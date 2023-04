–

De parte de Nodo50 April 25, 2023 113 puntos de vista

El 27 mar莽 de 2023, VOX va registrar una proposta a la Comissi贸 d鈥橧gualtat i Feminismes del Parlament de Catalunya per eliminar el finan莽ament p煤blic a l鈥橝ssociaci贸 de Drets Sexuals i Reproductius, organitzaci贸 que treballa des de 1982 pel dret a l鈥檃vortament, la universalitzaci贸 dels m猫todes contraceptius o l鈥檈ducaci贸 sexual. Parlem amb la seva responsable d鈥檌ncid猫ncia pol铆tica internacional, Almudena Rodr铆guez, sobre els 鈥済rups antig猫nere鈥 i les seves estrat猫gies globals i coordinades 鈥揳mb un pes important en l鈥櫭爉bit digital鈥 contra els drets de les dones i la poblaci贸 LGTBIQ+.



A qu猫 ens referim quan parlem de 鈥済rups antig猫nere鈥?

Ens referim a tot un conjunt d鈥檕rganitzacions que es caracteritzen per utilitzar els discursos d鈥檕di i la viol猫ncia contra el que ells anomenen 鈥渋deologia de g猫nere鈥 i contra les entitats i persones defensores d鈥檃questa suposada ideologia, que s贸n, principalment, les defensores de drets sexuals i reproductius. 脡s a dir, els drets de les dones, com el dret a l鈥檃vortament, o els de la poblaci贸 LGTBIQ+. Hi ha diferents termes per a referir-s鈥檋i des de diversos enfocaments i abordatges: grups fonamentalistes, ultraconservadors, extremistes, antidrets鈥 Espanya 茅s l鈥檕rigen d鈥檃lguns dels grups antig猫nere m茅s influents internacionalment: Hazte Oir, Fundaci贸 Provida, Abogados Cristianos, F貌rum de la Fam铆lia o la plataforma internacional CitizenGo s贸n alguns dels exemples m茅s importants.



A l鈥檌nforme 鈥淥fensiva fonamentalista a la democr脿cia: Defensores de Drets sexuals i reproductius confrontant als grups i pol铆tiques antig猫nere鈥, apunteu que el seu auge no 茅s una reacci贸 a les onades d鈥檃ven莽os feministes dels darrers anys, sin贸 que 茅s anterior.

鈥淎quests grups col路laboren estretament amb partits d鈥檈xtrema dreta que, en molts pa茂sos, han aconseguit arribar al poder i aprovar pol铆tiques contra els drets de les dones i la poblaci贸 LGTBIQ+鈥

Exacte. A partir dels anys 90 del segle passat, moment en qu猫 es van produir grans aven莽os feministes i l鈥檃provaci贸 dels actuals tractats internacionals de Nacions Unides, que reconeixen els drets sexuals i reproductius; 茅s quan aquests grups es comencen a 鈥渞earmar鈥 i a tra莽ar noves estrat猫gies. S鈥檃donen que la mobilitzaci贸 social no 茅s suficient, sin贸 que cal entrar a les institucions per marcar l鈥檃genda pol铆tica reaccion脿ria i antidrets des d鈥檃ll脿. 脡s per aix貌 que aquests grups col路laboren estretament amb partits d鈥檈xtrema dreta que, en molts pa茂sos, han aconseguit arribar al poder i aprovar pol铆tiques contra els drets de les dones i la poblaci贸 LGTBIQ+. 脡s el cas dels governs d鈥橦ongria o Pol貌nia dins la Uni贸 Europea, de Bolsonaro al Brasil o de Trump, que una de les primeres lleis que aprova, juntament amb la famosa llei de construcci贸 del mur de frontera amb M猫xic, 茅s la 鈥渞egla de la morda莽a global鈥 (Global Gag Rule), que bloqueja el finan莽ament internacional dels EUA a ONG que ofereixen assessorament o serveis d鈥檌nterrupcions volunt脿ries de l鈥檈mbar脿s o propugnin la despenalitzaci贸 de l鈥檃vortament. I a Espanya, el partit d鈥檈xtrema dreta VOX 茅s directament fundat per Hazte Oir.



