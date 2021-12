–

De parte de La Haine December 16, 2021 77 puntos de vista

Almudena Grandes se declar贸 izquierdista, republicana y anticlerical, en otros tiempos, impulso emblem谩tico que unir debiera en reniego del vasallaje lanz谩ndose al abordaje cag谩ndose en su excelencia. Es decir, que de no haber expuesto, defendido y argumentado la coletilla <<por la convivencia y frente a la crispaci贸n>>, ser铆a como definirse trino del comunismo o en su escala mayor del marxismo-leninismo. Al no existir dicha trinidad vigente ni partido en disposici贸n de credibilidad gubernamental vincula su 铆mpetu pol铆tico a la pertenencia te贸ricamente m谩s all谩 del voto en Izquierda Unida. Impulso que abraza el poder vigente establecido ajeno al trino del izquierdismo en pos del d煤o m谩gico por la convivencia y frente a la crispaci贸n.

Del por qu茅 luchamos

Responde a la contradicci贸n que predispone a asumir, el todos somos parecid铆simos, lo que en este caso a la escritora la permite dar un paso al frente protegida en las propias instituciones ampliando riendas a la historia para poder pasar p谩gina. Para ello, seg煤n las voces provenientes del milagro de la comunicaci贸n <<inicia una empresa de aliento monumental>> rompiendo el silencio de los abuel@s sobre aspectos de la etiquetada como ‘posguerra’, que se desencadenan, como la gran mayor铆a del pueblo supo y hoy sabe a trav茅s de las mil fuentes diferentes en pluma de los que lucharon. Muchas fueron las denuncias reflejadas en libros, revistas culturales y pol铆ticas; muchas las poes铆as y canciones que corrieron de boca en boca del interior al exilio desde el final de la contienda hasta la muerte del verdugo que hip贸critamente llamaron a帽os de posguerra (Salvo que otras intenciones se tenga en no creer nada de lo escrito y denunciado), y para muestra de dicha evidencia de conocimientos sirvan los meses de lucha y espera de la muerte del Caudillo con ese estallido final emblem谩tico explosivo desde todos los pueblos y casas, desde todos los pa铆ses de exilio, desde todos los partidos y fuerzas del mundo que se unieron a la celebraci贸n de forma f铆sica y por comunicados). Consecuencias de ‘posguerra’ predominantemente mordaces tratadas por los escritores de la dictadura como borr贸n de un plumazo, y cuenta nueva, sobre enciclopedias y libros, desde el parvulito abrazado como un abanico hasta llegar a la universidad implicada con el 鈥渟ilencio de los corderos鈥 sobre el genocidio causado y retroceso social aferrado en todas profesiones, incluido los avances cient铆ficos y culturales desarrollados en todos los campos y todo concepto de vida diaria hasta entonces (y despu茅s de), basado en la explotaci贸n esclavista y marginaci贸n m谩s escalofriante entre hambrunas, hacinando prisiones y sumando condenas de muerte, asesinando en las calles, casas y montes de manera 鈥渓egal鈥, e ilegal, con la ley del verdugo y tambi茅n la ley de la falange callejera junto al somat茅n, apuntalando el golpismo sobre el podio del honor, hasta m谩s all谩 de su muerte junto a la iglesia inseparable como u帽a y carne del r茅gimen, donde los confesionarios y el terror de su presencia por las casas y calles impon铆a sumisi贸n y obediencia a la que unieron para mayor presi贸n una virgencita de puerta en puerta alumbrando al Se帽or en resignaci贸n de hambrunas, epidemias y enfermedades, p茅rdida de hijos y robo de 茅stos en c谩rceles, maternos y hospitales incluidos el de muchas criadas de las casas del se帽orito presionadas para que 鈥渘o se enterara nadie鈥, pues ser铆an expulsadas con malos informes de vuelta a su pueblo, deshonradas (por el se帽orito), en el mejor de los casos ante sus novios y familias, que de no interesar a la se帽ora de su ‘Se帽or’ el bastardo, obligaba a entregar a la Inclusa con 鈥渟anos consejos para no terminar en la hoguera鈥.

