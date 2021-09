Aldous Huxley , un escritor y fil贸sofo ingl茅s, ha escrito cerca de 50 libros, el m谩s c茅lebre fue 鈥淯n mundo feliz 鈥, una novela de ciencia ficci贸n dist贸pica publicada en 1932. El mundo en la novela es un mundo futurista basado en la ciencia y la tecnolog铆a. Las emociones y el sentido de individualidad ser谩n eliminar谩n, desde la infancia, mediante la utilizaci贸n del condicionamiento. (1)

Es una obra de ficci贸n, pero los conceptos sobre los cuales se basa, incluido el poder de condicionar a los humanos para que acepten un estado de vida anormal, no lo son

鈥淪i quieres controlar una poblaci贸n durante un per铆odo de tiempo, debe tener un cierto consentimiento鈥, dijo. (2) Sus palabras suenan inquietantemente ciertas en 2021.

Acondicionamiento de los seres humanos para amar la servidumbre

Frederick Douglas dijo una vez: 鈥淐uando un esclavo se convierte en un esclavo feliz, efectivamente ha renunciado a todo lo que lo hace humano鈥. (3) 驴C贸mo llega un ser humano al punto de amar su servidumbre o de consentir en vivir, e incluso disfrutar, de un estado de cosas que no deber铆a?

A menudo es a trav茅s de t茅cnicas de terrorismo. Aunque la palabra implica violencia, algunas de las t茅cnicas m谩s profundas y peligrosas combinan m茅todos de terror con m茅todos de aceptaci贸n, dijo Huxley. Aportando elementos de persuasi贸n, es posible que una oligarqu铆a controladora haga que a la gente le guste su servidumbre.

En 1957, William Sargant public贸 鈥淏attle for the Mind鈥, que explora las t茅cnicas utilizadas por evangelistas, psiquiatras y pol铆ticos para cambiar las creencias y el comportamiento. Los l铆deres religiosos producen conversiones, dijo Huxley, aumentando el estr茅s psicol贸gico, hablando del infierno, y luego liberando ese estr茅s ofreciendo una promesa de para铆so. A los prisioneros de guerra tambi茅n se les puede lavar el cerebro y presionarlos para que admitan su culpabilidad.

El estudio de Pavlov sobre los perros es una de las demostraciones m谩s conocidas del poder del condicionamiento. Los perros salivaban no s贸lo en respuesta a la comida, sino en respuesta a cualquier objeto o acontecimiento que hubieran aprendido a asociar con la comida. (4) Los resultados tambi茅n se aplican a los seres humanos, que pueden ser condicionados a asociar im谩genes abstractas con la comida, como han demostrado los investigadores del Departamento de Neuroimagen del Wellcome College de Londres. (5) Cuando se les mostraban im谩genes asociadas a la comida, sus tiempos de reacci贸n aumentaban y se activaban 谩reas del cerebro relacionadas con la motivaci贸n y los procesos emocionales.

Despu茅s de la demostraci贸n de Pavlov del condicionamiento cl谩sico, las observaciones profundas 鈥渟e hunden en la criatura鈥, dijo Huxley, y los m茅todos pavlovianos fueron reconocidos como herramientas que pod铆an aplicarse con extraordinaria eficacia, creando grandes ej茅rcitos de personas totalmente devotas.

El poder definitivo implica la aceptaci贸n voluntaria

Los m茅todos no terroristas tambi茅n son esenciales para lograr el control final, ya que se requiere una cierta medida de aceptaci贸n voluntaria. La sugesti贸n y la hipnosis son dos ejemplos. Seg煤n Huxley, alrededor del 20% de las personas son f谩cilmente hipnotizables, mientras que el 20% son muy dif铆ciles o imposibles de hipnotizar. El 60% restante, la mayor铆a, puede ser hipnotizado gradualmente si uno se esfuerza lo suficiente.(6)

Cifras similares se aplican al poder del placebo, o de la sugesti贸n, dijo Huxley, refiri茅ndose a un estudio sobre la administraci贸n de morfina o placebo despu茅s de una cirug铆a. Los sujetos experimentaron niveles de dolor similares y pudieron recibir inyecciones para aliviar el dolor cuando las solicitaban. La mitad de las inyecciones eran de morfina y la otra mitad de agua destilada, el placebo.

