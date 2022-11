–

November 20, 2022

Comunicado de Prensa

El 20 de noviembre a medianoche, aviones de combate turcos comenzaron a bombardear hospitales, escuelas y otros objetivos civiles en Koban锚 y sus alrededores, incluida la aldea de Bel没niy锚 en Shahba, al suroeste de Koban锚, que ahora est谩 poblada por kurdos desplazados de Afrin, as铆 como la aldea de Teqil Beqil cerca de Qerecox en D锚rik en la parte oriental de la Regi贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria. Los aviones de combate turcos tambi茅n atacaron el dep贸sito de trigo en la regi贸n de Dahir al-Arab cerca de Zirgan y 谩reas en las monta帽as Qendil y Asos en el sur de Kurdist谩n (norte de Irak).

El ataque terrorista en Taksim, Estambul, el 13 de noviembre fue planeado y ejecutado por el r茅gimen gobernante del AKP-MHP de Turqu铆a para proporcionar un pretexto para estos mort铆feros bombardeos. Sin ninguna investigaci贸n, el r茅gimen turco culp贸 a las Unidades de Protecci贸n del Pueblo (YPG), las Unidades de Protecci贸n de la Mujer (YPJ) y al Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n (PKK) por este ataque. A pesar del rechazo inmediato y vehemente de esta acusaci贸n infundada por parte de las Fuerzas Democr谩ticas Sirias (SDF, la organizaci贸n paraguas que incluye a las YPG y las YPJ) y el PKK, el ministro del Interior de Turqu铆a, S眉leyman Soylu, quien tiene un largo historial de hostilidad contra el pueblo kurdo, contin煤a predicando esta falsedad en nombre del estado turco.

Una vez m谩s, el estado turco est谩 lanzando una campa帽a de agresi贸n no provocada contra los kurdos para distraer la atenci贸n de los diversos problemas de Turqu铆a despu茅s de dos d茅cadas de gobierno sin control de Recep Tayyip Erdogan y el AKP. Desde el 17 de abril, el r茅gimen de Erdogan ha atacado repetidamente posiciones de guerrilleros kurdos en Kurdist谩n del Sur, utilizando armas qu铆micas prohibidas m谩s de 2.700 veces. No obstante esto, el estado turco no ha logrado nada con estos ataques y las fuerzas turcas han quemado los cuerpos de sus propios soldados para ocultar la magnitud de sus p茅rdidas. Con el reciente ataque de bandera falsa en Taksim, Erdogan y el AKP-MHP esperan distraer a煤n m谩s su derrota en Kurdist谩n del Sur y justificar su guerra intensificada contra los kurdos en Rojava/norte y este de Siria.

El r茅gimen en ruinas de Erdogan solo puede permanecer en el poder derrotando la resistencia hist贸rica del pueblo kurdo contra la ocupaci贸n neo-otomana de Kurdist谩n. Con el ataque en Taksim, Erdogan esperaba presentar a Turqu铆a como v铆ctima del terrorismo perpetrado por los kurdos para obtener luz verde para un ataque a Rojava en la cumbre del G20 en Bali, y parece haberlo logrado, ya que el r茅gimen turco es incapaz de emprender estos ataques sin la aprobaci贸n de la Coalici贸n Global para Derrotar a ISIS, especialmente de Estados Unidos.

Si la Coalici贸n Global para Derrotar a ISIS est谩 en contra de esta guerra ilegal, entonces sus miembros deben tomar medidas en茅rgicas de inmediato a trav茅s de medidas econ贸micas, pol铆ticas, diplom谩ticas y legales para obligar a Turqu铆a a cumplir con el derecho internacional. De lo contrario, tambi茅n ser谩n responsables de las consecuencias del terrorismo del Estado turco contra el pueblo kurdo y los dem谩s pueblos del norte y este de Siria.

Por lo tanto, hacemos un llamado a las Naciones Unidas, la Coalici贸n Global para Derrotar a ISIS, la Uni贸n Europea y los Estados Unidos para obligar a su socio a cumplir con sus obligaciones legales.

Consejo Ejecutivo del Congreso Nacional de Kurdist谩n (KNK)

20.11.2022

