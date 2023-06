–

El mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires es uno de los m谩s desregulados del mundo, y en los barrios populares la situaci贸n empeora: el hacinamiento, los precios arbitrarios, la falta de derechos y la especulaci贸n son factores comunes. 驴Cu谩les son las particularidades del mercado inmobiliario dentro de las villas porte帽as? Por Nelson Santacruz (Revista C铆trica).



El mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires es uno de los m谩s desregulados del mundo. Un informe privado, de 鈥淶onaprop鈥, public贸 que mayo bati贸 r茅cord al ser el mes con los precios de alquileres m谩s altos desde 2012: un incremento del 10.8% en los precios. Hace poco el INDEC sac贸 a la luz que el 65,5% de la poblaci贸n del pa铆s, y el 52,9% de CABA, es due帽a de su propia vivienda. Al mismo tiempo, el 煤ltimo censo de 2022 鈥渕uestra que en doce a帽os creci贸 un 70% la cantidad de inquilinos鈥, seg煤n un comunicado de Inquilinos Agrupados. Quienes cerraron con una afirmaci贸n que incomoda: 鈥淐oincide con el periodo en el que m谩s viviendas se construyeron en todo el pa铆s鈥. 驴Qu茅 paradoja, no? Que haya una vivienda por cada 2.6 personas y al mismo tiempo la mayor铆a de nuestros conocidos est谩n sin casa.

Ahora bien, 驴cu谩les son las particularidades del mercado inmobiliario dentro de las villas porte帽as? El hacinamiento, los precios arbitrarios, la falta de derechos y la especulaci贸n son factores comunes en estos barrios. Pero, 驴son responsables los propietarios que sobreviven a una hiperinflaci贸n hist贸rica con las habitaciones precarias que logran alquilar?驴Es lo mismo que una inmobiliaria con cientos de departamentos a la renta? Un hilo fino, un tema de mucha arquitectura e inoperancia estatal. Estos d铆as llam茅 a unos corralones dentro de varias villas de la ciudad. El precio promedio del metro de arena rodea los $8.500, el metro de piedra llega en algunos casos a $15.000, cada cemento sale $2.000, la cal unos $1.500 por bolsa y cada varilla de diez sale $5.000. Son elementos b谩sicos a la hora de so帽ar con un rancho propio, pero con un salario m铆nimo vital y m贸vil no se puede construir ni las columnas. Mil ladrillos est谩n cobrando hoy $60.000 pero la pr贸xima semana no sabemos. 驴A d贸nde nos vamos a vivir?

Los alquileres parec铆an una buena opci贸n hasta antes de la pandemia. Costaba pero alg煤n que otro asado te pod铆as permitir e incluso la idea de comprarte un terreno lejos de la urbe. Hoy la materializaci贸n de un techo propio es directamente imposible, sobre todo en los barrios m谩s postergados, porque la valuaci贸n es en d贸lar y el concepto de ahorro es casi inexistente.

隆Con chicos no!

Romina Alegre convive con su pareja y sus dos ni帽as, de cinco y un a帽o de edad. Una familia tipo de la Villa 21-24 de Barracas. Alquilan hace siete a帽os y mientras su compa帽ero se desenvuelve en carnicer铆as, a Romina le pagan mil pesos la hora por limpiar casas ajenas y un Potenciar Trabajo por laburar como cocinera en un merendero local. 鈥淭engo un ba帽ito privado, una cocinita y una piecita鈥, dice. Todo en diminutivo. Explic贸 que no la censaron y por eso no accedi贸 al Mi Pieza, el programa que ayuda a mujeres de los barrios para mejorar las viviendas. Fuera de cualquier posibilidad habitacional, les toca pagar a lo justo los $20 mil al due帽o de una casa hacinada. 鈥淣osotros logramos comprar un terreno en provincia, pero se qued贸 ah铆 porque no podemos comprar nada de materiales鈥, se sincer贸. Y nos cont贸 que comprar una casa en su propio barrio es directamente un sue帽o.

鈭捖縀n d贸nde encontr谩s vos el mayor obst谩culo para alquilar?

鈭扖omprarse una peque帽a casa en el barrio puede salirte desde los tres millones de pesos. Los alquileres van, dependiendo del tama帽o, entre $20.000 y $50.000. M谩s caros, menos caros, dependiendo de tu suerte. Pero el principal tema que veo es que a nosotras nos discriminan por tener hijos, nadie los acepta. Me siento p茅simo cuando me dicen 鈥榥o te alquilo porque ven铆s con chicos鈥.

