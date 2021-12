A ochenta a帽os del salvamento del Hermitage: la resistencia popular contra el nazismo

El 20 de agosto de 1941, Olga Berggolts escribi贸 un poema sobre Leningrado. Dibuj贸 el amanecer del B谩ltico y su certeza de que la ciudad vencer铆a a los nazis, “vengando a Par铆s y Varsovia, y por tu destino, Madrid”.

Ten铆a confianza en el vigor sovi茅tico, pero no pod铆a imaginar el sufrimiento que sus compatriotas tendr铆an que soportar. Apenas dos semanas despu茅s, el 8 de septiembre los tanques de la Wehrmacht con tropas alemanas y finlandesas cortaron todos los accesos a la ciudad, iniciando un asedio en el que Olga Berggolts se convirti贸 desde la radio en la voz que sustentaba los andamios de la resistencia, derramando poemas sobre el Neva.

Cuando estaba a punto de iniciarse el ataque nazi a la Uni贸n Sovi茅tica, Revekka Rubinstein trabajaba en el Museo del Hermitage de Leningrado. Escribi贸 sus memorias siendo ya una anciana. En ellas, evoca que “el 21 de junio de 1941 fue el 煤ltimo d铆a feliz. Recuerdo lo que pas贸, a partir de la ma帽ana de aquel d铆a brillante y lleno de sol…” Aquel d铆a soleado de Leningrado, las tropas de la Wehrmacht fueron lanzadas contra la Uni贸n Sovi茅tica. Empezaba la m谩s terrible, destructora y siniestra guerra que ha padecido la humanidad. Todo el pa铆s de los s贸viets se moviliz贸. La madre patria llama, el cartel que Irakli Toidze realiz贸 en 1941, mostr贸 a una madre que, erguida con gesto serio ante las bayonetas, llama a sus hijos a defender la tierra, mientras con la mano derecha muestra el documento que juraban los miembros del Ej茅rcito Rojo: lealtad a la Uni贸n Sovi茅tica y al gobierno obrero y campesino. Muchos soldados llevaban encima alguna foto de sus seres queridos y una tarjeta que reproduc铆a el cartel de Toidze.

Otros carteles se hicieron tambi茅n c茅lebres entonces: el de Dementi Shmarinov, de 1942, con una madre que lleva el cad谩ver de una ni帽a; el de L谩zar Lisitski, del mismo a帽o, que pide “Todo para el frente, todo para la victoria”; los trabajos de Mija铆l Kupri谩nov, Porfiri Krilov, Nikol谩i Sokolov. y el de Viktor Iv谩nov, de 1943, con un combatiente del Ej茅rcito Rojo. Adem谩s de los soldados y trabajadores de las f谩bricas y campos, tambi茅n se moviliz贸 el resto del pa铆s: artistas, escritores, intelectuales, m茅dicos, en el frente o en la retaguardia. De 1942 es tambi茅n Invencibles, una pel铆cula de Mija铆l Kalat贸zov y Serg茅i Guer谩simov que rinde homenaje a los heroicos habitantes de Leningrado en la figura de un ingeniero, Nikol谩i Rodi贸nov, que contribuye a la resistencia de la ciudad en la f谩brica donde trabaja, construyendo un nuevo tanque.

Roman Karmen rod贸 el sitio de Leningrado ese mismo a帽o. Ten铆a experiencia. Karmen hab铆a filmado en agosto de 1936 el ataque fascista a San Sebasti谩n durante la guerra civil espa帽ola, despu茅s de haber atravesado la frontera en Ir煤n junto a Bor铆s Makas茅iev, y antes de trasladarse a Barcelona, donde film贸 la llegada de los voluntarios alemanes de las Brigadas Internacionales, el batall贸n Ernst Th盲lmann; y despu茅s a la capital de Espa帽a para rodar Madrid en llamas, que mont贸 m谩s tarde en Mosc煤. Muchos a帽os despu茅s, en 1967, con el escritor Konstant铆n S铆monov, cre贸 Grenada, Grenada moja (Granada, mi Granada) tambi茅n sobre la guerra civil, donde un铆a la contienda espa帽ola a un gran combate universal que continu贸 despu茅s en el sitio de Leningrado, en Stalingrado y en Berl铆n. Karmen nos dej贸 sus memorias, de t铆tulo inolvidable: No pasar谩n.

