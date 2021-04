–

Los que un d铆a crecimos

Es domingo de noche. Es tiempo de pandemias. Ahora es el mes de septiembre. Domingo de noche. La nostalgia del domingo cuando cae el sol. Hay una decisi贸n. Hay que empezar a escribir sobre Walter. Es una necesidad poder hablar. Balbucear. Escribir. Walter. Esa joven humanidad perdida hace casi treinta a帽os. Y es una obligaci贸n volver sobre el tema. Por 茅l. Por sus amigas y amigos. Por su familia. Por nosotros y nosotras. Lxs que fuimos. Lxs que somos. Los que un d铆a crecimos y, a fin de cuenta, estamos y no pedimos nada.

El paso del tiempo. La vida. La excusa de los a帽os redondos. Redondos, s铆, vaya paradoja. Esas fechas que terminan en cero o cinco siempre ayudan a nuevas formas del recuerdo. La exactitud decimal que criticaba Borges.

***

Es viernes de abril. Est谩 fresco. Polera fina de algod贸n. Encima remera obligada para la ocasi贸n. El bondi que llega desde las orillas de la ciudad. La polic铆a no permite esperar a los amigos en la esquina prevista. Obligaci贸n de circular. Como en la dictadura. Como le hicieron a las Madres. Y empezaron las rondas. Voy y vengo por la misma vereda. Dos cuadras de ida. Dos cuadras de regreso. 隆Circulen! As铆 gritan los poli a cada rato. Son ellos los due帽os de la calle. Nosotros tenemos que cuidarnos. Llegan mis amigos. O mi amigo. Esta espesa la mano. Se siente en el ambiente. Decidimos entrar.

Hay un colectivo en la puerta. 驴L铆nea 59? 驴L铆nea 64? 驴L铆nea 60? 驴L铆nea 152? Los recuerdos se nublan un poco. Un bondi en la puerta est谩 listo. Habr谩 razzia. Obviamente. Empezar谩 en breve. Una vez que arranque el recital.

Siempre quedar谩 en la memoria ese comienzo tan simb贸lico. Nuestro amo juega al esclavo. Y el Indio le da un mensaje de cari帽o a un pibe de la banda de Aldo Bonzi. Alguien que no est谩 pasando por un buen momento. No era por Walter. Pero era por 茅l. La historia proyecta caminos que se van a unir.

***

La distancia que marcan los a帽os. Los rastros de la vida. Los tiempos que pasaron. Esos encuentros interminables con gente muy querida. Nadie imaginaba el futuro. Dif铆cil imaginar que la vida abrir铆a surcos tan diversos. Rostros que dej谩s de ver. Caracteres que mutan hacia lo desconocido. Humanidades que se separan y adquieren nuevos rumbos. Nombres tan familiares que van a ser olvidados.

Los a帽os del secundario son recuerdos para la vida toda. Ah铆 se gestan encuentros que marcar谩n para siempre el futuro. 驴C贸mo saberlo? Ah铆 hay amistades. Amores. Promesas y compromisos. Algo de todo eso va a mutar. Algo de todo eso no se diluye jam谩s.

Esos tiempos de conciertos Redondos tambi茅n generan v铆nculos para el resto de la vida. Una forma paralela del secundario. O del barrio. Ir a ver a la banda era encontrarse con gente amiga. Amistades surgidas de esos 谩mbitos. O amigos y amigas que s贸lo empezabas a ver ah铆. En ese mundo compartimos infinitas conversaciones a destiempo. Y un poco m谩s tambi茅n鈥

Qui茅n se ha robado el mes de abril

El primer recital de esa tanda fue un viernes. El otro, el s谩bado. 19 y 20 de abril. Pocos d铆as despu茅s nos enteramos de una noticia. Parece que mataron a un pibe. La polic铆a. Obviamente. No se sabe mucho m谩s. S贸lo que muri贸 en el recital. O despu茅s. Hay que despejar los rumores. Dicen que se llamaba Walter. Era de Aldo Bonzi. Iba a la escuela secundaria. Como vos. Como yo. Como todos.

Asesinaron a un pibe. Muri贸 d铆as despu茅s. Pero se lo llevaron ese d铆a. El viernes. En la puerta de Obras. Le dieron palos. Como era obvio. Y previsible. Siempre pas贸 lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Se les fue la mano. O no. Siempre son iguales. Ya lo sabemos. No hay sorpresa. Pero s铆. Es uno de los nuestros. Walter. Podr铆as haber sido vos. O 茅l. O ella. O 茅l. O vos. O yo. O vos. O 茅l. O ella. Nosotros. Walter. Uno de los nuestros.

