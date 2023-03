–

El club de Floresta, a trav茅s del departamento de Equidad y G茅nero, lanz贸 la campa帽a 鈥淣osotras somos All Boys鈥, para fomentar la participaci贸n de las mujeres. Luciana Caffarone, parte del espacio y de la actual Comisi贸n Directiva, pas贸 por el programa radial Hora Libre y habl贸 acerca de esta propuesta. Por La Retaguardia.



A finales de 2022 se produjo el debut de dos mujeres en la transmisi贸n de un mundial de f煤tbol en nuestro pa铆s. Momento hist贸rico para el periodismo deportivo, para el mundo del f煤tbol y para las mujeres. Adem谩s, este a帽o se disputar谩 el mundial femenino de este deporte y Argentina est谩 clasificada. Si bien los avances en la paridad de g茅nero van emergiendo paulatinamente, a煤n falta mucho para que los resultados sean equitativos.

En este sentido, el Club Atl茅tico All Boys, de la Ciudad de Buenos Aires, lanz贸 la campa帽a 鈥淣osotras somos All Boys鈥 con el fin de fomentar la participaci贸n de las mujeres y generar un espacio de equidad de g茅nero en el club. Al respecto, Luciana Caffarone, referencia del Departamento de Equidad y G茅nero de club y parte de la Comisi贸n Directiva actual gesti贸n, coment贸: 鈥淓sta iniciativa surge porque el Departamento de Equidad y G茅nero tiene casi tres a帽os en el club y los dos a帽os anteriores nos hab铆amos encargado de hacer festivales o espacios con talleres y reflexiones y tener m谩s visibilidad en lo que es el barrio, tratando de nuclear y generar redes con distintas organizaciones que tambi茅n abordan las tem谩ticas de violencia de g茅nero y diversidades. Pero en este caso lo que decidimos por primera vez es tratar de ver c贸mo poder aumentar la participaci贸n de las mujeres en el club鈥. Los clubes son espacios donde se hace necesario trabajar para lograr situaciones y espacios propicios para la equidad: 鈥El objetivo del departamento, en parte es promover la participaci贸n de las mujeres, que cada vez podamos tener un poco m谩s de espacio, que cada vez podamos tener una participaci贸n un poco m谩s activa, no solo desde el lugar de la gesti贸n, sino tambi茅n como deportistas鈥, agreg贸.

Esta iniciativa naci贸 en el marco del 8M y vienen trabajando desde el Departamento de Equidad y G茅nero del club All Boys desde las 煤ltimas elecciones: 鈥Somos cinco compa帽eras que estamos actualmente en la Comisi贸n Directiva, es un camino lento pero que abre puertas. Hoy tambi茅n podemos decir que una de las compa帽eras que milita con nosotras tambi茅n es la voz del estadio e interact煤a con un var贸n, entonces tenemos una voz femenina y es como una especie de apertura, una puerta de ingreso para que tambi茅n las mujeres empiecen a formar parte鈥, explic贸 Luciana.

Tambi茅n plante贸 que la relaci贸n entre g茅nero y deporte es un debate que se est谩 dando desde hace poco tiempo. 鈥淟a Ley del Deporte para que haya cupos se modific贸 solo en Capital Federal para que haya mujeres en las comisiones directivas. Me parece que es importante empezar a reflexionar y pensar c贸mo queremos gestionar el club y qu茅 participaci贸n queremos,鈥, agreg贸.