Romi, con 24 a帽os y trabajos inestables, es parte de la tit谩nica rueda de prejuicios para acceder a un techo para sobrevivir. Pero las caracter铆sticas de estos espacios est谩n lejos de las normas. Gran porcentaje de las habitaciones en las villas no poseen ventilaci贸n, se comparten las cocinas o los ba帽os, tienen humedad y los servicios b谩sicos insatisfechos: agua, luz, cloacas. Los veranos y los inviernos suelen ser de terror. 鈥淢e est谩 costando comprar l谩cteos, pa帽ales, carne. Las mujeres hacemos trueques o cuando vemos que algo est谩 en oferta directamente compramos r谩pido porque dentro de tres d铆as el precio ya aument贸. As铆 nos vamos defendiendo鈥, resumi贸. Y lo remarcamos porque a la hora de pensar en el acceso a la vivienda, en estos barrios, es fundamental pensarlo de manera integral: abarcando la comida, los servicios b谩sicos, la perspectiva de g茅nero y un trabajo digno.

Muchas veces se oye que sube el d贸lar por la tele y al mes siguiente ya te quieren aumentar el alquiler.

Fabiana Colman, de Villa F谩tima, no est谩 lejos de esta realidad. Ella, en cambio, es estudiante en una tecnicatura administrativa, trabaja de eso en una cooperativa y haciendo changas en la venta de ropa o de la fotograf铆a de eventos: 鈥淎 inicios del a帽o pasado viv铆a en un espacio de 2脳2 con techo de chapa y me entraba agua de arriba y de abajo. No ten铆a donde irme y pas茅 semanas buscando un lugar para alquilar鈥. A sus 22 a帽os hoy tampoco llega a fin de mes, paga 14 mil pesos por una pieza con ba帽o y cocina compartidos, un lugar con sucesivos cortes de luz. 鈥淧or ac谩 te piden uno o dos meses por adelantado, es un mont贸n. Si la clase media no puede, nosotras menos. No nos prestan atenci贸n con la urbanizaci贸n, menos van a venir a regular contratos o a implementar la ley de alquileres鈥, respondi贸 seriamente.

鈭捖縌u茅 percib铆s en el mercado inmobiliario de los barrios, Fabi?

鈭扢uchas veces se oye que sube el d贸lar por la tele y al mes siguiente ya te quieren aumentar el alquiler. Todo es m谩s a la palabra por ac谩, casi no hay papeles. Adem谩s, quienes lo sufren bastante son nuestros abuelos que muchas veces tienen dificultades motrices para subir una escalera caracol. Es m谩s, sus jubilaciones no alcanzan para comer, alquilar y comprar medicamentos. Todo es muy inestable.

鈭扙s decir, para alquilar con m谩s chances ten茅s que ser un hombre soltero鈥 鈭扡os medios tienen mucho peso en nuestros barrios. Muchas veces lo que vende la tele, el estigma, los vecinos se lo creen. Es much铆simo m谩s f谩cil que te alquilen si sos un hombre solo. Si sos mujer, j贸ven y sola es casi inviable. Pero tambi茅n si sos mam谩, porque hay una idea de que no podemos pagarlo porque 鈥渆l hombre es el sustento鈥 o de que si te met茅s con pibes vas a tomarles la casa. Es tonto, pero pasa. Tantos a帽os de 鈥渟e embarazan por un plan鈥 tiene estos efectos.

Integrantes de la Secretar铆a de Inclusi贸n Social y Atenci贸n Inmediata del Gobierno de la Ciudad, desde donde se emiten los subsidios habitacionales, hablaron para C铆trica resaltando un error en los requisitos para acceder: 芦Enorme cantidad de personas de las villas no obtiene esta ayuda porque se les exige una factura de Aysa o ABL que no tienen禄, se帽alaron. Seg煤n estos trabajadores que prefirieron el anonimato, el subsidio aumentar谩 de $20.000 a $35.000 para una persona sola pero lejos est谩 de ser integral y accesible. La pandemia fue, para estos empleados del Estado, un punto de quiebre: 芦La fila en la Secretar铆a era y es terrible. Mucha gente est谩 viviendo al d铆a con su sueldo, otros tantos recurren a comedores porque se encuentran con la pregunta de qu茅 priorizar, si comer o juntar para pagar su alquiler禄.

Fabiana, por ejemplo, intent贸 conseguir un subsidio habitacional. 芦Me sorprendi贸 lo de la factura porque ac谩 en el barrio no hay pero sobre todo por la gente que est谩 en calle, 驴c贸mo lo consigue?禄, acot贸 y nos dej贸 una tarea para el hogar: 芦Para acceder al subsidio del Gobierno de la Ciudad te dicen que no ten茅s que trabajar en blanco. Al mismo tiempo, si trabaj谩s en blanco, no te alcanza el salario para poder alquilar dignamente. 驴C贸mo resolv茅s esta ecuaci贸n?禄.