En la ciudad sitiada del Neva, la joven Lena M煤jina, que apenas ten铆a diecis茅is a帽os, escribi贸 un diario en su cuaderno marr贸n donde recoge el asedio. Aunque sus p谩ginas no eran desconocidas, fue redescubierto en 2008 en el archivo central de Leningrado: “No me dan miedo los muertos, pero vierto l谩grimas de pena”, escribe. Ve morir a toda su familia: “Ayer por la ma帽ana muri贸 mam谩. Me he quedado sola”. Otra ni帽a, Tatiana S谩vicheva, que ten铆a once a帽os cuando comenz贸 el asedio, escribi贸 un peque帽o diario registrando las muertes de su familia y el esfuerzo de la resistencia: ella, como otros ni帽os, buscaba botellas que despu茅s se utilizaban para fabricar explosivos. No pudo sobrevivir, pese a que consiguieron evacuarla: muri贸 en 1944. Sus p谩ginas infantiles fueron presentadas como prueba en el proceso de N煤remberg.

Casi cuarenta a帽os despu茅s, Daniil Granin y Al茅s Adam贸vich escribieron El libro del bloqueo, donde los habitantes de Leningrado hablan del horror del asedio nazi. En esa obra, recuerdan a Pavel Filip贸vich Gubcheski, un gu铆a del museo del Hermitage que organizaba visitas imaginarias a las paredes desnudas, con los marcos vac铆os de los cuadros. Granin combati贸 a los nazis durante la guerra con una unidad de tanques, y estuvo en el frente de Leningrado desde donde ve铆a pasar a los Junkers alemanes que bombardeaban la ciudad. Muri贸 en 2017, casi centenario.

En la ciudad que se mira en la Perspectiva Nevski, avanzando desde la estaci贸n de Mosc煤 hasta la aguja dorada del Almirantazgo, en las calles por donde paseaba Dostoievski, y un G贸gol pobre de solemnidad, Montserrat Roig descubri贸 el temblor del miedo y la energ铆a de los hambrientos, dejando dos libros sobre el asedio: L’agulla daurada, y Mi viaje al bloqueo. La resistencia fue sobrehumana. Al inicio de la guerra, cuando ya estaba sitiada la ciudad, Shostak贸vich trabajaba entre obuses, fr铆o y bombardeos en su apartamento de Kronv茅rkskaya 29-37 para componer la Sinfon铆a n潞 7, Sinfon铆a de Leningrado, que se estren贸 el 5 de marzo de 1942, como un acto de resistencia, en el Palacio de la Cultura de K煤ibishev, en Samara.

* * *

El 7 de octubre de 1941 Hitler jur贸 que destruir铆a Leningrado: no pod铆a soportar que fuera m谩s hermosa que Berl铆n o Viena y orden贸 en secreto a su comandante, el mariscal de campo Wilhelm von Leeb, que arrasara la ciudad. Pero antes, irrumpir铆a en ella, vencedor: el f眉hrer confes贸 a Speer que entrar铆a triunfalmente con m煤sica de Liszt. El mando nazi estaba tan seguro de que ocupar铆a Leningrado que incluso imprimi贸 invitaciones para celebrar su victoria en una recepci贸n que se abrir铆a el 9 de agosto de 1942 en el c茅lebre Hotel Astoria de la ciudad.

M谩s de setecientos mil soldados alemanes rodearon Leningrado, apoyados por otros miles de finlandeses, y espa帽oles fascistas de la Divisi贸n Azul m谩s al sur. Para forzar la rendici贸n, uno de los principales objetivos desde el inicio de los bombardeos, fue destruir la central y el sistema de distribuci贸n de agua. Lo consiguieron. En 1942, nadie ten铆a agua en su casa; ten铆an que ir a buscarla al r铆o Neva y a los canales que cruzan la ciudad. Cuando los cauces se congelaron, ten铆an que practicar agujeros para subir el agua. En el camino a casa, el cubo se congelaba.

