Hace unos d铆as se hizo viral por la red social Twitter la denuncia de una usaria al publicar las fotos de un departamento en alquiler cuyas condiciones eran deplorables. Inmediatamente los memes circularon para retrarar desde el humor, la odisea que viven millones de personas que deben conseguir un hogar para vivir. Precios exorbitantes, condiciones inalcanzables e inmuebles que no cumplen las m铆nimas condiciones de habitabilidad, son los principales problemas a los que se enfrentan trabajadores y trabajadoras cuando se vencen cada dos o tres a帽os los contratos de locaci贸n. Por ANRed

Una usuaria en Twitter denunci贸 una publicaci贸n de un departamento en alquiler, cuyo estado es deplorable y a un alocado precio. La publicaci贸n se volvi贸 viral en cuesti贸n de minutos e inmediatamente omenzaron a circular los memes.

芦驴Con qu茅 cara alquil谩s esto a 20 lucas?禄,coment贸 indignada la mujer en Twitter adjuntando las fotos del inmueble. Debajo de su Tuit las respuestas se llenaron de im谩genes graciosas.

Inmediatamente los memes comenzaron a circular y las respuestas mas graciosas no tardaron en aparecer.

La odisea de ser inquilino

芦En noviembre se vence mi contrato, renovarlo implica conseguir un dinero que no tengo, incluso debo contraer deunda para poder pagar los gastos. Sinceramente no puedo pagar lo que me piden y 隆tampoco quiero!. El departamento tiene algunos problemas de humedad que nunca me solucionaron ni el propietario ni la inmobiliaria, por eso quiero irme. Pero por otro lado, conseguir un nuevo hogar que cubra mis expectativas y se ajuste a mi bolsillo se transform贸 en mi gran problema de 茅stos 煤ltimos meses禄 coment贸 una inquilina, docente.

脡sta situaci贸n parece repetirse todos los a帽os para millones de trabajadores cada vez que se vencen sus contratos de alquiler.

芦Soy un trabajador, con dos hijos. No me queda otra que vivir en la casa de mi madre. Mi salario alcanza para cubrir los gastos m铆nimos de mi familia. La escuela de los chicos y alimentarnos. Quisimos alquilar una casita en el conurbano con mi mujer, pero la cantidad de dinero que me piden para ingresar es inalcanzable para m铆. Tengo que endeudarme, para poder pagar el contrato de alquiler. 隆Parece que fuera un lujo querer vivir en una casa c贸moda con mis hijos!禄 explica Marcelo, operario de una f谩brica.

芦Es un momento complicado禄

As铆 lo definieron desde el sector inmobiliario sobre la situaci贸n actual que atraviesan aquellos inquilinos que tienen que afrontar la actualizaci贸n en el precio de sus alquileres.

A partir de la aplicaci贸n del 脥ndice de Contratos de Locaci贸n (ICL), contemplado en la ley de alquileres sancionada en junio de 2020, los valores se actualizar谩n anualmente mediante una f贸rmula atada a la variaci贸n de la inflaci贸n y los salarios (de acuerdo con el sueldo promedio de trabajadores estables). Y esa cifra, que a principios de agosto rondaba el 45%, actualmente se ubica cerca del 47% y proyectan que puede alcanzar el 50% para fin de mes y comienzos de septiembre.

芦Por ejemplo, si el 15 de agosto del a帽o pasado firmaste un contrato por tres a帽os, de acuerdo a la nueva ley el 15 de agosto de este a帽o el precio se va a actualizar seg煤n el ICL; a partir de ah铆 vas a pagar ese precio durante un a帽o. El 15 de agosto del a帽o que viene, ten茅s que ver el 铆ndice que vas a aplicar y ese es el valor que vas a pagar el 煤ltimo a帽o de contrato禄, explic贸 a los medios de comunicaci贸n Armando Pepe, presidente del Colegio 脷nico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (Cucicba).

芦Seg煤n inform贸 Zonaprop, en el primer semestre del a帽o, el 40% de los departamentos que estaban en alquiler se retiraron del mercado y se pusieron a la venta. Tampoco se vende, pero al haber menos oferta los precios en alquiler siguen subiendo. El piso es m谩s alto. Alquilar un dos ambientes hoy cuesta cerca de $35.000, y el inquilino tiene que pagar un mes adelantado y un mes de dep贸sito禄, remarc贸 Pepe, y agreg贸 芦Es muy complicado el panorama. Nadie sabe para adelante c贸mo sigue la cosa. El problema fundamental es el d茅ficit de viviendas, que no es culpa de este Gobierno. Hace 70 a帽os que ning煤n Gobierno se pone al hombro el d茅ficit habitacional y hoy tenemos un d茅ficit de 3.300.000 viviendas, que es una enormidad. No hay cr茅ditos, entonces es muy complicado禄.