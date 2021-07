–

De parte de La Haine July 7, 2021 35 puntos de vista

Desde la llegada del PP al ayuntamiento, al igual que sus antecesores, siempre han gobernado para beneficio de una minor铆a privilegiada, discriminando a los barrios obreros y a las clases populares.

Con la entrada de Vox al ayuntamiento, la derecha se ha quitado la careta 鈥渄emocr谩tica鈥 con la que se hab铆a disfrazado desde la llamada 鈥渢ransici贸n鈥 y ha mostrado su verdadero rostro: heredera y continuadora del franquismo m谩s radical y corrupto.

Los privilegios econ贸micos se han tornado tambi茅n en privilegios pol铆ticos con la imposici贸n del discurso fascista de Vox en las actuaciones de las instituciones municipales, visibilizando con el dinero de todas las almerienses la ideolog铆a fascista que, aunque ocultada por intereses electorales y pol铆ticos, siempre ha estado presente.

El pasado 2 de julio, el pleno municipal aprobaba una moci贸n de Vox al contar con el apoyo del PP, en la que se propone recuperar la celebraci贸n 鈥渢radicional鈥 del 26 de diciembre, conmemoraci贸n de la conquista de Almer铆a por las tropas cristianas.

El portavoz de Vox, en un alarde de fascismo sin complejos, hablaba de los 鈥渧alores cristianos鈥 como los propios de la sociedad almeriense, en un ejercicio de cinismo y de desmemoria, olvidando a miles de ciudadanos que no profesan la f茅 cat贸lica. Para Vox y el PP, s贸lo se puede ser 鈥渆spa帽ol鈥 si se es cristiano. El c茅lebre historiador Am茅rico Castro, refiri茅ndose a la 茅poca de la conquista cristiana de Andaluc铆a dec铆a: 鈥渟er espa帽ol es no ser musulm谩n鈥, como referencia al racismo y la xenofobia de Estado que inspir贸 la conquista. Nosotras a帽adimos a la frase de Am茅rico Castro que ser espa帽ol es no ser musulm谩n, ni jud铆o, ni ateo, ni agn贸stico, ni siquiera cristiano si no se aceptan los dogmas y la autoridad de la 鈥渟anta iglesia cat贸lica鈥.

La aprobaci贸n de la citada moci贸n supone que con el dinero de todas se va a celebrar una 鈥渇iesta鈥 con un marcado car谩cter ideol贸gico que no representa a la mayor铆a social de Almer铆a, y que en esencia pone sobre la mesa los valores ideol贸gicos del espa帽olismo: unidad pol铆tica, religiosa y cultural de todo el territorio incorporado al Estado espa帽ol por conquista militar; militarismo鈥 Y todo ello envuelto en la caduca ideolog铆a nacional-cat贸lica que durante 40 a帽os reprimi贸 pol铆tica, cultural y econ贸micamente a la poblaci贸n de Almer铆a.

El 26 de diciembre el fascismo m谩s casposo y retr贸grado de Almer铆a, con el alcalde a la cabeza va a celebrar la conquista de Almer铆a por los Reyes de Castilla; van a celebrar el genocidio sobre nuestros antepasados, el exterminio cultural de una rica civilizaci贸n, la imposici贸n de una religi贸n, un idioma y unas costumbres que no eran las nuestras. Nuevamente la religi贸n como punta de lanza de la represi贸n policial y militar. La 鈥渢riada鈥 de curas, pol铆ticos y militares nuevamente amenaza nuestra convivencia mediante la exclusi贸n de las mayor铆as sociales que no aceptan el nuevo orden nacional-cat贸lico.

Y para justificar la 鈥渃elebraci贸n鈥, mienten y manipulan la historia. Una historia creada e inventada para justificar el genocidio cometido sobre el pueblo andaluz. Aquellas 鈥渕oras鈥 y 鈥渕oros鈥 no eran extranjeros en Almer铆a; eran la poblaci贸n aut贸ctona que ocupaba esta tierra desde los primeros procesos civilizatorios que se conocen. Extranjeros fueron los militares, curas y funcionarios que llegaron a nuestra tierra para someter, expoliar y explotar a nuestro pueblo.

Esta 鈥渃elebraci贸n鈥 da la espalda a la realidad social de Almer铆a: multireligiosa, multicultural y multi茅tnica, que lejos de suponer un problema, es una oportunidad de enriquecimiento cultural y econ贸mico. Aquellos que quieren devolver a Almer铆a a la Edad Media, a la inquisici贸n, a las leyes de 鈥渓impieza de sangre鈥, a las deportaciones por motivos religiosos鈥 Nos van a tener enfrente con la firme decisi贸n de no dejar pasar al fascismo. Nos va el futuro en ello.

NACI脫N ANDALUZA har谩 un llamamiento p煤blico a todas las organizaciones democr谩ticas de Almer铆a: partidos, sindicatos, asociaciones culturales, deportivas鈥 Para frenar la deriva fascista de este ayuntamiento, para denunciar la ideolog铆a de odio que pretenden inculcar en la poblaci贸n almeriense y para impedir que una celebraci贸n que ataca a la convivencia de la ciudad, a la raz贸n, a los derechos de las minor铆as, que sumadas todas, son la gran mayor铆a social de Almer铆a, una mayor铆a social excluida de las pol铆ticas municipales; un franquismo sin Franco pero con los mismos curas, pol铆ticos y militares.

Asamblea local de Naci贸n Andaluza 鈥 Almer铆a.

En Almer铆a, a 5 de julio de 2021.