Esto y m谩s entre abusos de poder militar de orden represivo en uni贸n a cientos de pistoleros de la Europa nazi, viviendo a sueldo y al mismo comp谩s de la siniestra Guardia Civil, para mayor refuerzo de falangistas espa帽oles entre destacados pistoleros coordinados por sombras en la oscuridad, asentados entre asesores de la misma condici贸n, institucionalizados hasta m谩s all谩 de la desaparici贸n del dictador; su mantenimiento e integraci贸n social remunerada hasta nuestros d铆as con todos los derechos 鈥渃omo uno m谩s鈥 y con una descendencia asentada de por vida desde todos los frentes del fascismo italiano, guardia mora mercenaria y alemanes, hasta ingleses, franceses, norteamericanos dando cuerpo a una 鈥減osguerra鈥 de servicios mixtos secretos pistola al cinto desatando una represi贸n sin parang贸n peor que los tres a帽os de resistencia antifascista republicana, en desigualdad b茅lica (Siguen algunos ya cada vez menos pero con una descendencia fornida totalmente integrada incluso con cambios de apellido algunos de ellos haci茅ndose pasar como militantes dentro de la izquierda). Paso a paso fueron asentando la muerte ‘inevitable’ imponiendo los fundamentos del falangista caudillo sobre la v铆a un谩nime de clase, atando todo bien atado sobre la Europa liquidacionista inmovilizando todo movimiento ajeno a sus estamentos. Achantando llega la muerte de Francisco Franco Bahamonde; no as铆 la muerte del dictador, pues el franquismo qued贸 asentado apuntalado en santa alianza que millones y m谩s millones cost贸 a las arcas de la que ser铆a ‘nueva Espa帽a’. Y salvo para los videntes de su propio futuro medi谩tico, inmediato, lleg贸 imponiendo una transici贸n intransitable y represiva que impidiera e impidi贸 y de qu茅 manera, la revoluci贸n pendiente reconstituyendo como base la Rep煤blica. Sobre la que legitimaron a los criminales golpistas mostrando al mundo lo contrario (que a quienes legalizaban era a los partidos de izquierda prohibidos m谩s de cuarenta a帽os). Cuando en realidad, eran ellos, los que se legalizaban junto a su ya Estado de derecho, monarqu铆a y constituci贸n, militares, cuerpos represivos en general y l铆deres fascistas para un mejor control de la bancanacional unida al imperio mundial, con sus bases militares estrat茅gicas y nucleares, que junto a otro imperio m谩s peque帽o a sus 贸rdenes, europeo en sus garras, dominan y gobiernan desde dentro para mejor asentar de por vida el capitalismo y neoliberalismo contra la 鈥淓spa帽a鈥, rebelde y profunda que nunca se dobleg贸 (驴posguerra?).

Y, ahora s铆, no queda otra a los pueblos y culturas que en ella habitan, y para hacer m谩s eficaz extorsiones y maniobras, el imperio europeo suelta las marras blanqueando sus nazis, para que sus s煤bditos masivos cabalguen como Pedro por su casa; el gringo se suma y abarca formas m谩s amplias determinando la vida diaria. Todos a una, y una vez m谩s, con el mismo instinto en dominio pol铆tico e inter茅s empresarial se dio paso a la farsa en transiciones y revoluciones florecidas en inter茅s del capital con todas las instituciones incluidas que formaron parte de la contienda golpista de estado, que aport贸 un dictador a la historia con la ayuda incondicional de la Europa nazi criminal. Y ahora vendr铆a la pregunta del por qu茅 luchamos -驴Por qu茅 luchamos?- Dicho de otra manera, para qu茅 servir铆a luchar si no sirve siquiera para cambiar los cimientos de nuestra ‘casa’ desde donde penetran y robustecen las instituciones fascistas; acaso la palabra luchar, hoy, y desde la 鈥渢ransici贸n鈥, es capricho 鈥渋ntelectual鈥, para sentirnos 鈥渕谩s 煤tiles鈥, a qui茅n, a la sociedad?. Posiblemente Almudena Grandes ha sido una de las mejores escritoras dentro de su generaci贸n, muy medi谩tica eso si, pero posiblemente. Ahora, compararla con el hasta (ahora) grande entre los m谩s grandes e inolvidable Benito P茅rez Gald贸s, desde todo punta de vista es atrevida y fr铆vola la comparaci贸n. Algo no va en el ajuste preconcebido cuando la alarma salta. Ni quisiera podr铆a 鈥渏ugar鈥 a coquetear en sinton铆a a agradar pues hasta donde mis conocimientos aterrizan, compararla con la obra del otro entra帽able optimista y vital J. Sender, o majestuoso en peculiaridad y rimbombancia sarc谩stica culta, con pies sobre el drama que reivindic贸 la cultura contra la ignorancia, Max Aub, tan cercano de alguna manera a ese humor pol铆tico de principios sin olvidarse ni del gato que simboliza la aportaci贸n al esperpento en Valle-Incl谩n, y pienso, m谩s all谩 de ofender el <<campo de las izquierdas hoy tan floridas a nivel gubernamental>>, que para nada supera la dramaturgia y m谩s all谩 de ella como poeta Federico Garc铆a Lorca el 鈥渕uy reconocido鈥, y sin valorar realmente en profundidad su inteligencia impresa hoy mediatizada de esa manera, ajena, a la causa de sus noches y d铆as que alumbraron su talento posicionado entre los vivos que nunca mueren. Por ello, su gran obra, seguir谩 persiguiendo eternamente como la desgarrada de M. Hern谩ndez gracias a sus vitales rasgos impresos de escritura y met谩fora incuestionable sin que puedan (jam谩s lo conseguir谩n sus se帽or铆as dem贸cratas por m谩s que los utilicen), ocultar el pretendido fusilamiento a la civilizaci贸n vidente de ideas cultas entre los m谩s cultos del mundo deliberadamente enraizada a la libertad del alumbramiento contra la ceguera.

