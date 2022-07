–

Fue otro capitulo de manipulaci贸n mediatica y judicial contra las organizaciones sociales. La causa que motivo la acci贸n data del 2019 pero seg煤n los referentes sociales 芦se reactiva ahora al vaiven de la persecusi贸n pol铆tica禄. En el allanamiento del 5 de julio, los medios hegemonicos mostraron las imagenes policiales en donde incautaron 7 millones de pesos pertenecientes a la CCC, una cifra irrisoria para una organizaci贸n que encuadra a 150mil personas y que solo en cooperativas de trabajo alcanza el n煤mero de 360 en sus 28 a帽os de vida. Tambi茅n difundieron la cifra de 50 mil d贸lares que en realidad eran 44 mil que pertenec铆an 芦al ahorro de toda una vida de una pareja de jubilados que viven alquilando una casa禄. Dialogamos con el dirigente de la CCC, Juan Carlos Alderete. Por ANRed.

芦Es una canallada lo que est谩n haciendo porque la foto de los d贸lares desparramados es impactante medi谩ticamente, pero lo cierto es que estamos hablando de los ahorros de toda la vida de una pareja de jubilados y que esos ahorros no son suficientes ni para comprar un departamento un monoambiente禄 expres贸 Juan Carlos Alderete un historico del movimiento piquetero, hoy diputado nacional por el Partido de los Trabajadores y el Pueblo (PTP) en el Frente de Todos (FdT) y dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

El martes 5 de julio la jueza federal de San Mart铆n, Alicia Vence, orden贸 llevar adelante allanamientos en diferentes domicilios de la organizaci贸n social Corriente Clasista y Combativa (CCC) en el conurbano bonaerense. El allanamiento de 23 domicilios de 芦compa帽eras y compa帽eros, merenderos y comedores de la CCC en San Mart铆n, CABA y La Matanza禄, sintoniza con las declaraciones de todo el arco pol铆tico contra las organizaciones sociales y que luego impulsaron las causas iniciadas contra dirigentes en Chubut, La Pampa, Sante F茅 y los m谩s de 40 allanamientos de locales y domicilios en Jujuy junto con tareas de espionaje que sufrieron el mi茅rcoles 6 el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTR 12 de abril, el FPDS, el Movimiento Evita y el MTE en el marco de un clima creciente de estigmatizaci贸n medi谩tica y criminalizaci贸n de los movimientos sociales a nivel nacional, tras las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fern谩ndez.

Los medios de comunicaci贸n masivos r谩pidamente difundieron im谩genes del 芦bot铆n禄 encontrado en los domicilios de dirigentes de la CCC; los titulares se帽alaban que encontraron m谩s de 50 mil d贸lares (incluso algunos medios hablaron de 5 millones de dolares) y m谩s de 7 millones de pesos en dos casas. Alderete, sali贸 enseguida al cruce se帽alando el hecho era芦una persecuci贸n judicial禄 . En di谩logo con ANRed expres贸 芦algunos medios dan manija para seguir ensuci谩ndonos禄. La magnitud de la estructura territorial y sindical que debe sostener la CCC envidenci贸 que la cifra agitada por los medios era un acto de propaganda que va en sintonia con la campa帽a de 芦quitar del medio al actor pol铆tico que da pelea en la calle contra el continuo ajuste禄, como explic贸 un referente social.

En cuanto a lo mostrado en los medios Alderete dijo que 芦En primer lugar son el tema de los d贸lares, quiero aclarar que son los ahorros de toda la vida de una pareja de compa帽eros, sobre eso no voy a explicar nada m谩s porque no me parece correcto debatir p煤blicamente como se componen los ahorros de toda la vida de una pareja de jubilados. Es una canallada lo que est谩n haciendo porque la foto de los d贸lares desparramados es impactante medi谩ticamente, pero lo cierto es que estamos hablando de los ahorros de toda la vida de una pareja de jubilados y que esos ahorros no son suficientes ni para comprar un departamento de un monoambiente, por ejemplo, hay criminales en la Argentina que se fugaron 50mil millones de d贸lares y est谩n haciendo pasar como criminales a unos jubilados. Esto va a terminar en la nada porque lo cierto es que no tienen nada, claramente no es algo para la direcci贸n de Delitos Complejos de la Polic铆a. Es rid铆culo, hacen esta estrategia para generar da帽o en la imagen p煤blica de los movimientos sociales.

