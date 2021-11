–

Ya en su d铆a la Asociaci贸n Espa帽ola de Titulados N谩utico-Pesqueros sac贸 a luz p煤blica que en el Instituto Pesqueiro do Atl谩ntico de Vigo y en la Escola Oficial N谩utico-Pesqueira de Ferrol el curso arrancaba sin tener en sus respectivos cuadros docentes a ning煤n especialista justo en la materia principal de aquello que se quiere aprender: a pescar.

Los profesores que impart铆an esa asignatura tanto en Vigo como en Ferrol se han jubilado y las vacantes que han dejado no se han cubierto. Al menos no con especialistas. Porque ahora son los alumnos los que denuncian p煤blicamente que, para suplir esas ausencias, se ha contratado a rederas. 芦Con todos los respetos que nos merecen y admiraci贸n por su profesionalidad para reparar aparejos, pero la asignatura trata sobre c贸mo armarlos a bordo y realizar los trabajos de pesca propios de un barco, que es para lo que nos estamos formando como profesionales禄, apunta un portavoz de los afectados.

Ya no se meten en lo desfasado de la programaci贸n, que no tiene en cuenta siquiera los avances tecnol贸gicos, pero habilitar a un estudiante para 芦realizar maniobras a vela, identificando los efectos del viento sobre el aparejo y efectuando las operaciones que permiten realizar una navegaci贸n a vela con precisi贸n y seguridad禄 o conocer los 芦efectos escorantes producidos por el aparejo y la captura禄, requiere un profesor especialista y con experiencia a bordo contrastada. Es lo que pide la normativa a un t茅cnico superior en Transporte Mar铆timo y Pesca de Altura y es lo que tienen en Ribeira y en el resto de las escuelas n谩uticas de Espa帽a, apuntan los alumnos.

Ambas vacantes son preocupantes, pero en el caso del instituto vigu茅s es m谩s grave, apuntan, dado que se trata de un Centro de Referencia Nacional de Pesca y Navegaci贸n -el centro educativo desvi贸 la consulta de este peri贸dico a la Conseller铆a do Mar-. Y, como apuntan desde Aetinape, 芦sin desmerecer el resto de materias y perfiles profesionales de los cuerpos docentes, los especialistas en pesca son la columna vertebral de la formaci贸n de los profesionales que van a liderar la flota pesquera.

Los matriculados se帽alan que en breve van a empezar la formaci贸n en centros de trabajo y no tienen nociones sobre artes y aparejos. Aparte de exigir tanto a la Conseller铆a de Educaci贸n como a inspecci贸n de Ense帽anzas mar铆timo-pesqueras de la Secretar铆a General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci贸n que investiguen esta situaci贸n, se帽alan que de continuar 芦este nivel de degradaci贸n de los estudios mar铆timo-pesqueros y de no restituirse a la mayor brevedad la plaza del profesor de Pesca, asignatura fundamental para nuestro futuro profesional, iremos a la huelga禄.

La Conseller铆a do Mar desvincula las ense帽anzas que est谩n impartiendo las rederas en las escuelas n谩uticas de Vigo y Ferrol con la sustituci贸n de los profesores jubilados. Explican desde el departamento que Mar 芦est谩 impartindo un curso relacionado coa confecci贸n e mantemento de artes e aparellos de pesca por parte de redeiras禄 en ambos centros. Se trata de un seminario para 芦que o alumnado poida mellorar o seu curr铆culo e 茅 totalmente independente do ciclo de formaci贸n regrada no que se imparte a materia de Pesca Mar铆tima, que incl煤e co帽ecementos relacionados coas artes e aparellos禄. Afirma tambi茅n que en el caso de la formaci贸n reglada, la conseller铆a 芦est谩 traballando para cubrir coa maior celeridade posible a necesidade actual de prazas de docentes especialistas para poder impartila, un procedemento complexo de acordo cos requisitos que esixe a normativa nestes casos禄. Puede que sea complejo, pero Aetinape recuerda que en el Pa铆s Vasco, en la Escuela Blas de Lezo, lo resolvieron r谩pidamente y de acuerdo con la legislaci贸n vigente. Esa que permite que cuando una especialidad no est茅 incluida entre los estudios universitarios, la Administraci贸n puede contratar profesores especialistas con experiencia contrastada en los 谩mbitos profesionales de los que se trate, como capit谩n de pesca o patr贸n de altura.