***

La vida va marcando la dimensi贸n de los hechos. El paso del tiempo los reubica. Hay diversos rincones en nuestra traves铆a. Nos permiten observar desde distintos 谩ngulos. Mirar en profundidad la inmensidad del derecho a vivir. Cuando pasaron los veintipico de a帽os, comprend铆 cosas de otro modo. Por ejemplo, las crueldades de la dictadura con las j贸venes vidas desaparecidas. Militando con las Madres dimensionamos diferente esa crueldad y desprecio. Con el nacimiento de nuestras hijas e hijos sucedi贸 lo mismo. Puntos de inflexi贸n para (re) comprender la historia. Esquinas desde donde mirar las tragedias. Nuestras tragedias.

El paso del tiempo dimensiona de diversas formas la muerte de Walter. El asesinato. La maldad de la polic铆a. El sistema represor que sobrevive gobiernos y luchas por los derechos humanos. Hace poco desaparecieron a Facundo Castro. Lo mataron. Lo ahogaron. La polic铆a tambi茅n. Como con tantos y tantas.

***

Las noticias van y vienen. No hay mucha claridad. Pero se sabe. Lo de siempre. No hay dudas. Conocemos a los de azul. Se confirman datos. Walter Bulacio. De Aldo Bonzi. Iba al Nacional Rivadavia. En avenida San Juan. Seguro tomaba el 91. La familia convoca a una marcha del silencio. Como las de Mar铆a Soledad. Tiempos en que las luchas contra la impunidad son con marchas de silencio.

Los recursos informativos a mano permiten ir ordenando datos de a poco. Los medios de comunicaci贸n no son propensos a denunciar las arbitrariedades policiales. Periodistas en algunas radios y diarios van contando algo. La primera marcha es con una abrumadora presencia de estudiantes secundarios. Un sector muy movilizado para la 茅poca. Tambi茅n gente que va a los recitales. No se utiliza la palabra fan, ni ricotero o ricotera.

Se camina por avenida San Juan. Luego doblamos a la derecha, por Entre R铆os, rumbo al Congreso. Es una movilizaci贸n desordenada. Como muchas de esa 茅poca. La familia adelante. Los amigos. Las amigas. El pedido insistente de silencio. Alguna gente m谩s grande. No hay banderas. Siempre el intento de un partido de izquierda por meter alg煤n cartel. Hay una persona calva. Llama a cantar y gritar porque no se puede estar en silencio. La gente lo mira y le pide que se calle. Se enoja. Hay que respetar los pedidos de la familia. Putea en voz baja. No acepta las decisiones colectivas. Va a ser l铆der de una banda de rock.

***

La sensaci贸n tan cercana de la muerte primero da miedo. Todo se paraliza. Luego, instant谩neamente, bronca. Y sal铆s a putear. Sal铆s a acompa帽ar. Y est谩s con esa bronca infinita que no tiene l铆mite. Cuando pasa el tiempo te enfurece a煤n m谩s. La bronca ser谩, definitivamente, interminable. Como el odio. Como las l谩grimas. Que se repiten una y otra vez a lo largo de tantos a帽os. Walter no era nuestro amigo. No era nuestro familiar. No era nuestro compa帽ero de escuela. Tampoco nuestro vecino. Pero era todo eso. Y un compa帽ero de andanzas musicales en el nacimiento de la noche neoliberal. Walter era uno de nosotros. Siempre ser谩 uno de nosotros. S贸lo decir su nombre y todes sabemos de qu茅 estamos hablando.

Volver a los 17鈥

En abril de 1991 ten铆a diecisiete a帽os. Varixs de mis amigas y amigos del secundario tambi茅n. Algunas y algunos, incluso menos. 脥bamos a los recitales. Participamos de marchas. El descontento empezaba a ser una norma. Ven铆amos de hiperinflaciones. Hab铆a indultos a los genocidas. D铆as antes, Domingo Cavallo hab铆a inaugurado la convertibilidad. El uno a uno. No ten铆amos ni idea a d贸nde iba a llegar eso. La condena 煤ltima a la dolarizaci贸n de la econom铆a nacional. La ilusi贸n del d贸lar barato. El se帽uelo del consumo como proyecto de vida. Tiempos dif铆ciles para la adolescencia. Faltaba justicia. Faltaba proyecto colectivo. Las referencias eran pocas. Una generaci贸n que iba a practicar mucho el voto impugnado. O en blanco. Una generaci贸n que, b谩sicamente, iba a descreer de la posibilidad de una mejor democracia.