Mientras que el 20% de los sujetos obtuvo tanto alivio del dolor con el placebo como con la morfina, el 20% no obtuvo ning煤n alivio con el placebo y el 60% obtuvo un alivio parcial u ocasional con el placebo.(7) Estos estudios son importantes porque no es dif铆cil determinar qu茅 segmento de la poblaci贸n es extremadamente vulnerable a la sugesti贸n y cu谩l se encuentra en el espacio intermedio.

Como se帽al贸 Huxley, tales diferencias permiten la existencia de una sociedad organizada, ya que si todos fueran inadmisibles, no habr铆a orden en la sociedad. En el otro extremo del espectro, si todo el mundo fuera altamente sugestionable, la dictadura ser铆a inevitable. Tener a la mayor铆a de las personas en la categor铆a de 鈥渕oderadamente influenciable鈥 es un t茅rmino medio justo, que permite la formaci贸n y preservaci贸n de la sociedad organizada.

Al mismo tiempo, el hecho de que haya un 20% de personas extremadamente vulnerables a la sugesti贸n tiene una enorme importancia pol铆tica. Quien consigue el 20% puede derrocar f谩cilmente cualquier gobierno o pa铆s, dijo Huxley, utilizando el ejemplo de Hitler para mostrar lo que se puede hacer utilizando el poder de la sugesti贸n.

Hitler comprendi贸 las debilidades humanas y las explot贸. Por ejemplo, sabiendo que el condicionamiento es m谩s f谩cil cuando la gente est谩 cansada, Hitler celebr贸 todos sus principales discursos s贸lo por la noche para que la gente estuviera cansada y, por tanto, fuera menos capaz de resistirse a la persuasi贸n.

驴Cu谩les son los l铆mites de la obediencia humana?

En 1962, en un experimento ahora tristemente infame, el psic贸logo de la Universidad de Yale Stanley Milgram puso a prueba los l铆mites de la obediencia humana a la autoridad. El administrador del estudio pidi贸 a los sujetos del estudio -los 鈥減rofesores鈥- que dieran descargas el茅ctricas a un estudiante.

El 鈥渆studiante鈥 era en realidad un actor, pero los sujetos del estudio lo ignoraron y cumplieron con las exigencias de darle una descarga cada vez que daba una respuesta incorrecta a una pregunta. Incluso cuando el estudiante gem铆a, suplicaba que cesaran las descargas y finalmente dejaba de responder, los sujetos obedec铆an a la figura de autoridad de la sala y produc铆an dolorosas descargas el茅ctricas.

Los sujetos se sintieron manifiestamente inc贸modos con la tarea en algunos momentos, pero continuaron de todos modos, lo que demuestra que las personas pueden realizar actos atroces cuando las autoridades les ordenan que lo hagan porque se sienten menos responsables de su comportamiento en esa fundi贸n. (8)

El experimento de Milgram fue criticado posteriormente por su falta de 茅tica y, en Estados Unidos, se prohibieron los estudios que causan una gran angustia a los sujetos. Sin embargo, estudios similares realizados en Europa han confirmado los resultados, sugiriendo que las personas obedecer谩n voluntariamente y a ciegas las 贸rdenes autoritarias, especialmente si se sienten desconectadas de sus acciones.(9)

Con las normas sociales cambiando r谩pidamente y la aparici贸n de un entorno cada vez m谩s autoritario, 驴dejar谩 el ser humano de pensar por s铆 mismo y se adentrar谩 de lleno en un mundo en el que ya no existe la privacidad y en el que los ciudadanos se vuelven contra sus vecinos si se oponen al statu quo?

