, un poco socialdem贸crata, algo posmoderno, pos-estructuralista, multiculturalista y tributario de todos los giros (ling眉铆sticos, etc.), Alicia puede aparecer como una figura que pertenece exclusivamente a otra 茅poca, poseedora de un encanto absolutamente anacr贸nico. Puro pasado. Lo mismo que la revoluci贸n y su liturgia. Alicia y la revoluci贸n no pueden ser comprendidas si en los fundamentos solo se ven fundamentalismos.

Por las implicancias te贸rico-pr谩cticas de su guevarismo, Alicia tambi茅n es dif铆cil de decodificar para la izquierda trotskista m谩s dogm谩tica y sectaria. La izquierda que persiste en viejas nociones y viejos entendimientos, en simbolog铆as caducas y que, en ciertos aspectos, sigue siendo una izquierda pre-1968. La izquierda alejada de la vida popular que considera que los efectos de la ca铆da del Muro de Berl铆n y la crisis de los socialismos reales ni siquiera la roz贸 porque salv贸 lo m谩s importante: el dogma. Esta izquierda pareciera decirnos: 驴qu茅 importa la cat谩strofe pol铆tica y antropol贸gica que afecta al proletariado extenso si sobrevive el dogma? La izquierda que nunca pone en discusi贸n sus presupuestos. Una izquierda que puede aburrirnos hasta la desesperaci贸n con su anticapitalismo arqueol贸gico y su autosuficiencia.

Entre las implicancias del guevarismo de Alicia incluyo especialmente la idea original 鈥損or cierto, de una vigencia absoluta鈥 que plantea que el socialismo no puede ser una versi贸n 鈥減roletaria鈥 de la modernizaci贸n. Considero que Alicia puede ser (mejor) pensada por quienes piensan nuevos significados para el socialismo.

驴Qu茅 aporta su obra integral para construir un feminismo antisist茅mico e interseccional?

Como planteo en el libro, Alicia fue una feminista pr谩ctica. Aunque tambi茅n pudimos descubrir una faceta m谩s te贸rica. Por ejemplo, su participaci贸n en esa especie de gineceo virtuoso con Tununa Mercado, Otilia Vainstok y Graciela Scolamieri que, a mediados de la d茅cada de 1970 discut铆a temas como el aborto y asimilaba los aportes del feminismo norteamericano m谩s avanzado. Tambi茅n est谩n sus v铆nculos con referentes feministas europeas.

Hoy, frente a tendencias que aspiran a construir lo pol铆tico emancipador desde alguna particularidad identitaria centrada en la 鈥渄iferencia鈥, habr铆a que resaltar el peso que ten铆a el componente clasista en Alicia (y en el feminismo radical de la d茅cada de 1970). Creo que desde algunas expresiones del feminismo acad茅mico actual no dudar铆an en tildar a Alicia de 鈥渆sencialista鈥. Sin dudas, Alicia es una figura precursora de los feminismos populares, plebeyos, radicales.

Creo que el enfoque interseccional, en las sociedades capitalistas (que adem谩s son patriarcales, heteronormadas, coloniales, etc.) sirve para revalorizar la condici贸n de clase y del an谩lisis de clase. Y entiendo que las clases, como ense帽贸 Edward P. Thompson, se constituyen en la lucha. Un enfoque interseccional concreto (porque siempre est谩 el riesgo de caer en la abstracci贸n), ayuda a quitarse la piel burguesa, esclarece enormemente a la hora de tomar posici贸n en el conflicto general y convoca a la acci贸n. O sea, va a las ra铆ces de todas las opresiones.

Tambi茅n debemos tener en cuenta que en Alicia, como en Cooke, el Che y toda la generaci贸n revolucionaria de la d茅cadas de 1960 y 1970, la cuesti贸n del poder tend铆a a articular todos los discursos revolucionarios y contraculturales.

Hay una parte del libro que recupera a revistas y publicaciones varias como espacios de debate, formaci贸n y construcci贸n permanente de redes 驴Qu茅 importancia tuvieron en ese entonces y qu茅 proyectos en esa clave podemos encontrar en el presente?