El Hermitage era el “objetivo n煤mero 9” designado para bombardearlo. Hitler no solo quer铆a destruir el museo, deseaba destruir por completo Leningrado, hacerla desaparecer. En la misma jornada del 21 de junio de 1941, el director del Hermitage, Iosif Orbelli, firm贸 la orden para evacuar las obras de arte del museo y organiz贸 el traslado. Estaba a punto de empezar el largo horror de 872 d铆as de asedio, donde muri贸 un mill贸n de personas. Solo Vlad铆mir F. Levinson-Lessing, un experto en arte ruso y occidental, sab铆a que el destino de las obras era Sverdlovsk, en los Urales. Mientras permaneci贸 en esa ciudad, Levinson-Lessing imparti贸 conferencias e informaba de la situaci贸n del Hermitage.

Piezas de Leonardo, Rafael, Rubens, Tiziano, Rembrandt, Giorgione, El Greco, fueron embaladas en un trabajo fren茅tico que dur贸 d铆as: los empleados trabajaban las veinticuatro horas de la jornada, haciendo breves descansos de dos o tres horas por la noche para dormir; quienes realizaban el embalaje, esencial para un largo viaje, se turnaban durmiendo en las mismas salas, en una silla o en el suelo, o tumbados sobre una alfombra. Acudieron a colaborar soldados y voluntarios. Muchas de las piezas que no pudieron ser trasladadas se bajaron a los s贸tanos y a la planta baja del Palacio de invierno. Lanchas tuvieron que llevar arena desde el Neva, para utilizarla en los subterr谩neos del museo, enterrando las obras de m谩rmol, bronce y porcelana.

El 1 de julio de 1941 se envi贸 la primera expedici贸n con obras: prepararon veinticuatro autom贸viles y una unidad con ca帽ones antia茅reos por si el convoy era atacado por la aviaci贸n alemana. El plan para salvar las riquezas del museo consiguiendo que llegaran a Sverdlovsk, la vieja Ekaterimburg, fue dirigido por Vlad铆mir Levinson-Lessing. Centenares de cajones y decenas de camiones fueron camino de la estaci贸n de ferrocarril. El 20 de julio, 1.422 cajas con setecientas mil obras de arte fueron cargadas en dos trenes que partieron de Leningrado. Otro tren qued贸 detenido porque las tropas nazis ya hab铆an cercado la ciudad. Con los alemanes, en la cercana Pushkin, estaban los soldados de la Divisi贸n Azul que Franco hab铆a enviado para combatir junto a los nazis. Los trenes llevaban una plataforma con bater铆as antia茅reas para defender el convoy. En la estaci贸n, viendo alejarse al tren, el director Iosif Orbelli lloraba en el and茅n.

En el traslado no se perdi贸 ni una sola pieza. En Sverdlovsk, las obras se depositaron en una pinacoteca, una iglesia y en el museo del ate铆smo. En esa ciudad hab铆an ajusticiado a la familia del zar Nicol谩s II. En la calle Wainer, 11, estaban los almacenes del Hermitage; los trabajadores que se trasladaron desde Leningrado organizaron todo tipo de actividades en la ciudad que los acog铆a, a las que se incorporaron quienes trabajaban en los museos municipales. Arque贸logos, historiadores, restauradores, impart铆an clases en la universidad y daban conferencias, adem谩s de organizar grupos de trabajo sobre cuestiones cient铆ficas. No olvidaban visitar a los heridos que llegaban desde el frente. En la Universidad Gorki de Sverdlovsk se organizaron conferencias sobre el renacimiento, el barroco, sobre la cultura de diferentes pa铆ses europeos, con una numerosa asistencia de trabajadores de la ciudad y de los alrededores.