Aportaciones no solo en hito literario vanguardista vinculado a hechos y secuencias vitales de la vida real (como P茅rez Gald贸s, no solo en sus Episodios Nacionales, sino en toda su extensa y emblem谩tica sin parag贸n obra) sin olvidar a qu茅 clase pertenec铆an la que sent铆an y ensalzaban ajenos a toda imposici贸n medi谩tica. Es mucho a su favor del que de todas ellas y ellos se pod铆a hablar como Concepci贸n Arenal, Clara Campoamor, Victoria Kent, Margarita Nelken, M陋 Teresa Le贸n… No trato de comparar, lejos de ello; si no de poder responder a la gran bofetada que se impone como clavada en la historia en un antes y despu茅s para est铆mulo de la 鈥渄emocracia鈥 (sobre la agon铆a de 茅sta) marcada en pandemia y 煤ltimos d铆as de 2021 pretendiendo brindis al siglo, de luces, y no sombras, en que las garras tenebrosas lo tienen cincelado. Claro que hoy la ignorancia a falta de inteligencia (por inter茅s ideol贸gico) brinda a la imprudencia desatino en falsa libertad. Quiz谩, la falta de madurez pol铆tica y formaci贸n cultural e hist贸rica todo lo permita; quiz谩, hasta su exceso atrevimiento no sea por casualidad y que las cosas no solo no funcionen ni siquiera la ense帽anza universitaria; quiz谩, pues la ignorancia, a la larga ayuda, trata de crear 煤tiles pr谩cticos y no cient铆ficos; quiz谩, para mejor brindar con champ谩n la farsa como ciencia encadenada al milagro 鈥渁mericano鈥; quiz谩, a forma de bautizar como potencia mundial sanitaria al siglo XXI encajonado en sus riendas como esplendor de la ‘Espa帽a culta posFranco’; quiz谩, donde todos y cualquiera gracias a la ‘comunicaci贸n de los milagros en v铆a pac铆fica y frente a la crispaci贸n como ciencia’; quiz谩, hasta el m谩s mediocre fascista y analfabeto pol铆tico como dir铆a Bertolt Brecht, pueda llegar a Dios, ministro, presidente y lo que al 鈥渃apricho鈥 se le antoje como escritor, cantante, poeta, mon谩rquico o falangista; quiz谩, es posible, para que el sistema capitalista proceda, procree y funcione; quiz谩, como redentor, para que la acci贸n de las riendas rigen al ladr贸n de los milagros en los reyes magos como en 茅poca feudal ya que seg煤n los ‘doctorados’ que rigieron la mod茅lica transici贸n ‘pretendieron cuestionar el fin de las matanzas y hacinamientos de sus mazmorras’ pues la tinta con sangre entra; quiz谩, para que el sistema mantenga firme sus garras entre grandes magnates y rectores no doctorados en ciencia, pues, 驴qu茅 es eso, en realidad, comparado con la p贸cima del tintero?. No, hombre no, quita pa` ya… tu ser谩s mi progenitor, mi yo, mi Espa帽a impera, mi democracia y mi todo; gracias al cambalache de la bancanacional e internacional que para eso triunf贸 la inquisici贸n y la santa cruzada adem谩s de Isabel la Cat贸lica; solo as铆 habr茅 triunfado yo y sobrevivido a todos los muertos qu铆a. No, no voy a hablar m谩s all谩 de lo que a mi misma merece un respeto. Est谩n escribiendo y hablando mucho ya los que brindan por el milagro de la comunicaci贸n que asienta el principio de <<todos los seres humanos somos b谩sicamente parecid铆simos>>.

