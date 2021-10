–

De parte de SAS Madrid October 11, 2021 80 puntos de vista

En las seis grandes ciudades, los pisos alquilables por un tercio del SMI, 375 euros, no llegan al 0,5% de la oferta. Solo cinco capitales de provincia tienen m谩s de 10 anuncios asequibles para las rentas m谩s bajas.

Jos茅 Pedro es el due帽o del 煤nico piso en Madrid que se puede alquilar por un tercio del salario m铆nimo interprofesional (SMI): 375 euros. El 煤nico entre los m谩s de 14.000 pisos ofertados en Idealista en la ciudad. Al menos lo era el jueves a mediod铆a, cuando el propietario ya hab铆a recibido m谩s de 60 llamadas y mensajes por el anuncio que coloc贸 un d铆a antes. 鈥淪on 19 metros, pero bien aprovechados; ahora mismo lo estamos pintando para que quede curioso鈥, cuenta por tel茅fono, claramente ajetreado. Unas horas despu茅s, el solitario punto amarillo que lo marca en la web desaparece.

Seg煤n los expertos, para evitar caer en el sobreendeudamiento, no se debe dedicar m谩s del 30% o 35% del salario a la casa. Pero cuando se gana poco y el mercado se calienta, mantener el equilibrio es complicado. Una semana explorando la oferta de varios portales inmobiliarios en las capitales provinciales deja claro que el esfuerzo de encontrar casa es tit谩nico para una gran parte de la poblaci贸n.

Espa帽a, que tiene en el horizonte una nueva ley de vivienda tras el pacto de Gobierno alcanzado esta semana por el PSOE y Unidas Podemos, estren贸 en septiembre un SMI de 1.126 euros brutos en 12 pagas. Es la remuneraci贸n que reciben, seg煤n estimaciones del Ministerio de Trabajo, 1,5 millones de personas. Quienes no llegan siquiera a esos ingresos, seg煤n datos de la Agencia Tributaria, son muchos m谩s: hasta 7 millones de asalariados. Muchos j贸venes: uno de cada tres de entre 25 y 35 a帽os cobra menos de 1.000 euros mensuales. 驴Qu茅 pueden encontrar por menos de un tercio del SMI? 驴Qu茅 alquilas en las ciudades espa帽olas cuando tu tope son 375 euros?

La respuesta var铆a mucho en funci贸n de d贸nde se busque. En Lleida un 鈥減eque帽o loft鈥 de 25 metros sale por 350 euros; en Ciudad Real por 300 hay un d煤plex nuevo de 50 metros, aunque dura poco publicado. El mercado es muy vol谩til; la mayor铆a de chollos encontrados durante la elaboraci贸n de este reportaje ya no estaban disponibles a finales de semana. Pero tomando un solo d铆a como referencia, en cuanto al n煤mero de ofertas, la foto fija ofrece una conclusi贸n clara: solo en cinco de las 52 capitales (incluyendo las dos ciudades aut贸nomas) parece razonable la b煤squeda. Son las 煤nicas con una oferta asequible relativamente amplia (al menos diez anuncios) en Idealista, el portal con m谩s oferta. De menos a m谩s: Palencia (13 anuncios), Ciudad Real, Ourense, Oviedo y Granada (35 anuncios). En el extremo opuesto, figuran 17 ciudades donde es imposible encontrar un anuncio por menos de 375 euros, bien porque sean lugares de precios elevados (Barcelona, Palma) o porque tienen un mercado de alquiler muy limitado (Soria, Huesca). 鈥淗emos mirado por todas partes pero… no hemos encontrado lo que buscas :(鈥, dice el mensaje de la web, que incluye el emoticono de carita triste y un dibujo de una persona mirando debajo de una alfombra.