El 8 de septiembre de 1941 los nazis hab铆an cercado por completo Leningrado. Ese mismo mes, las tropas nazis capturaron Peterhof, en el golfo de Finlandia, a treinta kil贸metros de distancia. El excepcional conjunto del palacio y los jardines de Peterhof, donde hoy est谩 uno de los campus de la universidad de Leningrado, fue destruido a conciencia por los nazis, volando las galer铆as, demoliendo las fuentes, robando las riquezas art铆sticas. Quienes se quedaron en Leningrado cuidaban del museo y de un hospital cercano. Los trabajadores del Hermitage, como el resto de los habitantes de la ciudad, cavaron trincheras, construyeron barreras contra los tanques, mientras reparaban desperfectos en el palacio con el poco material disponible y proteg铆an las obras de la humedad. Los investigadores del museo integraron tambi茅n las brigadas de defensa contra incendios, acudiendo all铆 donde se iniciaban. Otros, trabajaron en la vigilancia a茅rea, en la construcci贸n de barreras contra el enemigo. Cubrieron con tierra los monumentos de la ciudad, incluso el Jinete de bronce que recuerda a Pedro el grande y al poema de Pushkin, pero dejaron descubierta la estatua de Lenin en la estaci贸n de Finlandia, desde cuya explanada se domina la ciudad: era un mensaje a los nazis y una muestra de afirmaci贸n y resistencia.

Las grandes salas y galer铆as del Hermitage se ve铆an desoladas, con los marcos en las paredes, sin las pinturas. Olga Dmitrieva, Kira Asaevich, Natalia Flutner, y muchos otros, salvaron las obras. Boris Piotrovski, que fue director del Hermitage tras la guerra, desde 1964 hasta 1990, escribi贸 que “el trabajo intelectual mitigaba la dureza de la vida. Los que estaban ocupados soportaban el hambre con m谩s facilidad.” El cerco de Leningrado convert铆a en una misi贸n casi imposible enviar alimentos. En los a帽os siguientes, en la ciudad muri贸 un mill贸n de personas. La aviaci贸n alemana consigui贸 destruir los almacenes de alimentos, y las reservas que pudieron salvarse solo pod铆an abastecer durante dos meses a los habitantes. En 1941, la raci贸n de pan diaria era de trescientos gramos por persona, que despu茅s hubo que reducir a doscientos cincuenta. Los ni帽os recib铆an la mitad, y empez贸 la hambruna, porque m谩s tarde a煤n se redujo m谩s la cantidad. N, el “hombre sitiado” que Lidiya Ginzburg sigue en su diario, mira las colas del pan y camina en las noches blancas de Leningrado viendo como la luz hace brillar el asfalto de la Perspectiva Nevski.

Alexander Nikolski, un arquitecto constructivista, escribi贸 en aquellos d铆as: “31 de diciembre de 1941. No hay luz en el refugio desde hace casi una semana y media. No hay calefacci贸n. Estamos completamente a oscuras, lo 煤nico que tenemos son l谩mparas de aceite. Pero nos encontramos bien y esperamos celebrar el nuevo a帽o 1942. Hice un peque帽o 谩rbol de navidad de papel. Estoy haciendo adornos para 茅l. Es mejor colgarlo del techo.” Las im谩genes de Karmen de esos d铆as muestran a los habitantes de Leningrado cavando trincheras, levantando barricadas, corriendo a los refugios, deteni茅ndose ante un elefante muerto, ante el Neva helado, los barcos atrapados, los carros de combate que recorren la Perspectiva Nevski, con las personas que arrastran trineos improvisados donde cargan a sus muertos, con las monta帽as de escombros, los carros cargados de cad谩veres y, pese a todo el horror, mostrando el esfuerzo de guerra en las f谩bricas y el frente.

Aquel oto帽o de 1941, el inhumano asedio nazi impidi贸 que entrasen suministros en la ciudad, y las garras del hambre y la distrofia estrujaron la garganta y el coraz贸n de Leningrado: solo en diciembre murieron casi sesenta mil personas, y entre enero y febrero de 1942 otros doscientos mil leningradenses sucumbieron al hambre; muchos se alimentaron con cuero, con grasa de tanque, con restos de caballos, y el pegamento se convirti贸 en el “chocolate del bloqueo”. Algunas partes del Hermitage fueron convertidas en hospitales para albergar enfermos y heridos, atendidos por los propios trabajadores del museo.

Se instalaron centenares de altavoces por toda la ciudad, para difundir las emisiones de radio con las noticias de la resistencia y los avisos de bombardeos, y despu茅s lleg贸 el llanto por Sebastopol y los ecos emocionados de Stalingrado y de Kursk. A veces, en los altoparlantes se escuchaban palabras de poetas: Anna Ajm谩tova le铆a sus poemas, y la famosa poeta comunista Olga Berggolts hablaba siempre por la radio con la determinaci贸n de quien ten铆a la esperanza de que “volver谩 la ciudad de Pushkin para nosotros”.