Pero ya ven, soy incorregible, siempre me pregunto para poder yo responderme y en ello quiero yo aclararme -驴por qu茅 si tan parecid铆simos somos han metido en la c谩rcel a muchos seres de familias pobres por robar una gallina o un pan para alimentar a sus hijos; por qu茅 se desahucia, echando a la calle a familias enteras y se mata indigentes por protestar y perder el control 鈥渃uerdo鈥; por qu茅 se despide del trabajo as铆 porque s铆, dejando sin recurso alguno para cuanto menos comer junto a sus hijos y poder pagar su vivienda (y sobre todo), y por encima de todo; por qu茅, al Rey em茅rito, y, es solo un ejemplo, podr铆a ser cientos entre otros no menos corruptos y ladrones que 茅l que en las instituciones constitucionales abundan; lo conservan en alcanfor, como a Franco, alargando su vida de dem贸crata intocable al que hizo millonari@s a todo degradad@ a servicio personal exclusivo, con dinero de las arcas del Estado, y no por donaciones personales como si de una subasta se tratara, para que pudiera dormir a pierna suelta del lado como dir铆a la iglesia ‘pecaminoso’, pero trat谩ndose de un campechano claro, la bula de la Santa Cruzada le concede el derecho al beneficio sin rendir cuentas (ni por cuentas bancarias) ni pinga de pingo alguna por podrido y mohoso de avaricia y vicio que el ladr贸n en cuesti贸n se encuentre? La madre de Frankenstein fue el 煤ltimo libro que present贸 la escritora madrile帽a (parece que queda otro por editar); se trata de los ”Episodios de una guerra, que relatan 25 a帽os de posguerra desde 1939 a 1964” que en palabras de la propia escritora asienta <<Tuve la suerte de encontrar un proyecto que se fusion贸 con un tema moral: que fue contarlo desde el punto de vista de los resistentes al franquismo que nunca se hab铆a hecho en mi pa铆s>>. No se si se han escrito ”Episodios”, como los llama Almudena, pero s铆 sabemos que se han escrito muchas novelas, muchos testimonios, biograf铆as, an谩lisis hist贸ricos y m谩s de esa 茅poca por cientos: <<Y tambi茅n contarles a los espa帽oles cu谩nta gente se jug贸 la vida en Espa帽a. Las voces han sido silenciadas porque as铆 lo hizo la propia historia>>. (驴隆As铆 lo hizo la propia historia!?) No se si lo que se ha perdido -seg煤n lectura en los medios y TV- adem谩s de a una escritora ha sido <<a una gran revolucionaria>>. Lo que si recuerdo, y eso no se me olvida, que ha estado escribiendo columnas o art铆culos durante mucho tiempo en el informativo que para mi no merece respeto alguno como el diario proyanqui 鈥淓l Pa铆s鈥, y como tertuliana en la Cadena Ser y Onda Cero; que votaba a Izquierda Unida y que apoyaba a Zapatero adem谩s de gran amiga del 鈥渞ojer铆o鈥 a la madrile帽a, que hacia declaraciones contra ETA y que de alguna manera justificaba la militancia y activismo de su hija Elisa en Falange Espa帽ola.

No, no voy a compararla con Benito P茅rez Gald贸s, ni modo alguno, me niego a ello; ni con los grandes escritores de la Rep煤blica porque a la escritora o escritor, no lo hace solo que escriba ‘apetecible’, para yo poder estimar o reconocer, pues en ello va fundido su pensamiento propio, y no mercenario, de un sistema que nos diezma d铆a a d铆a como personas desnaturalizando como clase. Es cierto que no se mucho de su vida, pero s铆 lo suficiente para saber lo que todo eso significa en perfil de una persona que dijo sentirse anticlerical, republicana e izquierdista. O sea, m谩s all谩 de la propia izquierda, salvo que se trate de escenificar una parodia de carnaval para fomentar la ‘comunicaci贸n por la convivencia y frente a la crispaci贸n’. Es posible, quiz谩, 驴por ello apoy贸 la libertad?, eso s铆, de Otegi, y para que no quedaran dudas, vamos, todo dentro del orden democr谩tico de la monarqu铆a parlamentaria que tanto alaban sus m煤sicos preferidos ‘a la madrile帽a’. Fue a 脕ngeles Diez la que le铆 sobre los intelectuales de izquierda al servicio de la legitimaci贸n b茅lica decir <<Algunos de estos intelectuales enarbolaron el 鈥淣o a la guerra鈥 contra Iraq en el 2003, sin embargo, desde el inicio de las llamadas 鈥減rimaveras 谩rabes鈥 tocan en la misma orquesta que sus gobiernos llamando al derrocamiento del tirano B. Al-Assad y a la Transici贸n democr谩tica en Siria; incluso hay quien reclama la intervenci贸n militar de Occidente como la novelista Almudena Grandes: ”Al fondo est谩 El Asad, un dictador, un tirano, un asesino en serie que resultar谩 el 煤nico beneficiario de la no intervenci贸n”. Cuando Almudena Grandes, dijo eso, sent铆 verg眉enza ajena. No, no es en absoluto c贸modo sentirse fuera de sinton铆a con una persona que supuestamente viene de una opci贸n pol铆tica que deber铆a conmover al m铆nimo respeto si no al reconocimiento. Lo siento, no tengo remedio, y mi dignidad me empuja; la cosa se agrava al o铆r de la escritora su argumento en favor de la memoria hist贸rica decir <<Cuando se muri贸 Franco, la consigna que se emite es hay que olvidar para progresar. Espa帽a es el 煤nico pa铆s de Europa que no tiene una pol铆tica de memoria. Hay que dar vuelta la p谩gina, claro, pero primero hay que leerla>>. Si se refiere a los gobiernos que ha habido, desde la muerte de Franco, una verdadera Memoria Hist贸rica a煤n no existe; s铆 ha existido en amplias capas de la sociedad desde el inicio de la guerra contra el fascismo hasta nuestros d铆as. Hay que dar vuelta a la pagina (nos dice la escritora), si damos vuelta a la p谩gina matamos la Memoria, o dicho de otra forma, en que sentido, para pasar p谩gina y seguir leyendo, o para empezar a cavar ‘estrategia democr谩tica’ sobre el fondo m谩s profundo de las mil formas de matar que dio el genocidio, asesinando adem谩s de un pueblo inocente, a todo rector rojo, cient铆fica y fil贸sofo, l铆deres de la clase obrera y profesorado universitario junto a maestr@s de escuela de una pedagog铆a jam谩s conseguida hasta ahora, talentosos escritor@s, artistas y poetas entre cientos de ejemplos.