芦As铆 funcionan los que trabajan en las redes para las grandes corporaciones y con las operaciones medi谩ticas tambi茅n judiciales desparraman toneladas de basura. Y lo que vamos a desarticular aclarando lo que haga falta aclarar, siempre respetando la seguridad e intimidad de los compa帽eros y compa帽eras porque ante todo cuidamos a la gente es lo que siempre hicimos las organizaciones sociales禄.

En un comunicado, la CCC expres贸 que el avance judicial a cargo de la jueza Vence 芦lo hizo en el marco de una causa que arm贸 el macrismo antes de irse del gobierno en 2019. Una causa en la que no hay ninguna acusaci贸n de delito y no hay ning煤n imputado. A pesar de que no ten铆an elementos acusatorios ni indicios ver铆dicos de nada, nos persiguieron durante meses pinch谩ndonos los tel茅fonos y realizando escuchas para finalmente hacer estos allanamientos bajo la car谩tula de 鈥渁veriguaci贸n de delito鈥. Fueron 芦a la pesca禄 como se dice en la jerga judicial禄.

Alderete tambi茅n aclar贸 que la CCC es una organizaci贸n nacional con m谩s de 150mil miembros y que est谩n funcionando 358 coperativas en todo el pa铆s que se sostienen con el aporte voluntario de cada uno de sus miembros.

Se refiri贸 a las escuchas a m谩s de 100 integrantes de la organizaci贸n, incluso en tiempo real y dijo: 芦Usan audios para ensuciar porque es cierto que se escuchan cosas que fuera de contexto suenan mal; la organizaci贸n f铆jate vos con mucho menos de la mitad de los miembros que son aunque pongan 200 pesos por mes, eso solo es decir, hablando puede llegar a menos de 10 millones de pesos, porque para sostener una organizaci贸n como la nuestra tiene sus gastos y esos gastos los bancan cada uno de los compa帽eros a trav茅s del financiamiento colectivo, pero adem谩s tenemos decenas de cooperativas de trabajo en la construcci贸n y textiles芦.

El dirigente explic贸 que para llevar adelante el trabajo que genera la organizaci贸n 芦hay manejo de plata禄 y 芦por supuesto hay que tener una estructura para eso禄. Detall贸: 芦Tenemos convenio con el Estado y empresa como Aysa; le llegamos a construir una sede al Banco Santander en La Matanza. Tenemos adem谩s la casa de acompa帽amiento para los pibes con adicciones que se pagan los alquileres. Ah铆 trabajan profesionales: psic贸logos m茅dicos, herramientas, maquinarias, alquiler de oficinas, pagar Internet, tener computadora, impresora insumos. Los proyectos de las cooperativas no se escriben a mano; tambi茅n tenemos otros proyectos en algunos lugares. Hemos comprado tierra para construir viviendas colectivamente tenemos barrios con la vivienda donde la tierra le hemos comprado nosotros este all铆 se hicieron barrios, por ejemplo ac谩 en La Matanza se hicieron tres barrios y tenemos inclusive seis hect谩reas que hemos comprado hace poco para hacer all铆 una granja para atender los chicos adictos sin ninguna ayuda del Estado禄.

芦Inclusive la organizaci贸n paga los velorios de los compa帽eros que son miembros y cuando muere una familia de un compa帽ero de la organizaci贸n se ayuda econ贸micamente para los velorios禄. Frente a tal estrctura, Alderete dice: 芦Por eso nosotros cada 45 d铆as tenemos reuniones nacionales para tomar decisiones, porque as铆 funciona una organizaci贸n democr谩tica. Bueno, eso tiene un costo la organizaci贸n garantizar los viajes estad铆a el funcionamiento de la reuni贸n de tres d铆as as铆 garantizamos que cada delegado de provincia pueda estar en esa reuni贸n para decidir禄.

芦Nosotros nos autofinanciamos y tenemos un proyecto colectivo, no vamos a aceptar que quieran hacer pasar como algo negativo y tenemos cada cosa para demostrarlo. Tenemos de vida 28 a帽os como organizaci贸n pol铆tica y aparte es una organizaci贸n pol铆tico sindical porque tambi茅n hay compa帽eros miembros de nuestra organizaci贸n que dirigen gremios estatales municipales privados. Tenemos presencia en las tres centrales sindicales en la dos CTA y en la CGT porque tambi茅n manejamos algunas plantas fabriles. Bueno, por lo tanto eso requiere un movimiento como cualquier sindicato como cualquier instituci贸n como cualquier este somos claro en eso. A nosotros no nos financia nada nadie porque queremos tener independencia econ贸mica para tener independencia pol铆tica como la que tenemos. En la conferencia de prensa yo voy a permitir que me pregunten lo que quieran porque en todo tenemos explicaciones que son contundentes.