No poseer谩s nada y ser谩s feliz

El mundo de ciencia ficci贸n de Huxley en el que la gente aprende a amar su servidumbre parece aterrador para la mayor铆a de los humanos de libre pensamiento. Pero se trata de algo que se discute abiertamente. Las principales figuras pol铆ticas y los l铆deres de las grandes tecnolog铆as est谩n utilizando el refr谩n com煤n de que la pandemia de COVID-19 ha brindado una oportunidad para 鈥渞einiciar鈥 y 鈥渞econstruir mejor鈥.

鈥淩econstruir mejor鈥 es una especie de eslogan para El Gran Reinico (10), y aunque se presenta como una nueva iniciativa, es simplemente un cambio de nombre para la tecnocracia y el viejo 鈥淣uevo Orden Mundial鈥.

Una 茅lite olig谩rquica est谩 detr谩s de este plan tecnocr谩tico para gobernar la sociedad a trav茅s de la tecnolog铆a, programada por cient铆ficos y t茅cnicos y automatizada mediante el uso de la inteligencia artificial, en lugar de hacerlo a trav茅s de pol铆ticos y gobernantes elegidos democr谩ticamente.

La pandemia actual se est谩 utilizando como justificaci贸n del movimiento, pero la agenda no tiene nada que ver con la salud y s铆 con un plan a largo plazo para vigilar y controlar el mundo mediante la vigilancia t茅cnica. Parte del dictado de la 鈥渘ueva normalidad鈥 es que no tendr谩s nada y ser谩s feliz. Este extracto fue escrito por Ida Auken, colaboradora de la agenda del Foro Econ贸mico Mundial (FEM).(11)

鈥Bienvenidos al a帽o 2030. Bienvenido a mi ciudad, o deber铆a decir 鈥渘uestra ciudad鈥. No tengo nada. No tengo coche. No tengo casa. No tengo electrodom茅sticos ni ropa.

鈥淓sto os puede parecer extra帽o, pero es totalmente l贸gico para nosotros en esta ciudad. Todo lo que antes considerabas un producto ahora se ha convertido en un servicio鈥 De vez en cuando me enfada no tener ninguna privacidad. No puedo ir a ning煤n sitio sin estar fichado. S茅 que en alg煤n lugar, todo lo que hago, pienso y sue帽o queda registrado. S贸lo espero que nadie lo use en mi contra. En general, es una buena vida.鈥

Nada te pertenecer谩 realmente. Todos los art铆culos y recursos deben ser utilizados por el colectivo, mientras que la propiedad real se limita a una capa superior de la clase social. Mediante el poder del condicionamiento, los humanos podr铆an no s贸lo aceptar esta nueva forma de sociedad, sino a amarla.

El acondicionamiento ya ha comenzado

El prop贸sito mismo de 鈥渞econstruir mejor鈥 es eliminar lo que alguna vez fue 鈥渘ormal鈥 y sustituirlo por algo diferente. Seg煤n el FEM, se trata de 鈥渞einventar el capitalismo鈥. (12)

鈥淯na verdadera recuperaci贸n del COVID-19 no consistir谩 en volver a poner las cosas en su sitio: tenemos que 鈥渞econstruir mejor鈥, 鈥渞einiciar鈥, si queremos abordar las profundas vulnerabilidades sist茅micas que la pandemia ha puesto de manifiesto.

鈥溾 Si no aprovechamos esta oportunidad para reconstruir mejor -para reajustar y reinventar en lugar de 鈥榲olver a la normalidad鈥- los riesgos y vulnerabilidades sist茅micas seguir谩n acumul谩ndose, haciendo que los choques futuros sean m谩s probables y peligrosos.