Diecisiete a帽os. La decisi贸n de querer vivir la vida. La infancia ah铆 atr谩s. Muy cerquita. La inmensidad de ese momento. Las miles de preguntas sin respuestas. Las necesidades comunes. Las necesidades de la familia. Walter viv铆a en el conurbano. Estudiaba en la capital. Trabajaba. Esos laburos necesarios para familias trabajadoras. Aldo Bonzi. La Matanza. Autopista Riccheri pasando el Mercado Central y las v铆as. Ir y venir del barrio. Los bondis. El 91. El 97. Los largos recorridos por barriadas de Provincia y Capital. Atravesar la ciudad. Conocer distintas geograf铆as. El privilegio de aquellos que siempre tienen la condena de una o dos horas de transporte p煤blico.

Adolescencia. Amigos. Amigas. Los primeros amores intensos. A veces, los 煤nicos. 驴Cu谩ntos amores habr谩 tenido Walter? 驴Qu茅 ir铆a so帽ando en ese bondi hasta llegar a Obras? 驴Habr谩 pensado en algo? O quiz谩s s贸lo iba conversando con los amigos. Pensar en nada. Pensar en todo. Imposible no hacer preguntas. Imposible no hacerse preguntas. 驴Qu茅 habr谩 pensado la madre en el instante del 煤ltimo saludo? 驴Y la abuela?

Ya lo dijo la poeta. Volver a los diecisiete despu茅s de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan fr谩gil como un segundo, volver a sentir profundo como un ni帽o frente a Dios, eso es lo que siento yo en este instante fecundo鈥

驴A d贸nde van?

Si la adversidad triunfa, doler谩 porque fui feliz. As铆 canta el Indio Solari 27 a帽os m谩s tarde. Cuidamos rincones de felicidad, a煤n en 茅pocas sin respuestas. Tiempo antes de abril de 1991, Silvio Rodr铆guez se preguntaba 驴A d贸nde van las palabras que no se quedaron? 驴A d贸nde van las miradas que un d铆a partieron? Hay preguntas sin respuestas que nos atraviesan el alma. Y nos acompa帽an la vida. Las ponemos en el lugar que podemos. Pero ah铆 est谩n. Siempre regresan de distintos modos.

***

Todav铆a faltaba algo de informaci贸n. El n煤cleo de lo que hab铆a sucedido ya se sab铆a. Creo que el nombre Esp贸sito, comisario asesino de la Polic铆a Federal, ya estaba en boca de muchas y muchos. Esp贸sito. Miguel 脕ngel. Asesino de Walter Bulacio.

Se realizaron sucesivas marchas pidiendo justicia por Walter. Y recitales. En el viejo anfiteatro de Parque Centenario se realiz贸 uno. Batato Berea mostr贸 sus tetas en el escenario a los gritos. No ten铆amos ni idea qui茅n era. S贸lo hab铆amos escuchado su nombre alguna vez. Nos result贸 simp谩tico. No comprendimos el acto de rebeld铆a. No entend铆amos mucho de otras sexualidades. Pero las respet谩bamos. Me parece que ese d铆a Fito anduvo por ah铆. El 19 de abril todav铆a estaba cercano. Cerr贸 una banda que pintaba bien. Se llamaban Los Piojos. Entre sus invitados estuvo Ricardo Mollo.

La justicia era lo 煤nico que pod铆a remediar el dolor. O algo. Una parte de esa angustia, bronca y tristeza. Era un anhelo que no se iba a alcanzar. En esos d铆as no pod铆amos pensar en eso. No cre铆amos que la justicia era imposible. Aunque la impunidad era la norma posdictadura.

***

驴C贸mo se habla del dolor tanto tiempo despu茅s? 驴Existen palabras que den en la medida justa?

Tardamos mucho tiempo en entender el pedido de cuidado. Cuidarse. Cuidarnos. Intentar sostener el estado de 谩nimo. No regalarse. No ser presa f谩cil. Mirar a los costados. Desconfiar. Caminar despacio. Agudizar sensibilidades. O铆r. Observar. Oler. Sentir. Dejar la ingenuidad.

***

Las marchas continuaron. Tambi茅n algunas asambleas en universidades. Lugares que vamos a habitar en el futuro cercano. Algunos grupos pol铆ticos intentan manejar. No registran que el dolor y la bronca no se pueden aparatear.

La primera marcha tuvo dos etapas. La primera finaliz贸 en el Congreso. En silencio. Con un pedido de la familia. Luego el esp铆ritu libertario. Las ganas de gritar. Las necesidades colectivas. Y se sigui贸 torpemente desde el Congreso a Plaza de Mayo v铆a calle Corrientes y el Obelisco. Una marea de adolescentes entonando canciones de los Redondos. Un hecho in茅dito. Casi sin registros. La gente que atravesaba avenida Corrientes miraba. Miraban sin comprender nada. Adultos. Adultas. Hay cosas que la gente grande nunca registr贸.

