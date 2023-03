–

De parte de Indymedia Argentina March 7, 2023

En este 7M, d铆a de la visibilidad l茅sbica, la Agencia Presentes acerca una serie de propuestas que van desde podcast hasta gu铆as de c贸mo cuidarse.

Tras el crimen de odio de Natalia 鈥淧epa鈥 Gait谩n en marzo de 2010 en la ciudad de C贸rdoba, cada a帽o en Argentina el 7 de ese mes se conmemora el D铆a de la Visibilidad L茅sbica. En distintas partes del pa铆s se desarrollar谩n actividades para colmar las calles de lesbianxs. Con motivo de este d铆a, desde Presentes recopilamos una serie de recursos que pueden ser 煤tiles para estas identidades.

Las herramientas dirigidas a este colectivo son creadas en su mayor铆a por personas lesbianxs que se organizan para dar respuesta a determinadas falencias o necesidades. Ante la falta de representaci贸n en la ense帽anza de la Historia oficial y en los productos culturales en general, crean archivos de memoria. Frente a los programas de estudio m茅dicos creados desde perspectivas hetero-cis elaboran recursos que hablan de su propia sexualidad y riesgos. Ante la violencia patriarcal crean sus protocolos espec铆ficos. Y frente a las dificultades que implica expresar una orientaci贸n sexual diversa en el 谩mbito laboral conforman redes de profesionales.

Lesboteca

El amor 鈥淒isney鈥 que mamamos desde peque帽es en cuentos, pel铆culas o series tiene como horizonte una relaci贸n espec铆fica: la del pr铆ncipe y la princesa. Los amores diversos o incluso las amistades ocupan un lugar de minor铆a frente al abundante material cis-heterosexual disponible.

En este contexto, Ana Luz Vallejos cre贸 鈥Lesboteca鈥, un podcast que cuenta con relatos 鈥渆n torno a lo afectivo desarrollados por fuera de la heteronorma, espec铆ficamente historias de lesbianas鈥, defini贸 su creadora a Presentes. A trav茅s de la pregunta 鈥淐u谩l fue tu primera historia de amor?鈥, en cada episodio se cuenta una historia narrada por su protagonista que va construyendo un archivo digital y oral de los primeros amores disidentes. Del proyecto, tambi茅n participan Delfina Peydro en la musicalizaci贸n, Caiu en el arte y dise帽o y Clara Selser como community manager y redactora. Tiene cuatro temporadas y est谩 disponible en Spotify, Anchor y iTunes.

Otros archivos de la memoria lesbiana que fueron creados por el colectivo l茅sbico son el Archivo Hist贸rico del Movimiento de Lesbianas-Feminstas en M茅xico. O los Cuadernos de existencia lesbiana, publicados entre 1987 y 1996 en Argentina. Estos cuadernos, editados por las activistas Ilse Fuskova y Adriana Carrasco, eran ensayos, testimonios, poemas, entrevistas y traducciones de art铆culos vinculados al activismo l茅sbico que conformaron 17 n煤meros y 244 p谩ginas. El archivo Potencia Tortillera se encarg贸 de digitalizar cada uno de los fanzines, que se encuentran disponibles ac谩.

Protocolo contra las violencias

Las violencias patriarcales se cuelan en cada uno de los v铆nculos, no 煤nicamente en los que participan varones cis. La violencia entre lesbianxs es una problem谩tica que fue invisibilizada y tratada como un tema 鈥渢ab煤鈥, incluso dentro de los espacios de activismo y militancia lesbicx.

En este contexto, la organizaci贸n Alerta Torta de C贸rdoba cre贸 un protocolo que atienda a estas realidades espec铆ficas. La iniciativa surgi贸 a partir de un proyecto anterior llamado 鈥淐uarentorta鈥, que fue una red de acompa帽amiento a identidades l茅sbicxs ante la crisis desatada por la pandemia de Covid-19. 鈥淗icimos especial hincapi茅 en acompa帽ar situaciones de violencia ya sea entre identidades l茅sbicas o que lo sufran lesbianxs por parte de instituciones, familias, comunidades, etc茅tera鈥, cont贸 a Presentes Aye Perrotta, integrante de Alerta Torta, sobre esta propuesta. El protocolo contra las violencias que lanzaron en el 煤ltimo Tortazo fue pensado a ra铆z de las reflexiones que despert贸 aquella experiencia.

Desde Aleta Torta enmarcan estas violencias dentro del patriarcado. 鈥淣uestro punto de partida es que la violencia machista tiene distintos modos de expresarse. Y que la violencia entre lesbianes es una forma de reproducci贸n de la violencia patriarcal鈥, explic贸 Aye.