En cuanto a la posguerra y la transici贸n en que gira pr谩cticamente toda la obra, afirma que la cultura oficial que ha adquirido mayor difusi贸n tiene mucho que ver <<Con la versi贸n silenciosa y evasiva que mantuvo la generaci贸n de los abuelos de la que se han alimentado las generaciones posteriores. Incapaces de comprender en su totalidad la historia contempor谩nea espa帽ola debido a este silencio generacional>>. Me parece aberrante la forma que tiene de culpar a los ‘abuelos’, y de c贸mo se inclina a favor de los 鈥渧encedores鈥 lav谩ndolos las mentes y manos encharcadas. Hay muchas formas de matar, de matar y ocultar; muchas las ma帽as hasta para simular dar 鈥渧uelta鈥 a la tortilla, y en eso nadie mejor para ello que quien en s铆 cree que todos los seres humanos somos b谩sicamente parecid铆simos tanto que hasta pudiera yo confundir a los abuelos que menciona con el General Mola o Mill谩n Astray? 驴Acaso es igual Pinochet que Salvador Allende; Jose Antonio Primo de Ribera que Miguel Hern谩ndez; la Guardia Civil y Falange que la propia Maravillas Lamberto a la que detuvieron junto a su padre y delante de 茅ste violan con 14 a帽os y a ambos fusilan tras presenciar su degradaci贸n; se podr铆a comparar por igual a Franco que a Negr铆n y a su gobierno de la Rep煤blica?. 隆NO! Y, no, mil veces no, por muchos milagros que nos ofrezca la comunicaci贸n milagrosa que la ensalza para la convivencia y frente a la crispaci贸n. 隆NO! No es lo mismo el General Francisco Beca que hace un a帽o dijo <<No queda m谩s remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta>>, que esos 26 millones de presuntos, para 茅l, rojos, hijos de puta: 隆隆NO ES LO MISMO!!.

Desde el punto de vista institucional seg煤n la escritora la Transici贸n tuvo un 茅xito sin precedentes <<Introduciendo una democracia in茅dita y ejemplar; s贸lida y real>>. -驴Tan real como la constituci贸n franquista con rey incluido, o tan ejemplar, como los Pactos de la Moncloa y el desmantelamiento de la mayor industria que arras贸 sobre todo el Estado espa帽ol como ceniza volc谩nica asfixiando miles de familias? (Y, al o铆rla, volv铆 a sentir la misma verg眉enza ajena). Pese a lo manifestado la autora opina a su vez <<A煤n treinta a帽os despu茅s de su implantaci贸n, ha resultado un fracaso en tanto a ideolog铆a para la generaci贸n sucesiva: no reconociendo las reglas del juego establecidas en los a帽os 70>>. -驴A qu茅 reglas se refiere, a las del juego pactadas con el franquismo, es decir, con alemanes y yanquis?. A pesar de ello nos dice de forma cuanto menos sarc谩stica <<Esa generaci贸n (la de la transici贸n) hizo honestamente lo que cre铆a que ten铆a que hacer>> -驴’Honestamente’, y por voluntad propia, esa generaci贸n… o esos partidos vendidos al fascismo: PSOE y el PCE, y todos los que les apoyaron, unos con el voto, otros sum谩ndose a la legalizaci贸n legitimando, franquismo y monarqu铆a de un solo golpe?. La escritora sigue invistiendo con la Transici贸n <<El gran desarrollo econ贸mico y tecnol贸gico ha incidido enormemente en la pol铆tica espa帽ola actual, al punto de confundirse entre ambas>>. -驴Desarrollo econ贸mico para quien, para las grandes empresas del IBEX, bancos, el茅ctricas…?. 隆隆B谩rbaro!! Insiste, persiste y piropea la farsa que acuartel贸 la Huelga General Revolucionaria en paso hacia la revoluci贸n posible de la coyuntura vivida en un contexto pol铆tico febril revolucionario de llegada de todos los exiliados diciendo <<Por lo menos: en Espa帽a no queda nada del franquismo, aun cuando se empe帽贸 en moldear y comprar la conciencia del espa帽ol, el franquismo no sobrevivi贸 a Francisco Franco>>. (Pero s铆, sobrevivi贸, y sigue sobreviviendo m谩s all谩 de la propia Falange espa帽ola). Franco, como materia, est谩 claro, que no sobrevivi贸 tras el 20 de noviembre de 1975; pero s铆, el franquismo, el fascismo intr铆nseco como ideolog铆a incrustado hasta en la m茅dula; s贸lo cabr铆a pasarse por los Cuartes militares, de la Guardia Civil, polic铆a, instituciones religiosas barrio a barrio pueblo a pueblo, universidades (no s贸lo del OPUS), empresas como El Corte Ingl茅s, Mercadona, Repsol, Amancio Ortega, BBVA, Banco Santander, cadenas de radio y TV, Parlamento espa帽ol…