鈥淎 pesar de la tragedia, debemos aprovechar la pandemia del COVID-19 y asegurarnos de que se convierta en el catalizador de una transformaci贸n profundamente positiva de la econom铆a mundial, que nos acerque a un mundo en el que todos puedan vivir bien, dentro de los l铆mites del planeta.鈥

Si crees que esto no es posible, considere que el condicionamiento ya ha comenzado. Utilizando el miedo como fuerza motriz, la sociedad no s贸lo se ha adaptado sino que ha abrazado el confinamiento, el enmascaramiento universal y la vacunaci贸n masiva con inyecci贸n experimental, todo ello sin datos s贸lidos que respalden la eficacia y la necesidad de estas dr谩sticas medidas.

Se supon铆a que las vacunas detendr铆an la propagaci贸n del COVID-19, pero las personas totalmente vacunadas pueden seguir transmitiendo el virus (13) y la censura de cualquiera que se帽ale las numerosas incoherencias se ha convertido en algo end茅mico. Con la implantaci贸n de los pasaportes de vacunas, las personas no vacunadas se ven cada vez m谩s excluidas de la sociedad, se enfrentan a una p茅rdida de privilegios (14) y son moralmente humilladas y etiquetadas de ego铆stas.

En la ciudad de Nueva York, a partir del 16 de agosto de 2021, se exige una prueba de vacunaci贸n para entrar en restaurantes, gimnasios y teatros. (15) A medida que las libertades civiles, la privacidad y la libertad se van erosionando poco a poco, todo por un virus con una alta tasa de supervivencia documentada,(16) muchos est谩n a favor de restricciones a煤n m谩s cuestionables. Sin embargo, tambi茅n hay quienes se rebelan cada vez m谩s contra los cierres y los pasaportes de vacunas.

En julio de 2021, despu茅s de que el Parlamento franc茅s aprobara una ley que exig铆a un pasaporte de vacunaci贸n para entrar en restaurantes, trenes, aviones y algunos otros lugares p煤blicos, cientos de miles de personas, protestaron contra el 鈥減ase sanitario鈥, mientras que la polic铆a lanzaba gases lacrim贸genos y ca帽ones de agua contra algunos de los manifestantes. (17)

Tal vez esta sea la clave para detener el condicionamiento impuesto al p煤blico, es decir, denunciar lo que uno crea que no es justo. La alternativa es mucho m谩s oscura, y se puede vislumbrar ese futuro autoritario en George Orwell, que dijo:(18)

鈥淓n nuestro mundo no habr谩 m谩s emociones que el miedo, la rabia, el triunfo y el autodesprecio. El instinto sexual ser谩 erradicado. Aboliremos el orgasmo. No habr谩 m谩s lealtad que la lealtad al partido, pero siempre existir谩 la embriaguez del poder. Siempre, en todo momento, habr谩 la euforia de la victoria, la sensaci贸n de pisotear a un enemigo impotente.

鈥淪i quieres una imagen del futuro, imagina una bota pisoteando un rostro humano, para siempre. La moraleja que hay que extraer de esta peligrosa situaci贸n de pesadilla es sencilla. No dejes que suceda. Depende de ti 鈥.

Notas

1 Britannica, Brave New World

2, 3, 6, 7, 18 YouTube February 2, 2021

4 Simply Psychology, Pavlov鈥檚 Dogs Study

5 The New York Times August 26, 2003

8 YouTube, The Milgram Experiment 1962, Full Documentary, April 25, 2016

9 Cambios Coaching June 15, 2020

10 World Economic Forum, The Great Reset

11 The New York Times November 10, 2016

12 World Economic Forum July 13, 2020

13 Xinhuanet August 6, 2021

14 Jujamcyn, Springsteen FAQ, COVID-19

15 Fox 5 August 4, 2021

16 The Blaze July 14, 2021

17 VOA News July 24, 2021

Dr. Joseph Mercola 鈥 globalresearch

(Traducci贸n: http://www.verdadypaciencia.com)