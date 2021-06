AllPrivilegeNoStyle: 4 de junio, acción online contra los vuelos de deportación de PrivilegeStyle

–

#AllPrivilegeNoStyle: 4 de junio, acci贸n online contra los vuelos de deportaci贸n de PrivilegeStyle

Os animamos a participar en la acci贸n online del 4 de junio contra Privilege Style organizada por No Borders Assembly, en el marco de una campa帽a en contra de los vuelos de deportaci贸n que se est谩s produciendo desde Alemania a Afganist谩n. #AfghanistanNotSafe #AllPrivilegeNoStyle. M谩s informaci贸n al final de este post, y, el mismo viernes 4 de junio, una gu铆a de participaci贸n en el sitio web de No Borders Assembly.

Privilege Style (https://www.privilegestyle.com/) es una compa帽铆a de charters espa帽ola, con base en Mallorca, que aunque no opera, en la actualidad, vuelos de deportaci贸n desde Espa帽a, es uno de los operadores de referencia de vuelos de deportaci贸n desde pa铆ses europeos como Reino Unido, Austria o Alemania. Ha sido responsable de vuelos de deportaci贸n especialmente controvertidos, como por ejemplo vuelos de deportaci贸n desde Reino Unido a Jamaica (deportaciones de la generaci贸n Windrush) o vuelos a Afganist谩n (destino no seguro). Corporate Watch elabor贸 en diciembre de 2020 un perfil muy detallado de la compa帽铆a, que puede consultarse aqu铆 (en ingl茅s).

[# D脥A DE ACCI脫N EN L脥NEA contra PRIVILEGE STYLE]

Viernes 4 de junio // twitter 鈥 facebook 鈥 instagram

Dentro de unos d铆as (el 5 de junio) saldremos a la calle en el marco de la jornada de acci贸n nacional contra las deportaciones a Afganist谩n. Para el D铆a anterior, el 4 de junio, llamamos a apuntar a Privilege Style, la aerol铆nea ch谩rter espa帽ola cuyos aviones han realizado cada una de las 煤ltimas 9 deportaciones ch谩rter de Alemania a Afganist谩n. 隆Esta empresa se beneficia del racismo y no debe tener un segundo de paz!

隆Un谩monos el viernes para tomar todas las plataformas online de Privilege Style!

鈥 Inunda sus p谩ginas de Twitter, Facebook e Instagram.

鈥 Env铆ales correos electr贸nicos -> communication@privilegestyle.com

鈥 Deja mensajes en sus formularios de contacto en l铆nea.

鈥 Contacta con sus otros clientes: Los clubes de f煤tbol espa帽oles Sevilla FC, Atl茅tico de Madrid, Athletic Bilbao, Getafe, Villareal, RC Celta y FC Porto.

El pr贸ximo vuelo de deportaci贸n de Alemania a Afganist谩n est谩 previsto para el martes 8 de junio y es muy probable que Privilege Style vuelva a proporcionar un avi贸n.

驴La tarifa media que cobra Privilege Style por los vuelos de deportaci贸n a Afganist谩n? 340.000 euros por vuelo. 隆Las deportaciones a Afganist谩n son deportaciones a una zona de guerra y en medio de una pandemia!

隆Esta aerol铆nea es #AllPrivilegeNoStyle! Desenmascaremos sus negocios, bombarde茅moslos digitalmente y avergonc茅moslos.

El viernes por la ma帽ana publicaremos una gu铆a de acci贸n en nuestro sitio web // m谩s informaci贸n >>>

No pierdas de vista las redes sociales de No Border Assembly: No Border Assembly // twitter 鈥 facebook 鈥 instagram