Entre medias hay un grueso de urbes donde aparecen solo un pu帽ado de anuncios, lo que en el mundo real significa que, salvo que se tenga mucha suerte, encontrar un alquiler ser谩 muy complicado. Para aumentar la frustraci贸n muchos de los anuncios de pisos baratos ni siquiera lo son: algunos portales a veces devuelven bajo el ep铆grafe 鈥減isos鈥 anuncios de habitaciones en viviendas compartidas, trasteros e incluso garajes.

La soluci贸n es entonces ampliar la b煤squeda. 鈥淪eg煤n la OCDE [la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸micos], en Espa帽a casi la mitad de las personas que forman parte del primer quintil de ingresos [la poblaci贸n con menos recursos] dedican m谩s del 40% de esos ingresos al pago de la vivienda en alquiler鈥, recuerda Andrea Jarabo, responsable de incidencias de la organizaci贸n Provivienda.

驴Y si dedic谩semos hasta el 50% de un salario m铆nimo, 565 euros, a pagar la casa? El resultado tampoco es para tirar cohetes. En ocho ciudades, ni a costa de dejarse medio sueldo se lograr铆a que el portal ense帽e m谩s de un 2% del total de pisos que se anuncian. Y no es posible encontrar ni una sola casa en Vitoria, Girona o San Sebasti谩n. Pero en la gran mayor铆a de ciudades el abanico se abre considerablemente, aunque a costa de realizar un gran esfuerzo. 鈥淓s esencial tener en cuenta la capacidad de pago m谩xima y buscar en aquellas zonas que se ajustan a nuestra situaci贸n econ贸mica鈥, apunta Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com, quien cree que 鈥渆l teletrabajo puede ayudar鈥 en ese objetivo.

La pandemia, pese a bajar los precios en muchas ciudades, no ha mejorado la situaci贸n demasiado porque tambi茅n se ha cebado laboralmente con las personas m谩s desfavorecidas.

Marta Ribeiro, 27 a帽os, tiene claro que pudo alquilar su primer piso no compartido gracias a la covid. Primero, porque encontr贸 un apartamento de 37 metros cuadrados por 500 euros en un edificio nuevo en Puente de Vallecas, Madrid (a mediados de septiembre de 2020; ahora han subido a 550). Y despu茅s, porque el confinamiento le permiti贸 ahorrar los 2.250 euros que le ped铆an para poder mudarse. 鈥淯n mes de agencia, dos de fianza, otro de dep贸sito y la mitad del mes en curso鈥, recuerda con hast铆o esta actriz y profesora de portugu茅s a la que adem谩s exigieron documentaci贸n de su contrato fijo, sus ingresos (una n贸mina de 1.000 euros, m谩s 200 de trabajos extra como locutora) y el aval de su padre militar. 鈥溌縌ui茅n puede ahorrar eso cobrando 1.000 euros? Ahora ser铆a imposible mudarme; el mes pasado me qued茅 en paro y voy tirando con trabajos espor谩dicos y ahorros, y sin contrato directamente no te alquilan鈥. Aun con todo se considera 鈥渦na suertuda鈥, dado que la mayor铆a de sus amigos comparten. 鈥淟a soluci贸n a esta situaci贸n es una cosa muy antigua… 隆casarte!鈥, bromea Marta que durante su b煤squeda lleg贸 a plantearse en serio 鈥渁celerar las cosas鈥 y mudarse con su pareja 鈥渄emasiado pronto鈥.