Quan preneu consci猫ncia que aquests grups antig猫nere operen de manera transnacional?

Va ser l鈥檃ny 2016, quan algunes integrants de l鈥橝ssociaci贸 de Drets Sexuals i Reproductius vam participar en la Comissi贸 de la condici贸 jur铆dica i social de la dona, l鈥檈spai de Nacions Unides sobre els drets de les dones; i en una xerrada van assistir un gran nombre de joves de grups fonamentalistes a rebentar l鈥檃cte. Despr茅s ens van perseguir pels passadissos i van publicar articles nostres, amb noms i cognoms. Va ser el primer atac directe que vam rebre. Despr茅s, compartint experi猫ncies amb companyes d鈥橝m猫rica Llatina, vam veure que els atacs, les pressions i les campanyes eren similars a molts pa茂sos. Aquests grups es coordinen en l鈥櫭爉bit internacional en espais com el Congr茅s Mundial de les Fam铆lies, on participen tamb茅 partits pol铆tics de l鈥檈xtrema dreta i membres de l鈥橢sgl茅sia cat貌lica o l鈥橧slam. S贸n espais de treball on es defineixen les fake news, missatges, campanyes i mobilitzacions que despr茅s es reproduiran adaptades a cada territori. I en aquestes estrat猫gies t茅 un pes fonamental l鈥檈xpansi贸 del seu missatge en l鈥櫭爉bit digital.



Com 茅s aquest 鈥渆cosistema digital antig猫nere鈥?

Hi ha una teranyina de p脿gines web, f貌rums i grups o continguts a xarxes socials que conformen aquest univers digital fonamentalista, per on les not铆cies falses i la desinformaci贸 es transmeten amb facilitat i es viralitzen, gr脿cies tamb茅 a la inversi贸 en una s猫rie d鈥檈ines digitals, com els bots o les granges de trols. Tamb茅 茅s important els chan, un tipus de f貌rums on es pot publicar de manera an貌nima i la gent agrupa els missatges per subcategories d鈥檌nteressos. Aqu铆 hi ha tota una subcultura a base de mems, missatges i s铆mbols comuns. A les xarxes socials i en aquests espais est脿 demostrat que el contingut extremista i els missatges d鈥檕di generen m茅s visites i interaccions i, per tant, m茅s beneficis a les empreses tecnol貌giques. Per貌 tamb茅 se sap que contribueix enormement a la polaritzaci贸 de la societat. Per aix貌, hem d鈥檈xigir a les plataformes digitals que no contribueixin a propagar aquests discursos d鈥檕di i viol猫ncia. Cal una regulaci贸 d鈥檃quest entorn digital que garanteixi drets.



Quins recursos o narratives utilitzen aquests grups a trav茅s d鈥檃questes xarxes?

鈥溍塻 indignant que, per exemple, diferents governs de la Generalitat hagin finan莽at Provida Catalu帽a durant m茅s de 10 anys鈥

S贸n sofisticats i tenen molta habilitat per construir discursos, tot i que puguin semblar missatges molt senzills. Ho fan a trav茅s de fake news, de mems i de campanyes de desinformaci贸 diverses. Un dels elements m茅s importants 茅s que envien el discurs trossejat en missatges clau, senzills i directes, perqu猫 la persona que ho rebi vagi ajuntant les peces fins a tenir el puzzle complet i pensi que ha arribat per si mateixa a aquella conclusi贸. Fan a la persona part铆cip, li donen el poder de pensar i de sentir que 茅s intel路ligent, i aix貌 茅s molt poder贸s. Aquestes campanyes i missatges, com coment脿vem abans, formen part d鈥檈strat猫gies globals i es reprodueixen pr脿cticament igual als diferents pa茂sos. Per exemple, la campanya del 鈥減in parental鈥 a Espanya, que vol eliminar l鈥檈ducaci贸 sexual a les escoles, 茅s pr脿cticament igual a la que es va difondre a alguns pa茂sos d鈥橝m猫rica Llatina, 鈥淐on mis hijos no te metas鈥. I sempre va acompanyada de not铆cies falses similars, relacionades amb pedof铆lia, amb llibres que, segons diuen, inciten a la masturbaci贸 d鈥檌nfants de tres anys, etc. Han comprovat que els discursos contra els drets sexuals i reproductius, contra les dones i les persones LGTBIQ+, sobretot contra les dones trans, s贸n els que generen m茅s adeptes i m茅s impacte, m茅s que quan ataquen les persones racialitzades.