Muchas revistas vinculadas a tradiciones nacionalistas antiimperialistas y democr谩ticas, y otras claramente de izquierda, durante buena parte del siglo XX, combinaron esos perfiles, esas funciones. No hablo de la prensa de los partidos, m谩s auto-referencial, y que por lo general no sirvi贸 para debatir, formar y construir redes amplias. Hablo de una forma peculiar de concebir los proyectos editoriales.

En el caso de Alicia habr铆a que mencionar el proyecto de Sexto Continente a fines de 1940 y especialmente de Nuevo Hombre a comienzos de la d茅cada de 1970. Por otra parte, son dos extremos del itinerario ideol贸gico y pol铆tico de Alicia. Pero adem谩s, en ambos casos se condensan debates culturales, ideol贸gicos y pol铆ticos muy significativos, representativos de sus respectivas 茅pocas. Eran 谩mbitos de fermentaci贸n cruzada de diversos contenidos y pensamientos.

Creo que hoy, aunque apelen a otros soportes, existen proyectos con esa vocaci贸n. Me atrever铆a a decir que proliferan esos proyectos. El desaf铆o consiste en significar en una mara帽a inmensa y, muchas veces, indescifrable. El desaf铆o es encontrarse con aquellas y aquellos a quienes se pretende interpelar.

Otra cosa que no puedo dejar de se帽alar: las redes no solo un lugar 鈥渄e paso鈥 para los mensajes, son centros que elaboran mensajes. Las nuevas tecnolog铆as aumentan los materiales de conocimiento pero no necesariamente incrementan las capacidades intelectuales, afectivas y pr谩cticas. Se han incrementado los riesgos de una falsa cultura tecnol贸gica y pragm谩tica ligada al consumo. Hoy es com煤n encontrarse con personas conformistas que sostienen una relaci贸n dependiente con la tecnolog铆a y nost谩lgica con la cultura. En fin, la conectividad permanente y la soledad permanente. La conexi贸n y la inacci贸n.

Hay otro problema m谩s grave. Cuando las y los intelectuales apuestan a la intervenci贸n en la pol铆tica contingente y gestora y optan por el pragmatismo de la peque帽a pol铆tica (a falta de voluntad para gestar una gran pol铆tica), terminan abandonando los territorios del pensamiento y la cultura e imitan el modo dominante de intervenci贸n. Para seducir y convencer se convierten en publicistas, en fabricantes de estereotipos. Creo que ese riesgo no estaba tan presente hace 50 a帽os.

En general se conoce la historia de Alicia m谩s vinculada a la realidad nacional. En el libro podemos recorrer su v铆nculo con diferentes procesos revolucionarios como el de Cuba, Uruguay, Chile 驴c贸mo la marcaron? 驴qu茅 elementos de ese itinerario militante contribuyen a recrear hoy una pr谩ctica internacionalista y latinoamericanista?

Desde muy joven Alicia se mostr贸 interesada por la realidad de Nuestra Am茅rica, incluso a contramano del provincialismo de algunos espacios en los que particip贸. La experiencia cubana profundiz贸 ese inter茅s. Sobre todo le dio otros alcances y sentidos. Alicia comenz贸 a pensar en t茅rminos de 鈥渟istema mundial鈥, t茅rminos que remit铆an a coordenadas econ贸micas, geopol铆ticas y estrat茅gicas. La Revoluci贸n Cubana 鈥渃ontinentaliz贸鈥 el proyecto de Alicia. La Revoluci贸n modific贸 sus modos de ver. Adem谩s, Alicia fue parte de colectivos pol铆ticos que comprendieron al socialismo como inspiraci贸n nacional y proyecci贸n universal.

En cuanto a la cuesti贸n nacional en Alicia, no tiene sentido adosarle una teorizaci贸n marxista que ella jam谩s realiz贸, aunque muy probablemente consider贸.

