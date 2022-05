–

De las 28.671 solicitudes emitidas por las familias madrile帽as para entrar en las Escuelas Infantiles, el Gobierno municipal ha dejado fuera a 25.489 familias. Esto significa que el 86,2% de las solicitudes han quedado sin plaza y que s贸lo 3.683 familias tienen hueco en un centro municipal, seg煤n denuncia M谩s Madrid. Desde esta formaci贸n aseguran que no hay ni una sola plaza nueva respecto al curso pasado, 鈥渁 pesar de que la cifra de peticiones crece cada a帽o鈥.

鈥淓l Gobierno de Almeida est谩 haciendo de Madrid una ciudad hostil para la crianza y para la conciliaci贸n鈥, expresa la concejala de M谩s Madrid Carolina Pulido. Pulido subraya adem谩s que no est谩 prevista la apertura de ninguna Escuela Infantil 鈥渉asta los meses previos a las elecciones del 2023鈥. As铆, y seg煤n su formaci贸n pol铆tica, las obras de las cuatro que se han puesto en marcha fueron proyectadas por el anterior gobierno, cuando el consistorio lo lideraba Manuela Carmena: Antonio Mercero (Moncloa-Aravaca); La Bruja Aver铆a-Lolo Rico (Centro), Margarita Salas (Retiro) y Parque de Ingenieros (Villaverde).

Todo en una etapa, como expresa Pulido, fundamental para el desarrollo madurativo de la infancia y para la conciliaci贸n de las familias que 鈥渟e quedan de nuevo abandonadas a su suerte. Otra vez un b煤scate la vida鈥, se queja la concejala de M谩s Madrid.

Las familias han de recurrir a las escuelas infantiles privadas que tienen un precio de unos 500 euros, mientras que las escuelas infantiles son gratis

鈥淔altan plazas p煤blicas y no ha habido planificaci贸n鈥, expresa Isabel Galv铆n, secretaria general de la Federaci贸n de Ense帽anza de CC OO, que contextualiza este aumento de la demanda en la relajaci贸n de las medidas tras la pandemia y en el aumento de empleo. 鈥淓s necesario un plan de actuaci贸n urgente porque hay una necesidad masiva de escolarizaci贸n鈥, sentencia.

Hacia la privada

Algunos barrios se ven m谩s afectados por esta recurrente falta de plazas. Es el caso de Retiro donde, la Plataforma por la creaci贸n de m谩s Escuelas 0-3 P煤blicas en Retiro denuncia que s贸lo el 2% de las familias consiguen hueco en este distrito.

En una petici贸n en change.org alertan de que en el curso 2021-2022 solamente 115 ni帽os y ni帽as han entrado a formar parte de las escuelas p煤blicas municipales del distrito. Situaci贸n que saben que se repetir谩 este a帽o, ante la ausencia de construcci贸n de ning煤n centro nuevo. Estas familias denuncian que, en este contexto, han de recurrir a las escuelas infantiles privadas que tienen un precio de unos 500 euros, mientras que las escuelas infantiles son gratis.

Pulido insiste en que las becas no son la soluci贸n para paliar este problema ya que no llegan a todas las familias. La concejala precisa que, si tomamos como referencia las becas concedidas en este curso, no han llegado a cubrir ni a 1.700 familias, una cifra muy alejada de las 25.000 que en este curso no tendr谩n plaza.

鈥淟as plazas privadas est谩n concebidas para las familias con m谩s poder adquisitivo. Se promueve un modelo que sale adelante gracias a la explotaci贸n鈥

Para Galv铆n, la derivaci贸n del alumnado hacia la privada, ahonda en un modelo en el que se precarizan las condiciones laborales de las educadoras. 鈥淢uchas compa帽eras est谩n cobrando el salario m铆nimo y est谩n peleando por la no absorci贸n de completos en ese salario m铆nimo鈥. Por otro lado, insiste en que el sistema de becas no es suficiente. 鈥淟as plazas privadas est谩n concebidas para las familias con m谩s poder adquisitivo. Se promueve un modelo que sale adelante gracias a la explotaci贸n鈥, alerta.