La joven Berggolts se convirti贸 en un s铆mbolo de la resistencia, apretando los dientes, soportando la muerte por hambre de su marido, Nikol谩i Molch谩nov, en 1942. Hablaba de los ni帽os espa帽oles que hab铆a acogido la Uni贸n Sovi茅tica para salvarlos de la guerra civil, algunos de los cuales estaban en Leningrado y fueron evacuados en medio de los bombardeos para salvarlos; hablaba de la resistencia en Mosc煤, recordaba que la belleza y la justicia segu铆an existiendo en alg煤n lugar del mundo. En uno de sus “poemas sobre los bolcheviques de Leningrado”, Berggolts escribi贸: “En este nombre est谩 el Smolni de oto帽o, /Baltika, 芦Aurora禄, Petrogrado./ Este es el nombre de esa voluntad de hierro”. En el cementerio de Piskari贸vskoye, donde fueron enterrados quinientos mil leningradenses que murieron en el asedio, est谩n esculpidos en un muro de granito los versos de Olga Berggolts: “Ellos te defendieron, Leningrado/la cuna de la revoluci贸n”.

Cuando se inici贸 1942, dejaron de funcionar las calefacciones, las conducciones de agua, las alcantarillas, las f谩bricas no pod铆an producir y tampoco funcionaba el transporte p煤blico, pero la resistencia hizo milagros: muchos obreros trabajaban en f谩bricas sin techo, a temperaturas g茅lidas, y produc铆an bombas incendiarias para los combatientes, los ni帽os recog铆an el metal de los proyectiles lanzados por los nazis y lo llevaban a las f谩bricas para fundirlo y producir material de guerra. En enero de ese a帽o, se congelaron y despu茅s estallaron las ca帽er铆as del Hermitage, y los s贸tanos se inundaron destrozando muchas piezas, mezclando las etiquetas de cada una, dificultando mucho su identificaci贸n posterior. Los pavimentos de madera se estropearon, las paredes, los estucos y molduras se llenaron de manchas y humedad. La gente arrastraba los cad谩veres de sus familiares en trineos infantiles, en un silencio tenebroso; acud铆a al reparto de sopa en la calle, servido con grandes cazos; iba a las grandes simas donde se dejaban los cad谩veres porque no hab铆a suficientes lugares para enterrarlos. Karmen recoge el ce帽o fruncido de la joven soldado del Ej茅rcito rojo que reparte pan, y los guerrilleros sovi茅ticos ataviados con monos blancos avanzando entre la nieve.

Se introdujeron las cartillas de racionamiento: adem谩s del pan diario, doscientos cincuenta gramos, se entregaba mensualmente a cada persona un kilo y medio de carne, ochocientos gramos de aceite o grasa, un kilo y medio de az煤car y dos kilos de fideos. La cartilla era un tesoro: perderla pod铆a significar la muerte por inanici贸n, porque no hab铆a m谩s alimentos para repartir. Quienes pod铆an trabajaban huertas improvisadas en la ciudad para cultivar coles y zanahorias, que aparecieron hasta en la Perspectiva Nevski. Tampoco llegaba electricidad a las viviendas, y la gente intentaba calentarse con estufas, e iba a buscar agua a los r铆os, al Neva y al Fontanka. Sin transporte, hab铆a que desplazarse andando y quien por su extrema debilidad no pod铆a hacerlo sub铆a en los trineos que arrastraban otros.

Las sirenas, los bombardeos, el humo y el polvo de los edificios destruidos, los gritos desgarradores de los heridos, los veh铆culos del ej茅rcito que acud铆an a socorrer a las v铆ctimas, pasaron a ser el signo de los d铆as. Por la noche, la ciudad apagaba todas sus luces para eludir los bombardeos y para que los aviones alemanes no pudieran ver los objetivos. Las calles se convert铆an entonces en un boca de lobo, y para evitar chocar por las calles los leningradenses se pon铆an en la ropa unas peque帽as “luci茅rnagas禄: min煤sculos trozos de chatarra que, cubiertos con una sustancia, brillaban. La gente apilaba los cad谩veres congelados, para enterrarlos cuando llegase la primavera.