El rancho a precio d贸lar

Uno de los programas m谩s actuales, anunciado con rimbombancia por el Instituto de Vivienda de la Ciudad, es el 芦Alquilar + F谩cil禄. Una herramienta que dice afrontar los gastos iniciales de una mudanza gracias a cr茅ditos de 36 cuotas. 芦Sabemos lo dif铆cil que es acceder hoy a un alquiler. Conocemos muy bien las principales barreras de ingreso: la garant铆a propietaria, el mes de dep贸sito, el mes de pago por anticipado, el flete e incluso los gastos para equipar tu pr贸xima vivienda禄, explic贸 en un reel Christian Werle, presidente del IVC. El detalle es que est谩 dirigido a personas que cuenten con ingresos entre los 80 mil y los 560 mil pesos. Adem谩s de tener al menos seis meses de antig眉edad laboral en dependencia, monotributista o responsable inscripto. No es para la mayor铆a de las personas de los barrios populares.

En la Ciudad de Buenos Aires disminuy贸 un 30% la oferta de alquileres. Esto se debe a un combo explosivo de factores que nos explic贸 el abogado y fundador del Observatorio de la Ciudad, Jonatan Baldiviezo. 鈥淟a mitad de la poblaci贸n porte帽a no es propietaria de donde vive, la sociedad propietaria as铆 se fue rompiendo para pasar a ser una sociedad inquilina鈥, empez贸 y uni贸 su definici贸n con nuestra coyuntura: 鈥淓l gobierno ahora busca, con algunos paquetes de medidas que no van a funcionar, m谩s apoyo electoral. Hacen una gran quita para recaudar una caja pol铆tica y para cubrir sus negocios鈥.

鈭扟onatan, 驴c贸mo se podr铆a solucionar estas realidades en CABA?

鈭扙s complejo. Lo primero que se tiene que hacer, desde mi punto de vista, es tomar un combo de medidas para marcar una regulaci贸n al mercado inmobiliario. Es prohibir la dolarizaci贸n del mercado, 隆no puede ser que un bien que no se exporta ni se importa se comercialice en d贸lares! En segundo lugar, el Estado tiene que tener una actitud proactiva para otorgar cr茅ditos y tiene que saber d贸nde, qui茅nes y para qu茅 construyen. Es muy evidente que muchas empresas lo hacen para blanquear capital de forma legal o ilegal pero no para hacer viviendas de uso efectivo. Por 煤ltimo, el Estado deber铆a garantizar la accesibilidad rehabilitando las viviendas vac铆as y antiguas, o incluso comprando las ociosas para la gente de sectores vulnerables. Son alternativas, pero lo digo porque Capital Federal es una jurisdicci贸n muy rica, del presupuesto del a帽o pasado quedaron 130 mil millones de pesos sin usar鈥 podr铆an haber dado hasta diez mil soluciones habitacionales con eso.

鈭扨ero, 驴son los vecinos que alquilan a otros vecinos de las villas la ra铆z del conflicto?

鈭扤o. Cuando hablamos de propietarios en estos barrios lo leemos desde el sistema en el que estamos, que es capitalista. No estamos criticando un kiosco con sus empleados. Apuntamos a esos grandes propietarios, no a quienes alquilan una habitaci贸n para complementar su jubilaci贸n o su sueldo en negro. Se tiene que prestar especial atenci贸n a empresas como IRSA y a esos enormes inquilinatos con cincuenta o cien habitaciones.

Las historias como las de Fabiana y Romina no se les escapa a Baldiviezo: 鈥淓n las villas directamente no tienen regulaci贸n鈥, admiti贸. El ejercicio violento del mercado paralelo de los alquileres en las villas se caracteriza por la precariedad. 鈥淓l Estado abandon贸 los barrios a su suerte y cuando pasa eso, en caso de los alquileres y en otros temas tambi茅n, gana la ley del m谩s fuerte鈥. El proceso de urbanizaci贸n a nivel nacional y en los barrios porte帽os est谩 perdiendo la pulseada inmobiliaria. El abogado nos argument贸 esto al demostrar que 鈥渓as inversiones est谩n mal planificadas, no cubren al total de personas que sobreviven rentando鈥.

Y cerr贸 su idea: 鈥淎 este ritmo de urbanizaci贸n este problema no tiene soluci贸n. No es solo construir viviendas de manera azarosa sino hacer un control integral del mercado de la Ciudad y m谩s intervenci贸n en los barrios鈥.

Fuente: https://revistacitrica.com/villa-garganta-poderosa-cultura-villera.html