La manifestaci贸n deb铆a tener dos o tres cuadras. Pibes y pibas de entre quince y veinte a帽os. Sin carteles. Sin banderas. Entonando canciones. Gritos de guerra contra la polic铆a. Y el gobierno. Y defendiendo a Maradona. Diego hab铆a estado preso unos d铆as antes. Tenencia de drogas. Hay quienes dicen que era para tapar. Siempre las operaciones son eso. Ensayo general para la farsa actual.

Perder la inocencia

Tengo la costumbre de escribir siempre recordando esta fecha. Un d铆a marcado para el resto de la vida. A veces pienso que la muerte de Walter nos meti贸 de lleno en otro mundo. Nos oblig贸 a perder la inocencia. Su asesinato nos adentr贸 de lleno en un mundo que ve铆amos un poco de lejos. Walter es una marca generacional. Ya se dijo. Basta decir su nombre y ya se sabe de qu茅 hablamos. Qu茅 recordamos. Qu茅 conmemoramos. Qu茅 queremos decir.

Tengo en mi memoria los rostros de mis compa帽eras y compa帽eros del Centro de Estudiantes. Compa帽eros y compa帽eras de otros secundarios. Amigos y amigas que fuimos conociendo en el mundo de los recitales. Veo algunas fotos de la 茅poca. Tiempos dif铆ciles. Corazones bondadosos. Esp铆ritus amables que s贸lo buscaban alegr铆as en medio de la desaz贸n generalizada. El Poder se expresa en lo macro. Y en lo micro. Indulta a los genocidas. Y tambi茅n indulta a los asesinos de tus amigos. Te impide las m铆nimas celebraciones. Y m谩s si son j贸venes. Hay que marcarlos a fuego. Para que entiendan c贸mo se ordena el mundo. Para que no jodan. Para que sepan. Para que aprendan a callarse. Para que en el silencio acompa帽en el orden. Hay un nosotros y nosotras que vivimos nuestra propia Nueva Roma. Cruzar la adolescencia con miedo. Con cuidados. Con temores. Y odios. 驴Es posible no odiar en este contexto? 驴Es posible no seguir odiando?

Walter es el nombre de nuestra 煤ltima inocencia鈥

En el nombre de mi abuela est谩 escrita una canci贸n

Anteojos grandes. Marcos negros bien gruesos. Pelo canoso. Un poco ondulado. Mirada fija. Muchas veces en silencio. Manos arrugadas que sostienen una foto. O un cartel con palabras. O un palo de escoba con un cartel hecho artesanalmente. Saber decirle asesino al asesino. Con la sabidur铆a de las abuelas. Esas que llaman a las cosas por su nombre. Sin miedos. Como catorce a帽os antes hicieron las Madres. Y las Abuelas. Un rostro que habla. Hay una historia. Una vida. Un nieto que ya no est谩. Que lo mataron.

Do帽a Mar铆a. Mary. Ella se puso de pie. A dar la pelea. Supimos que el padre muri贸 al poco tiempo. Triste. Quiz谩s deprimido. A la madre no le era f谩cil. La vida. Las angustias. Los infinitos recovecos por donde transcurren innumerables experiencias. Las inmensas dificultades que provoca un dolor existencial. Para siempre. Por el resto de los interminables d铆as, meses y a帽os. Mary agarr贸 la posta que estaba en el aire. Tom贸 el mando. Tuvo la fuerza. Pudo. Asumi贸 la batalla. Fue al frente. 23 a帽os a帽os. Casi un cuarto de siglo de lucha. 281 meses. 8569 d铆as. Ten铆a sesenta y dos a帽os cuando asesinaron a Walter. Pas贸 m谩s tiempo pidiendo justicia que los a帽os que tuvo Walter de vida. Encabezando marchas. Estando en los recitales. Reclamando en interminables mostradores del podrido aparato judicial del pa铆s. Logr贸 que la causa cruzara fronteras. Y el Estado argentino fue condenado en el exterior.

En el nombre de mi abuela est谩 escrita una canci贸n. Lo escribi贸 el uruguayo Eduardo Mateo. Resuena hace meses en mi cabeza. Va y viene. Do帽a Mary. La abuela de Walter. Un poco la abuela de todos y todas. Desde Aldo Bonzi encabez贸 un camino. Ah铆 seguimos. En los lugares que estamos. Por donde la vida nos lleva. En las miles de vidas diferentes que se abrieron al mundo. Una consigna. Una remera. Una bandera. Un recuerdo en redes. Donde sea. Como sea. Como cada una y cada uno pueda. Un nombre. Walter. Treinta a帽os. Te traigo los abrazos que precises, mis 煤ltimas y pobres barricadas, el mundo entero por cambiar y el coraz贸n en esta retirada鈥