La escritora hizo p煤blico su apoyo a Izquierda Unida adem谩s de su <<Declaraci贸n por la paz, la vida y contra el terrorismo>>. La manifestaci贸n madrile帽a 鈥渁ntiterrorista鈥 fue secundada por un comunicado que pretendi贸 ser impactante como para fulminar al contrario, o sea, a todos los que siguieron defendiendo el 5潞 Regimiento y su arrojo contra el fascismo burlando la muerte impuesta por el golpe militar?. El documento fue firmado por artistas e intelectuales aferrados al sistema mon谩rquico 鈥渄emocr谩tico鈥 como el Premio Nobel Jos茅 Saramago, el mon谩rquico Joaqu铆n Sabina, el dem贸crata de sal贸n Pedro Almod贸var, el tibio corderillo Jos茅 Sacrist谩n entre otros. Elisa Garc铆a Grandes, hija de la escritora y del director de Instituto Cervantes -tambi茅n escritor- Luis Garc铆a Montero; s铆 asumi贸 la educaci贸n e incultura (a forma de cultura) impregnada como sus instituciones de fascismo; fue la cuarta en la lista de La Falange para las elecciones del 4-M (seg煤n la agencia Servimedia), ha participado al parecer en diversos actos para la formaci贸n falangista y en conferencias publicadas en el canal del partido fascista, donde es distinguida en calidad de ‘camarada’ explay谩ndose en el an谩lisis del nacionalsindicalismo (nazi) considerando a Jos茅 Antonio Primo de Rivera como ‘pilar espiritual’. El profesor y director del Instituto cervantino dice de su hija ser <<muy pac铆fica pero muy alternativa>> (jajaja c贸mico el poeta, 驴quiz谩 ignorancia, pueda que sarcasmo afilado en navaja albacete帽a, pasota carcaje谩ndose de todo, o fascismo progre nuevas generaciones?) Almudena Grandes pareciera que siente que su hija <<Se rebelase contra la educaci贸n progresista que ha recibido en casa y se hiciera falangista>>. -驴Consternada?- Por el contrario m谩s de una foto y relaci贸n familiar muestra contento (pero eso s铆, ma帽ana nos casamos 驴no?) cuanto menos ‘comunicaci贸n’ acelerando el proceso milagroso ‘todos somos parecid铆simos’. Es extra帽o el Ser o no ser que interfiere y florece a la ‘izquierda’ 煤til al sistema, que lo mismo vale para un roto capitalista que un cosido magnate en la CIA. Ah铆 tenemos al d煤o Sabina-Serrat (sus favoritos), tan socialistas ellos, tan progres, que son capaces de ir a Latinoam茅rica a cantar canciones de Machado y Miguel Hern谩ndez, y a la vez, 隆vuelta a la tortilla, ale, hop!!! A Israel a cantarles las mismas canciones a los sionistas, que todos los d铆as masacran al pueblo palestino o sea que: ”No a la guerra contra Iraq” pero, 驴s铆 a la guerra contra Palestina?.

Otro de los ‘progres a la madrile帽a’, que me deja anonadada es V铆ctor Manuel que lo mismo vitorea a la Guardia Civil que canta la canci贸n de un comunista perseguido por 茅sta: 鈥淎sturias si yo pudiera鈥, del poeta de la generaci贸n del 27, Pedro Garfias, uno de los que contribuy贸 al lanzamiento de la revista L铆nea, fundada en 1933, colaborando a su vez, en Octubre. Garfias fue de los que lucharon a vida y muerte contra el golpe militar fascista de lado de la Rep煤blica, como comisario del batall贸n Villafranca y del batall贸n Bautista Garcet. Su nombre figura entre los fundadores de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura. Luch贸 en el frente de C贸rdoba como comisario pol铆tico en Pozoblanco y en Valencia con un cargo en el Comisariado General de Guerra; colabor贸 en el peri贸dico Frente Rojo y en las revistas Hora de Espa帽a y El Mono Azul. En 1938, le otorg贸 el Premio Nacional de Poes铆a un jurado formado por Antonio Machado, Enrique D铆ez Canedo y Tom谩s Navarro por sus Poes铆as de guerra. Est谩 claro que en la despedida a la escritora la ‘comunicaci贸n milagrosa que oferta la reconciliaci贸n nacional’ ha echo su efecto (驴隆Aleluya!?) Ah铆 estaban los que se hicieron con el cadav茅rico PSOE, Unidas Podemos e ‘intelectuales de izquierdas’ junto a la hija de la escritora (y sus camaradas de partido IU), hija y esposo ambos de la Falange Espa帽ola como de un abrazo en familia.