Cuando las fuerzas sovi茅ticas consiguieron reabrir la “carretera de la vida” a trav茅s del lago Ladoga, en 1942, la situaci贸n mejor贸 algo y pudieron llegar suministros, insuficientes pero imprescindibles para atajar la mortandad. Los camiones no ten铆an puerta junto al volante, porque si el hielo del lago se quebraba y empezaba a hundirse el veh铆culo, el conductor dispon铆a de una oportunidad para salvar su vida. Pese a la precauci贸n, cuatro mil camiones se hundieron en las aguas, y en abril ya no pod铆an circular. La carretera sobre el hielo fue construida por los ingenieros dirigidos por Boris Kostiurin; un铆a Osinovets con N贸vaya L谩doga. En total oscuridad, hab铆a que dirigir el tr谩fico de camiones, reparar con rapidez con pontones de madera los agujeros que se abr铆an en la nieve congelada; las mujeres que aseguraban ese trabajo vital llevaban una diminuta luz de petr贸leo para que los conductores pudieran guiarse.

Los bombardeos, el bloqueo, impidieron el trabajo de las brigadas de limpieza de la ciudad, la nieve se amonton贸, y las basuras estaban congeladas. En la primavera de 1942, m谩s de trescientos mil habitantes de la ciudad trabajaron para limpiar las calles de la ciudad. Despu茅s, lleg贸 un momento en que ya no hab铆a gasolina para los veh铆culos, y los transportes en la ciudad se hac铆an con caballos y en trineos. Pese a todo, en la f谩brica Linotip trabajaban sin descanso para fabricar ametralladoras para el frente.

El Hermitage bombardeado ten铆a zonas en ruinas, y algunos visitantes recorr铆an las salas para ver los marcos, sin las pinturas. Los estancias destruidas del museo, por donde entraba el aire y el fr铆o, se congelaron. La vida se convirti贸 en una huida de los bombardeos nazis, en un agobio de sirenas de alarma, pero el Hermitage helado mostraba sus salas, y quienes se quedaron en el museo no faltaron nunca a su trabajo. Organizaron unidades de defensa civil, en los s贸tanos del museo se abrieron doce refugios antia茅reos y llegaron a vivir en sus dependencias dos mil personas, hacinadas, en un incre铆ble esfuerzo que dirigi贸 el director Iosif Orbeli, que tambi茅n vivi贸 en el Hermitage. Los empleados del museo no abandonaron su trabajo cient铆fico, limpiaban, vigilaban los edificios, y guardaban con esmero las obras que no se pudieron trasladar a Sverdlovsk. Hasta celebraban veladas literarias y visitas comentadas. La resistencia organiz贸 incluso espect谩culos en el Teatro Alexandrinski.

En un esfuerzo sobrehumano, el 9 de agosto de 1942, d铆a en que los nazis iban a festejar la victoria en el hotel Astoria, la Orquesta de la Radio de Leningrado interpret贸 en la gran sala (Bolshoi Zal) de la Filarm贸nica de Leningrado la S茅ptima Sinfon铆a de Shostak贸vich. Los m煤sicos estaban fam茅licos, demacrados. Muchos hab铆an muerto y fueron sustituidos por soldados del frente que sab铆an tocar un instrumento e hicieron honor a la resistencia. Ese d铆a, Karl Eliasberg dirigi贸 la orquesta. Antes, hab铆a grabado un mensaje para la radio: “Shostak贸vich escribi贸 esta sinfon铆a cuando los miserables fascistas bombardeaban toda Europa, y todos cre铆an que los d铆as de Leningrado hab铆an terminado. Pero esta actuaci贸n es testimonio de nuestra disposici贸n para luchar, de nuestro coraje. Escuchen, camaradas”. Aquel d铆a, hasta los soldados alemanes oyeron el concierto, porque los sovi茅ticos instalaron altavoces dirigidos hacia sus trincheras. Cuando termin贸 la sinfon铆a en la gran sala de la Filarm贸nica, los asistentes ten铆an l谩grimas en los ojos.