Quines estrat猫gies segueixen els moviments feministes contra aquests discursos?

Una molt important 茅s construir narratives que confrontin aquests discursos, per貌 sense polaritzar. 脡s a dir, no hem de mencionar-los mai, ni utilitzar els seus mateixos conceptes ni explicar-nos des de la superioritat moral. Cal oferir nous missatges que ajudin a la poblaci贸 a generar marcs de pensament nous. Per exemple, en el cas de l鈥檃vortament, hem d鈥檃conseguir sortir del marc de la penalitzaci贸, perqu猫 moltes vegades ens hem educat amb estigmes. Una altra estrat猫gia 茅s atacar el seu finan莽ament. No pot ser que les institucions financin organitzacions que atempten contra els drets humans i contra la democr脿cia. 脡s indignant que, per exemple, diferents governs de la Generalitat hagin finan莽at Provida Catalu帽a durant m茅s de 10 anys, un grup que, a m茅s, finan莽a la plataforma antig猫nere One of Us al Parlament Europeu. Tamb茅 s鈥檋auria de fer pressi贸 sobre empreses i patrocinadors que financin aquestes organitzacions perqu猫 deixin de fer-ho, una estrat猫gia que est脿 sent efectiva en moviments ecologistes que ataquen la publicitat d鈥檈mpreses que tenen responsabilitat en l鈥檌mpacte clim脿tic o que avalen discursos negacionistes. I finalment, el m茅s important 茅s visibilitzar qui s贸n aquests grups, qui s贸n les cares visibles, com operen, quines s贸n les seves connexions econ貌miques i pol铆tiques. Aix貌 茅s el que els posa m茅s nerviosos.



L鈥檕fensiva judicial i pol铆tica contra els drets sexuals i reproductius a Catalunya va en augment. La proposta de VOX per la supressi贸 dels contractes, subvencions i els ajuts a la vostra associaci贸 茅s una de les 煤ltimes accions. Segons les enquestes, la possibilitat d鈥檜n govern espanyol PP-VOX a finals d鈥檃quest any pot ser una realitat. Us alarma aquest escenari?

S铆, el futur pinta molt negre, per貌 el que estem fent nosaltres ara 茅s fer molta investigaci贸 de diferents perfils de xarxes socials i f貌rums d鈥檃quest ecosistema fonamentalista per generar evid猫ncies cient铆fiques de com construeixen els seus discursos d鈥檕di i quines s贸n les paraules clau que utilitzen (鈥渇am铆lia鈥, 鈥渧ida鈥濃). La proposta de VOX de treure鈥檔s el finan莽ament p煤blic 茅s un atac directe a la democr脿cia, utilitzant-nos a nosaltres com a boc expiatori. La poblaci贸 ha d鈥檈ntendre que aquests grups que ataquen el dret a l鈥檃vortament, el matrimoni igualitari o els drets de les persones trans, tenen l鈥檕bjectiu final de buidar de contingut la democr脿cia per acabar imposant mesures m茅s neoliberals. No 茅s casualitat que, per exemple, en l鈥檃ssalt al Capitoli als Estats Units, hi hagu茅s una gran pres猫ncia de grups antiavortistes. Necessitem que partits, moviments socials i mitjans de comunicaci贸 posin aquest tema en l鈥檃genda i entenguin que els grups que ataquen els drets sexuals i reproductius s贸n els mateixos que despr茅s volen enderrocar democr脿cies.