NOTA

Para dicha hija, casada y supuestamente independiente de la familia rebelarse contra lo establecido ‘es hacerse falangista’; que sus padres simplifican, como una manera caprichosa de llevarles la contraria (驴隆!?). Seg煤n argumentan ser todav铆a es <<Una ni帽a muy independiente. Le gustan mucho los ambientes populares. Me parece que se siente red skinhead’>>. Lo que s铆 se siente y totalmente identificada la ‘ni帽a’ es de la Falange <<Nosotros le damos dignidad al trabajo del hombre. El trabajo, para los nacionalsindicalistas, dignifica鈥 (y afirma p煤blicamente) <<Espa帽a siempre ha sido una lucha en pro de la vieja Europa cristiana y del papel que Isabel y Fernando desarrollaron en 茅l>>. Ya ven lo sencillo y simple que significa sentirse educada para llegar ser una misma, abrazar a los padres y a la vez (sin necesidad de romper ni dar vuelta a la tortilla gracias a la ‘comunicaci贸n’ que obra los milagros) ser una verdadera patriota falangista nacional; tan diferente y contraria a (‘Ellas’): Mujeres que supuestamente su madre parece que dedic贸 a partir d` La madre de Frankenstein: 鈥淎 todas aquellas mujeres que no pudieron atreverse a tomar sus propias decisiones sin que les llamaran putas鈥. (No se a que madres se refiere pues todo es relativo cuando poco o nada se especifica con tan confusa ideolog铆a). Pero lo que si sabemos es que en general, a lo que la izquierda entiende como pueblo y la derecha humilla: ‘Ellas’; a las que que la Falange, y hasta la propia iglesia las impuso el insult贸, la calumnia, acorralamiento, denuncias, las rapan el pelo para mejor escarnio y lecci贸n p煤blica fomentando su ignorancia la burla en el aceite de ricino para expandir m谩s sentido a la muerte contra la dignidad, en risa p煤blica como si de una comedia se tratara en las plazas de los pueblos de todo el Estado, de la Espa帽a nazi, a las que en miles de casos apedrean, las dan el paseo, violan y asesinaban adem谩s de quitarlas los hijos por mucho que hoy lo maquillen o hagan comedia las pel铆culas posTransici贸n. De esto y m谩s han hablado como jam谩s se habl贸 num茅ricamente entre personalidades tan variadas, escritores, historiadores, periodistas… en guerra o batalla alguna en el mundo decenas de 鈥渉ispanistas鈥 de todas las partes; miles de mujeres de la Rep煤blica, de origen obrera y campesina no solo destacadas intelectuales, hab铆a cultura y compromiso pol铆tico en todas ellas, militantes y l铆deres de partidos y sindicatos, represaliadas… que han denunciando dentro y fuera de las prisiones desfogon谩ndose como huracanes al salir de 茅stas, tomar contacto organizativo y vuelta a la militancia activa clandestina sin perdida de d铆as ni de noches recorriendo Europa, y m谩s all谩, sus denuncias en medios escritos de prensa extranjera adem谩s de revistas y peri贸dicos en lengua castellana (traducidas a otros idiomas) con eco en todo el Estado espa帽ol y Latinoam茅rica entre los exiliados de la ‘posguerra’ que se encontraban en todos los lugares, organizaciones y partidos hermanos; irrumpieron en cadenas de TV en muchos pa铆ses, las y los, m谩s clandestinos de espalda y los menos dando la cara en pantalla; mujeres como la joven militante que se fug贸 de la c谩rcel de Yeser铆as, la leonesa Mari Carmen L贸pez, del PCE(ml)-FRAP; o como otra militante de la direcci贸n del mismo Partido y Frente, Juana Do帽a, con libros maravillosos, con la que tuve el gusto de poder compartir -a pesar de su avanzada edad- momentos emblem谩ticos, tareas, objetivos y encuentros de 谩mbito internacional inolvidables, digna de un premio m谩s all谩 del si escrib铆a bien, que s铆 escrib铆a, por su denuncia, por su ideolog铆a inconfundible, su perseverancia en lucha de resistencia con dos d茅cadas encerrada en mazmorras dando luz a muchas denuncias que resalt贸 ensalzando a la Mujer y en canto a la vida, por el derecho a Ser y Vivir con dignidad propia m谩s all谩 de la amenaza de muerte permanente y personalismos; cont贸 la historia en complicidad con todas las que luchaban como ella presas, mujeres que nunca se doblegaron; a煤n vigentes sus testimonios algunos escalofriantes de todo el periodo de 鈥減osguerra鈥, por cierto, existen indefinible n煤mero de documentos, dossier, etc, de los que segu铆an luchando y nunca doblaron la rodilla, miles de miles llegados de todo el planeta exiliados y de dentro denunciaron y lucharon contra lo que de traici贸n que supuso la mod茅lica-transici贸n-democr谩tica: la de cientos y m谩s cientos de tatuados con el s铆mbolo nazi con cuchilladas en sus caras y cuerpos, j贸venes de instituto y universidad que s铆 luchaban, heridos, apaleados despu茅s de las manifestaciones por desenmascarar la trama, o como dice la escritora, por estar en contra de la <<convivencia y no oponerse a la crispaci贸n>>. Pero que s铆 se opon铆an a la crispaci贸n del orden de terror establecido que segu铆a asesinando entre bandas incontroladas y controladas por el Estado.

