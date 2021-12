–

El quart dia de les XXIII Jornades Llibertà ries de CGT València ha tractat sobre alternatives possibles als models de convivència, abordant la realitat del cohousing amb membres de Garba Cohabitatge i Cobarraca, a més s’ha exposat el projecte que CGT està duent a terme en Ruesta.

Àlvar Martínez, membre de Garba Cohabitatge, i Ferran González, membre de Cobarraca, han exposat en les Jornades Llibertà ries el cohousing com una alternativa de convivència tant intergeneracional, com a alternativa a les residències formant comunitats sèniors d’envelliment actiu. Àlvar Martínez ha començat definint el cohabitatge o habitatge col·laboratiu en cessió d’ús, tal com la reconeix la Reial Acadèmia de la Llengua el cohousing, com “un model d’accés a l’habitatge assequible, inclusiu, no especulatiu i orientat a la vida en comunitat que crea veïnats actius que permeten compartir espais, serveis, cures i activitats i generen qualitat de vida”. Ferran González ha fet un repàs a la història del cohousing que “va començar en els anys 50 a Dinamarca quan un grup de gent es va reunir per a fer uns habitatges i un espai comú per a gaudir-lo”. El model relata el membre del grup intergeneracional Cobarraca “ha anat expandint-se per Anglaterra, França, Ità lia, l’Uruguai i a Espanya ha arribat fa 10 anys”. Àlvar Martínez ha explicitat els cinc eixos que defineixen al model de cohabitatge “comunitat, normativa, ubicació, construcció i economia” posant especial èmfasi en la comunitat perquè segons el membre de Garba Cohabitatge “sense ella no funciona res on ha de tractar-se de prendre les decisions per consens en assemblea i que les entitats facilitadores cedisquen el protagonisme a la cooperativa per a fer possible l’autogestió”.

Martín Cristóbal, membre de la cooperativa “totalment horitzontal”, remarca Martín, que gestiona Ruesta, poble cedit a CGT per la Confederació Hidrogrà fica de l’Ebre (CHE), ha exposat els punts bà sics del projecte que estan desenvolupant en l’alberg de la localitat de la província de Saragossa, hui pertanyent als termes municipals de Sigüés i Urriés, a la comarca de la Jacetania i el partit judicial d’Ejea de los Caballeros. Martín ha indicat que ara gestionen “dues cases amb una capacitat de 65 llits, restaurant, bar i terrasses que es troba en ple Camí de Santiago” volen crear “la seua pròpia agricultura per a poder autoproveir-se i créixer més enllà del punt de vista de turístic i fent de Ruesta un punt autosuficient, que es convertisca en un símbol de cultura, de reunió i de compartir”. Martín ha informat que actualment existeixen uns vint aldees al Pirineu que estan començant a autogestionar-se “les quals intenten crear una xarxa”. CGT ha tingut 12 anys de baralla judicial que ha guanyat i la CHE ha de rehabilitar el cà mping que els van llevar per a recréixer el pantà , a més l’organització anarcosindicalista vol construir 4 cases, segons ha relatat Martín Cristóbal.

Com és habitual després de les exposicions dels ponents va haver-hi un torn per al debat i el dià leg amb els assistents. Les Jornades Llibertà ries continuen el divendres 17 de desembre amb una doble cita en l’Octubre Centre de Cultura Contemporà nia que començarà a les 18 hores presentant la Fundació Ferrer i Guà rdia i el projecte de La Distri amb Juan Ramón Ferrandis, secretari general de CGT del País Valencià i Murcia al costat de Juan Miguel Font, militant de l’organització anarcosindicalista i a les 19 hores està previst que Ángel Mora, premi d’investigació Joan Francesc Mira, llicenciat en Història, graduat en Història de l’art i Antropologia social i cultural, parle sobre la col·lectivització com a alternativa futura al model capitalista, consumista i depredador de recursos.

