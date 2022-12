–

En esta nota, el autor de las cartillas 鈥淪uelos, aguas y semillas. Un acercamiento a la producci贸n agroecol贸gica de alimentos鈥 retoma esos textos para reflexionar sobre los v铆nculos entre la Soberan铆a Alimentaria y la Agroecolog铆a, es decir, entre el horizonte pol铆tico y el camino hacia un sistema alimentario diverso y una sociedad m谩s justa. Por Fernando Frank.

Las cartillas 鈥淪uelos, aguas y semillas. Un acercamiento a la producci贸n agroecol贸gica de alimentos鈥 tienen un objetivo muy concreto: acercar algunas palabras, ideas, pr谩cticas y principios a quienes inician su camino en la producci贸n agroecol贸gica de alimentos.

Quienes participamos en espacios de defensa de la vida y las culturas campesinas e ind铆genas, muchas veces decimos 鈥淣O鈥: no a los agrot贸xicos, no a los monocultivos, a los desmontes, a la contaminaci贸n, a los alimentos que enferman, etc. Estas cartillas son un ejemplo de decir 鈥淪脥鈥 a las propuestas de transformaci贸n necesarias. 脡stas van de la mano de las luchas de los pueblos organizados del mundo, sobre todo de Nuestra Am茅rica, y se articulan en torno a dos conceptos claves: Soberan铆a Alimentaria y Agroecolog铆a.

Es importante, como explica La V铆a Campesina, entender el v铆nculo entre estos dos paradigmas. El objetivo pol铆tico estrat茅gico, de transformaci贸n hist贸rica, es la Soberan铆a Alimentaria. Y, para esto, la Agroecolog铆a es una herramienta clave. Es importante entender que este v铆nculo integral ya est谩 fuertemente articulado en muchos territorios y es muy s贸lido. Perder esto de vista puede llevar a conceptos d茅biles y errados: la Soberan铆a Alimentaria sin Agroecolog铆a es un discurso vac铆o. Y la Agroecolog铆a sin Soberan铆a Alimentaria es un mero conjunto de tecnicismos. En otras palabras, los dos paradigmas son en realidad uno s贸lo: la Agroecolog铆a para la Soberan铆a Alimentaria.

Producir alimentos diversos, sin venenos y sin patr贸n

Producir alimentos sin venenos, con la fuerza de nuestro trabajo, para nuestras familias, amistades y poblaciones cercanas es la actividad cotidiana de much铆simas personas y comunidades. Necesitamos que se sumen m谩s personas a esta tarea. Esto, de distintas formas, en distintas escalas, es algo que sucede en muchos territorios. A las comunidades campesinas e ind铆genas cada tanto se acerca alguien que se siente expulsadx de las ciudades. Quiz谩s es alguien con historia de vida en territorios rurales, quiz谩s no. Tambi茅n vemos c贸mo en territorios urbanos y periurbanos, en escuelas y salas de atenci贸n de la salud, en terrenos p煤blicos o en parques, hay personas que se deciden y empiezan a generar la novedad: producir alimentos donde antes no se hac铆a.

Hay una dimensi贸n fundamental en esto: el encuentro humano. Es una buen铆sima noticia c贸mo se han multiplicado en los 煤ltimos a帽os la cantidad y calidad de los encuentros de intercambio de semillas, de alimentos, de saberes, de ideas, de investigaciones vinculadas a algo tan cotidiano y diverso, algo tan personal y tan pol铆tico: producir alimentos sanos.

驴C贸mo accedemos a los medios de producci贸n?

Para quienes est谩n decididxs a producir y saben hacerlo, acceder a la tierra muchas veces es muy dif铆cil. Las 鈥減atas鈥 de la producci贸n son varias, y son todas importantes: tierra, agua, herramientas, saber hacer y, para los casos en los que venderemos excedentes, espacios de comercializaci贸n justos. Para esto son importantes las pol铆ticas p煤blicas y, sobre todo, las luchas organizadas de los movimientos sociales. En nuestra opini贸n, hay mucho para aprender de quienes se han organizado en este sentido (productorxs y consumidorxs), con el objetivo de lograr y sostener los medios de producci贸n en manos de quienes producen alimentos sanos. El consumo organizado puede facilitar mucho la producci贸n, asegurando mercados y apoyando a las personas que producen a que logren acceder a los medios de producci贸n.

