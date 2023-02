–

De parte de Indymedia Argentina February 1, 2023 194 puntos de vista

Un informe a cargo del Movimiento Popular La Dignidad sobre 125 establecimientos controlados en Provincia de Buenos Aires destac贸 que ninguno llega al 70% de los productos del programa en g贸ndola.



https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2023/02/REPORTE-AHIJUNA-010223-Precios-justos-con-alto-incumplimiento.mp3

Escuchar el reporte desde Radio Ahijuna de Quilmes, Buenos Aires.

El Gobierno nacional negocia la ampliaci贸n del Programa Precios Justos, que podr铆a incorporar a 124 empresas con un total de 482 marcas participantes, y busca que los acuerdos no solo est茅n en los productos alimenticios sino que abarquen a textiles, indumentaria, calzado, celulares y medicamentos.

Mientras tanto, un informe a cargo del Movimiento Popular La Dignidad sobre 125 establecimientos controlados en Provincia de Buenos Aires destac贸 que ninguno llega al 70% de los productos del programa en g贸ndola.

鈥淔uimos a Coto, Carrefour, D铆a, Chango M谩s鈥, detall贸 Marina Joski, integrante de la organizaci贸n, en Radio Ahijuna.

鈥淗ay supermercados que son m谩s incumplidores, que tienen dentro de sus estrategias directamente no poner los precios, no se帽alizan o bien no hay stock en las g贸ndolas, o no tienen los productos mostrados鈥, agreg贸.

Respecto al abastecimiento, las empresas Unilever, Ledesma, y Molino Ca帽uelas est谩n en el ranking de incumplimiento de stock. 鈥淪i uno va y busca cu谩nto tiene que salir el producto, el precio est谩, es correcto. El tema es que las empresas y cadenas de supermercados no exhiben, no ponen o no existe stock de esos productos鈥, expres贸.

Los controles continuaran semana a semana y se pueden consultar los informes en las redes sociales de La Dignidad.

Por 煤ltimo, Joski invit贸 a la ciudadan铆a a involucrarse en el control de precios. 鈥淭iene que ser una herramienta de control ciudadano porque es parte del ejercicio democr谩tico poder rever y no estar al margen de los acuerdos que hace el gobierno con las empresas, y que permanentemente intentan saquear la mesa de los argentinos鈥, concluy贸.

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/alto-incumplimiento-empresarial-a-precios-justos-mientras-el-gobierno-negocia-su-ampliacion/