No hay que darle muchas vueltas al asunto. Buena parte de la militancia revolucionaria de las d茅cadas de 1960 y 1970 sol铆a definir a la revoluci贸n como nacional por su forma e internacional por su contenido. Esa misma porci贸n de la militancia revolucionaria, y Alicia era parte de ella, compart铆a la idea de la naci贸n desde abajo. Es decir: dado que la clase dominante argentina solo quer铆a una Naci贸n para ella misma, como la Naci贸n del peronismo inclu铆a de manera subordinada a los sectores subalternos y no alteraba las bases del poder de la clase dominante, la clase trabajadora no ten铆a otra alternativa que crear su propia Naci贸n. Esa tarea exig铆a, claro est谩, trascender el peronismo. Por ah铆 鈥揷onsidero鈥 discurr铆a el pensamiento de Alicia. Bueno鈥 eso, de alguna manera, vale para la actualidad.

Seg煤n diversos testimonios, en las d茅cadas de 1960 y 1970, Alicia pod铆a analizar en profundidad la situaci贸n de cada pa铆s de Nuestra Am茅rica. Adem谩s supo tejer v铆nculos con dirigencias pol铆ticas revolucionarias de todo el continente y, en muchos casos, contribuy贸 a su formaci贸n pol铆tica. Luego, lo medular de su tarea pol铆tica en Cuba se relacionaba con una pr谩ctica internacionalista y latinoamericanista bien concreta que se manifest贸 en el apoyo pol铆tico, material, simb贸lico a las diferentes luchas anticapitalistas, antiimperialistas y anticolonialistas de Nuestra Am茅rica y el mundo entero.

Ilustraci贸n de Melisa Blois para el libro Alicia en el pa铆s

El epistolario suele ser considerado un g茅nero menor, sin embargo en el libro las cartas de y para Alicia tienen mucha relevancia 驴Qu茅 y c贸mo podemos conocer a trav茅s de la correspondencia?

En esos a帽os, sin redes sociales, las cartas eran imprescindibles a la hora de la militancia pol铆tica y la creaci贸n de sentidos. Pero tambi茅n eran la mejor alternativa de comunicaci贸n que ten铆an dos personas 鈥揳lfabetizadas- que por la distancia o la condici贸n de encierro -o situaci贸n similar- no pod铆an comunicarse en forma directa. Tambi茅n hay que decir que la carta pod铆a ser un medio para evitar los discursos intempestivos o para jerarquizarlos. No era descabellado que una persona optara por comunicarse con otra, a la que ve铆a seguido, a trav茅s de una carta.

A diferencia de lo ocurre hoy con los contenidos que circulan por las redes sociales, el 鈥渟oporte carta鈥 era mas intimista, menos ef铆mero, menos instant谩neo, era un registro culto que generaba responsabilidades y forzaba ejercicios de escritura mas elaborados, m谩s pensados. Las cartas pod铆an ser documentos pol铆ticos e hist贸ricos (aunque fueran privadas). Y sus ocasionales redactoras o redactores eran conscientes de eso. Por eso se ten铆a la costumbre de hacer copias de las cartas que se enviaban. Algunas cartas pod铆an generar riesgos, por eso se escrib铆an en tinta lim贸n o se quemaban. Otras eran ap贸crifas, se fraguaban.

Tambi茅n estaban las 鈥渃artas abiertas鈥, pero eran otra cosa. Eran una puesta en escena. Se escenificaba la obligaci贸n de hacer p煤blico un mensaje que, de no mediar circunstancias urgentes y excepcionales, estaba destinado a ser personal y privado. Por ejemplo, est谩 la 鈥淐arta abierta al General鈥 que le escribe Alicia a Per贸n en 1971 y que gener贸 gran impacto en su momento. Sin dudas es uno de sus textos m谩s importantes.

En muchas cartas podemos apreciar el despliegue de pensamientos, estrategias; de t谩cticas pol铆ticas o amorosas. Muchas cartas buscaban deslumbrar, seducir, convencer. Las cartas, aunque no aborden temas personales, casi siempre incluyen un contenido que es del orden de lo afectivo.