Ana茂s L贸pez, directora de comunicaci贸n de Fotocasa, coincide: 鈥淐ompartir piso es la principal opci贸n ya que los gastos se reparten; la mayor铆a de demandantes de vivienda compartida son j贸venes de 18 a 35 a帽os鈥. El doble sueldo abre el abanico para elegir considerablemente. La simulaci贸n de b煤squeda de una pareja en la que ambos perciban el SMI y destinen un 30% de sus ingresos al pago mensual (750 euros) devuelve seis ciudades en las que se puede alquilar casi todo lo que hay: el 100% en Cuenca, el 97% en Ja茅n, el 94,9% en C谩ceres… Sin embargo, sigue siendo un suplicio en las ciudades m谩s caras. En San Sebasti谩n, donde el piso m谩s barato cuesta 595 euros, solo hay tres anuncios por menos de 750. En Barcelona, el segundo mayor mercado local, las 635 casas de menos de 750 apenas suponen el 8% de la oferta total. En comparaci贸n, la b煤squeda entre el 17,5% m谩s barato de las ofertas madrile帽as puede parecer pan comido… a menos que alguna vez se haya buscado un alquiler de verdad. Son 2.500 pisos baratos, pero, dependiendo de la zona, en muchos apenas cabr铆a una pareja (hay estudios de 15 metros en Fuente del Berro, Delicias o Sol); tener hijos ser铆a impensable. Tambi茅n hay de tres habitaciones en barrios como San Isidro o Entrev铆as, aunque lejos de los d煤plex de 160 metros que se pueden encontrar en Ourense y Oviedo.

La clave del problema es la combinaci贸n de los elevados precios y los sueldos. 鈥淟a vivienda es un bien b谩sico, imprescindible para poder realizar el proyecto personal, y las leyes de mercado no funcionan porque no es infinita ni deslocalizable鈥, valora Carlos Mart铆n, director del gabinete econ贸mico de CC OO. 鈥淓s razonable que si alguien ha invertido sus ahorros saque una rentabilidad, pero sin que eso se convierta en rentismo, que es intentar cobrar por encima de los ingresos de la gente鈥, agrega. La simulaci贸n de b煤squeda deja pinceladas de ello: caseros que ofrecen alquileres en las ciudades de costa 鈥渟olo hasta junio鈥 (para cobrar a precios tur铆sticos en verano o rentabilizar sus segundas viviendas a costa de la inseguridad habitacional de sus inquilinos) o que intentan cobrar al arrendado gastos que no le corresponden, y por supuesto precios inflados por la demanda. Tambi茅n hay excepciones: 鈥淓l barrio [San Diego, en Vallecas, con una de las rentas m谩s bajas de Madrid] ha subido mucho, podr铆a cobrar 50 o 100 euros m谩s鈥, dice Jos茅 Pedro, due帽o del 煤nico piso en la capital por 375. 鈥淧ero prefiero no ahogar al inquilino; as铆 茅l puede pagar sin apuros y a m铆 no se me marcha teniendo que volver a pintar y buscar otra persona, esa es mi filosof铆a鈥. Su anuncio en Idealista cierra con un 鈥渁bstenerse agencias鈥.

Marta, inquilina en el mismo barrio, cree que el problema 鈥渆s la falta de ayudas sobre todo para los j贸venes y la ausencia de un control a nivel institucional de la especulaci贸n鈥.

Espa帽a tiene un exiguo parque de alquiler social 鈥攅n torno a un 2,5% seg煤n estimaciones del Gobierno, muy por debajo de otros pa铆ses europeos鈥 lo que significa que la inmensa mayor铆a de inquilinos tienen que buscar casa en el mercado libre. Para Sergio Nasarre, director de la c谩tedra Unesco de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili, el de la inaccesibilidad de la vivienda 鈥渆s un drama que venimos cocinando en los 煤ltimos 15 a帽os鈥 y un 鈥渇racaso estrepitoso de las pol铆ticas鈥 en todos los niveles de la Administraci贸n. La respuesta m谩s realista para quien no encuentra un alquiler en una ciudad es que se vaya. 鈥淎h铆 se produce la expulsi贸n a la periferia鈥, explica Nasarre. El catedr谩tico cree que un modelo que concentra todas las oportunidades de desarrollo vital en las grandes urbes no es sostenible. 鈥淟a soluci贸n es repensar la pol铆tica territorial, pero esto no es de hoy para ma帽ana鈥, apunta con un tono entre resignado e indignado.

Enlace relacionado y gr谩ficos interactivos ElPa铆s.com 10/10/2021.

Para ver la totalidad de municipios, PINCHAR EN ENLACE RELACIONADO