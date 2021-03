–

De parte de Indymedia Argentina March 26, 2021 54 puntos de vista

El 31 de marzo finaliza el decreto que proh铆be desalojos, difiere el pago de los aumentos de alquiler y prorroga contratos. El gobierno todav铆a est谩 a tiempo de tomar decisiones a la altura del volumen y la urgencia del problema. Proponemos una serie de medidas a corto y mediano plazo para evitar un escenario de inminente multiplicaci贸n de desalojos.

El ministro de Desarrollo Territorial y H谩bitat, Jorge Ferraresi, anunci贸 que el DNU 61/21, que proh铆be los desalojos, difiere el pago de los aumentos del alquiler y prorroga los contratos autom谩ticamente, no se va a extender y que su fecha de finalizaci贸n ser谩 el 31 de marzo.

驴CU脕L ES EL PROBLEMA?

鈥 A partir del 1掳 de abril, los hogares inquilinos deber谩n hacer frente al pago de su alquiler actualizado y de las deudas contra铆das. En el caso de deudas del monto del alquiler, con intereses. Esto ser谩 imposible de afrontar para muchos hogares inquilinos.

Seg煤n la encuesta que realiz贸 el CELS y la Universidad Nacional de San Mart铆n (UNSAM) durante septiembre pasado, el 65% de les inquilines del AMBA hab铆a perdido ingresos y el 80% hab铆a contra铆do deudas para costear los gastos cotidianos.

Los resultados de la 煤ltima encuesta de la Federaci贸n de Inquilinos Nacional muestra que cerca de 300.000 hogares arrastran deuda de hasta 5 meses.

鈥 Si bien se han levantado las medidas de ASPO y la econom铆a se ha reactivado, muchos inquilines no han vuelto a conseguir empleo y los que lo han hecho, acarrean deudas que no saben c贸mo van a pagar.

鈥 Adem谩s, muches propietaries han iniciado juicios durante 2020. Por eso, apenas finalice el plazo del decreto, muchos de estos casos judicializados comenzar谩n a dictar desalojos.

鈥 Por todo esto, estamos en emergencia frente a un escenario inminente de multiplicaci贸n de desalojos.

驴QU脡 SOLUCIONES PLANTE脫 EL ESTADO NACIONAL?

Las declaraciones p煤blicas de les funcionaries del Ministerio de Desarrollo y H谩bitat son preocupantes por su falta de precisi贸n y de comprensi贸n de la dimensi贸n y urgencia del problema.

Ferraresi argument贸 que el DNU no se extiende porque est谩 reglamentada la ley de alquileres y que con las nuevas disposiciones se podr谩n solucionar los problemas de les inquilines.

Espec铆ficamente afirm贸:

Que los desalojos se frenar谩n por dos razones:

a) porque el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deber谩 implementar instancias obligatorias de mediaci贸n y

b) porque los contratos tendr谩n que estar inscriptos en el registro de AFIP para poder efectuar el desalojo.

Esta afirmaci贸n tiene dos problemas:

鈥 No es verdad que la nueva ley de alquileres indique instancias de mediaci贸n prejudicial obligatorias. S贸lo menciona que el Ministerio de Justicia tiene que fomentar que se generen 谩mbitos de mediaci贸n y arbitraje en las provincias. No existe ninguna obligatoriedad al respecto, ni crea directamente 谩mbitos de mediaci贸n.

El DNU 61/21, que finaliza el 31 de marzo, es el instrumento legal que interpon铆a mediaciones obligatorias 鈥渃on el fin de finiquitar las controversias vinculadas con la aplicaci贸n del decreto鈥.

El registro de la AFIP, adem谩s, aplica solamente a los alquileres firmados despu茅s de la sanci贸n de la ley, con lo cual todos los contratos que hayan sido firmados antes de julio 2020 no tienen obligaci贸n de registrarse.

Por otro lado, la falta de registro en la AFIP podr谩 retrasar los desalojos algunas semanas, pero no los detendr谩. Si bien la ley advierte que para que se realicen los desalojos el contrato debe estar registrado en la AFIP, en la pr谩ctica este registro no constituye un freno para la acci贸n civil de expulsi贸n a la poblaci贸n inquilina. En todo caso, el juez podr谩 registrar de oficio el contrato y el propietario deber谩 abonar las multas que la AFIP considere, pudiendo retrasarse el proceso, pero no impedirlo.