La sociedad argentina en los tiempos de Alicia era coloquial. Por lo tanto, las cartas tambi茅n pueden verse como parte de una conversaci贸n social colectiva, la parte escrita de esa conversaci贸n. Podr铆a decirse que el terrorismo de Estado y la homologaci贸n compulsiva del mercado cortaron esa conversaci贸n e impusieron el h谩bito del mon贸logo. El neoliberalismo entre otras cosas trajo la afasia, esto es: la p茅rdida de capacidad ling眉铆stica, vulgariz贸 el lenguaje.

Creo que los mejores textos de Alicia son sus cartas. Por ejemplo: las cartas que intercambian con Cooke desde sus respectivas prisiones, son piezas literarias fabulosas. Es una de las correspondencias literarias m谩s importantes de la historia argentina. Son peque帽os ensayos, cargados de poes铆a y de hip贸tesis. Traslucen un goce producido por el simple hecho de hablar (escribir) de amor. Estoy seguro que, m谩s temprano que tarde, dar谩n materia para investigaciones, ensayos, dramaturgias e inevitables monograf铆as. Adem谩s, la relaci贸n pol铆tica-amorosa entre ambos se construye a trav茅s de cartas. Las cartas en las que le explica la revoluci贸n y los fundamentos de su compromiso revolucionario a su hijo de 13 a帽os son un insumo imprescindible para el an谩lisis de las maternidades revolucionarias. Otras cartas nos permiten acceder a la 鈥渃ocina鈥 de algunas decisiones pol铆ticas relevantes.

Las cartas de Alicia exponen su pensamiento pol铆tico con m谩s claridad que otros textos. Junto a su poes铆a, tambi茅n exponen su 鈥測o鈥. Las cartas son 鈥渆scrituras del yo鈥. Ponen en evidencia su car谩cter frontal, intransigente; las coincidencias entre su lenguaje y su ser. A veces la muestran impaciente, porque la carta enviada esperaba reciprocidad y, muchas veces, las respuestas nunca llegaron.

Para hablar de los entretelones del libro, alguna an茅cdota/recuerdo/sorpresa que te llevaste en estos a帽os de profunda investigaci贸n y tambi茅n del v铆nculo con Pedro Catella Eguren, el hijo de Alicia.

Quien escribe descubre. Quien narra desvela. Aunque no se lo proponga. Lo principal fue el descubrimiento de Alicia. Encontrarme con su forma desacralizadora y flexible de buscar una s铆ntesis pol铆tica revolucionaria sin pretender ordenar de antemano las experiencias y sin querer perderse ninguna vivencia. Tomar contacto con su capacidad para unir conciencia y deseo (en todos los 贸rdenes) y con su horror a la reproducci贸n de la subjetividad del que domina. Alicia, como Cooke, como el Che, expresa la versi贸n enraizada, nuestra, de una pol铆tica constituyente.

Lo principal fue el descubrimiento de la estampa maravillosa y tr谩gica de Alicia. S铆, tr谩gica. Porque como figura revolucionaria estaba situada en un campo sin posibilidades de conciliaci贸n. Vencer o morir. Refundar la polis sobre nuevos valores (fundamentos) o mantener lo viejos.

La sorpresa 鈥揼rata- fue verme recorriendo una frontera entre la memoria y la imaginaci贸n.