En las cartillas, adem谩s de ver aspectos espec铆ficos, t茅cnicos en algunos casos, vemos algunos conceptos pol铆ticos vinculados a la desigualdad en el acceso a la tierra, el agua y las semillas para producir. Estas limitaciones tienen que ver con la mercantilizaci贸n, que hace que los medios de producci贸n sean limitados y cada vez m谩s caros. En algunos casos, las empresas capitalistas concentradas, por medio del acaparamiento, planifican la escasez, en territorios que tienen m谩s que suficientes bienes comunes para garantizar el acceso para todxs. Claramente, la producci贸n de alimentos sanos est谩 en riesgo y defenderla es un desaf铆o pol铆tico importante.

驴C贸mo se revaloriza el trabajo de producci贸n de alimentos?

Dentro de las muchas tareas culturales que afrontamos, una clave es aportar a devolverle el valor social a la producci贸n de alimentos. Las sociedades actuales muchas veces valoran, en t茅rminos exitistas de prestigio y de ganancia econ贸mica, a muchos trabajos de profesionales, especialistas y oficios, a la vez que desprecian a quienes producen los alimentos que consumen. Hay una tarea, de divulgaci贸n y educaci贸n cultural, vinculada a difundir la realidad concreta, las dificultades y las potencialidades de quienes producen los alimentos. Un espacio para esto son los 谩mbitos educativos: producir en las escuelas, cocinar, visitar cultivos agroecol贸gicos, hacer experiencias vivenciales. Todo esto puede hacer que muchos ni帽os y ni帽as tengan experiencias que les permitan dimensionar el esfuerzo y el orgullo de producir parte de lo que consumen.

Producir un poco de lo que comemos es una forma muy directa de entender todo el esfuerzo, tiempo y riesgos que implica producir alimentos. Quienes se dedican a esto, aunque sea un poco, pueden comprender con m谩s facilidad la complejidad de la realidad de los territorios rurales y productivos.

Hacer y proyectar futuros posibles

Dec铆a Jos茅 Mart铆 que 鈥渉acer es la mejor manera de decir鈥. En la escucha de las acciones y luchas de los pueblos, est谩n las claves para la discusi贸n del futuro.

La pol铆tica es gesti贸n de conflictos y proyecci贸n de futuro. En lo alimentario, vemos muchos conflictos abiertos: por los precios, por la calidad, por la disponibilidad en territorios alejados de los centros urbanos, etc. Adem谩s vemos, de la mano de los paradigmas de la Agroecolog铆a y la Soberan铆a Alimentaria, muchas propuestas transformadoras, concretas y diversas, que prefiguran un futuro m谩s justo, articuladas en torno a las luchas por el acceso a la tierra y el agua para producir y en defensa de las semillas.

Plantear estos temas en clave pol铆tica hace que veamos la dimensi贸n colectiva. Cuando los esfuerzos individuales o familiares toman dimensi贸n comunitaria y masiva, se puede ver la potencia de la coherencia entre el decir, el hacer, el pensar y planificar el futuro. As铆 lo entend铆a Paulo Freire, que invitaba a pensar desde los sue帽os y la esperanza, desde donde los pies pisan, con perspectiva hist贸rica y transformadora. Es importante sostener los esfuerzos en lo pr谩ctico, a la vez que se toman en cuenta las dimensiones hist贸rica y territorial de las disputas por el acceso a los medios de producci贸n. Y, adem谩s, pensando en las distintas formas de construcci贸n de poder, en el sentido de aumentar la claridad de las propuestas y la potencia de transformaci贸n de las mismas.

La dimensi贸n tecnol贸gica

Los aspectos tecnol贸gicos son importantes. Desde nuestra perspectiva, es much铆simo lo que se ha avanzado en ese plano, por lo que no vemos limitaciones a las producciones desde la dimensi贸n t茅cnica. Afirmamos, sin miedo a errarle, que en cada territorio, en cada tipo de clima, en cada altura; sea en zonas 谩ridas, periurbanas o muchas otras, hay experiencias, semillas y pr谩cticas que relatan una historia productiva sobre la que cada persona que se sume a cultivar puede abrevar, acercarse a escuchar y aprender: esa ha sido la tarea silenciosa, cotidiana, humilde y poderosa de las muchas generaciones de comunidades campesinas, ind铆genas y criollas, a lo largo y ancho de nuestro continente.

Como explicamos en las cartillas, muchas veces vemos que quienes lo intentan fallan en algunas cuestiones b谩sicas. La clave es preguntar a personas con experiencia. Tambi茅n a profesionales, pero sobre todo a colegas de la producci贸n, del mismo territorio en el que vamos a cultivar, o de territorios similares en suelos, climas, cultivos e historia productiva. Qu茅 sembrar y c贸mo son preguntas abiertas, para las que trabajaremos buscando la diversidad. La experimentaci贸n con cultivos nuevos puede servir m谩s si se experimenta colectivamente, si se comparten las experiencias, las observaciones y los errores. La clave est谩 en los intentos, en probar muchas cosas. Adaptarse a nuestras condiciones, que pueden tener limitaciones como poca tierra, escasa agua, suelos degradados o poco tiempo. Con un plan y con objetivos claros, al mismo tiempo que producimos vamos a ir encontrando oportunidades de experimentar, aprender y proyectarnos.