Desde la comisi贸n empezaron a indagar en la cantidad de socias que tiene el club, si hacen alg煤n deporte, si van a la cancha o si solamente son socias por amor a la camiseta: 鈥淒entro de esta reflexi贸n, tratamos de profundizar y complejizar un poco m谩s la tem谩tica y se nos ocurri贸 lanzar esta campa帽a de socias. Venimos pensando mucho c贸mo podemos hacer para sacar una campa帽a y realmente lo que nos encontramos del otro lado es que los varones nos piden una igualaci贸n de cuota. Y nos preguntan 鈥樎縫or qu茅 le dan beneficios a las mujeres?鈥 Eso no pasa a nivel social, las mujeres no tenemos el mismo sueldo que los varones. Pero tambi茅n hay que empezar a promover este cambio de alguna manera. Y encontramos en el 8M la excusa propicia para poder lanzar esta campa帽a y dentro de esta campa帽a, otro de los ejes que promovemos es empezar a indagar por qu茅 no somos socias o qu茅 nos falta鈥.

Dando peque帽os pasos que abren un camino para que las mujeres y diversidades puedan participar de la vida institucional, social y deportiva del club, este grupo de mujeres piensa, debate y trabaja para lograr sus objetivos: 鈥淓stamos haciendo encuestas con nuestras compa帽eras del Departamento de Equidad y G茅nero para poder tambi茅n entender qu茅 es lo que pasa. Y estamos contentas porque el primer d铆a que se abri贸, se asociaron cinco mujeres. Tambi茅n creemos que es un logro que el presidente del club nos brinde la posibilidad de bonificar la cuota de marzo. Cuando lo llevamos a Comisi贸n Directiva planteamos que les quer铆amos dar un beneficio para que se puedan asociar y nos permitieron poder bonificar el 100% de la cuota, que se la regale el club, cosa que eso tambi茅n habla de peque帽os pasos que se van dando鈥, agreg贸 Caffarone.

Los clubes de f煤tbol son espacios que todav铆a se encuentran muy masculinizados, algo que est谩n intentando revertir en All Boys: 鈥Hay muchos varones en las reuniones de comisi贸n directiva que son espacios reducidos. Somos 34 personas, de las cuales 29 son varones y cinco somos mujeres. En la 煤ltima asamblea que hubo en el club fuimos solamente tres mujeres y es necesario que podamos empezar a tener voz y participaci贸n. Y nos estamos preguntando a nosotras mismas por qu茅 nos est谩 costando tanto atraer a las mujeres. Me parece que es interesante para poder pensarlo y debatirlo鈥, dijo.

Justamente pensando en la voz y la participaci贸n es que del an谩lisis del padr贸n se desprende que 鈥渄e la totalidad de socios activos y activas en All Boys, casi el 24% son mujeres y solamente el 13% puede votar鈥. Por estatuto en el club las personas aptas para votar tienen que tener tres a帽os de antig眉edad. 鈥淓l 86% de los varones est谩 apto para votar. Es necesario reforzar esa participaci贸n de las mujeres. Y con respecto al deporte, este dato es un poco m谩s alentador, la verdad es que no hay una paridad, pero estamos un 39/61. Este es un dato restringido al predio Don Fernando S谩nchez, que es el predio que nosotros tenemos enfrente del club, y casi es una paridad entre socios y socias que hacen deporte鈥, explic贸 Luciana.

En otros sectores como f煤tbol de inferiores o b谩squet, prima el g茅nero masculino. Respecto a las iniciativas que est谩n impulsando, Caffarone explic贸: 鈥淣o queremos diferenciar entre varones y mujeres y si sacamos un beneficio tiene que ser general, eso parte de la equidad. Pero tambi茅n nos costaba mucho poder sacar esta campa帽a que no est茅 enmarcada en algo as铆 porque de a poco estos espacios hay que ocuparlos. Y con Chicago nosotros articulamos mucho tambi茅n, tenemos un grupo de G茅nero y Diversidades enmarcado en la B Nacional. Y adem谩s participamos en muchos otros espacios donde est谩n todas las Liga asociadas a AFA y todos los clubes. Es importante que las mujeres entendamos que hay que participar para poder cambiar las cosas, porque si nosotras no participamos, no hay manera. Aunque cueste ceder los espacios, aunque siga habiendo c煤pulas, me parece que tenemos que ser la gota como barro que roe la piedra鈥, finaliz贸.

