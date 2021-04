–

Los Vendedores de Odio Xenofóbico (Vox: dicción ario) saben sembrar vientos y recoger después tempestades. Sus actos les salen rentables. Ya le han hecho la campaña con este acto. Saben disfrazarse de víctimas y sacar mucho rédito a su victimismo. El lobo en los carnavales electorales se sabe disfrazar de pobre corderito indefenso.

La presunta izquierda, que va de radical y es minoritaria, le hace el juego al fascismo liberal con sus torpezas. Parece que no queremos aprender absolutamente nada. De Marx en peor.

Pues la mayoría de esos presuntos y supuestos izquierdistas siniestros serán descalificados como marxistas cuando el marxismo ni ha existido ni existirá, porque es imposible sacar un catecismo religioso o político de la filosofía abierta, plural, sistemática, materialista e inacabada de Marx. Eso es la ciencia: estudiar a conciencia lo concreto, lo real, lo existente. La filosofia de Marx era científica porque era investigación historica de la realidad realmente existente, no era dogmática ni esquemática. Pero eso a nadie al parecer importa ni interesa. Unos se creen que saben muy bien que cualquiera que luche (en miles de formas y batallas) contra la suciedad pornocapitalista ya por eso y din mas es marxista. Y otros que, por analfabetismo crónico impuesto y ajeno, son incapaces de leer y comprender dos frases seguidas de Marx llamarán marxismo a cualquier estupidez que se les revele/ rebele desde las tripas. Sentirán un retortijón y se sentirán rebeldes por una revelación estomacante mal digerida. Ser rebelde no es lo mismo que ser revolucionario.

Y entre los hunos y los hotros el mundo irá cada día de mal (no de Marx) en peor hasta su explosión final…

El comunismo no será la etapa final de la Humanidad, sino que la Humanidad llegará a su autodestrucción más brutal, trágica y delirante. Será la lucha final…