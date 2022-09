–

De parte de Nodo50 September 18, 2022 172 puntos de vista

, el 12 de noviembre de 2015, se escribi贸: 鈥淓l arte es un instrumento para hablarle a la gente de lo injusto鈥, asegur贸 en Ecuador el cineasta chileno Miguel Litt铆n, al presentar su m谩s reciente pel铆cula, “Allende en su laberinto”. La obra narra las 煤ltimas horas en la vida del presidente chileno , quien se suicid贸 el 11 de septiembre de 1973 para evitar ser capturado por los organizadores de un golpe de Estado que sumi贸 al pa铆s en una dictadura militar durante 16 a帽os.

鈥淗asta la 煤ltima gota de suspiro que tenga en la vida seguir茅 luchando mediante el cine, que es lo 煤nico que s茅 hacer鈥, asever贸 el director de 70 a帽os, defensor a ultranza del Movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano y uno de sus fundadores. 鈥淓ste filme lo hice porque era una deuda con mi historia, con Chile y con Am茅rica Latina: Allende es el mayor aporte que Chile le puede entregar al mundo鈥, sostuvo. Seg煤n el director, su objetivo fue contar la historia de un ser humano, el Allende que 茅l conoci贸, el hombre que ve铆a todos los d铆as, y para esto adem谩s apel贸 a la memoria de muchos, se pas贸 a帽os entrevistando a los sobrevivientes del Palacio de La Moneda, sede del gobierno, en aquel momento. 鈥淟os hechos que est谩n en mi pel铆cula podr谩n cuestionarse pero no se pueden negar鈥, sentenci贸 el realizador.

El filme recrea una historia y un imaginario con una sucesi贸n de grandes primeros planos o 鈥渂ig close up鈥 la mayor parte del tiempo, pero Litt铆n insiste en que ve la vida as铆 y esa historia en particular. A esto suma el hecho de haber filmado la obra en Caracas, por lo cual su escenograf铆a no pod铆a ser lo externo al Palacio. 鈥淢i escenograf铆a eran los rostros de los personajes, entonces fue una forma de contar la historia un poco m谩s personal, porque lleva un cierto nivel de poes铆a y de abstracci贸n el hecho ver la historia a trav茅s de los ojos de otra gente y para eso necesit茅 hacer primeros planos, a los que yo no le tengo miedo鈥, coment贸. Litt铆n incluso admiti贸 actores no profesionales en varias escenas porque dice ser capaz de trabajar con quien tenga al lado, solo le importa transmitir la veracidad de los sentimientos.

Cuenta que fue mucho m谩s enamorado de lo que aparece en la pel铆cula, pues era imposible que pasara una mujer hermosa frente a 茅l y se quedara callado, y si hab铆a una flor se la regalaba, eso lo vio con sus propios ojos un d铆a en el Palacio de la Moneda y decidi贸 incluirlo en el testimonio f铆lmico. A pesar de algunas cr铆ticas, el realizador pregunta por qu茅 creer que el 11 de septiembre de 1973 el presidente iba a solo a tirar tiros y dejar de ser el caballero galante que siempre fue.

El director dos veces nominado al Oscar y galardonado con varios Premios Ariel, entre otros, dice no querer competir m谩s en ning煤n certamen porque los premios desvirt煤an la verdadera raz贸n del cine, que es la fiesta de mirar pel铆culas diversas. As铆 que el pr贸ximo mes de diciembre presentar谩 su nueva pel铆cula en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano que cada a帽o se celebra en La Habana, Cuba, pero fuera de concurso.

Tras tantos a帽os de experiencia profesional, siente el cine como un medio de expresi贸n y un deber, su retrato de Allende despierta ternura, confianza, fuerza, y el final -anticipado l贸gicamente por el espectador- tiene un matiz de regalo tal vez al valiente luchador, al amigo. En medio de la confusi贸n y el nervio, del humo y la destrucci贸n, unos hombres armados le pasan por al lado a un cad谩ver, uno de los tantos que habr铆a en La Moneda aquel d铆a, solo unos instantes despu茅s alguien en el filme y el p煤blico se percata de que ese cad谩ver, uno entre tantos, es Allende. Descend铆a de una familia aristocr谩tica, pero desde joven se apeg贸 al ideario socialista, y Litt铆n subraya en el filme su agrado por mezclarse con el pueblo, como alguien m谩s, y cumplir los designios populares a conciencia. Allende s铆 sab铆a por qu茅 mor铆a, no era inocente, era culpable de querer que seamos m谩s libres, asever贸 el extraordinario cineasta.