A煤n encerradas estas ‘bisabuel@s o abuel@s’, madres, t铆as, vecinas, camaradas… NUNCA en su gran mayor铆a, desde el inicio de la 鈥淪anta cruzada golpista鈥, dejaron de luchar ni silenciar absolutamente nada que sirviera a la denuncia, a llegar al mundo m谩s all谩 de los barrotes, muros, sacas y torturas mutiladoras. Mujeres ejemplares en militancia, desaf铆o y dignidad, cuyo espejo queda marcado entre otras obras en ‘La voz dormida de Dulce Chac贸n’, o ‘Desde la noche y la niebla de Juana Do帽a’ de la que como he dicho tuve el gusto de conocer fuera de la Espa帽a franquista. No hubo un poeta dentro y fuera, una escritora o dramaturgo, una exiliada intelectual y obrera, representante pol铆tica del gobierno de la Rep煤blica, ni pa铆ses donde se exiliaron, fundamentalmente de Latinoam茅rica que no sacaran denuncias de los hechos, que no siguieran y escribieran todo proceso ‘posguerra’; ser铆a interminable hablar de ello, y por ellos, y gracias a ellas, cabe se帽alar: 驴Ser铆amos lo que somos sin esos abuel@s (de aqu铆 y del mundo all谩 donde se entroncaron), de nuestra conciencia, sin su inagotable y magistral aportaci贸n y entrega en lucha, formaci贸n y educaci贸n de tantos de nosotrxs? 驴Se hubiera visto incluso la tan cacareada Transici贸n, tan acosada como lo fue, que cost贸 decenas de muertos y cientos de cientos de detenciones para los que quieran leer un poco de historia, escrita, si las nuevas generaciones no hubiesen seguido el legado de sus abuel@s que con tanta dignidad y conocimiento supieron transmitir sus sentimientos? 驴Hubiera sido posible dicha resistencia y cr铆tica activa en las calles en viva voz e impresa al proceso macabro posFranco, que no posfranquismo, sin esa realidad que se vivi贸 en las casas, sin esa militancia de esas abuel@s y sus descendientes que nos procedieron con su arriba parias de la tierra contra el enemigo nos manda el deber?.

La transici贸n, la m谩s ‘mod茅lica’, se forj贸 para la posteridad del fascismo al final de la contienda del golpe de estado; donde los servicios de inteligencia internacional trabajaron absoluta entrega, acomodando instituciones del lado del sol europeo tan ‘peculiar’, junto a la nueva potencia mundial del FMI, que les cubrir铆a la espalda una vez desaparecido Hitler y Mussolini. Lo que s铆 es dif铆cil ocultar a estas alturas es que muchos 鈥渃orderos鈥 hijos de padres quintacolumnistas, militares traidores, etc, hab铆an copado ya direcciones en los partidos y sindicatos, y lo que tambi茅n es dif铆cil ocultar, con tant铆simos testimonios a nuestro alcance es que ‘los abuel@s’, de las nuevas generaciones, estaban dispuestos tomar una vez m谩s tras la II Guerra mundial, la Espa帽a franquista e instaurar la Rep煤blica. S铆, es dif铆cil, muy dif铆cil, olvidar, que de esos abuel@s se ha hablado por todo el mundo m谩s all谩 de sus bocas, por su entrega en todos los campos profesionales, sus obras escritas, su dramaturgia, su aportaci贸n a las culturas donde vivieron, grandes obras, cuadros y esculturas, por su lucha antifascista contra el nazismo all谩 donde se encontraron, fuera Francia, fuera Rusia, Inglaterra, Argelia… y hasta por su comportamiento en los campos de concentraci贸n donde miles de ellos dieron la vida; no hubo en general, o muy poquitos, creo que ninguno, que no siguiera de mil formas luchando y empujando la historia hacia el futuro a帽orado.

Mait茅 Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)