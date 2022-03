–

El periodista Franco Torchia durante una reciente emisi贸n del programa 芦Todas las Tardes禄 (El Nueve) opin贸 sobre las declaraciones transodiantes de la diputada por Santa Fe, Amalia Granata.

芦No hay ning煤n tipo de ingenuidad en que un discurso as铆 sea puesto en boca de una legisladora como Amalia Granata, porque hay intereses pol铆ticos y financieros muy fuertes芦, comenz贸.

芦En mi barrio y en mi pa铆s, una persona que viola leyes, es un delincuente. Es, en este caso, una delincuente. Si viol谩s leyes ostensiblemente, est谩s funcionando como un delincuente. 驴Qu茅 leyes? Viola en sus declaraciones, la ley de identidad de g茅nero, que este a帽o cumple 10 a帽os en Argentina禄, agreg贸. 芦Amalia Granata es delincuente a mi criterio porque tambi茅n con estas declaraciones viola la ley antidiscriminatoria que rige desde 2015 en la Ciudad de Buenos Aires. Y como sus declaraciones fueron en un estudio de la Ciudad de Buenos Aires, tambi茅n est谩 delinquiendo y est谩 violando la ley antidiscriminatoria禄, sigui贸.

芦Amalia Granata es una legisladora que abiertamente est谩 violando leyes vigentes en el Estado de Derecho de la Argentina. Todo lo que dice es falso. No conozco una sola persona trans que reciba un sueldo, si no es a partir de la ley que el a帽o pasado sancion贸 el Estado, que es la ley de cupo laboral travesti-trans, que no se cumple como corresponde todav铆a en Argentina禄. 芦Ninguna persona trans de la Argentina tiene una casa gratis ni recibe un sueldo por el mero hecho de ser trans禄.

Finalmennte, Franco hizo referencia al tema de la hormonizaci贸n. 芦Cortarle la hormonizaci贸n a las personas trans es lo mismo que asesinarlas, Amalia Granata. Porque es cortarle de ra铆z la sabia que les permite seguir existiendo. Por lo cual, tu propuesta es matarlas, ser asesina con las personas trans禄, afirm贸.

A ra铆z dicha opini贸n , Granata inform贸 en su cuenta de Twitter que iniciar谩 acciones legales contra el periodista por 芦calumnias e injurias禄.

Acabo de iniciar acciones legales por los delitos de calumnias e injurias contra Franco Torchia por sus dichos vertidos en Todas las Tardes por canal 9 pic.twitter.com/ikwv8XW8fW 鈥 Amalia Granata 馃挋馃挋 (@AmelieGranata) March 21, 2022