鈥 Que el Ministerio no cuenta con datos sobre la situaci贸n de les inquilines y que est谩 esperando que se registren los contratos en AFIP para tener informaci贸n que le permita al ministerio generar informaci贸n espec铆fica para inquilines.

Si bien no existen datos oficiales, s铆 existe informaci贸n estad铆stica a partir de relevamientos realizados por organizaciones. El CELS y la UNSAM realizaron una encuesta telef贸nica en septiembre del a帽o pasado y la Federaci贸n de Inquilinos Nacional realiza una encuesta peri贸dica. Ambos sondeos revelan una situaci贸n de endeudamiento dram谩tica y muy extendida. Casi un cuarto de la poblaci贸n del pa铆s alquila la vivienda en la que vive. El Ministerio no deber铆a esperar al funcionamiento del registro para avanzar en el dise帽o de pol铆ticas p煤blicas espec铆ficas para esta poblaci贸n.

Hacen falta herramientas que permitan intervenir con mayor celeridad y flexibilidad. Las viviendas sociales tampoco son necesariamente una soluci贸n habitacional adecuada a las necesidades de los hogares inquilinos.

Los anuncios no comprenden el volumen ni la urgencia del problema. El Ministerio de Desarrollo Territorial y H谩bitat a煤n no cuenta con un equipo espec铆fico para trabajar la problem谩tica de los alquileres, a pesar de que son 贸rgano de aplicaci贸n de la ley de alquileres nacional. El discurso de la mediaci贸n, adem谩s de err贸neo, supone abordar el problema de manera individual, y no como un tema estructural. Se trata de una situaci贸n que afecta a m谩s de 300.000 hogares de todo el pa铆s, asociado al problema hist贸rico y cada vez m谩s grave del acceso a la vivienda en el pa铆s. Un problema de esta escala no se resuelve con mecanismos individuales. Es necesario construir un programa con medidas espec铆ficas para abordar las distintas dimensiones del problema, con un horizonte de mediano plazo.

驴QU脡 HACE FALTA?

Medidas de corto plazo

鈥 El decreto del gobierno nacional tuvo como objetivo garantizar la vivienda de los hogares inquilinos, en un contexto de emergencia sanitaria. La emergencia no termin贸. Es necesario darles continuidad a las medidas de protecci贸n dictadas por el decreto 320/20 para evitar que miles de personas queden en la calle, y expuestas al virus.

鈥 Dise帽ar instrumentos de ayuda econ贸mica -subsidios y cr茅ditos- de mediano plazo para que les inquilines puedan desendeudarse y, al mismo tiempo, sostener el pago del alquiler.

鈥 Realizar campa帽as de difusi贸n masivas sobre los derechos de los inquilines dispuestas por la ley de alquileres y por el decreto 62/21.

Medidas de mediano plazo

鈥 Poner en marcha subsidios a los servicios b谩sicos por condici贸n de inquilino, focalizando en familias inquilinas endeudadas y empobrecidas.

鈥 Dinamizar un sistema tributario que desincentive la ociosidad de las viviendas. En la Ciudad de Buenos Aires, el propio IVC reconoci贸 la existencia de m谩s de 150.000 viviendas vac铆as, en un contexto de aumento del d茅ficit habitacional.

鈥 Puesta en marcha del programa de Alquiler Social que enmarca la nueva ley de alquileres, priorizando pol铆ticas focalizadas para:

Jubiladxs, pensionadxs, o prestadorxs del subsidio de desempleo

Personas con problemas de violencia de g茅nero

鈥 Adem谩s, la ley plantea que el Estado Nacional debe involucrarse en la oferta de inmuebles a alquilar, esto permitir铆a intervenir en el precio de mercado al contar con unidades p煤blicas para el alquiler.

Fuente: https://www.cels.org.ar/web/2021/03/alquileres-fin-del-dnu-y-despues/