La propuesta del sistema capitalista es el 茅xito individual, la competencia y el aislamiento. Contra esto luchamos. Y desde la alimentaci贸n, en sentido amplio, tenemos much铆simas oportunidades de desarrollo personal y colectivo. La alimentaci贸n en general, los espacios productivos, de comercializaci贸n y de intercambio, son espacios de encuentro, ense帽anza y aprendizaje, sobre los temas m谩s diversos. Tambi茅n puede ser una forma de encuentro el ayudar a alguien que est谩 produciendo, acercarse y observar los ciclos de sus cultivos, las t茅cnicas de riego, poda, siembra, labranza, etc. En ese camino podemos, adem谩s, encontrar otros espacios en los sistemas alimentarios: la comercializaci贸n, la cocina, la docencia, la investigaci贸n, etc.

La diversidad y complejidad

En las cartillas establecemos que ni los aspectos tecnol贸gicos ni los pol铆ticos se resuelven con planteos simples ni lineales. Necesitamos, s铆, tener ideas claras y principios fuertes. Y tambi茅n necesitamos pensarnos en relaci贸n con otras personas, otras ideas, otras pr谩cticas, otros territorios y otros momentos hist贸ricos. La diversidad es el valor y la condici贸n de la vida. Tambi茅n de la alimentaci贸n y de la cultura. Las AgriCulturas tienen esto muy claro. Volvemos a lo que ya planteamos: la dimensi贸n del conocimiento, de la experimentaci贸n, del aprendizaje y la ense帽anza son fundamentales. Es importante tanto la diversidad de la naturaleza (biodiversidad), como la diversidad agr铆cola y cultural.

Dentro de las Agroecolog铆as tambi茅n hay muchas propuestas diversas y, en muchos casos, complementarias: las agriculturas campesinas ind铆genas, la agricultura biodin谩mica, la permacultura, la producci贸n biointensiva, las agriculturas regenerativas, etc.

La necesidad de masificaci贸n

Los agronegocios crecen no por tener propuestas m谩s eficientes, sino por detentar impunidad regulatoria y subsidios continuados (en investigaci贸n, en cr茅ditos, en forma de subsidios directos ante emergencias, en exenciones impositivas, etc.). Parte de nuestras luchas es cuestionar esta producci贸n, generadora de desigualdad, que fortalece econ贸mica y pol铆ticamente a los poderes m谩s concentrados.

Del lado de la Agroecolog铆a y la Soberan铆a Alimentaria, despu茅s de d茅cadas de luchas, aprendizajes y desarrollo de propuestas prefigurativas, estamos en condiciones de afirmar que necesitamos el apoyo concreto del Estado y la sociedad, de manera integral, continua y suficiente, para avanzar en procesos de masificaci贸n. Esto es, llevar a escalas m谩s grandes, en t茅rminos sociales, a las producciones, y aumentar el control de los territorios por parte de las comunidades. Podemos afirmar, bas谩ndonos en la experiencia, que cuando esto sucede se avanza muy r谩pidamente en t茅rminos de acceso al derecho a la alimentaci贸n, la eliminaci贸n de problemas ambientales y sanitarios vinculados a la exposici贸n a agrot贸xicos, el uso eficiente de las aguas, la defensa de bosques y humedales y la mejora de las condiciones laborales, entre otros.

Vivimos momentos en los que la alimentaci贸n moviliza las energ铆as de la sociedad. Los procesos de ense帽anza, aprendizaje, experimentaci贸n y observaci贸n tienen que ser amplificadores, masificadores. Deben ser, adem谩s, procesos s贸lidos, 谩giles y sensibles a la diversidad de situaciones y problem谩ticas. Para esto es fundamental las voces de los colectivos organizados. La pol铆tica p煤blica puede ser amplificadora, y sin dudas tiene que estar en lo regulatorio, en la promoci贸n y la difusi贸n. Pero, en nuestra opini贸n, el centro fundamental est谩 en las voces colectivas del pueblo organizado. Esto es una condici贸n indispensable para pensar en transformaciones, como la Reforma Agraria integral.

Esta nota es parte del proyecto 鈥淎groecolog铆a: aportes, experiencias y sus amenazas禄, realizado con el apoyo de Fastenaktion.

Ilustraci贸n de Mar铆a Chevalier para BiodiversidadLA.

Publicado originalmente en Biodiversidad Am茅rica Latina