Sin embargo, las violencias entre lesbianxs deben tener un abordaje espec铆fico. 鈥淪abemos que es un tema que s铆 existe y que dentro de las comunidades o de los espacios de militancia y activismo se considera, pero no ampliamente, como tema espec铆fico o con la profundidad que nosotras creemos que tiene. Requiere de un abordaje y una atenci贸n espec铆ficas鈥, dijo Perrotta.

En cuanto a la 鈥減rotocolizaci贸n鈥 de las violencias, la militante reflexion贸 que es 鈥渦n punto de partida, pero no de llegada鈥. 鈥淟a cuesti贸n de protocolizar es algo bastante engorroso, a lo que no adherimos al 100%鈥, asumi贸 Perrotta. El protocolo sirve para 鈥渆ntender situaciones, pensar en estrategias de abordaje鈥, pero 鈥渟iempre teniendo en cuenta que la subjetividad no se puede protocolizar y que el caso por caso es lo que manda鈥.

Las personas interesadas en contactarse para informarse sobre este documento pueden escribir a las redes sociales de la organizaci贸n Alerta Torta C贸rdoba.

LesWorking

Las desarrolladoras de la plataforma LesWorking la describen como la primera red profesional internacional para mujeres lesbianas y bisexuales. La iniciativa re煤ne a profesionales de Espa帽a, Latinoam茅rica y distintas partes del mundo y fue creada por Marta Herraiz, quien tambi茅n es co-directora de la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusi贸n LGBT (REDI) en Espa帽a y embajadora de It Gets Better Espa帽a.

La plataforma cuenta con un grupo en la red laboral LinkedIn con 1990 usuaries. Si bien no funciona como una bolsa de trabajo, la intenci贸n de esta iniciativa es promover el intercambio de experiencias profesionales y establecer contactos entre identidades l茅sbicas.

Adem谩s, LesWorking y el diario El Pa铆s crearon el podcast 鈥淪ecretos a voces鈥 que cuenta con entrevistas a cinco referentas de distintos sectores laborales. En cada episodio hablan sobre sus proyectos profesionales y sobre 鈥渃贸mo superaron el miedo a salir del armario鈥, tal como se describe en la p谩gina web del proyecto.

Salud sexual

Los materiales de salud sexual espec铆ficos para lesbianxs escasean y generalmente no son oficiales, sino creados por organizaciones activistas. La militancia l茅sbica reclama que se atiendan sus problem谩ticas particulares como la prevenci贸n de enfermedades de transmisi贸n sexual en el sexo entre personas con vulva. Un tema tab煤 a la hora de hablar de sexualidad. Adem谩s, el colectivo presenta riesgos y dificultades a la hora de vivir libremente su sexualidad ya que no cuenta con un preservativo confeccionado espec铆ficamente para el frotamiento entre genitales.

鈥淟uchamos para que se dise帽e, produzcan y distribuyan gratuitamente preservativos que sirvan para todas las pr谩cticas. En especial para el frotamiento entre vulvas鈥, cont贸 a Presentes Sof铆a Helena Fontana, integrante de la organizaci贸n Proyecto Preservativo para Vulvas. Para las pr谩cticas sexuales como frotamiento entre genitales, sexo oral a vulva o a ano no existe 鈥渘ada que est茅 dise帽ado espec铆ficamente y que podamos comprar en una farmacia鈥, explic贸.

Desde su organizaci贸n participan actualmente en dos investigaciones hist贸ricas para la creaci贸n de preservativos seguros que sean 煤tiles principalmente para las pr谩cticas de frotamiento, en el marco del Ministerio de Ciencia y Tecnolog铆a de la Naci贸n y junto al Conicet.

Hasta que el reclamo urgente de un preservativo para vulvas se haga realidad, la organizaci贸n tambi茅n difunde otras maneras de protegerse al tener sexo. En esta publicaci贸n se brinda informaci贸n sobre los m茅todos de protecci贸n para el sexo oral a vulvas o anos, como el campo de l谩tex y el dique de goma.

La cooperativa Kinky Vibe Argentina, por otra parte, es un emprendimiento autogestivo disidente, con una tienda er贸tica y de cuidados, as铆 como una Editorial y un espacio virtual de formaciones. Desde sus redes sociales y su p谩gina web difunden, entre otras cosas, informaci贸n 煤til para distintos tipos de pr谩cticas sexuales. En tanto, la organizaci贸n LGBT Terrassa confeccion贸 la Gu铆a de salud sexual para personas con co帽o de todos los gustos y g茅neros. Cuenta con informaci贸n y recomendaciones sobre c贸mo protegerse en distintas pr谩cticas sexuales, que adem谩s es inclusiva hacia las distintas orientaciones sexuales e identidades de g茅nero.

Fuente: https://agenciapresentes.org/2023/03/06/amar-trabajar-cuidar-un-recursero-para-lesbianxs/