Despu茅s, cada paso en el armado de su itinerario fue una fuente de sorpresas. Su militancia en grupos nacionalistas en la d茅cada de 1940. Su relaci贸n con el jesuita escritor Leonardo Castellani, otro personaje de novela. Su papel como codirectora de Sexto Continente a los 25 a帽os. Su participaci贸n en el Congreso de Filosof铆a de 1949, en Mendoza; donde se destac贸 como una de las pocas mujeres presentes y la 煤nica mujer relatora. Su poes铆a, no solo reflejada en poemas, sino en prosas y en acciones. (No debemos que olvidar que Plat贸n no quer铆a poetas en su Rep煤blica aristocr谩tica). Luego, 隆Alicia sufri贸 la detenci贸n m谩s extensa de la revoluci贸n fusiladora! Fue la mujer que los marinos tildaron como 鈥渓a temeraria鈥. La que se fug贸 al modo de las antiguas anarquistas. La que fue parte de c铆rculo 铆ntimo de Per贸n a fines de la d茅cada de 1950. La que ejerci贸 una especie de sub-delegaci贸n con Cooke e intent贸, infructuosamente, convertir al Partido Peronista Femenino en una organizaci贸n apta para la lucha popular, conducida por las mujeres de base. La miliciana en Cuba y la que trabaj贸 junto al Che en la organizaci贸n de la revoluci贸n continental. La que colabor贸 con la guerrilla de los Uturuncos y la del Ejercito Guerrillero del Pueblo de Jorge Ricardo Masetti. La madre 鈥渉eterodoxa鈥. La feminista pr谩ctica, claro. La cofundadora de Acci贸n Revolucionaria Peronista. La figura emblem谩tica, especie de matriarca, del peronismo revolucionario, la izquierda peronista y el peronismo de izquierda. El nexo entre estos grupos y la izquierda no peronista, en particular con el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ej茅rcito Revolucionario del Pueblo. La referente del Frente Antiimperialista por el Socialismo. La gran oradora. La que no quiso salir del pa铆s sabiendo que los represores la ten铆an en la mira. La secuestrada, torturada, vejada. La que atraves贸 con entereza sin par una temporada en el infierno de la Escuela de Mec谩nica de la Armada. La arrojada viva al R铆o de la Plata o al mar en uno de los vuelos de la muerte.

Lejos de escribir el epilogo de esta historia, creo que presento uno de los primeros cap铆tulos. Antes estaba, por supuesto, el libro precursor de Mar铆a Seoane: Bravas. Alicia Eguren de Cooke y Susana Pir铆 Lugones. Dos mujeres para una pasi贸n argentina.

No s茅 si corresponde incluir esto entre los entretelones, pero hubo una cuesti贸n del orden de lo heur铆stico que fue fundamental. Me refiero a la conformaci贸n del Fondo Cooke-Eguren en la Biblioteca Nacional hace unos a帽os, a partir de donaciones de Carlos Lafforgue y Pedro. Otros materiales, a los que pude acceder gracias a Pedro, se fueron sumando y tambi茅n pasaron a formar parte del archivo. Cabe se帽alar que el grueso de estos materiales ser谩n publicados en breve. Gracias al formidable trabajo de edici贸n de Santiago Allende, Nicol谩s Del Zotto y Emiliano Ruiz D铆az, las Obras completas de Alicia, estar谩n disponibles en poco tiempo. 驴Por qu茅 permanecieron guardados tanto tiempo esos materiales? Dif铆cil de explicar. Tal vez por duelos demorados, por la dificultad para realizarlos en forma colectiva. Son solo conjeturas.

En cuanto al v铆nculo que establec铆 con Pedro fue important铆simo sin dudas, porque es una persona l煤cida, inteligente, sensible, con una historia militante a la altura de su madre. 脡l, junto a Laffogue y Astrid Rusquellas, entre otras y otros, me acerc贸 a la vivencia directa de los restos de la comunidad pol铆tico-afectiva fundada por Alicia y John, por lo menos as铆 lo sent铆.

Gracias a Pedro pude reconstruir muchos costados de la vida y la personalidad de Alicia. Creo que 茅l, de alg煤n modo, tambi茅n buscaba a su madre y esa circunstancia me enriqueci贸. En innumerables charlas con Pedro me di cuenta de que las palabras aparentemente m谩s pobres y desarrapadas, las palabras que intercambiamos con las personas que amamos (qui茅n sabe cuando, qui茅n sabe donde) son las palabras m谩s preciosas y las que no sabemos como atesorar.

Lanus Oeste, Buenos Aires, 22 de Agosto de 2022

Fuente: revolucionescuela.wordpress.com