* * *

El 27 de enero de 1944, el Ej茅rcito Rojo consigui贸 romper el cerco nazi de Leningrado, y ese d铆a m谩s de trescientas bater铆as dispararon veinticuatro salvas para celebrar el fin del asedio. Fueron las 煤nicas descargas de celebraci贸n durante toda la guerra. Cuando se levant贸 el asedio nazi, los trabajadores del museo empezaron a sacar escombros, basura, a poner cristales en las ventanas, limpiar las salas, arreglar los tejados. El 24 de agosto de 1944, el mismo d铆a de la liberaci贸n de Par铆s, el Consejo de Comisarios del Pueblo, el gobierno sovi茅tico, aprob贸 recursos extraordinarios para el Hermitage destinados a reconstruir de inmediato el museo, y su director, Iosif Orbelli, recibi贸 la orden de organizar la reparaci贸n del palacio y de los edificios anejos. Precis贸 toneladas de materiales.

Con los nuevos recursos se pudieron remendar techos y suelos, reparar las paredes, arreglar los tejados. Las galer铆as Romanovkaya y Petrovkaya y la sala del Pabell贸n fueron las primeras que se restauraron, para acoger la exposici贸n. As铆, el 7 de noviembre de 1944, aniversario de la revoluci贸n bolchevique, todav铆a con la guerra en curso y con el Ej茅rcito Rojo avanzando hacia Budapest y Belgrado en poder de los nazis, los ciudadanos de Leningrado pudieron ascender por la Escalera Sovi茅tica y admiraron la sala del Pabell贸n, donde se hab铆an encendido las veintiocho l谩mparas de cristal. Esa primera exposici贸n mostr贸 un busto de Marco Aurelio, rescatado por los guerrilleros sovi茅ticos de un tren de la Wehrmacht que regresaba a Alemania con obras saqueadas.

En mayo de 1945, Zh煤kov entr贸 en Berl铆n. La guerra terminaba. El 3 de octubre, los sovi茅ticos cargaron centenares de cajas con las obras de arte del Hermitage en trenes con destino a Leningrado. Una semana despu茅s llegaron a la ciudad y en tres d铆as pudieron descargarlas: era el 13 de octubre, y al d铆a siguiente ya hab铆an colocado de nuevo las pinturas en sus salas. Los marcos vac铆os que hab铆an quedado en el Hermitage en 1941 fueron providenciales: as铆, el museo pudo abrir de nuevo solo dieciocho d铆as despu茅s de volver de la evacuaci贸n, mostrando el arca que tantos a帽os despu茅s ense帽贸 Aleksandr Sok煤rov. Sesenta y nueve salas del Palacio de invierno acogieron los tesoros, y el 5 de noviembre, Iosif Orbelli present贸 un informe en el teatro del Hermitage dando cuenta de la nueva apertura del museo, que tuvo lugar el 8 de noviembre de 1945. Las escenas de la reapertura que capt贸 el fot贸grafo B. P. Kudoy谩rov muestran a los visitantes, a los oficiales del Ej茅rcito Rojo, a los ciudadanos, admirando en silencio las obras. Muchos trabajadores lloraban, todos aplaud铆an. Ese d铆a, Orbelli, con la emoci贸n apres谩ndole la garganta, dirigi贸 a los asistentes un breve, conmovido y solemne discurso: “El Hermitage est谩 abierto”. No pudo continuar.

Tras haber salvado el Hermitage, empezaba una vida sin guerra, aunque los habitantes de Leningrado no han olvidado los versos de Olga Berggolts en los d铆as del asedio: “nuestras l谩grimas se han helado”. Durante la guerra, en Leningrado sonaba el c茅lebre metr贸nomo que amplificaban los altavoces instalados por toda la ciudad. Era hipn贸tico, obsesivo, regular, y solo se precipitaba cuando bombardeaban los nazis. Fueron tan importantes que la Uni贸n Sovi茅tica dispuso un peque帽o monumento a los altavoces de la resistencia contra el nazismo: est谩 en el n煤mero 54 de la Perspectiva Nevski, junto al sovi茅tico Gastronom n潞 1. Aquel noviembre de 1945, con el Hermitage abierto, se celebraba el 28 aniversario de la revoluci贸n bolchevique, y en Leningrado hab铆a peque帽as banderas rojas por toda la ciudad.

Leningrado lucha, Roman Karmen, 1942:

