–

De parte de SAS Madrid October 14, 2021 42 puntos de vista

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, Jos茅 Luis Mart铆nez-Almeida, ha asegurado este mi茅rcoles que volver铆a a la ley del aborto de 1985, como intent贸 en 2013 Alberto Ruiz-Gallard贸n, entonces ministro de Justicia, y que le cost贸 su dimisi贸n despu茅s de que el Gobierno de Mariano Rajoy reculase y se negase a seguir adelante con la reforma por la presi贸n social de las mujeres. Almeida considera que aquella fue una promesa incumplida por el PP que ha llevado a la formaci贸n a perder votos en las siguientes citas electorales.

“En el Partido Popular hemos aprendido la lecci贸n, y en el PP como ya hemos dicho precisamente el no cumplimiento de promesas electorales que llevaron a los espa帽oles a confiar en nosotros ha hecho que se produjera un decrecimiento de nuestro apoyo electoral y por tanto nosotros hemos tomado nota de que los espa帽oles quieren que se cumplan los compromisos electorales que uno asume y esa es la raz贸n”, ha asegurado despu茅s de ser preguntado por la informaci贸n que publica este mi茅rcoles El Pa铆s en la que se asegura que el PP derogar铆a la actual ley del aborto, aprobada hace 11 a帽os por el Gobierno socialista de Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero, aunque sea avalada por el Tribunal Constitucional.

Acto seguido, el portavoz del PP ha a帽adido sobre su posici贸n ante esta cuesti贸n: “Si usted me dice, 驴qu茅 es lo que piensa? Yo le digo, porque ya lo he dicho en p煤blico, volver铆a a la ley del 85”. En la Ley Org谩nica 9/1985, aprobada el 5 de julio de 1985, se despenaliz贸 el aborto inducido en tres supuestos: riesgo grave para la salud f铆sica o mental de la mujer embarazada (supuesto terap茅utico), violaci贸n (supuesto criminol贸gico) y malformaciones o taras, f铆sicas o ps铆quicas, en el feto (supuesto eugen茅sico). La ley de plazos del Gobierno de Zapatero lleg贸 en 2010 y el PP la recurri贸 ante el Constitucional, que a d铆a de hoy no se ha pronunciado sobre esta cuesti贸n.

Almeida tambi茅n ha aplaudido “que los m茅dicos tengan la objeci贸n de conciencia garantizada” as铆 como ve “muy bien que cada m茅dico pueda decidir en conciencia”.

Tambi茅n la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D铆az Ayuso, se ha pronunciado este mi茅rcoles sobre la interrupci贸n voluntaria del embarazo en otras pol茅micas declaraciones. Ayuso ha defendido que PSOE y Podemos tratan el aborto como “una fiesta o una celebraci贸n” y ha llegado a afirmar que debe ser una decisi贸n que se tome una vez y no “cuatro veces como hacen muchas” mujeres, pese a que solo el 3% de mujeres ha pasado por esa cifra de interrupciones voluntarias del embarazo.

La presidenta madrile帽a ha defendido el aborto aunque con matices. “Tiene que ser legal, seguro, pero poco frecuente”, ha insistido. Ayuso ha defendido que la administraci贸n tiene que garantizar que las mujeres puedan interrumpir su embarazo si as铆 lo desean, pero la realidad es que la Comunidad de Madrid deriva a centros privados y religiosos a las que optan por esta opci贸n.

Enlace relacionado ElDiario.es (13/10/2021).